Actualité Médicale Cancer de la vessie : 9 patients sur 10 avaient ce signe (mais ils l'ont ignoré) Une trace rosée dans la cuvette des toilettes, le matin. Aucune douleur, aucune brûlure, aucune envie pressante. La couleur disparaît au tirage de chasse, l'épisode dure une journée. Tout rentre dans l'ordre la semaine suivante. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'il faut s'inquiéter.

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Un signe que rien ne signale, sauf la couleur des urines hématurie macroscopique indolore. Et c'est, dans 80 à 90 % des cas, le tout premier signal d'un cancer de la vessie.



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Le piège tient en une phrase : l'absence totale de douleur rassure et reporte la consultation. Or sans douleur, on pense rarement à un cancer. Ce phénomène silencieux a un nom médical : l'. Et c'est, dans 80 à 90 % des cas, le tout premier signal d'un cancer de la vessie.La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer retrouve ce symptôme chez près de 90 % des patients diagnostiqués, et l'Assurance Maladie le qualifie de signe « le plus évocateur ».Le piège tient en une phrase :rassure et reporte la consultation. Or sans douleur, on pense rarement à un cancer.

Pourquoi tant de femmes passent à côté pendant des mois Le scénario classique en cabinet ressemble à ceci. Une femme de 58 ans consulte pour des envies fréquentes d'uriner, parfois des brûlures, parfois rien.



Le médecin prescrit un ECBU, l'antibiogramme revient positif, on traite une infection urinaire pendant cinq jours. Les symptômes disparaissent, la patiente reprend sa vie.



Trois mois plus tard, les envies fréquentes reviennent. Nouvel antibiotique, nouvelle accalmie.



Et entre deux épisodes, parfois, une trace rosée que personne ne fait analyser parce qu'elle ne s'accompagne d'aucune douleur. C'est exactement ce schéma de cystites à répétition qui retarde le diagnostic, en particulier chez la femme.

Chez l'homme de plus de 50 ans, le réflexe prostate brouille la piste Côté hommes, le piège est différent mais aussi efficace. Après 50 ans, un jet urinaire diminué, des envies nocturnes ou un démarrage difficile, on pense d'abord à la prostate.



Sauf que le cancer de la vessie peut donner exactement les mêmes signes lorsque la tumeur comprime l'urètre. Le rapport des urologues de l'Arcagy prévient explicitement : « il est important, chez l'homme de plus de 50 ans, à ce stade, de ne pas mettre sur le compte de la prostate ce type de symptôme. »



Reste qu'à 70 ans, âge médian au diagnostic en France, beaucoup de seniors enchaînent six à douze mois de traitements pour autre chose avant qu'on regarde sérieusement la vessie.

Le tabac, hier comme aujourd'hui, déclenche un cancer sur deux Le tabac est, sans concurrence, le principal facteur de risque. En France, il est responsable de 53 % des cancers de la vessie chez les hommes et 39 % chez les femmes, selon les données du portail Cancer Environnement (Centre Léon Bérard).



Et nous parlons bien du tabagisme passé. Les substances cancérogènes inhalées sont filtrées par les reins, concentrées dans la vessie, et stockées au contact de la paroi vésicale pendant des décennies, même chez ceux qui ont arrêté la cigarette il y a vingt ans.



Au-delà du tabac, certaines expositions professionnelles passées entrent en compte : amines aromatiques (industrie du caoutchouc, des colorants, du textile, de la sidérurgie), hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces cancers sont reconnus comme maladies professionnelles depuis longtemps, encore faut-il y penser au moment du diagnostic.

Deux examens suffisent à orienter le diagnostic La règle pratique tient en quelques lignes. Toute hématurie macroscopique chez un adulte de plus de 35 ans, même unique, même brève, même indolore, justifie une consultation urologique sans attendre.



Devant ce signal, votre médecin traitant déclenche en général une échographie abdomino-pelvienne et un examen cytobactériologique des urines. Si une anomalie est suspectée, une cystoscopie est réalisée, soit en cabinet sous anesthésie locale, soit au bloc.



La détection à un stade précoce change radicalement le pronostic. Quand le cancer est encore superficiel, c'est-à-dire limité à la couche interne de la paroi de la vessie — ce qui correspond à environ 70 % des diagnostics selon l'Association Française d'Urologie — le traitement consiste souvent en une simple résection endoscopique sans ablation de l'organe.



Pronostic du cancer de la vessie selon le stade au diagnostic : 70 % des cancers diagnostiqués au stade superficiel ont une survie à 5 ans de 90 %, contre 47 % de survie à 10 ans pour les 30 % diagnostiqués au stade infiltrant. PRONOSTIC SELON LE STADE Cancer de la vessie en France — Source : Association Française d'Urologie Détecté tôt, soigné 90 % de survie à 5 ans au stade superficiel Stade superficiel (TVNIM) Tumeur limitée à la paroi interne 70 % des diagnostics Survie à 5 ans 90 % Stade infiltrant (TVIM) Tumeur ayant pénétré le muscle vésical 30 % des diagnostics Survie à 10 ans 47 % Le délai au diagnostic change tout Une seule trace de sang dans les urines justifie une consultation urologique, même si elle disparaît seule. © SeniorActu.com



Les détails du parcours diagnostic et des examens sont détaillés sur

Les signes qui doivent vous faire reprendre rendez-vous Quelques signes qui doivent vous faire reprendre rendez-vous, même si une infection urinaire a été récemment traitée. Une trace de sang dans les urines, sur une seule miction et qui disparaît après, sans douleur associée.



Des cystites qui reviennent tous les deux ou trois mois, avec ou sans germe identifié à l'ECBU. Une envie pressante d'uriner ou des brûlures qui persistent après un traitement antibiotique correctement conduit, c'est-à-dire mené à son terme.



Chez l'homme de plus de 50 ans, des troubles urinaires que votre généraliste attribue à la prostate mais qui résistent au traitement habituel. Demandez alors un avis urologique, et précisément l'échographie abdomino-pelvienne et l'ECBU avec cytologie urinaire, deux examens non invasifs qui orientent rapidement le diagnostic.

Sources :

- Assurance Maladie (Ameli.fr), Symptômes et diagnostic du cancer de la vessie

- Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, Quels sont les symptômes d'un cancer de la vessie ?

- Santé publique France, Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire n°12-13/2023, Incidence des principaux cancers en France métropolitaine

- Cancer Environnement (Centre Léon Bérard, INCa), Cancer de la vessie et facteurs de risque

- Arcagy-Infocancer, Tumeurs de la vessie : symptômes et diagnostic

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 02/05/2026 à 07:41



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