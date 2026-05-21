Aide à domicile : à six semaines de la bascule Urssaf, 348 000 retraités ignorent qu'ils peuvent l'éviter

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Le décret est confirmé, la rétroactivité est tombée
Le décret n° 2026-261 du 8 avril 2026 a fait beaucoup de bruit à sa publication, principalement parce qu'il prévoyait une application rétroactive au 1er janvier 2026. Quatre mois de cotisations à régulariser, des dizaines de milliers de ménages prévenus à postériori : la fronde du secteur a été immédiate.
Le 29 avril, l'Urssaf a fini par publier un communiqué qui change tout — sans pour autant mettre à jour ses propres fiches officielles. La rétroactivité disparaît, l'application est repoussée au 1er juillet 2026, et aucune régularisation ne sera demandée pour les six premiers mois de l'année.
Reste l'essentiel : à partir de la période déclarative de juillet 2026, l'exonération automatique liée à l'âge passe de 70 à 80 ans. Et là, les particuliers employeurs n'ont plus que six semaines pour engager la seule démarche qui leur permettra encore d'y échapper.
Le 29 avril, l'Urssaf a fini par publier un communiqué qui change tout — sans pour autant mettre à jour ses propres fiches officielles. La rétroactivité disparaît, l'application est repoussée au 1er juillet 2026, et aucune régularisation ne sera demandée pour les six premiers mois de l'année.
Reste l'essentiel : à partir de la période déclarative de juillet 2026, l'exonération automatique liée à l'âge passe de 70 à 80 ans. Et là, les particuliers employeurs n'ont plus que six semaines pour engager la seule démarche qui leur permettra encore d'y échapper.
Ce que la mesure rapporte à l'État, ce qu'elle coûte aux 348 000 concernés
La direction de la Sécurité sociale a chiffré l'économie attendue à 100 millions d'euros par an. La cible : 348 000 particuliers employeurs âgés de 70 à 79 ans, qui bénéficiaient jusqu'ici d'une exonération automatique de cotisations patronales dès le passage des 70 ans, sans condition de ressources ni d'autonomie.
Le ministère du Travail a justifié la mesure par un argument simple : l'espérance de vie en bonne santé s'est allongée, et il n'est plus cohérent qu'une exonération pensée pour les plus fragiles bénéficie à des retraités encore autonomes. Le seuil monte donc à 80 ans à compter du 1er juillet, et pour les couples, il suffit qu'un seul des deux conjoints ait atteint cet âge pour conserver le droit.
La présidente de la Fédération des particuliers employeurs (Fepem), Julie L'Hotel Delhoume, a chiffré le surcoût : pour un salaire horaire net de 14 €, le coût réel après crédit d'impôt passe de 10,62 € à 12,21 € de l'heure travaillée. Soit une hausse de 15 % du reste à charge horaire, et autour de 124 € de plus chaque mois pour un emploi à temps partiel classique.
Le ministère du Travail a justifié la mesure par un argument simple : l'espérance de vie en bonne santé s'est allongée, et il n'est plus cohérent qu'une exonération pensée pour les plus fragiles bénéficie à des retraités encore autonomes. Le seuil monte donc à 80 ans à compter du 1er juillet, et pour les couples, il suffit qu'un seul des deux conjoints ait atteint cet âge pour conserver le droit.
La présidente de la Fédération des particuliers employeurs (Fepem), Julie L'Hotel Delhoume, a chiffré le surcoût : pour un salaire horaire net de 14 €, le coût réel après crédit d'impôt passe de 10,62 € à 12,21 € de l'heure travaillée. Soit une hausse de 15 % du reste à charge horaire, et autour de 124 € de plus chaque mois pour un emploi à temps partiel classique.
La porte de sortie : l'APA, même en GIR 5 ou 6
Le décret a beau verrouiller l'âge, il laisse intactes plusieurs autres portes d'entrée à l'exonération, toutes liées à la perte d'autonomie ou au handicap. La première : toute personne qui perçoit l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) conserve l'exonération totale, mais à une condition stricte que beaucoup ignorent — l'APA n'est attribuée qu'à compter du GIR 4, jamais en GIR 5 ou GIR 6.
Concrètement, un retraité encore autonome qui souhaiterait simplement déposer un dossier APA « par précaution » se verra notifier un refus deux à trois mois plus tard. La grille AGGIR est sans appel : seules les pertes d'autonomie significatives ouvrent le droit, et le délai d'instruction de deux mois grignote déjà la fenêtre avant le 1er juillet.
Pour les retraités de 70 à 79 ans qui ne sont pas éligibles à l'APA, la porte la plus large reste pourtant ouverte. Elle s'appelle l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, applicable dès 62 ans, et qui se demande directement au Cesu URSSAF sur la base d'un certificat médical détaillé.
D'autres profils bénéficient également du maintien de l'exonération malgré la nouvelle borne d'âge. Les titulaires de la Prestation de compensation du handicap (PCH), les bénéficiaires de la Prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP, ex-MTP), les titulaires d'une pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne, et les détenteurs d'une carte mobilité inclusion mention invalidité avec un taux d'incapacité de 80 % ou plus.
Concrètement, un retraité encore autonome qui souhaiterait simplement déposer un dossier APA « par précaution » se verra notifier un refus deux à trois mois plus tard. La grille AGGIR est sans appel : seules les pertes d'autonomie significatives ouvrent le droit, et le délai d'instruction de deux mois grignote déjà la fenêtre avant le 1er juillet.
Pour les retraités de 70 à 79 ans qui ne sont pas éligibles à l'APA, la porte la plus large reste pourtant ouverte. Elle s'appelle l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, applicable dès 62 ans, et qui se demande directement au Cesu URSSAF sur la base d'un certificat médical détaillé.
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L'arithmétique de la hausse — entre 1 000 et 1 500 € sur l'année
Pour les retraités qui ne peuvent activer aucune de ces portes de sortie, l'arithmétique tourne vite à leur défaveur. Ramenée à la consommation moyenne d'un senior employeur, soit environ dix heures déclarées par semaine, la hausse atteint 100 à 130 € par mois, soit entre 1 000 et 1 500 € sur l'année.
Le risque redouté par la Fédération des particuliers employeurs, qui appuie ses chiffres sur la fiche officielle Service-Public, est le basculement d'une partie des heures vers le travail non déclaré. L'Observatoire de l'emploi à domicile a chiffré l'impact à 5,7 millions d'heures de travail détruites, soit l'équivalent de 3 086 emplois à temps plein dans un secteur qui en compte déjà 1,3 million.
Trois profils-types se dégagent face à la réforme. Chacun appelle une réponse différente, et il faut s'y situer vite pour engager le bon réflexe avant juillet.
Le risque redouté par la Fédération des particuliers employeurs, qui appuie ses chiffres sur la fiche officielle Service-Public, est le basculement d'une partie des heures vers le travail non déclaré. L'Observatoire de l'emploi à domicile a chiffré l'impact à 5,7 millions d'heures de travail détruites, soit l'équivalent de 3 086 emplois à temps plein dans un secteur qui en compte déjà 1,3 million.
Trois profils-types se dégagent face à la réforme. Chacun appelle une réponse différente, et il faut s'y situer vite pour engager le bon réflexe avant juillet.
Profil 1 ✅ Exonération maintenue
Vous êtes
Bénéficiaire APA (GIR 1-4), PCH, PCRTP ou CMI invalidité 80 %
Votre reste à charge
Inchangé : 10,62 € de l'heure déclarée
Profil 2 📝 Démarche à engager
Vous êtes
70-79 ans avec besoin avéré d'une tierce personne (toilette, habillage, repas)
Votre fenêtre
Certificat médical + demande Cesu URSSAF sous 2 mois
Profil 3 📈 Hausse de 15 %
Vous êtes
70-79 ans autonome, sans dépendance reconnue ni invalidité
Votre surcoût annuel
1 000 à 1 500 € selon le volume d'heures
Les démarches à engager dès maintenant
Si vous êtes concerné par la hausse, la première démarche utile consiste à vérifier votre éligibilité à l'APA. Le formulaire est disponible auprès de votre conseil départemental ou du centre communal d'action sociale de votre commune, et le seul critère évalué est la perte d'autonomie selon la grille AGGIR.
En parallèle, plusieurs leviers existent pour amortir le coût mensuel si l'exonération vous échappe en juillet.
L'avance immédiate du crédit d'impôt service à la personne, accessible via le portail Urssaf, permet d'en bénéficier chaque mois plutôt que d'attendre la déclaration annuelle — soit 50 % des dépenses restituées dès le paiement de la facture.
Le passage en mode prestataire, via une structure agréée, peut aussi changer la donne pour certains profils. Les tarifs de ces structures sont encadrés et ne suivent pas le même mécanisme de cotisations patronales que l'emploi direct en Cesu.
Reste à voir comment l'Urssaf appliquera concrètement la bascule du 1er juillet, sachant que ses propres fiches officielles n'ont toujours pas été mises à jour à la mi-mai. Pour les retraités en mesure d'engager une démarche APA, l'arbitrage est clair : le délai de deux mois reste préférables aux 1 500 € annuels qui se profilent en cas d'inaction.
En parallèle, plusieurs leviers existent pour amortir le coût mensuel si l'exonération vous échappe en juillet.
L'avance immédiate du crédit d'impôt service à la personne, accessible via le portail Urssaf, permet d'en bénéficier chaque mois plutôt que d'attendre la déclaration annuelle — soit 50 % des dépenses restituées dès le paiement de la facture.
Le passage en mode prestataire, via une structure agréée, peut aussi changer la donne pour certains profils. Les tarifs de ces structures sont encadrés et ne suivent pas le même mécanisme de cotisations patronales que l'emploi direct en Cesu.
Reste à voir comment l'Urssaf appliquera concrètement la bascule du 1er juillet, sachant que ses propres fiches officielles n'ont toujours pas été mises à jour à la mi-mai. Pour les retraités en mesure d'engager une démarche APA, l'arbitrage est clair : le délai de deux mois reste préférables aux 1 500 € annuels qui se profilent en cas d'inaction.
Sources :
- Décret n° 2026-261 du 8 avril 2026 modifiant l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, JORF 10 avril 2026 - Service-Public.gouv.fr, actualité A18875, fiche fiscalité publiée le 15 avril 2026 - Urssaf, communiqué Évolution de l'exonération de cotisations patronales liée à l'âge, 29 avril 2026 - Fepem (Fédération des particuliers employeurs), chiffrage du surcoût horaire et alerte sectorielle, avril 2026 - Observatoire de l'emploi à domicile, estimation impact décret 2026-261, avril 2026 - Question écrite n° 14530 du député Thibault Bazin, Assemblée nationale, 22 avril 2026
- Décret n° 2026-261 du 8 avril 2026 modifiant l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, JORF 10 avril 2026 - Service-Public.gouv.fr, actualité A18875, fiche fiscalité publiée le 15 avril 2026 - Urssaf, communiqué Évolution de l'exonération de cotisations patronales liée à l'âge, 29 avril 2026 - Fepem (Fédération des particuliers employeurs), chiffrage du surcoût horaire et alerte sectorielle, avril 2026 - Observatoire de l'emploi à domicile, estimation impact décret 2026-261, avril 2026 - Question écrite n° 14530 du député Thibault Bazin, Assemblée nationale, 22 avril 2026