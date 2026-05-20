Fraises : ce geste de 15 minutes que peu de Français connaissent fait fondre les pesticides de surface

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Le rapport qui change la cuisine de la fraise
Vous tenez la barquette devant l'évier, vous passez vos fraises sous le filet d'eau, et vous les frottez doucement entre vos doigts. Ce geste vous semble suffisant.
Vos parents faisaient pareil, vos voisins font pareil, et pourtant, le rapport américain publié en mars 2026 par l'Environmental Working Group raconte une tout autre histoire.
Sur 54 344 échantillons de fruits et légumes analysés par le Département américain de l'agriculture, dont l'Anses détaille la lecture pour la France, 75 % des produits non bio gardaient des résidus de pesticides après lavage et frottage. La fraise se classe premier fruit du Dirty Dozen, derrière les épinards et les choux verts qui ouvrent le classement global.
Vos parents faisaient pareil, vos voisins font pareil, et pourtant, le rapport américain publié en mars 2026 par l'Environmental Working Group raconte une tout autre histoire.
Sur 54 344 échantillons de fruits et légumes analysés par le Département américain de l'agriculture, dont l'Anses détaille la lecture pour la France, 75 % des produits non bio gardaient des résidus de pesticides après lavage et frottage. La fraise se classe premier fruit du Dirty Dozen, derrière les épinards et les choux verts qui ouvrent le classement global.
Ce que la fraise absorbe et que les autres fruits évitent
Trois pesticides PFAS figurent désormais dans le top dix des résidus les plus fréquents, comme dans l'édition 2025, mais l'EWG les identifie cette année comme polluants éternels pour la première fois. Ces molécules mettent des décennies à se dégrader, et 84 % des fraises analysées portent au moins l'un de ces composés persistants, jusqu'à dix sur un seul fruit dans 5 % des cas.
La fraise s'expose plus que la plupart des fruits parce qu'elle n'a ni peau épaisse ni coque protectrice. Sa chair poreuse, parsemée de micro-creux où se logent les graines, devient une éponge passive pour les molécules pulvérisées en surface.
Une étude française de Générations Futures parue fin 2024 confirmait déjà cette tendance : 74 % des fraises testées présentaient au moins un résidu de pesticide classé cancérigène, mutagène ou reprotoxique, autrement dit CMR au sens de la réglementation européenne.
La fraise s'expose plus que la plupart des fruits parce qu'elle n'a ni peau épaisse ni coque protectrice. Sa chair poreuse, parsemée de micro-creux où se logent les graines, devient une éponge passive pour les molécules pulvérisées en surface.
Une étude française de Générations Futures parue fin 2024 confirmait déjà cette tendance : 74 % des fraises testées présentaient au moins un résidu de pesticide classé cancérigène, mutagène ou reprotoxique, autrement dit CMR au sens de la réglementation européenne.
Quatre méthodes de lavage, des résultats qui n'ont rien à voir
Le rinçage rapide à l'eau ne fait que déloger la poussière et un peu de terre. La majorité des résidus phytosanitaires actuels sont hydrophobes, ce qui signifie qu'ils n'aiment pas l'eau et s'accrochent d'autant mieux aux reliefs du fruit.
Le bain au vinaigre blanc, longtemps présenté comme la solution miracle, n'a pas fait beaucoup mieux dans les analyses récentes. Aucune étude publiée ne démontre qu'il élimine les pesticides PFAS, et au-delà de trois minutes de trempage, il altère le goût et la texture de la fraise.
L'eau salée donne un résultat intermédiaire sur les insecticides et les larves nichées dans les graines, mais elle reste partielle contre les molécules de surface.
Le bicarbonate de sodium alimentaire, lui, change la donne. Une étude menée à l'Université du Massachusetts à Amherst, publiée en 2017 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry par l'équipe de Lili He, a mesuré qu'un bain à dix grammes de bicarbonate par litre d'eau, durant douze à quinze minutes, retire jusqu'à 80 % d'un fongicide systémique et 96 % d'un insecticide testés à la surface de pommes Gala.
La méthode est transposable aux fruits à peau fine comme la fraise, à condition de respecter le dosage et la durée.
Le bain au vinaigre blanc, longtemps présenté comme la solution miracle, n'a pas fait beaucoup mieux dans les analyses récentes. Aucune étude publiée ne démontre qu'il élimine les pesticides PFAS, et au-delà de trois minutes de trempage, il altère le goût et la texture de la fraise.
L'eau salée donne un résultat intermédiaire sur les insecticides et les larves nichées dans les graines, mais elle reste partielle contre les molécules de surface.
Le bicarbonate de sodium alimentaire, lui, change la donne. Une étude menée à l'Université du Massachusetts à Amherst, publiée en 2017 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry par l'équipe de Lili He, a mesuré qu'un bain à dix grammes de bicarbonate par litre d'eau, durant douze à quinze minutes, retire jusqu'à 80 % d'un fongicide systémique et 96 % d'un insecticide testés à la surface de pommes Gala.
La méthode est transposable aux fruits à peau fine comme la fraise, à condition de respecter le dosage et la durée.
Le mode d'emploi du bain de cuisine, pas à pas
On dilue dix grammes de bicarbonate alimentaire dans un litre d'eau tiède à vingt ou vingt-cinq degrés, jamais plus chaud. On y plonge les fraises non équeutées, on remue très doucement à mi-parcours, et on attend.
Le pH plus alcalin de la solution modifie l'adhérence des résidus de surface, qui se décrochent du fruit et viennent troubler le bain. Au bout de douze à quinze minutes, on rince à l'eau claire et on équeute les fraises seulement à ce moment-là, jamais avant.
Équeuter avant le bain ouvre une porte par laquelle les molécules dissoutes peuvent pénétrer dans la chair.
La manipulation prend une minute, le reste, c'est la chimie qui travaille pendant que vous préparez le reste du repas.
Le pH plus alcalin de la solution modifie l'adhérence des résidus de surface, qui se décrochent du fruit et viennent troubler le bain. Au bout de douze à quinze minutes, on rince à l'eau claire et on équeute les fraises seulement à ce moment-là, jamais avant.
Équeuter avant le bain ouvre une porte par laquelle les molécules dissoutes peuvent pénétrer dans la chair.
La manipulation prend une minute, le reste, c'est la chimie qui travaille pendant que vous préparez le reste du repas.
Ce que le bicarbonate ne fera jamais à votre place
Le bicarbonate ne fait pas tout. Les pesticides systémiques, ceux que la plante absorbe par les racines et qui circulent dans la sève, se retrouvent à l'intérieur du fruit et aucun lavage ne les en sort.
Pour les PFAS pesticides, dits polluants éternels, la situation est encore plus délicate. Ces molécules s'incrustent durablement dans la chair des fruits à peau fine, et les protocoles de décontamination domestique ne sont pas encore documentés scientifiquement.
La seule parade établie reste le choix à l'achat : fraises bio françaises, fraises de plein champ cultivées en France entre avril et juin, ou fraises congelées d'origine européenne contrôlée. Les barquettes d'importation hors saison concentrent les molécules les plus persistantes selon les analyses 2024 de Générations Futures.
Pour les PFAS pesticides, dits polluants éternels, la situation est encore plus délicate. Ces molécules s'incrustent durablement dans la chair des fruits à peau fine, et les protocoles de décontamination domestique ne sont pas encore documentés scientifiquement.
La seule parade établie reste le choix à l'achat : fraises bio françaises, fraises de plein champ cultivées en France entre avril et juin, ou fraises congelées d'origine européenne contrôlée. Les barquettes d'importation hors saison concentrent les molécules les plus persistantes selon les analyses 2024 de Générations Futures.
Quinze minutes que vos grand-mères prenaient sans y penser
Le rapport EWG souligne que les bénéfices nutritionnels d'une alimentation riche en fruits et légumes restent supérieurs aux risques d'exposition aux pesticides à faible dose. Il ne s'agit donc pas d'arrêter la fraise, ce serait absurde, mais de réintroduire dans la cuisine un geste que nos grand-mères pratiquaient instinctivement avec leur cristal de soude.
Quinze minutes de patience valent mieux qu'un rinçage rapide qui ne décroche rien.
La science vient simplement de rappeler ce que la cuisine populaire savait avant nous.
Quinze minutes de patience valent mieux qu'un rinçage rapide qui ne décroche rien.
La science vient simplement de rappeler ce que la cuisine populaire savait avant nous.
Sources :
- EWG, 2026 Shopper's Guide to Pesticides in Produce (Dirty Dozen), Environmental Working Group, mars 2026
- He L. et al., Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 65 n°44, 2017, p. 9744-9752
- Anses, Présence de traces de contaminants chimiques dans les aliments, dossier institutionnel
- Générations Futures, Rapport sur les résidus de pesticides dans les fraises françaises, décembre 2024
- Department of Agriculture des États-Unis, Pesticide Data Program annual summary, 54 344 échantillons analysés, données 2024-2025
- EWG, 2026 Shopper's Guide to Pesticides in Produce (Dirty Dozen), Environmental Working Group, mars 2026
- He L. et al., Effectiveness of Commercial and Homemade Washing Agents in Removing Pesticide Residues on and in Apples, Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 65 n°44, 2017, p. 9744-9752
- Anses, Présence de traces de contaminants chimiques dans les aliments, dossier institutionnel
- Générations Futures, Rapport sur les résidus de pesticides dans les fraises françaises, décembre 2024
- Department of Agriculture des États-Unis, Pesticide Data Program annual summary, 54 344 échantillons analysés, données 2024-2025