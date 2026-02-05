Argent et patrimoine Taxe foncière : elle a payé 2 900 € pour rien depuis trois ans Par Fabrice Crozier | Publié le 05/02/2026 à 10:26 Chaque année, des retraités modestes règlent une taxe foncière qu'ils ne doivent pas. Un dispositif d'exonération automatique existe, mais l'information ne parvient pas toujours aux premiers concernés.

Ce qu'il faut retenir

Les retraités de plus de 75 ans dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 12 679 € (personne seule) sont totalement exonérés de taxe foncière sur leur résidence principale Les bénéficiaires de l'ASPA (minimum vieillesse) ou de l'ASI sont exonérés sans condition de revenus Entre 65 et 74 ans, un dégrèvement automatique de 100 € s'applique sous les mêmes conditions de ressources L'exonération est automatique : aucune démarche n'est nécessaire si l'administration dispose de vos informations La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste due même en cas d'exonération totale En cas d'erreur, une réclamation auprès du centre des finances publiques permet de régulariser la situation

Sylviane découvre qu'elle payait pour rien Sylviane, 78 ans, ancienne secrétaire administrative en mairie, vit seule dans sa petite maison de Brive-la-Gaillarde depuis le décès de son mari en 2020. Sa pension de retraite de base s'élève à 1 040 € par mois, complétée par 180 € de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Chaque automne, elle reçoit son avis de taxe foncière. Et chaque automne, elle paie. 980 € en 2023. 1 010 € en 2024. 960 € en 2025, après une légère baisse liée à un ajustement communal.



C'est sa petite-fille, étudiante en droit fiscal, qui a découvert le problème en décembre dernier en feuilletant les papiers posés sur le buffet de l'entrée, à côté du cadre photo de son mari. « Mamie, tu as plus de 75 ans et ta retraite est en dessous du plafond. Tu ne devrais pas payer tout ça. » Sylviane n'en revient pas. « Personne ne m'a jamais dit que je pouvais ne plus la payer. J'ai toujours cru que c'était réservé aux personnes très démunies. »



En trois ans, Sylviane a versé près de 2 950 € de taxe foncière. Une somme qu'elle n'aurait jamais dû payer.

Pourquoi Sylviane était exonérable depuis ses 75 ans plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, à condition que leur revenu fiscal de référence — le fameux « RFR » qui figure sur l'avis d'impôt, dans le cadre « Vos références » — ne dépasse pas un certain plafond.



Avec un RFR d'environ 11 800 €, Sylviane se situe nettement sous le seuil. Elle remplissait toutes les conditions depuis 2023, année de ses 75 ans. Mais l'exonération, bien qu'automatique en théorie, n'a jamais été appliquée sur ses avis.



Comme Sylviane, environ 70 % des 17,2 millions de retraités français sont propriétaires de leur logement, selon la DREES. Parmi eux, une part significative dispose de revenus modestes proches des seuils. Beaucoup ignorent leurs droits ou, comme Sylviane, pensent que l'exonération ne concerne que les bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA, l'ancien minimum vieillesse).



En réalité, trois situations ouvrent droit à l'exonération totale. Les voici, avec les plafonds en vigueur pour la taxe foncière 2025 (les seuils 2026, indexés sur la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, seront légèrement supérieurs) :

+75 ans Exonération totale 👤 Plafond RFR personne seule (1 part) 12 679 € 👥 Plafond RFR couple (2 parts) 19 451 € 📊 Par demi-part supplémentaire + 3 386 € 65-74 ans Dégrèvement de 100 € 💶 Réduction automatique sur la taxe foncière 100 € / an ☑️ Condition Mêmes plafonds de RFR

Les bénéficiaires de l'ASPA (minimum vieillesse) ou de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) sont exonérés sans aucune condition de revenus. Les titulaires de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) le sont également, mais sous les mêmes plafonds de RFR que les plus de 75 ans.



Dans un couple, il suffit que l'un des deux conjoints ait atteint 75 ans pour que le foyer bénéficie de l'exonération. Un détail que beaucoup de couples ignorent. Le mécanisme qui aurait dû protéger Sylviane existe pourtant depuis des années. Le Code général des impôts prévoit une exonération totale de taxe foncière sur la résidence principale pour les propriétaires deau 1er janvier de l'année d'imposition, à condition que leur revenu fiscal de référence — le fameux « RFR » qui figure sur l'avis d'impôt, dans le cadre « Vos références » — ne dépasse pas un certain plafond.Avec un RFR d'environ, Sylviane se situe nettement sous le seuil. Elle remplissait toutes les conditions depuis 2023, année de ses 75 ans. Mais l'exonération, bien qu'en théorie, n'a jamais été appliquée sur ses avis.Comme Sylviane, environdes 17,2 millions de retraités français sont propriétaires de leur logement, selon la DREES. Parmi eux, une part significative dispose de revenus modestes proches des seuils. Beaucoup ignorent leurs droits ou, comme Sylviane, pensent que l'exonération ne concerne que les bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA, l'ancien minimum vieillesse).En réalité, trois situations ouvrent droit à l'exonération totale. Les voici, avec les plafonds en vigueur pour la taxe foncière 2025 (les seuils 2026, indexés sur la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu, seront légèrement supérieurs) :Les bénéficiaires de l'ASPA (minimum vieillesse) ou de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) sont exonérés. Les titulaires de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) le sont également, mais sous les mêmes plafonds de RFR que les plus de 75 ans.Dans un couple, il suffit queait atteint 75 ans pour que le foyer bénéficie de l'exonération. Un détail que beaucoup de couples ignorent.

Près de 3 000 € perdus, et un droit à faire valoir Pour Sylviane, les conséquences sont concrètes. En trois ans, elle a payé 2 950 € de taxe foncière. Sur une pension nette d'environ 1 100 € par mois, chaque avis d'automne représentait près d'un mois complet de revenus. « Je me privais sur le chauffage en octobre pour mettre de côté et payer la taxe. Si j'avais su... »



Son cas n'est pas isolé. L'exonération est censée être automatique : l'administration fiscale croise les données de revenus et d'âge pour l'appliquer directement sur l'avis, sans démarche du contribuable. Mais des erreurs surviennent. Un changement de situation mal transmis, un veuvage non pris en compte, un rattachement fiscal ancien jamais mis à jour — et le calcul automatique passe à côté.



Le cas des retraités entrés en EHPAD ou en établissement de soins de longue durée mérite une attention particulière. Ils conservent le bénéfice de l'exonération sur leur ancienne résidence principale, à condition que celle-ci ne soit ni louée ni prêtée. Un droit souvent ignoré des familles qui accompagnent un proche dépendant.



Autre point que Sylviane, comme beaucoup de retraités, a découvert à ses dépens : même totalement exonéré de taxe foncière, on reçoit quand même un avis d'imposition à l'automne. Il porte sur la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), qui reste due dans tous les cas et peut représenter 150 à 400 € selon les communes. Recevoir cet avis ne signifie donc pas que l'exonération n'a pas fonctionné.

Comment vérifier et régulariser votre situation



Si vous êtes dans la même situation, voici les étapes à suivre. Commencez par retrouver votre avis d'impôt sur le revenu. Votre revenu fiscal de référence figure dans le cadre « Vos références », généralement en haut à gauche du document. Comparez ce montant aux plafonds en vigueur selon votre nombre de parts fiscales.



Si votre RFR est inférieur au seuil et que vous avez plus de 75 ans, l'exonération devrait déjà figurer sur votre avis de taxe foncière. Si ce n'est pas le cas, connectez-vous à votre espace personnel sur 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement.



Si vous avez entre 65 et 74 ans et que votre RFR respecte les plafonds, vérifiez que le dégrèvement de 100 € apparaît bien sur votre avis. Ce dégrèvement est lui aussi automatique, mais les mêmes erreurs peuvent se produire.



Enfin, si votre taxe foncière dépasse 50 % de vos revenus annuels, vous pouvez demander un plafonnement, même si vous ne remplissez pas les conditions d'exonération liées à l'âge. La démarche nécessite de remplir le formulaire 2041-DPTF-SD, disponible sur



Sylviane, elle, a déjà prévenu ses voisines. « Deux d'entre elles sont dans le même cas que moi. Elles non plus ne savaient pas. » La petite-fille de Sylviane a déposé une réclamation auprès du centre des finances publiques de Brive début janvier. L'administration a confirmé l'erreur et lancé la procédure de remboursement pour les années indûment payées. Sylviane devrait récupérer l'essentiel des sommes versées à tort.Si vous êtes dans la même situation, voici les étapes à suivre. Commencez par retrouver votre. Votre revenu fiscal de référence figure dans le cadre « Vos références », généralement en haut à gauche du document. Comparez ce montant aux plafonds en vigueur selon votre nombre de parts fiscales.Si votre RFR est inférieur au seuil et que vous avez plus de 75 ans, l'exonération devrait déjà figurer sur votre avis de taxe foncière. Si ce n'est pas le cas, connectez-vous à votre espace personnel sur le site des impôts ou contactez directement votre centre des finances publiques. Une réclamation peut être déposée par messagerie sécurisée ou par courrier, avec votre avis d'impôt sur le revenu comme justificatif. Le délai de réclamation court jusqu'aucelle de la mise en recouvrement.Si vous avez entreet que votre RFR respecte les plafonds, vérifiez que le dégrèvement de 100 € apparaît bien sur votre avis. Ce dégrèvement est lui aussi automatique, mais les mêmes erreurs peuvent se produire.Enfin, si votre taxe foncière dépasse, vous pouvez demander un plafonnement, même si vous ne remplissez pas les conditions d'exonération liées à l'âge. La démarche nécessite de remplir le formulaire 2041-DPTF-SD, disponible sur le site Service-public.gouv.fr , et de l'adresser à votre centre des impôts.Sylviane, elle, a déjà prévenu ses voisines.

Sources :

- Impots.gouv.fr, Exonérations et dégrèvements de taxe foncière, juillet 2024

- Service-public.gouv.fr, Taxe foncière sur les propriétés bâties, vérifié le 12 janvier 2026

- DREES, Données sur les retraités propriétaires en France

Pour aller plus loin : Taxe foncière 2026 : le piège du RFR qui prive des retraités d'exonération Taxe foncière : le piège de la TEOM que 2 millions de retraités exonérés ignorent





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