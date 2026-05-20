Nutrition Cancer : ce complément anti-âge vendu en pharmacie alimente les tumeurs au lieu de les combattre Par Fabrice Crozier | Publié le 20/05/2026 à 09:49 Le rayon anti-âge de votre pharmacie de quartier en déborde. Des gélules dorées, des flacons à bouchon blanc, des promesses de jeunesse cellulaire imprimées en lettres vertes. L'une de ces molécules vedettes, celle que l'industrie surnomme le maître antioxydant, vient de révéler un visage que personne n'avait anticipé. Partager : W f X in @

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Un antioxydant qui change de camp Votre corps fabrique du glutathion chaque jour, un tripeptide assemblé à partir de trois acides aminés pour neutraliser les radicaux libres et réparer les dégâts du vieillissement. Pendant un siècle de recherche, la science n'a vu que cette face-là de la molécule : le bouclier.



Or, une équipe du Wilmot Cancer Institute, à l'université de Rochester, vient de montrer que certaines cellules cancéreuses ont appris à détourner ce bouclier pour en faire leur source d'énergie principale. Le mot employé par les chercheurs est sans ambiguïté : addiction.



Le paradoxe est brutal : ce que votre organisme produit pour vous protéger, la tumeur le dévore pour grandir.

Le mécanisme que personne ne cherchait L'étude, publiée en mars 2026 dans la revue Nature, a été menée par l'équipe d'Isaac Harris au Wilmot Cancer Institute. Les chercheurs ont analysé des échantillons de tumeurs mammaires provenant de seize patientes, dont l'âge médian était de 64 ans.



En isolant le liquide à l'intérieur de ces masses tumorales, ils y ont découvert des quantités massives de glutathion. La tumeur ne se contentait pas de le tolérer : elle l'accumulait activement, comme une réserve alimentaire.



Les responsables sont une famille d'enzymes appelées γ-glutamyltransférases. Elles découpent le glutathion et libèrent un acide aminé essentiel, la cystéine, dont les cellules cancéreuses se nourrissent pour croître et se multiplier.



En bloquant cette voie dans des modèles précliniques de cancer du sein, l'équipe a réussi à ralentir significativement la croissance des tumeurs. Et la découverte ne se limite pas au sein : des données préliminaires suggèrent que de nombreux autres types de cancers consomment eux aussi du glutathion.



Infographie montrant en trois étapes comment les cellules cancéreuses détournent le glutathion pour en faire leur carburant via les gamma-glutamyltransférases LE MÉCANISME CACHÉ DU GLUTATHION Hecht, Zocchi et al., Nature, mars 2026 1 Production naturelle Bouclier Votre corps fabrique du glutathion chaque jour Tripeptide antioxydant, connu depuis 1921 2 Détournement tumoral Capture La tumeur accumule le glutathion et le découpe via ses enzymes γ-glutamyltransférases en action 3 Carburant cancer Cystéine Les cellules cancéreuses s'en nourrissent pour croître Croissance tumorale accélérée Glutathion : découvert il y a 100 ans Rôle pro-tumoral identifié en mars 2026 © SeniorActu.com

Ce que cachent les flacons de votre pharmacie Ouvrez n'importe quel site de parapharmacie en France et tapez « glutathion ». Vous trouverez des dizaines de références, vendues entre 15 et 40 euros la boîte, avec des promesses qui parlent directement à notre génération : anti-âge, protection cellulaire, détox, immunité.



Les fabricants de compléments alimentaires ne cachent pas leur cible. À partir de 40 ans, argumentent-ils, votre taux de glutathion chute de 30 %, et à 65 ans, la baisse atteint 50 %.



Sauf que ces chiffres proviennent de la littérature marketing des laboratoires, pas d'une recommandation institutionnelle. Ces gélules ne sont pas des médicaments : elles échappent au contrôle de l'ANSM et n'ont pas besoin de prouver leur efficacité pour être mises en vente.



Et c'est la leçon de l'étude Rochester : une forte concentration de glutathion exogène dans votre organisme pourrait, dans certains contextes, nourrir précisément ce que vous cherchez à combattre.

Des signaux que les autorités sanitaires lançaient déjà l'Institut national du cancer et le réseau NACRe recommandent explicitement de ne pas prendre de compléments alimentaires antioxydants pendant un traitement anticancéreux, hors carence avérée.



La raison est documentée : certains antioxydants, en neutralisant les radicaux libres que la chimiothérapie utilise précisément pour détruire les cellules cancéreuses, risquent de protéger la tumeur contre le traitement censé l'éliminer. La N-acétylcystéine, un précurseur du glutathion, a même montré une accélération de la croissance tumorale dans des modèles de cancer du poumon.



Et le glutathion n'est pas le seul antioxydant à avoir changé de camp dans un laboratoire. L'an dernier, une collègue de Harris à Rochester a découvert que la taurine, omniprésente dans les compléments et les boissons énergétiques, stimulait la croissance de cellules leucémiques, un résultat lui aussi publié dans Nature.

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Le message des autorités sanitaires françaises est clair depuis 2012 : L'étude Rochester n'est pas un coup de tonnerre isolé. Depuis plusieurs années,et le réseau NACRe recommandent explicitement de ne pas prendre de compléments alimentaires antioxydants pendant un traitement anticancéreux, hors carence avérée.La raison est documentée : certains antioxydants, en neutralisant les radicaux libres que la chimiothérapie utilise précisément pour détruire les cellules cancéreuses, risquent decontre le traitement censé l'éliminer. La N-acétylcystéine, un précurseur du glutathion, a même montré une accélération de la croissance tumorale dans des modèles de cancer du poumon.Et le glutathion n'est pas le seul antioxydant à avoir changé de camp dans un laboratoire. L'an dernier, une collègue de Harris à Rochester a découvert que la, omniprésente dans les compléments et les boissons énergétiques, stimulait la croissance de cellules leucémiques, un résultat lui aussi publié dans Nature.Le message des autorités sanitaires françaises est clair depuis 2012 : l'INCa recommande de ne jamais prendre de compléments antioxydants sans en discuter au préalable avec l'équipe médicale en charge du traitement. L'étude Rochester montre que cette prudence devrait aussi concerner les personnes qui n'ont pas de cancer diagnostiqué.

Affamer la tumeur sans toucher les cellules saines L'équipe de Harris ne s'est pas arrêtée au constat. En utilisant des technologies de criblage moléculaire, les chercheurs ont identifié un candidat-médicament capable d'inhiber l'activité des γ-glutamyltransférases, ces enzymes qui découpent le glutathion au profit de la tumeur.



Ce composé existait déjà : il avait été développé il y a une dizaine d'années pour d'autres indications. Tom Driver, chimiste organicien à Rochester, et Joshua Munger, spécialiste du métabolisme des cellules cancéreuses, travaillent désormais à l'optimiser pour un usage anticancéreux.



L'objectif, tel que Harris le formule, est de créer une thérapie ciblée qui affame la tumeur sans toucher les cellules saines. C'est toute la différence avec la chimiothérapie classique, qui détruit sans distinguer.



La prudence s'impose : nous sommes au stade préclinique, pas au lit du patient. Mais le principe de priver le cancer de sa source d'énergie préférée, au lieu de bombarder l'ensemble de l'organisme, ouvre une voie que la recherche en oncologie n'avait pas explorée sous cet angle.

Ce que cela change pour votre armoire à pharmacie

Alimentation équilibrée ✅ Aucun risque identifié ✅ Votre situation Fruits, légumes, alimentation variée sans complément ✅ Ce qu'il faut faire Continuez, aucun changement nécessaire Compléments de glutathion ⚠️ Vigilance ⚠️ Votre situation Gélules anti-âge à base de glutathion en automédication ⚠️ Ce qu'il faut faire En parler à votre médecin avant de continuer Traitement anticancéreux ⚠️ Alerte ⚠️ Votre situation Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ⚠️ Ce qu'il faut faire Aucun complément antioxydant sans avis de l'oncologue



Si vous prenez actuellement un complément alimentaire à base de glutathion, la démarche la plus raisonnable est d'en parler à votre médecin traitant lors de votre prochaine consultation. Pas de panique, pas d'arrêt brutal sans avis, mais une conversation sérieuse sur le rapport entre le bénéfice supposé et le risque désormais documenté.



Reste que cette étude rappelle une vérité plus large, qui nous concerne tous après 50 ans : un complément alimentaire n'est pas un bonbon. Le glutathion en est désormais la preuve la plus spectaculaire. Isaac Harris a tenu à le dire dans le communiqué de Rochester, et je le reprends ici parce que c'est essentiel : manger des fruits et des légumes riches en antioxydants reste bénéfique. Le problème ne vient pas de votre assiette, mais de ce que vous ajoutez en gélule à côté.Si vous prenez actuellement un complément alimentaire à base de glutathion, la démarche la plus raisonnable est d'en parler à votre médecin traitant lors de votre prochaine consultation. Pas de panique, pas d'arrêt brutal sans avis, mais une conversation sérieuse sur le rapport entre le bénéfice supposé et le risque désormais documenté.Reste que cette étude rappelle une vérité plus large, qui nous concerne tous après 50 ans : un complément alimentaire n'est pas un bonbon. Le glutathion en est désormais la preuve la plus spectaculaire.

Sources :

- Hecht F., Zocchi M., Tuttle E.T. et al., Catabolism of extracellular glutathione supplies cysteine to support tumours, Nature, 18 mars 2026

- University of Rochester Medical Center, Scientists Discover an Unexpected Food Source for Tumors, communiqué de presse, 18 mars 2026

- Institut national du cancer (INCa), Les compléments alimentaires améliorent-ils les traitements contre les cancers ?, Les Éclairages

- Réseau NACRe / SFNEP, Recommandation 4 : Compléments alimentaires antioxydants, Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer, 2012

- Sharma S., Bajaj J. et al., Taurine from tumour niche drives glycolysis to promote leukaemogenesis, Nature 644, 263-272 (2025), DOI 10.1038/s41586-025-09018-7

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