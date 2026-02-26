Argent et patrimoine

Taxe foncière supérieure à la moitié de vos revenus : l'État doit vous rembourser la différence

Par Fabrice Crozier | Publié le 26/02/2026 à 09:29 | mis à jour le 27/02/2026 à 17:28

L'avis arrive à l'automne, le montant grimpe, et personne ne prévient. Des milliers de retraités propriétaires paient chaque année une taxe foncière qui dépasse la moitié de leurs revenus — sans savoir qu'un formulaire suffit à récupérer le trop-versé.



Ce qu'il faut retenir

Votre taxe foncière ne peut pas légalement dépasser 50% de vos revenus annuels Ce plafonnement n'est pas automatique : il faut en faire la demande avec un formulaire précis La démarche est gratuite et le délai court jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'avis Des conditions de revenus et de patrimoine s'appliquent

Le piège : une taxe qui peut dépasser vos revenus sans que personne ne vous alerte Chaque automne, des millions de propriétaires reçoivent leur avis de taxe foncière. Le montant s'affiche, le prélèvement tombe — et rares sont ceux qui vérifient s'il est légal au regard de leurs revenus.



Pourtant, un mécanisme prévu par le Code général des impôts (article 1391 B ter) pose un principe simple : la taxe foncière sur votre résidence principale ne peut pas dépasser 50% de vos revenus annuels. Si c'est le cas, l'administration doit vous rembourser la différence. C'est ce qu'on appelle le « plafonnement de la taxe foncière ».



Le problème : ce remboursement n'est jamais appliqué automatiquement. C'est au contribuable d'en faire la demande, formulaire à l'appui. Et comme le dispositif est peu connu, des milliers de retraités modestes paient chaque année une taxe disproportionnée sans jamais réclamer.



75% des retraités sont propriétaires en France, selon la DREES. Avec des pensions souvent inférieures à 1 400 € par mois et une taxe foncière en hausse de 3,9% en 2024 puis 1,7% en 2025, le déséquilibre s'aggrave mécaniquement chaque année.

Qui peut en bénéficier : les conditions à remplir en 2026 trois conditions cumulatives :



1. Votre taxe foncière dépasse 50% de vos revenus annuels. C'est la condition de base. On compare le montant de votre taxe foncière (hors Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, la TEOM, qui reste due dans tous les cas) à vos revenus.



2. Votre Revenu Fiscal de Référence (RFR) ne dépasse pas les plafonds fixés par l'article 1417-II du Code général des impôts. Le RFR figure sur votre avis d'impôt sur le revenu, dans l'encadré « Vos références ». Les plafonds pour le plafonnement sont plus élevés que ceux de l'exonération totale :

Base 1ère part fiscale 👤 Plafond RFR — personne seule (1 part) 29 815 € 📈 1ère demi-part supplémentaire + 6 966 € 📈 À partir de la 2e demi-part supplémentaire + 5 484 € par demi-part Duo Couple (2 parts) 👥 Plafond RFR couple 42 265 € ℹ️ Calcul 29 815 € + 6 966 € + 5 484 €



⚠️ Attention : ces seuils sont ceux applicables pour la taxe foncière 2025 (basés sur le RFR 2024). Les seuils 2026 définitifs n'ont pas encore été officiellement publiés. Ils devraient être revalorisés d'environ 0,9%.



3. Vous n'êtes pas assujetti à l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Si votre patrimoine dépasse le seuil d'assujettissement à l'IFI (1,3 million d'euros net), vous ne pouvez pas bénéficier du plafonnement. Le plafonnement s'adresse aux propriétaires qui occupent leur résidence principale et qui remplissentC'est la condition de base. On compare le montant de votre taxe foncière (hors Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, la TEOM, qui reste due dans tous les cas) à vos revenus.Le RFR figure sur votre avis d'impôt sur le revenu, dans l'encadré « Vos références ». Les plafonds pour le plafonnement sont plus élevés que ceux de l'exonération totale :⚠️ces seuils sont ceux applicables pour la taxe foncière 2025 (basés sur le RFR 2024). Les seuils 2026 définitifs n'ont pas encore été officiellement publiés. Ils devraient être revalorisés d'environ 0,9%.Si votre patrimoine dépasse le seuil d'assujettissement à l'IFI (1,3 million d'euros net), vous ne pouvez pas bénéficier du plafonnement.

Combien pouvez-vous récupérer : deux exemples concrets

Cas 1 Retraité seul 🧓 Revenus annuels (RFR) 14 000 € 🏠 Taxe foncière (hors TEOM) 1 200 € 📊 50% des revenus 7 000 € 💶 Remboursement possible 0 € (la TF ne dépasse pas 50%) Cas 2 Veuve modeste, maison héritée 🧓 Revenus annuels (RFR) 12 000 € 🏠 Taxe foncière (hors TEOM) 6 800 € 📊 50% des revenus 6 000 € 💶 Remboursement possible 800 €



Le cas 2 est fréquent dans les zones où la taxe foncière a fortement augmenté (communes ayant relevé leur taux) tandis que les pensions stagnent. Un couple de retraités modestes vivant dans une maison dont la valeur locative cadastrale a été réévaluée peut se retrouver dans cette situation sans s'en rendre compte.



Point crucial : le plafonnement porte sur la taxe foncière hors TEOM (Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). Cette taxe, qui figure sur le même avis, reste due intégralement même si vous bénéficiez du plafonnement. Vérifiez bien les lignes de votre avis pour distinguer les deux montants. Le calcul est simple en apparence : tout ce que votre taxe foncière dépasse au-delà de 50% de vos revenus annuels vous est remboursé (sous forme de « dégrèvement », c'est-à-dire une réduction appliquée par l'administration).(communes ayant relevé leur taux) tandis que les pensions stagnent. Un couple de retraités modestes vivant dans une maison dont la valeur locative cadastrale a été réévaluée peut se retrouver dans cette situation sans s'en rendre compte.le plafonnement porte sur la taxe foncière(Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères). Cette taxe, qui figure sur le même avis, reste due intégralement même si vous bénéficiez du plafonnement. Vérifiez bien les lignes de votre avis pour distinguer les deux montants.

Comment réclamer : la démarche en 3 étapes le plafonnement nécessite une démarche de votre part. Voici comment procéder :

Étape 1 Vérifier 📝 Comparez votre taxe foncière à vos revenus Prenez votre avis de taxe foncière (montant hors TEOM) et votre avis d'impôt sur le revenu (RFR). Si la TF dépasse 50% du RFR → vous êtes éligible Étape 2 Remplir 📋 Téléchargez le formulaire 2041-DPTF-SD (Cerfa 14770) Disponible sur impots.gouv.fr. Remplissez-le avec votre RFR, le montant de votre taxe foncière et vos informations fiscales Étape 3 Envoyer ✅ Adressez le formulaire signé à votre centre des impôts fonciers Joignez votre avis d'impôt sur le revenu + relevés de comptes d'épargne. Délai : jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'avis



Le formulaire est téléchargeable directement sur



Concrètement, pour la taxe foncière 2025 (avis reçu à l'automne 2025), vous avez jusqu'au 31 décembre 2026 pour déposer votre demande. Pour la taxe foncière 2026, le délai courra jusqu'au 31 décembre 2027.



Si vous avez des difficultés pour remplir le formulaire, vous pouvez vous rendre au guichet de votre centre des finances publiques : un agent peut vous aider gratuitement. Vous pouvez aussi passer par la messagerie sécurisée de votre espace personnel sur impots.gouv.fr.



Important : le paiement de la taxe foncière reste dû à la date normale (15 ou 20 octobre), même si vous avez déposé une demande de plafonnement. Le remboursement intervient après traitement du dossier. Contrairement aux exonérations de taxe foncière pour les plus de 75 ans ou les bénéficiaires de l'ASPA (qui sont automatiques),. Voici comment procéder :Le formulaire est téléchargeable directement sur le site impots.gouv.fr . La fiche pratique complète est consultable sur service-public.gouv.fr (avis reçu à l'automne 2025), vous avezpour déposer votre demande. Pour la taxe foncière 2026, le délai courra jusqu'au 31 décembre 2027.Si vous avez des difficultés pour remplir le formulaire, vous pouvez vous rendre au guichet de votre centre des finances publiques : un agent peut vous aider gratuitement. Vous pouvez aussi passer par la messagerie sécurisée de votre espace personnel sur impots.gouv.fr.le paiement de la taxe foncière reste dû à la date normale (15 ou 20 octobre), même si vous avez déposé une demande de plafonnement. Le remboursement intervient après traitement du dossier.

Sources :

- Impots.gouv.fr, formulaire 2041-DPTF-SD, millésime 2025

- Service-public.gouv.fr, fiche Cerfa 14770, vérifiée le 24/10/2025

- Article 1391 B ter du Code général des impôts, Légifrance

- Economie.gouv.fr, « Taxe foncière : mode de calcul et réductions »

Pour aller plus loin :



- Taxe foncière 2026 : le piège du RFR qui prive des retraités d'exonération

- Taxe foncière : elle a payé 2 900 € pour rien depuis trois ans