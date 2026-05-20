Fraises : ce geste de 15 minutes que peu de Français connaissent fait fondre les pesticides de surface

Le rinçage rapide à l'eau ne fait que déloger la poussière et un peu de terre. La majorité des résidus phytosanitaires actuels sont hydrophobes, ce qui signifie qu'ils n'aiment pas l'eau et s'accrochent d'autant mieux aux reliefs du fruit.



Le bain au vinaigre blanc, longtemps présenté comme la solution miracle, n'a pas fait beaucoup mieux dans les analyses récentes. Aucune étude publiée ne démontre qu'il élimine les pesticides PFAS, et au-delà de trois minutes de trempage, il altère le goût et la texture de la fraise.



L'eau salée donne un résultat intermédiaire sur les insecticides et les larves nichées dans les graines, mais elle reste partielle contre les molécules de surface.



Le bicarbonate de sodium alimentaire, lui, change la donne. Une étude menée à l'Université du Massachusetts à Amherst, publiée en 2017 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry par l'équipe de Lili He, a mesuré qu'un bain à dix grammes de bicarbonate par litre d'eau, durant douze à quinze minutes, retire jusqu'à 80 % d'un fongicide systémique et 96 % d'un insecticide testés à la surface de pommes Gala.



La méthode est transposable aux fruits à peau fine comme la fraise, à condition de respecter le dosage et la durée.



Comparaison de l'efficacité de quatre méthodes de lavage des fraises pour éliminer les pesticides de surface. Le bain au bicarbonate retire jusqu'à 96 pour cent des résidus, contre une fraction seulement pour le rinçage à l'eau. FRAISES ET PESTICIDES Efficacité comparée de 4 méthodes de lavage Le bicarbonate retire jusqu'à 96 % des pesticides de surface Rinçage à l'eau du robinet 30 s sous le filet, frottage Le geste par défaut Décroche peu de résidus Bain au vinaigre blanc 3 minutes, dilué à 10 % Méthode des années 90 Aucune étude sur les PFAS Eau salée 5 min, 1 c. à soupe par litre Utile contre les insectes Partiel sur la surface Bain au bicarbonate 12 à 15 min, 10 g par litre Univ. Massachusetts 2017 Jusqu'à 96 % des résidus © SeniorActu.com