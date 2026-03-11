Taxe foncière : c'est votre maire qui décidera de l'augmenter ou non

Selon la note de la DGFiP, les communes qui souhaitent appliquer cette régularisation devront en faire la demande à la Direction départementale des finances publiques avant fin septembre 2026. L'application interviendrait sur la taxe foncière 2027.



Le calendrier n'est pas anodin. Les élections municipales auront lieu au printemps 2026. Les nouveaux maires élus auront donc quelques mois pour décider. Une campagne d'information auprès des collectivités est prévue après le scrutin, selon la note de Bercy.



L'enjeu financier pour les communes est considérable : environ 470 millions d'euros de recettes supplémentaires au total. Pour un maire confronté à des finances locales tendues, la tentation sera forte. Mais le choix sera politique : augmenter la taxe de milliers de propriétaires, dont beaucoup sont des électeurs âgés.