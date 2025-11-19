Argent et patrimoine

Hausse suprise de la taxe foncière : 7,4 millions de logements concernés en 2026 !

Par Fabrice Crozier | Publié le 19/11/2025 à 13:29 | mis à jour le 24/11/2025 à 09:06

En 2026, près d’un quart des logements fiscaux en France verront leur taxe foncière augmenter en raison d’une mise à jour des fichiers de l’administration. Cette réévaluation automatique, estimée à +63 € en moyenne par logement concerné, souligne l’effort de l’État pour « faire payer chacun selon le type de logement qu’il détient ».



Contexte : pourquoi cette mise à jour ? L’opération, pilotée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), vise à corriger les bases d’imposition foncière qui, pour environ 7,4 millions de logements , ne reflètent plus l’état réel du bien (niveau de confort, présence d’équipements modernes…) : « Au moins un des éléments de confort n’y figure pas », selon le fisc.



Cette correction n’est pas qualifiée officiellement comme « augmentation », mais comme une « mise à jour des bases des valeurs locatives ». Elle sera mise en œuvre sans que le propriétaire ait fait de nouvelle déclaration .

Quel impact pour les propriétaires ? Pour les logements concernés, la hausse moyenne est estimée à 63 € par bien. Cette réévaluation rapporterait aux collectivités locales quelque 466 millions d’euros supplémentaires .



Certains départements seront plus fortement touchés : par exemple, en Haute-Corse, plus de 60 % des logements pourraient être concernés, 45 % en Corse-du-Sud, 42 % dans l’Aude, 25 % à Paris…



Pour les seniors et retraités propriétaires, cette hausse peut représenter un surcoût non anticipé dans le budget fiscal. Si l’on combine cette correction avec la traditionnelle revalorisation légale des valeurs locatives, la charge peut devenir significative.

Les enjeux et les réactions Du côté du gouvernement, l’administration justifie l’opération par « une question d’efficacité et d’équité de l’impôt : que chacun paie selon le type de logement qu’il détient ».



Mais des voix s’élèvent : l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) dénonce une « envolée de 37 % en dix ans » de la taxe foncière, et considère que cette mise à jour sera ressentie comme un « coup de massue ».



Du point de vue des bailleurs, cette hausse s’ajoute à un contexte déjà contraignant (encadrement des loyers, travaux de rénovation énergétique) et peut peser sur la rentabilité des logements.

Que faire pour anticiper et agir ? Vérifier dans son espace personnel sur impots.gouv.fr si votre logement figure parmi ceux pour lesquels la DGFiP a identifié un éventuel défaut d’équipement ou une sous-déclaration.



Si vous découvrez une erreur (surface, niveau de confort, équipements) : anticiper la procédure de contestation prévue.



Pour les bailleurs : recalculer votre trésorerie en intégrant ce surcoût et s’interroger sur la rentabilité locative.



Pour un propriétaire occupant senior : envisager une mensualisation de la taxe foncière ou un plan d’épargne fiscal dédié pour limiter l’effet « saut ».

À retenir En 2026, 7,4 millions de logements verront leur taxe foncière engagée vers une augmentation. La hausse moyenne est estimée à ≈ 63 € par logement concerné. Le mécanisme : régularisation automatique des fichiers de confort de logement, sans déclaration nouvelle du propriétaire. L’impact est notamment accru dans certaines zones et pour certains types de logements. Pour nombre de propriétaires, en particulier les seniors ou bailleurs, il s’agit d’une surprise fiscale potentielle à préparer. Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation de la fiscalité immobilière en France, et pose des défis en termes d’anticipation budgétaire.