Actualité Médicale Troubles de l'érection après 50 ans : chez 1 homme sur 3, ils annoncent un infarctus sous 3 à 5 ans Ce matin dans un cabinet de médecine générale, un homme de 58 ans baisse les yeux et finit par évoquer ce trouble dont il n'a jamais osé parler à personne. Il croit alors consulter simplement pour un trouble passager affectant sa vie intime, pendant que son médecin traitant, lui, pense déjà à son cœur.

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Pourquoi vos artères intimes parlent de votre cœur



Or, les artères du pénis sont parmi les plus fines de l'organisme : 1 à 2 millimètres de diamètre. Elles s'obstruent donc avant les artères coronaires, beaucoup plus larges.



C'est ce qui explique le décalage temporel observé par la Fédération Française de Cardiologie. La perte d'érection précède en moyenne de 3 à 5 ans la survenue d'un accident cardiovasculaire aigu.



Timeline du décalage temporel entre l'apparition d'un trouble érectile et un événement cardiovasculaire majeur, avec la fenêtre de dépistage de 3 à 5 ans. Chiffre clé : 1 homme sur 3 après 50 ans concerné selon l'étude Kano-Appinio 2026. DU SIGNAL INTIME À L'INFARCTUS La fenêtre de dépistage cardiovasculaire 1 Le signal vasculaire Dès 50 ans Les artères du pénis se ferment avant les artères du cœur Dysfonction endothéliale précoce 2 La fenêtre de dépistage 3 à 5 ans Période où un bilan cardio peut détecter le risque Source : Fédération de Cardiologie 3 L'événement cardiaque Trop tard Infarctus, AVC ou accident vasculaire majeur Risque multiplié par 2 Hommes après 50 ans concernés : 1 sur 3 selon l'étude Kano-Appinio 2026 © SeniorActu.com



Reste que ce lien direct est encore peu connu du grand public. L'



Autrement dit : un trouble que des millions d'hommes attribuent à la fatigue, au stress ou à l'âge est en réalité, dans une part significative des cas, un signal d'alerte vasculaire.



Et ce signal arrive précisément au moment où il est encore temps d'agir. L'érection est un mécanisme vasculaire avant d'être psychologique. Quand vos artères ne dilatent plus comme avant, elles racontent l'état de tout votre réseau sanguin.Or, les artères du pénis sont parmi les plus fines de l'organisme : 1 à 2 millimètres de diamètre. Elles s'obstruent doncles artères coronaires, beaucoup plus larges.C'est ce qui explique le décalage temporel observé par la. La perte d'érection précède en moyenne dela survenue d'un accident cardiovasculaire aigu.Reste que ce lien direct est encore peu connu du grand public. L' Assurance Maladie qualifie pourtant officiellement la dysfonction érectile de "symptôme sentinelle" des maladies cardiovasculaires , sur son site grand public.Autrement dit : un trouble que des millions d'hommes attribuent à la fatigue, au stress ou à l'âge est en réalité, dans une part significative des cas, un signal d'alerte vasculaire.Et ce signal arrive précisément au moment où il est encore temps d'agir.

Un homme sur trois après 50 ans, le chiffre tabou dont personne ne parle Kano.care × Appinio 2026, menée auprès de 1 000 hommes adultes en France, vient de remettre des chiffres précis sur la table.



38 % des hommes adultes français déclarent avoir déjà eu des troubles érectiles. Mais cette moyenne nationale masque une réalité bien plus parlante pour notre lectorat.



La prévalence ne cesse de progresser avec l'âge. Elle culmine à 46 % chez les 65 ans et plus, contre 31 % chez les jeunes adultes.



Voici comment se répartit le risque selon votre tranche d'âge :

45-54 ans ⚠️ Concerné sur trois 📊 Hommes déclarant des troubles 35 % 🩺 Ont consulté un médecin 40 % 55-64 ans ⚠️ Le creux du tabou 📊 Hommes déclarant des troubles 34 % 🩺 Ont consulté un médecin 38 % 65 ans et plus ⚠️ Près d'un sur deux 📊 Hommes déclarant des troubles 46 % 🩺 Ont consulté un médecin 39 %



Le constat saute aux yeux : plus la prévalence augmente avec l'âge, moins le taux de consultation suit. À 65 ans et plus, près de la moitié des hommes sont concernés, mais à peine 4 sur 10 en parlent à un professionnel.



Pour notre lectorat, cela veut dire que l'envergure réelle du phénomène reste largement sous-estimée. Car plus on vieillit, plus la pression vasculaire se fait sentir, d'où la nécessité de prendre cette alerte vraiment au sérieux plutôt que d'en nier l'importance, le plus souvent par pudeur ou pour un sentiment de honte mal placée.

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Dysfonction érectile : un tiers des hommes seraient concernés au-delà de 40 ans La grande étude nationale, menée auprès de 1 000 hommes adultes en France, vient de remettre des chiffres précis sur la table.des hommes adultes français déclarent avoir déjà eu des troubles érectiles. Mais cette moyenne nationale masque une réalité bien plus parlante pour notre lectorat.La prévalence ne cesse de progresser avec l'âge. Elle culmine àchez les 65 ans et plus, contre 31 % chez les jeunes adultes.Voici comment se répartit le risque selon votre tranche d'âge :Le constat saute aux yeux : plus la prévalence augmente avec l'âge, moins le taux de consultation suit. À 65 ans et plus, près de la moitié des hommes sont concernés, mais à peine 4 sur 10 en parlent à un professionnel.Pour notre lectorat, cela veut dire que l'envergure réelle du phénomène reste largement sous-estimée. Car plus on vieillit, plus la pression vasculaire se fait sentir, d'où la nécessité de prendre cette alerte vraiment au sérieux plutôt que d'en nier l'importance, le plus souvent par pudeur ou pour un sentiment de honte mal placée.

Le silence qui coûte des années de vie Pendant que les artères se rétrécissent en silence, de fait la majorité des hommes concernés ne disent rien à personne.



L'étude Kano-Appinio 2026 chiffre cette réalité avec une précision glaçante : 58 % des hommes touchés n'ont jamais consulté de médecin pour ce problème.



Pire : un homme sur quatre admet avoir caché, minimisé ou omis un problème de santé sexuelle face à son médecin traitant. Et chez ceux qui souffrent réellement de troubles érectiles, ce chiffre grimpe à 46 % !



Autrement dit : la moitié des patients qui auraient le plus besoin d'un dépistage cardiovasculaire précoce le sabotent eux-mêmes par gêne.



Pourquoi ? Les freins ne sont pas logistiques mais essentiellement psychologiques : 44 % évoquent un sentiment de gêne, 38 % pensent que "c'est normal à mon âge". Et 27 % espèrent simplement "que ça passera tout seul".



Le délai moyen entre les premiers symptômes et la première consultation atteint 10 mois. Un homme sur cinq attend même plus d'un an. Or, dans 87 % des cas où une consultation finit par avoir lieu, c'est le patient qui aborde le sujet en premier, pas le médecin. Donc si vous attendez que votre généraliste vous pose la question, ayez conscience qu'elle ne viendra probablement jamais.



Reste que ces mois perdus ne sont pas neutres, car pendant ce temps-là, les artères, elles, continuent leur travail souterrain.

Le bilan que votre médecin doit prescrire (et que vous devez exiger)



Selon les recommandations de l'Association Inter Hospitalo-Universitaire de Sexologie (AIUS) reprises sur le site ameli.fr, tout trouble érectile sans cause évidente chez un homme de plus de 50 ans doit déclencher un bilan cardiovasculaire complet.



Pas dans six mois. Tout de suite !



Concrètement, ce bilan comporte une auscultation cardiaque, une prise de tension à la recherche d'une hypertension, et une évaluation des facteurs de risque : tabac, diabète, cholestérol, obésité, antécédents familiaux.



Si l'un de ces facteurs est présent, votre médecin peut prescrire un bilan biologique (glycémie, lipides, testostérone) et un avis cardiologique avec test d'effort.



C'est précisément cet examen qui peut révéler une coronaropathie silencieuse, plusieurs années avant qu'elle ne se manifeste par une douleur thoracique ou un infarctus.

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Reste un détail technique qui change tout. Si votre généraliste vous prescrit immédiatement un médicament de la famille des inhibiteurs de la PDE-5 (sildénafil, tadalafil) sans avoir au préalable vérifié votre état cardiaque, c'est une zone grise. Avant de prendre une petite pilule bleue, il faut en effet savoir ce que votre cœur est capable d'encaisser...



Notez enfin que ces traitements sont incompatibles avec certains médicaments cardiologiques, notamment les dérivés nitrés. Une fois la consultation engagée, encore faut-il qu'elle débouche sur le bon geste médical. Et là, le réflexe attendu n'est pas systématique.Selon les(AIUS) reprises sur le site ameli.fr, tout trouble érectile sans cause évidente chez un homme de plus de 50 ans doit déclencher un bilan cardiovasculaire complet.Pas dans six mois. Tout de suite !Concrètement, ce bilan comporte une auscultation cardiaque, une prise de tension à la recherche d'une hypertension, et une évaluation des facteurs de risque : tabac, diabète, cholestérol, obésité, antécédents familiaux.Si l'un de ces facteurs est présent, votre médecin peut prescrire un bilan biologique (glycémie, lipides, testostérone) et un avis cardiologique avec test d'effort.C'est précisément cet examen qui peut révéler une coronaropathie silencieuse, plusieurs années avant qu'elle ne se manifeste par une douleur thoracique ou un infarctus.Reste un détail technique qui change tout. Si votre généraliste vous prescrit immédiatement un médicament de la famille des inhibiteurs de la PDE-5 (sildénafil, tadalafil) sans avoir au préalable vérifié votre état cardiaque, c'est une zone grise. Avant de prendre une petite pilule bleue, il faut en effet savoir ce que votre cœur est capable d'encaisser...Notez enfin que ces traitements sont incompatibles avec certains médicaments cardiologiques, notamment les dérivés nitrés.

Soigner les artères, retrouver des érections : une même bataille Le bon côté de cette équation, c'est que les leviers à actionner sont les mêmes pour les deux fronts.



Soigner ses artères, c'est réparer son érection. Et inversement.



Arrêter de fumer reste le geste à plus fort impact. Le tabac dégrade simultanément la vasodilatation pénienne et coronarienne.



Activité physique régulière, perte de poids modérée, alimentation de type méditerranéen, contrôle de la tension et du cholestérol : la liste est connue, mais elle prend ici un sens nouveau.



Ce n'est pas seulement votre cœur que vous protégez en marchant 30 minutes par jour. C'est aussi votre vie intime que vous reprenez en main, littéralement.



Et c'est probablement là le ressort le plus puissant de cet article. Pour une fois, ce qui sauve le cœur sauve aussi le reste, sans compromis ni sacrifice.



Reste à oser franchir la porte du cabinet. Le médecin que vous redoutez tant d'affronter sur ce sujet est le même qui peut vous offrir, par un simple bilan, plusieurs années de vie additionnelles en bonne santé. Et, cerise sur le gâteau, une vie intime ressuscitée !

Sources :

- Kano.care × Appinio, "Vivre avec un trouble de l'érection en France", étude nationale auprès de 1 000 hommes adultes, 2026

- Fédération Française de Cardiologie, dossier "Cœur et sexualité", actualisé 2025

- ameli.fr, fiche "Troubles de l'érection : définition, fréquence et causes", 2026

- Association Inter Hospitalo-Universitaire de Sexologie (AIUS), recommandations aux médecins généralistes pour la prise en charge de première intention de la dysfonction érectile

- De Leonardis F. et al., "Endothelial Dysfunction, Erectile Deficit and Cardiovascular Disease", Biomedicines, 2022 (DOI 10.3390/biomedicines10081848)

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 01/05/2026 à 09:17



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