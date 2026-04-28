Actualité Médicale Hypertension : ce médicament pris par 50 000 Français manque en pharmacie, sans date de retour Le pharmacien retourne la boîte dans sa main. Il regarde l'écran. Puis il revient vers vous : indisponible, sans date de retour. Pour les milliers de Français qui prennent ce médicament chaque matin, l'inquiétude monte d'un cran ce mois-ci.

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La nitrendipine de Viatris, ce traitement essentiel sous tension d'approvisionnement La nitrendipine de Viatris, prescrite contre l'hypertension artérielle, fait l'objet d'une tension d'approvisionnement nationale depuis le 16 mars 2026. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a publié l'alerte le 21 avril dernier.



Près de 50 000 patients en France utilisent ce traitement au quotidien. Le laboratoire a confirmé l'indisponibilité dans un courrier aux professionnels de santé le 20 avril, sans préciser la cause exacte.



Trois présentations sont concernées : Nitrendipine Viatris 10 mg en boîte de 30 comprimés, 20 mg en boîte de 30, et 20 mg en boîte de 90. Ce sont les seules spécialités de nitrendipine commercialisées en France, selon l'ANSM.



Aucune date de remise à disposition n'a été annoncée. Le contingentement quantitatif en ville est désormais effectif, et l'agence a interdit l'exportation du médicament vers l'étranger jusqu'au retour à la normale.

Pourquoi changer de comprimé n'est pas anodin Pour qui n'a jamais touché à un comprimé antihypertenseur, le dosage peut sembler un détail technique. Il n'en est rien.



Le dosage correspond à la quantité exacte de substance active délivrée à chaque prise. Cet équilibre, votre médecin l'a calibré à votre profil après plusieurs consultations.



On ne remplace donc pas un comprimé de nitrendipine par un autre antihypertenseur "à peu près équivalent" sans avis médical. Le risque d'un déséquilibre rapide de la tension artérielle existe.



Et c'est précisément le piège pour les patients fragiles. L'arrêt brutal d'un traitement antihypertenseur peut majorer le risque cardiovasculaire à court terme, infarctus ou AVC.



Même message pour les comprimés qu'il vous reste à la maison : inutile de rationner au hasard. Pas de prise un jour sur deux, pas de comprimés cassés au couteau pour étirer la fin de boîte.

Les alternatives thérapeutiques que votre médecin peut envisager classes thérapeutiques permettent de prendre le relais selon les profils.



Le choix dépendra de paramètres que votre médecin connaît : âge, antécédents cardiaques, fonction rénale, autres traitements en cours, effets secondaires antérieurs. C'est tout l'enjeu de la consultation à demander rapidement.



Voici les grandes familles que votre médecin peut envisager pour prendre le relais de votre traitement actuel. Inhibiteurs calciques ⭐ Famille de la nitrendipine 🩺 Mécanisme Détendent les vaisseaux sanguins ✅ Exemples disponibles Amlodipine, lercanidipine, nifédipine Sartans / IEC ℹ️ Action sur les hormones 🩺 Mécanisme Bloquent l'enzyme de conversion ou les récepteurs 📝 Exemples disponibles Ramipril, périndopril, valsartan, irbésartan Bêtabloquants ⚠️ Selon profil cardiaque 🩺 Mécanisme Ralentissent et apaisent le coeur 📝 Exemples disponibles Bisoprolol, aténolol, nébivolol Diurétiques thiazidiques ⚠️ Surveillance potassium 🩺 Mécanisme Évacuent l'excès d'eau et de sel 📝 Exemples disponibles Hydrochlorothiazide, indapamide



Aucune de ces classes ne s'échange à la légère : votre médecin vous orientera vers celle qui s'accorde à votre profil cardiologique et rénal. Cette consultation, c'est nous qui devons la déclencher dès maintenant, sans attendre la dernière boîte. Heureusement, la nitrendipine n'est pas la seule arme contre l'hypertension. Plusieurspermettent de prendre le relais selon les profils.Le choix dépendra de paramètres que votre médecin connaît : âge, antécédents cardiaques, fonction rénale, autres traitements en cours, effets secondaires antérieurs. C'est tout l'enjeu de la consultation à demander rapidement.Voici les grandes familles que votre médecin peut envisager pour prendre le relais de votre traitement actuel.Aucune de ces classes ne s'échange à la légère : votre médecin vous orientera vers celle qui s'accorde à votre profil cardiologique et rénal. Cette consultation, c'est nous qui devons la déclencher dès maintenant, sans attendre la dernière boîte.

Les bons réflexes pour traverser la rupture sans paniquer



Pour celles et ceux qui prennent ce médicament, le pharmacien d'officine reste l'interlocuteur de première ligne. Les pharmaciens sont les premiers à détecter localement les tensions d'approvisionnement, à connaître les officines qui ont encore du stock dans le secteur, et à faire le lien avec le médecin si nécessaire.



La consigne ANSM est claire : en cas d'indisponibilité, le pharmacien informe le prescripteur par tout moyen, ou oriente le patient vers lui. La fiche officielle est



Côté médecin, le rendez-vous ne doit pas tarder. Une consultation rapide permettra d'adapter la prescription, le temps de basculer sur une alternative thérapeutique adaptée au profil cardiovasculaire.



Reste un geste utile pour les patients équipés d'un tensiomètre à domicile : noter les chiffres matin et soir pendant la transition. Ces relevés aideront le médecin à valider l'efficacité du nouveau traitement et à ajuster les doses au besoin. Sur le même sujet :

Seniors, hypertension et auto-mesure : ce qu'il faut savoir pour suivre sa tension à la maison Le réflexe utile commence à la pharmacie. La boîte ou la dernière ordonnance permettent de vérifier le nom exact : Nitrendipine Viatris 10 mg ou 20 mg.Pour celles et ceux qui prennent ce médicament, lereste l'interlocuteur de première ligne. Les pharmaciens sont les premiers à détecter localement les tensions d'approvisionnement, à connaître les officines qui ont encore du stock dans le secteur, et à faire le lien avec le médecin si nécessaire.La consigne ANSM est claire : en cas d'indisponibilité, le pharmacien informe le prescripteur par tout moyen, ou oriente le patient vers lui. La fiche officielle est consultable sur le site de l'ANSM , avec les références précises.Côté médecin, le rendez-vous ne doit pas tarder. Une consultation rapide permettra d'adapter la prescription, le temps de basculer sur une alternative thérapeutique adaptée au profil cardiovasculaire.Reste un geste utile pour les patients équipés d'un tensiomètre à domicile : noter les chiffres matin et soir pendant la transition. Ces relevés aideront le médecin à valider l'efficacité du nouveau traitement et à ajuster les doses au besoin.

Une nouvelle alerte dans une longue série Cette rupture s'inscrit dans une longue série. Selon l'ANSM, environ 1 500 signalements de ruptures de médicaments ont été enregistrés en 2023, avant une baisse à 934 en 2024.



D'après l'étude DREES-ANSM publiée en mars 2025, les médicaments cardiovasculaires représentent 30 % des déclarations de rupture, devant les médicaments du système nerveux à 20 %. Le sujet n'est plus marginal pour les patients qui prennent un traitement long.



Les causes pointées par l'agence sont multiples : difficultés de fabrication, indisponibilité de matières premières, problèmes de qualité, défauts de la chaîne logistique mondialisée. Un grain de sable industriel à l'autre bout du monde finit parfois par se voir dans la pharmacie de quartier.



Pour le patient hypertendu qui prend la même petite pilule chaque matin depuis dix ans, la souveraineté sanitaire reste un mot d'ingénieur. Reste à transformer ce mois d'incertitude en consultation utile, et à laisser au médecin le soin d'écrire la prochaine ordonnance.

Sources :

- ANSM, fiche disponibilité Nitrendipine Viatris, publiée le 21 avril 2026

- Lettre d'information du laboratoire Viatris Santé aux professionnels de santé, 20 avril 2026

- DREES, Études et Résultats n° 1335, "Tensions et ruptures de stock de médicaments", mars 2025

- ANSM, plateforme de déclaration des ruptures de stock, données 2023-2024

- Vidal.fr, Disponibilité des médicaments en ville et à l'hôpital (semaine 17), 23 avril 2026



Par Par Fabrice Crozier | Publié le 28/04/2026 à 13:24



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