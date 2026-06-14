Pénurie de médicaments : quand l'État punit plus fortement les labos mais les autorise à stocker moins

Le 5 juin 2026, deux décrets ont été publiés au Journal officiel. L'un durcit les sanctions contre les laboratoires, l'autre leur accorde une souplesse logistique inédite.



Le décret n° 2026-448 refond le cadre des médicaments en accès précoce et compassionnel. Les sanctions financières en cas de pénurie sur ces traitements innovants ne sont plus décidées par le Comité économique des produits de santé : elles relèvent désormais directement des ministres de la Santé et de la Sécurité sociale.



Le signal est politique autant que juridique : quand un laboratoire laisse en rupture un médicament qu'il distribue à titre dérogatoire, la décision de sanction remonte au sommet de l'État.



Ce même décret ouvre par ailleurs la porte à un raccourci européen : si le comité scientifique de l'Agence européenne du médicament émet un avis favorable sur un traitement, l'ANSM n'a plus besoin de rendre le sien, et la Haute Autorité de santé dispose de 45 jours pour adapter le protocole d'utilisation en France.



Le second décret, le n° 2026-449, joue lui dans l'autre sens. Il autorise le directeur général de l'ANSM à réduire temporairement le stock de sécurité obligatoire pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en rupture ou en risque de rupture.



Nous sommes donc en plein paradoxe. L'État sanctionne plus fort, mais il autorise les labos à stocker moins qu'avant sans être en infraction. La pénurie formelle peut donc disparaître des statistiques, puisque le seuil a baissé, sans que le médicament revienne pour autant chez votre pharmacien.



D'ailleurs, l'ANSM constatait une baisse de 42 % des ruptures déclarées sur les huit premiers mois de 2024. Sauf que ces chiffres mesurent ce que les labos déclarent, pas ce que vous vivez réellement au comptoir.