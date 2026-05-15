Argent et patrimoine Impôts 2026 : ces seniors veufs et divorcés gagnent 1 079 € à vie avec une seule case oubliée Par Fabrice Crozier | Publié le 15/05/2026 à 10:17 Nombreux sont les médias qui parlent de la fameuse case T en ce moment, et le montant de 1 079 € revient un peu partout dans les titres de presse. Pourtant, la majorité des seniors concernés cochent une autre case, presque jumelle, qui leur donne aussi droit à ce même montant. À vie. Et beaucoup ignorent son existence.

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La case T fait beaucoup de bruit, alors qu'elle ne vous concerne probablement pas... Nombreux sont les médias qui vous parlent de la même chose depuis trois jours : la case T de la déclaration 2026 vaut 1 079 € pour les parents isolés.



Sauf qu'il y a un petit problème dans cette histoire : la case T ne s'applique en réalité presque jamais aux retraités. Elle est juste réservée aux personnes qui élèvent seules un enfant à charge aujourd'hui. En général, à 65, 70 ou 75 ans, vos enfants sont en effet déjà partis du nid depuis longtemps et vous n'élevez plus personne au sens fiscal du terme.



Et puis, il y a une autre erreur dans les titres relevés : le plafond de la case T n'est pas de 1 079 €, mais de 4 262 € au titre du premier enfant à charge.



Le chiffre de 1 079 €, c'est celui d'une autre case. Une case quasi-jumelle, mais qui n'obéit pas aux mêmes règles. Cette case-là, en revanche, vous concerne très probablement.

La case L : une demi-part fiscale qui dure jusqu'au bout



Son principe, je vous le résume simplement : si vous vivez seul aujourd'hui, et si vous avez élevé seul au moins un enfant pendant au moins cinq ans à un moment de votre vie, vous gagnez une demi-part fiscale supplémentaire.



Cette demi-part s'applique automatiquement à votre quotient familial. Elle réduit donc le montant d'impôt que vous devez payer.



Le plafond de l'avantage fiscal est fixé à 1 079 € pour la déclaration 2026 portant sur les revenus 2025, contre 1 069 € l'an dernier, soit une revalorisation discrète mais régulière.



Surtout, ce dispositif ne s'éteint pas. Tant que vous remplissez les conditions, vous avez le



Ou, plus exactement, jusqu'à ce que votre situation familiale change. Ce que beaucoup de retraités veufs ou divorcés ne savent pas. Cette case s'appelle la case L. Elle figure sur le formulaire 2042, dans la rubrique « Situation du foyer fiscal », juste à côté des cases T, V, P et W.Son principe, je vous le résume simplement : si vous vivez seul aujourd'hui, et si vous avez élevé seul au moins un enfant pendant au moins cinq ans à un moment de votre vie, vous gagnez une demi-part fiscale supplémentaire.Cette demi-part s'applique automatiquement à votre quotient familial. Elle réduit donc le montant d'impôt que vous devez payer.Le plafond de l'avantage fiscal est fixé àpour la déclaration 2026 portant sur les revenus 2025, contre 1 069 € l'an dernier, soit une revalorisation discrète mais régulière.Surtout, ce dispositif ne s'éteint pas. Tant que vous remplissez les conditions, vous avez le droit à cette demi-part décrit sur impots.gouv.fr à vie.Ou, plus exactement, jusqu'à ce que votre situation familiale change. Ce que beaucoup de retraités veufs ou divorcés ne savent pas.

Les trois conditions qui ouvrent le droit — et celle qui élimine le plus de monde



Première condition : vivre seul au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour la déclaration 2026, c'est donc votre situation au 1er janvier 2025 qui compte. Vivre seul, ça signifie pas de conjoint, pas de concubin, pas de partenaire de Pacs sous le même toit. Le critère est strict.



Deuxième condition : votre ou vos enfants ne sont plus à votre charge fiscale aujourd'hui. Ils sont majeurs, sortis de votre déclaration, autonomes financièrement. Ce qui correspond à la situation de l'immense majorité des seniors français.



Troisième condition, et c'est la plus stricte : vous avez élevé seul au moins l'un de ces enfants pendant au moins cinq ans à un moment de votre vie. Seul, ça veut dire sans conjoint ni concubin sous le toit. C'est cette troisième condition qui élimine le plus de monde. Beaucoup de seniors veufs ou divorcés pensent y avoir droit dès lors qu'ils sont aujourd'hui seuls avec un enfant majeur parti. C'est faux.



Reste que le fisc reconnaît des situations très variées : le décès du conjoint quand les enfants étaient adolescents, un divorce avec garde principale exclusive avant la majorité, une séparation de Pacs avec enfants à charge pendant cinq ans.



L'enfant doit avoir été fiscalement compté à votre charge pendant ces cinq années. Cinq années qui ne sont d'ailleurs pas forcément consécutives.

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Déclaration de revenus à la retraite : 7 erreurs qui peuvent coûter cher Les conditions de la case L sont cumulatives. Si une seule n'est pas remplie, l'avantage saute.: vivre seul au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour la déclaration 2026, c'est donc votre situation au 1er janvier 2025 qui compte. Vivre seul, ça signifie pas de conjoint, pas de concubin, pas de partenaire de Pacs sous le même toit. Le critère est strict.: votre ou vos enfants ne sont plus à votre charge fiscale aujourd'hui. Ils sont majeurs, sortis de votre déclaration, autonomes financièrement. Ce qui correspond à la situation de l'immense majorité des seniors français., et c'est la plus stricte : vous avez élevé seul au moins l'un de ces enfants pendant au moinsà un moment de votre vie. Seul, ça veut dire sans conjoint ni concubin sous le toit. C'est cette troisième condition qui élimine le plus de monde. Beaucoup de seniors veufs ou divorcés pensent y avoir droit dès lors qu'ils sont aujourd'hui seuls avec un enfant majeur parti. C'est faux.Reste que le fisc reconnaît des situations très variées : le décès du conjoint quand les enfants étaient adolescents, un divorce avec garde principale exclusive avant la majorité, une séparation de Pacs avec enfants à charge pendant cinq ans.L'enfant doit avoir été fiscalement compté à votre charge pendant ces cinq années. Cinq années qui ne sont d'ailleurs pas forcément consécutives.

Quatre cases, quatre plafonds : où se situe vraiment la case L Pour comprendre pourquoi les articles sur Google Actualités font tant de bruit autour de la mauvaise case, il faut comparer les dispositifs côte à côte.



La case T donne le plus gros plafond, à 4 262 €, mais elle ne concerne que les parents qui élèvent encore un enfant à charge aujourd'hui. La case V, elle, joue sur un autre registre.



Les veufs avec personne à charge ne touchent pas une demi-part supplémentaire au sens classique. Ils sont déjà imposés sur un nombre de parts équivalent à celui d'un couple marié, et bénéficient en plus d'une réduction d'impôt complémentaire pouvant atteindre 2 011 € dans certaines situations.



La demi-part standard, à 1 807 €, sert quant à elle de référence générale pour le calcul du quotient familial. Et la case L, à 1 079 €, occupe une place à part.



Un plafond plus modeste, certes. Mais une durée d'application bien plus longue.



Comparaison des plafonds fiscaux 2026 : case L à 1079 euros pour les personnes ayant élevé seules un enfant, case T à 4262 euros pour les parents isolés, réduction complémentaire case V jusqu'à 2011 euros pour les veufs avec personne à charge, et demi-part standard à 1807 euros. PLAFONDS FISCAUX 2026 Loi de finances 2026 — revenus 2025 Plafond case L pour les seniors 1 079 € d'impôt en moins, chaque année Case L — à vie Vivre seul + avoir élevé un enfant 5 ans seul Seniors veufs et divorcés Demi-part jusqu'à 1 079 € / an Case T — parent isolé Vivre seul + enfant à charge aujourd'hui Familles monoparentales actives Demi-part jusqu'à 4 262 € / an Case V — veuf avec charge Mécanisme distinct, en plus des parts foyer Veufs récents avec personne à charge Réduction complémentaire 2 011 € Demi-part standard Référence pour comparaison Plafond générique enfant à charge Jusqu'à 1 807 € par an © SeniorActu.com

Pour un retraité qui touche la case L pendant vingt ans, le calcul devient parlant.



1 079 € multipliés par vingt années, cela donne plus de 21 000 € de réduction d'impôt cumulée. Soit l'équivalent d'une bonne année de pension nette pour un retraité moyen.

Le piège du concubinage et du Pacs qui efface tout



Vous vivez avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne sans être mariés ni pacsés ? L'administration considère que vous êtes en concubinage.



La case L vous est refusée, même si rien n'est officialisé.



Vous accueillez votre fille adulte qui revient temporairement à la maison après un divorce ? Cela ne pose pas de problème, tant qu'elle n'est plus à votre charge fiscale.



La cohabitation avec un descendant, un ascendant ou un collatéral ne casse pas le bénéfice de la case L.



En revanche, vous vous êtes remarié ou pacsé en 2024 ? Vous perdez immédiatement le droit à la case L pour l'année 2025.



Évidemment, le fisc a les moyens de vérifier votre déclaration. Croisement de fichiers avec la taxe d'habitation, la CAF, les comptes joints en banque : l'administration sait identifier les concubinages non déclarés.



En 2025, plusieurs milliers de redressements ont ainsi concerné des contribuables qui se déclaraient seuls tout en vivant maritalement...



Vous l'avez compris, la case L récompense la solitude réelle, pas une solitude administrative de façade.

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Impôts 2026 : cette case oubliée sur votre déclaration peut vous coûter des centaines d'euros La condition « vivre seul » est interprétée strictement par le fisc. Et c'est là que beaucoup de seniors perdent l'avantage sans le savoir.Vous vivez avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne sans être mariés ni pacsés ? L'administration considère que vous êtes en concubinage.La case L vous est refusée, même si rien n'est officialisé.Vous accueillez votre fille adulte qui revient temporairement à la maison après un divorce ? Cela ne pose pas de problème, tant qu'elle n'est plus à votre charge fiscale.La cohabitation avec un descendant, un ascendant ou un collatéral ne casse pas le bénéfice de la case L.En revanche, vous vous êtes remarié ou pacsé en 2024 ? Vous perdez immédiatement le droit à la case L pour l'année 2025.Évidemment, le fisc a les moyens de vérifier votre déclaration. Croisement de fichiers avec la taxe d'habitation, la CAF, les comptes joints en banque : l'administration sait identifier les concubinages non déclarés.En 2025, plusieurs milliers de redressements ont ainsi concerné des contribuables qui se déclaraient seuls tout en vivant maritalement...Vous l'avez compris, la case L récompense la solitude réelle, pas une solitude administrative de façade.

Comment réclamer rétroactivement si vous l'avez oubliée Imaginons que vous découvrez aujourd'hui, en lisant ces lignes, que vous remplissez les conditions de la case L depuis plusieurs années. Faut-il pleurer sur le temps perdu ? Pas tout à fait. Le fisc autorise la réclamation rétroactive sur deux années en arrière.



En 2026, vous pouvez donc encore régulariser vos déclarations 2024 (revenus 2023) et 2025 (revenus 2024). Les années antérieures sont prescrites.



La démarche se fait en ligne, depuis votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Vous accédez à votre messagerie sécurisée, vous choisissez le motif « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt », et vous expliquez votre situation.



Joignez une attestation sur l'honneur précisant les années pendant lesquelles vous viviez seul avec vos enfants à charge.



Le remboursement intervient en général dans un délai de trois à six mois, par virement direct.



Pour deux années récupérées, l'enveloppe peut atteindre environ 2 100 € si vous étiez dans une tranche d'imposition suffisamment élevée.



Sans le moindre courrier recommandé. Sans avocat.



Reste à savoir si cette case L est bien pré-cochée sur votre déclaration 2026 actuellement en ligne. Une vérification de cinq minutes qui peut peser lourd, année après année, sur votre trésorerie.

Sources :

- impots.gouv.fr, Je vis seul(e) et n'ai plus d'enfants à charge, quelles conséquences ?, mise à jour 14 janvier 2026

- Loi de finances pour 2026 n° 2026-103 du 19 février 2026, article 4 (revalorisation des seuils du quotient familial)

- Code général des impôts, article 195-1 (demi-part personnes ayant élevé seules un enfant) et article 197-I-2 (plafonnement)

- Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 (quotient familial — situations particulières)

- INSEE, Démographie 2025, lieu de résidence et mode de cohabitation des seniors





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