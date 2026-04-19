Argent et patrimoine

Divorce gris : pourquoi les femmes de 50 ans et plus y perdent quatre fois plus que les hommes

Elle a 62 ans. Trois enfants élevés, un mariage de trente-cinq ans, un poste à mi-temps choisi pour la famille. Hier, elle a signé. Elle pensait perdre un peu. Elle va perdre presque un quart de son niveau de vie, là où lui n'en perdra que 6 %. Les démographes de l'Ined ont chiffré l'écart : le divorce après 50 ans n'est pas le même événement économique selon qu'on est l'épouse ou l'époux.



Un écart qui n'existait pas dans les divorces plus jeunes Les chercheuses de l'Institut national d'études démographiques ont travaillé sur une question simple : est-ce que divorcer à 62 ans coûte le même prix que divorcer à 42 ans ? La réponse est non, et l'écart est spectaculaire.



Léa Cimelli, Carole Bonnet et Anne Solaz ont mobilisé l'Échantillon démographique permanent, un panel administratif qui suit 4,4 % de la population française à partir des données fiscales. Leur méthode compare des divorcés à des couples qui vont divorcer mais ne l'ont pas encore fait, pour isoler l'effet causal du divorce sur le niveau de vie.



Les résultats ont été publiés dans le document de travail Ined n°292 en mars 2024, puis dans le Journal of Economic Inequality en mars 2025.



Verdict : avant 50 ans, les femmes perdent en moyenne 18 % de niveau de vie un an après le divorce. Après 50 ans, elles en perdent 24 %.



Pour les hommes, la perte reste contenue à 6 % dans les divorces gris. L'inégalité entre ex-époux n'est donc pas un phénomène constant : elle se creuse précisément au moment où le mariage est censé avoir porté ses fruits.

La spécialisation conjugale, cette vieille règle qui rattrape Pour comprendre pourquoi elles chutent et pas eux, il faut remonter trente ou quarante ans en arrière, au moment où le couple s'est organisé. Dans les générations qui divorcent aujourd'hui après 50 ans, un schéma revient : elle a réduit son activité pour les enfants, il a pris les promotions.



Les économistes appellent cela la spécialisation conjugale. Pendant le mariage, les ressources se mutualisent, et personne ne voit le déséquilibre.



Au moment du divorce, il devient apparent.



Les revenus d'activité cristallisent des décennies de choix : temps partiel, interruptions de carrière, secteurs moins rémunérateurs. La retraite qui se profile aggrave l'effet, puisqu'elle sera calculée sur ces trajectoires amputées.



Là où une femme de 42 ans peut encore rebondir professionnellement, une femme de 62 ans se retrouve avec des droits à pension qui reflètent quarante ans d'arbitrages familiaux.



Lui, pendant ce temps, conserve un revenu d'activité ou une retraite bâtie sur une carrière continue. Le même mariage qui lui a permis de se concentrer sur son travail lui donne, au divorce, un matelas financier qu'elle n'a pas.

L'écart se creuse davantage chez les plus aisées



En réalité, l'étude de l'Ined montre l'inverse : plus une femme appartenait à un ménage aisé avant le divorce, plus sa chute de niveau de vie est sévère. La perte passe de 9 % chez les 25 % les plus modestes à 32 % chez les 25 % les plus aisées.



L'explication tient à un mécanisme simple. Dans les ménages modestes, les revenus d'activité des deux conjoints étaient déjà proches, et les transferts sociaux (minima, allocations logement) viennent amortir la séparation.



Dans les ménages aisés, le différentiel de revenus entre monsieur et madame était beaucoup plus grand pendant le mariage, souvent parce qu'elle avait renoncé ou ralenti sa carrière. Le divorce révèle alors cette asymétrie en totalité.

Q1 - Plus modestes ✅ Chute limitée 📉 Perte de niveau de vie -9 % un an après 💶 Pourquoi Revenus déjà proches + transferts sociaux Q2 - Modestes ⚠️ Chute modérée 📉 Perte de niveau de vie -19 % un an après 📊 Profil type Écart de revenus entre conjoints modéré Q3 - Aisées ⚠️ Chute forte 📉 Perte de niveau de vie -24 % un an après 📊 Profil type Carrière partielle ou ralentie pour la famille Q4 - Plus aisées ⚠️ Chute la plus lourde 📉 Perte de niveau de vie -32 % un an après ⚖️ Pourquoi Écart de revenus maximal pendant le mariage C'est le détail contre-intuitif de l'étude. On s'attend à ce que les femmes les plus modestes soient les plus touchées.En réalité, l'étude de l'Ined montre l'inverse : plus une femme appartenait à un ménage aisé avant le divorce, plus sa chute de niveau de vie est sévère. La perte passe dechez les 25 % les plus modestes àchez les 25 % les plus aisées.L'explication tient à un mécanisme simple. Dans les ménages modestes, les revenus d'activité des deux conjoints étaient déjà proches, et les transferts sociaux (minima, allocations logement) viennent amortir la séparation.Dans les ménages aisés, le différentiel de revenus entre monsieur et madame était beaucoup plus grand pendant le mariage, souvent parce qu'elle avait renoncé ou ralenti sa carrière. Le divorce révèle alors cette asymétrie en totalité.

Ce que la prestation compensatoire corrige, et ce qu'elle ne corrige pas



Les transferts privés, qu'il s'agisse de la prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire pour les enfants encore à charge, réduisent l'écart. Les transferts publics (minima sociaux, allocations logement, Aspa à l'âge de la retraite) font de même pour les plus modestes.



L'Ined observe que ces dispositifs atténuent le choc, particulièrement pour les femmes les plus précaires.



Mais atténuer n'est pas effacer. Le différentiel de retraite qui découle de la spécialisation conjugale, lui, reste entier.



Une femme qui arrive divorcée à la liquidation de ses droits touchera une pension calculée sur sa carrière à elle, pas sur celle de l'ex-conjoint. La

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Retraite des femmes : l'écart avec les hommes se réduit mais reste important La prestation compensatoire, prévue par l'article 270 du Code civil, a précisément été conçue pour cette situation : rééquilibrer les niveaux de vie lorsque le divorce crée une "disparité" trop forte. Elle prend la forme d'un capital, parfois d'une rente, et s'évalue au cas par cas selon les revenus, le patrimoine et la durée du mariage.Les transferts privés, qu'il s'agisse de la prestation compensatoire ou d'une pension alimentaire pour les enfants encore à charge, réduisent l'écart. Les transferts publics (minima sociaux, allocations logement, Aspa à l'âge de la retraite) font de même pour les plus modestes.L'Ined observe que ces dispositifs atténuent le choc, particulièrement pour les femmes les plus précaires.Mais atténuer n'est pas effacer. Le différentiel dequi découle de la spécialisation conjugale, lui, reste entier.Une femme qui arrive divorcée à la liquidation de ses droits touchera une pension calculée sur sa carrière à elle, pas sur celle de l'ex-conjoint. La pension de réversion , qui pourrait compenser, n'est pas automatique : elle dépend du statut matrimonial au moment du décès de l'ex-époux, et, selon les régimes, de conditions de ressources propres au régime général.

Remise en couple, reprise d'activité : les deux seules issues L'étude identifie deux mécanismes qui permettent à certaines femmes de remonter la pente : la remise en couple et la reprise massive d'activité. Pour celles qui s'étaient arrêtées ou avaient réduit leur temps de travail pendant le mariage, le divorce déclenche un retour à l'emploi à temps plein, autant de revenus qui compensent en partie la perte.



La remise en couple joue aussi, mais le marché de la mise en couple après 50 ans est défavorable aux femmes pour une raison démographique implacable : elles vivent plus longtemps, elles sont plus nombreuses, et les hommes de leur génération se remettent plus vite et plus souvent en couple.



Les chercheuses le notent sans commentaire moral : la "recovery through re-partnering" est un fait statistique, pas une promesse.



Dans tous les cas, le message est le même : divorcer après 50 ans, en France, c'est pour les femmes un événement économique dont on ne sort pas indemne. Le droit, la fiscalité et la solidarité nationale corrigent une partie du choc.



Ils n'effacent pas la mécanique de fond : celle d'un mariage qui, par spécialisation, avait construit une dépendance invisible.

Ce qu'il faut retenir

Après 50 ans, les femmes perdent en moyenne 24 % de leur niveau de vie un an après le divorce, contre 6 % pour les hommes — un ratio de 1 à 4 mesuré par l'Ined sur données fiscales.

La spécialisation conjugale (temps partiel, carrière ralentie pour la famille) explique l'essentiel de l'écart : elle se révèle au moment où le mariage se dissout.

L'effet est plus marqué chez les femmes des ménages aisés (-32 %) que chez les plus modestes (-9 %), du fait du différentiel de revenus pendant le mariage.

La prestation compensatoire et les transferts publics atténuent le choc sans l'effacer ; le différentiel de retraite reste entier.

Reprise d'activité et remise en couple sont les deux leviers identifiés par l'étude — inégalement accessibles selon l'âge et la démographie.

Sources :

- Ined, Document de travail n°292, "Do late-life divorces produce greater gender inequalities? Evidence from administrative data", Cimelli L., Bonnet C., Solaz A., mars 2024, 49 pages

- Ined, Mémos de la démo, entretien Léa Cimelli, mise à jour décembre 2025

- Cimelli L., Bonnet C., Solaz A., version peer-reviewée publiée dans Journal of Economic Inequality, mars 2025

- Ministère de la Justice, Infos rapides n°19, novembre 2024

- Code civil, article 270 (prestation compensatoire)

Pour aller plus loin :



- Retraite des femmes : l'écart avec les hommes se réduit mais reste important