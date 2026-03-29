Nutrition Pesticides : 63 % des fruits et légumes que vous achetez contiennent des polluants éternels Par Fabrice Crozier | Publié le 29/03/2026 à 08:38 Un panier de fraises, quelques pêches, une barquette d'épinards. Le geste du marché ne change pas. Ce qu'on y trouve, si. Un rapport publié cette semaine révèle que la majorité des fruits et légumes les plus courants contiennent désormais des pesticides classés parmi les polluants éternels — ces substances que le corps humain ne sait pas éliminer. Partager : W f X in @

Un nouveau rapport analyse 54 344 échantillons de fruits et légumes — la contamination par les PFAS atteint un niveau inédit En France, les polluants éternels sont interdits dans les cosmétiques et les vêtements depuis janvier 2026, mais pas dans les pesticides agricoles Certains fruits du quotidien affichent jusqu'à 90 % de contamination — et le simple lavage ne suffit pas à les éliminer

Pourquoi vos fraises contiennent des polluants éternels PFAS — les substances per- et polyfluoroalkylées — dans les cosmétiques, les vêtements et les farts de ski. La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 a fait de la France le premier pays européen à légiférer aussi largement contre ces polluants éternels. Mais elle comporte un angle mort de taille : les pesticides agricoles en sont exclus.



Les PFAS utilisés comme substances actives dans les pesticides relèvent du règlement européen CE 1107/2009, pas du règlement REACH qui encadre les autres produits chimiques. Résultat : on interdit ces molécules dans une crème pour le visage, mais on continue de les pulvériser sur les champs de fraises et de pêchers. L'ONG 220 % entre 2011 et 2021, et celle des légumes de 274 %. Depuis le 1er janvier 2026, la France interdit les— les substances per- et polyfluoroalkylées — dans les cosmétiques, les vêtements et les farts de ski. Laa fait de la France le premier pays européen à légiférer aussi largement contre ces. Mais elle comporte un angle mort de taille : les pesticides agricoles en sont exclus.Les PFAS utilisés comme substances actives dans les pesticides relèvent du, pas du règlement REACH qui encadre les autres produits chimiques. Résultat : on interdit ces molécules dans une crème pour le visage, mais on continue de les pulvériser sur les champs de fraises et de pêchers. L'ONG Générations Futures et PAN Europe avaient déjà alerté en 2024 : la proportion de fruits contenant des résidus de pesticides PFAS dans l'Union européenne a augmenté deentre 2011 et 2021, et celle des légumes de

Le rapport qui change la donne Le 24 mars 2026, l'organisation américaine Environmental Working Group (EWG) a publié son guide annuel des pesticides dans les fruits et légumes. L'édition 2026, fondée sur les données du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), a analysé 54 344 échantillons couvrant 47 types de produits. Tous ont été lavés, épluchés ou brossés avant analyse — exactement comme le ferait un consommateur chez lui.



Le constat est sans appel. 264 pesticides différents ont été détectés sur l'ensemble des 47 produits analysés, dont 203 sur les seuls produits du Dirty Dozen. Le pesticide le plus fréquemment retrouvé, tous fruits et légumes confondus, est le fludioxonil — un fongicide qui est lui-même un PFAS. Il apparaît dans 14 % de l'ensemble des échantillons et dans près de 90 % des pêches et des prunes. Deux autres pesticides PFAS — le fluopyrame et la bifenthrine — figurent également parmi les dix substances les plus couramment détectées.



La donnée la plus préoccupante du rapport 2026 est inédite : 63 % des échantillons du "Dirty Dozen" — les douze fruits et légumes les plus contaminés — contiennent des pesticides classés PFAS. C'est la première fois que l'EWG publie ce chiffre.

Quels fruits et légumes sont les plus touchés Dirty Dozen place les légumes à feuilles vertes en tête. Les épinards arrivent premiers, avec la concentration de résidus la plus élevée rapportée au poids de tous les produits testés. Un échantillon moyen d'épinard contient au minimum quatre pesticides distincts. Suivent les fraises, le chou frisé (kale), les feuilles de chou vert et de moutarde, le raisin, les pêches, les cerises, les nectarines, les poires, les pommes, les mûres, les myrtilles et les pommes de terre.



Autre signal : 90 % des pommes de terre analysées contiennent du chlorpropham, un antigerminatif interdit dans l'Union européenne pour des raisons sanitaires. Sa présence massive dans les données américaines rappelle que les normes varient considérablement d'un continent à l'autre — et que les fruits et légumes importés ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Dirty Dozen 2026 Les plus contaminés ⚠️ Les 12 produits Épinards, fraises, chou frisé, raisin, pêches, cerises, nectarines, poires, pommes, mûres, myrtilles, pommes de terre 📊 Taux de contamination 96 % des échantillons contiennent des pesticides Clean Fifteen 2026 Les moins contaminés ✅ Top 6 Ananas, maïs doux, avocat, papaye, oignon, petits pois surgelés 📊 Taux de contamination Près de 60 % des échantillons sans résidu détectable Le classement 2026 duplace les légumes à feuilles vertes en tête. Les épinards arrivent premiers, avec la concentration de résidus la plus élevée rapportée au poids de tous les produits testés. Un échantillon moyen d'épinard contient au minimum. Suivent les fraises, le chou frisé (kale), les feuilles de chou vert et de moutarde, le raisin, les pêches, les cerises, les nectarines, les poires, les pommes, les mûres, les myrtilles et les pommes de terre.Autre signal :analysées contiennent du, un antigerminatif interdit dans l'Union européenne pour des raisons sanitaires. Sa présence massive dans les données américaines rappelle que les normes varient considérablement d'un continent à l'autre — et que les fruits et légumes importés ne sont pas soumis aux mêmes contraintes.

Ce que les PFAS font à votre organisme Les PFAS sont surnommés polluants éternels parce que leurs liaisons carbone-fluor résistent à toute dégradation naturelle. Ils s'accumulent dans le sang, le foie, les reins. Selon l'ANSES, les PFAS les plus étudiés (PFOS, PFOA) sont associés à une augmentation du taux de cholestérol, à des perturbations thyroïdiennes, à des atteintes hépatiques et rénales, et à certains cancers. L'Agence européenne de l'environnement ajoute des effets sur la fertilité et le développement du fœtus.



Le problème spécifique des pesticides PFAS tient à leur mode d'entrée dans l'organisme. Les PFAS industriels contaminent principalement par l'eau et les emballages. Les pesticides PFAS, eux, sont pulvérisés directement sur les cultures : ils pénètrent dans le sol, migrent vers les nappes phréatiques et laissent des résidus sur les aliments. Selon les données du programme national de biosurveillance Esteban publié en 2019 par Santé publique France, des PFAS sont présents dans le sang de 100 % de la population française, adultes et enfants confondus.

Comment réduire votre exposition au quotidien Geste 1 Bio ciblé 🛒 Dirty Dozen en bio Privilégier le bio pour épinards, fraises, pêches quand le budget le permet Geste 2 Clean Fifteen ✅ Conventionnel sans risque Ananas, maïs doux, avocat, papaye et oignon : les 5 moins contaminés Geste 3 Lavage ⚠️ Nécessaire mais insuffisant Les échantillons USDA étaient lavés et épluchés — les résidus persistaient Geste 4 Surgelés ❄️ Alternative économique Les petits pois surgelés figurent dans les Clean Fifteen lavés, brossés ou épluchés avant passage en laboratoire, et les résidus étaient toujours présents. Les PFAS, par leur structure chimique, résistent mieux au rinçage que les pesticides classiques.



Le quatrième geste est une bonne nouvelle pour les retraités qui surveillent leur budget : les petits pois surgelés figurent parmi les Clean Fifteen et offrent un rapport qualité-prix-sécurité difficile à battre. Les surgelés, cueillis et conditionnés rapidement, échappent souvent aux traitements post-récolte qui alourdissent le bilan pesticide des produits frais.



Reste la question de fond. La France a légiféré contre les PFAS dans les cosmétiques et les textiles. Pas dans les pesticides. Le règlement européen REACH, en cours de révision, pourrait à terme inclure les pesticides PFAS dans son champ d'application. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doit rendre sa proposition finale à la Commission européenne fin 2026. D'ici là, les fraises du marché continueront de contenir ce que la loi interdit dans une crème pour le visage. L'EWG ne recommande pas de cesser de manger des fruits et légumes — ce serait pire pour la santé. Mais elle propose quatre gestes concrets pour limiter l'exposition aux résidus.Le troisième geste mérite une précision. Laver ses fruits et légumes est indispensable, mais les données USDA montrent ses limites : tous les échantillons analysés avaient étéavant passage en laboratoire, et les résidus étaient toujours présents. Les PFAS, par leur structure chimique, résistent mieux au rinçage que les pesticides classiques.Le quatrième geste est une bonne nouvelle pour les retraités qui surveillent leur budget : lesfigurent parmi les Clean Fifteen et offrent un rapport qualité-prix-sécurité difficile à battre. Les surgelés, cueillis et conditionnés rapidement, échappent souvent aux traitements post-récolte qui alourdissent le bilan pesticide des produits frais.Reste la question de fond. La France a légiféré contre les PFAS dans les cosmétiques et les textiles. Pas dans les pesticides. Le, en cours de révision, pourrait à terme inclure les pesticides PFAS dans son champ d'application. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) doit rendre sa proposition finale à la Commission européenne. D'ici là, les fraises du marché continueront de contenir ce que la loi interdit dans une crème pour le visage.

Ce qu'il faut retenir

Le rapport EWG 2026, fondé sur 54 344 échantillons, révèle que 63 % des fruits et légumes les plus contaminés contiennent des pesticides PFAS — les polluants éternels Les épinards, le chou frisé, les fraises, le raisin et les nectarines sont en tête du classement des produits les plus touchés En France, la loi du 27 février 2025 interdit les PFAS dans les cosmétiques et les textiles depuis le 1er janvier 2026, mais les pesticides agricoles ne sont pas concernés Privilégier le bio pour les produits du Dirty Dozen et les Clean Fifteen en conventionnel permet de réduire l'exposition La révision du règlement européen REACH, attendue fin 2026, pourrait étendre l'interdiction des PFAS aux pesticides agricoles

Sources :

- Environmental Working Group (EWG), 2026 Shopper's Guide to Pesticides in Produce, 24 mars 2026

- ANSES, fiche PFAS : des substances chimiques très persistantes, mise à jour 2026

- Loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux PFAS (Légifrance)

- Euractiv / PAN Europe / Générations Futures, étude sur les pesticides PFAS dans les fruits et légumes de l'UE (2011-2021), février 2024

- Economie.gouv.fr, Tout savoir sur l'interdiction progressive des PFAS, 2026

Pour aller plus loin :



- Alzheimer et maladies apparentées : où en sommes-nous en 2025 ?

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