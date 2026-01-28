Argent et patrimoine Taxe foncière 2026 : le piège du RFR qui prive des retraités d'exonération Par Fabrice Crozier | Publié le 28/01/2026 à 11:28 Un revenu fiscal de référence qui dépasse le seuil de quelques euros seulement, et c'est l'exonération de taxe foncière qui s'envole. Des milliers de retraités propriétaires découvrent chaque année ce piège redoutable : la hausse de leur pension, combinée à l'effet couperet du plafond de ressources, leur fait perdre un avantage fiscal pouvant atteindre près de 1 100 euros.

Ce qu'il faut retenir

L'exonération de taxe foncière pour les +75 ans est soumise à un plafond de RFR strict : 12 818 € pour une personne seule, 19 664 € pour un couple en 2026 Un dépassement même minime (1 euro suffit) entraîne la perte totale de l'exonération Les revalorisations successives des pensions (+2,2% en 2025, +0,9% en 2026) font mécaniquement augmenter le RFR La perte peut atteindre près de 1 100 € de taxe foncière à payer Entre 65 et 75 ans, seul un dégrèvement de 100 € est possible sous conditions de ressources

Un effet couperet qui ne pardonne pas 75 ans doivent présenter un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur aux plafonds fixés par l'12 818 € pour une personne seule (1 part fiscale) et 19 664 € pour un couple (2 parts fiscales), avec une majoration de 3 423 € par demi-part supplémentaire.



Le problème réside dans la nature même de ce seuil : il fonctionne comme un couperet. Un RFR de 12 817 € ouvre droit à l'exonération complète. Un RFR de 12 819 € la supprime intégralement. Il n'existe aucune progressivité, aucun palier intermédiaire. Cette règle du tout ou rien piège chaque année des retraités qui franchissent le seuil sans même s'en rendre compte, parfois pour quelques dizaines d'euros seulement.



Cette situation concerne potentiellement des centaines de milliers de foyers. Selon les données de la DREES, 73% des retraités français sont propriétaires de leur résidence principale. Parmi eux, une proportion significative dispose de revenus proches des seuils d'exonération. Le moindre changement dans leur situation fiscale peut donc avoir des conséquences financières majeures. Le mécanisme est implacable. Pour bénéficier de l'exonération totale de taxe foncière, les retraités de plus dedoivent présenter un revenu fiscal de référence (RFR) inférieur aux plafonds fixés par l' article 1417-I du Code général des impôts . Pour 2026, ces seuils s'établissent àpour une personne seule (1 part fiscale) etpour un couple (2 parts fiscales), avec une majoration depar demi-part supplémentaire.Le problème réside dans la nature même de ce seuil : il fonctionne comme un couperet. Un RFR de 12 817 € ouvre droit à l'exonération complète. Un RFR de 12 819 € la supprime intégralement. Il n'existe aucune progressivité, aucun palier intermédiaire. Cette règle du tout ou rien piège chaque année des retraités qui franchissent le seuil sans même s'en rendre compte, parfois pour quelques dizaines d'euros seulement.Cette situation concerne potentiellement des centaines de milliers de foyers. Selon les données de la DREES,sont propriétaires de leur résidence principale. Parmi eux, une proportion significative dispose de revenus proches des seuils d'exonération. Le moindre changement dans leur situation fiscale peut donc avoir des conséquences financières majeures.

La revalorisation des pensions, un cadeau empoisonné Les revalorisations successives des pensions de retraite constituent le principal facteur de basculement. En janvier 2025, les pensions de base ont été augmentées de +2,2% pour compenser l'inflation. En janvier 2026, une nouvelle hausse de +0,9% s'applique conformément à l'instruction interministérielle du 15 décembre 2025.



Pour un retraité percevant une pension mensuelle de 1 100 € brut en 2024, ces deux revalorisations cumulées représentent un gain annuel d'environ 410 €. Ce montant, bienvenu pour le pouvoir d'achat au quotidien, vient gonfler mécaniquement le RFR. Un retraité dont le RFR se situait juste sous le plafond en 2024 peut ainsi se retrouver au-dessus en 2025, perdant du même coup son exonération pour la taxe foncière 2026.



Le paradoxe est cruel : la revalorisation censée protéger le pouvoir d'achat des retraités modestes peut leur coûter bien plus cher qu'elle ne leur rapporte, dès lors qu'elle déclenche la perte de l'exonération fiscale. Un gain de 410 € par an peut ainsi se traduire par une perte nette de plusieurs centaines d'euros si la taxe foncière dépasse ce montant.



Les retraites complémentaires Agirc-Arrco ajoutent une complexité supplémentaire. Leur revalorisation intervient en novembre, selon un calendrier distinct des pensions de base. Cette hausse, même modeste, peut suffire à faire basculer un RFR proche du seuil l'année suivante.

Combien pouvez-vous perdre : jusqu'à 1 100 € d'un coup +0,8% prévue pour 2026, qui augmente mécaniquement le montant de l'impôt.

Exonéré RFR sous le seuil 👤 Personne seule +75 ans RFR 2025 < 12 818 € 💶 Taxe foncière 2026 0 € Non exonéré RFR au-dessus du seuil 👤 Personne seule +75 ans RFR 2025 ≥ 12 818 € 💶 Taxe foncière 2026 1 100 € en moyenne

Prenons un exemple concret. Mme Martin, 76 ans, vit seule dans sa maison en province. Son RFR 2024 était de 12 600 €, bien sous le plafond. Avec les revalorisations de pension, son RFR 2025 atteint 12 900 €. Elle dépasse le seuil de 82 euros. Résultat : elle perd intégralement son exonération et devra payer 950 € de taxe foncière en 2026. Son gain de pension (+300 € annuels environ) est largement effacé par cette charge fiscale nouvelle.



Pour les retraités âgés de 65 à 75 ans, la situation diffère légèrement : ils ne peuvent prétendre qu'à un dégrèvement forfaitaire de 100 €, toujours sous les mêmes conditions de ressources. Ce montant, bien que plus modeste que l'exonération totale, suit la même logique de seuil. Un euro de trop, et ce sont 100 € de réduction qui disparaissent. La perte financière peut être considérable. Selon les dernières données disponibles, la taxe foncière moyenne approche désormais 1 100 € en France.. Dans certaines communes, notamment en Île-de-France ou dans les grandes métropoles, elle atteint couramment 1 500 € voire davantage. À cela s'ajoute la revalorisation annuelle des bases cadastrales deprévue pour 2026, qui augmente mécaniquement le montant de l'impôt.Prenons un exemple concret. Mme Martin, 76 ans, vit seule dans sa maison en province. Son RFR 2024 était de 12 600 €, bien sous le plafond. Avec les revalorisations de pension, son RFR 2025 atteint 12 900 €. Elle dépasse le seuil de 82 euros. Résultat : elle perd intégralement son exonération et devra payer 950 € de taxe foncière en 2026. Son gain de pension (+300 € annuels environ) est largement effacé par cette charge fiscale nouvelle.Pour les retraités âgés de, la situation diffère légèrement : ils ne peuvent prétendre qu'à un dégrèvement forfaitaire de, toujours sous les mêmes conditions de ressources. Ce montant, bien que plus modeste que l'exonération totale, suit la même logique de seuil. Un euro de trop, et ce sont 100 € de réduction qui disparaissent.

Comment éviter ce piège et vérifier votre situation vérifier attentivement votre RFR sur votre dernier avis d'impôt sur le revenu. C'est le RFR de l'année N-1 qui détermine votre éligibilité pour la taxe foncière de l'année N. Pour la taxe foncière 2026 que vous paierez à l'automne, c'est le RFR figurant sur votre avis d'impôt 2025 (revenus 2024) qui sera pris en compte par l'administration fiscale.



Si votre RFR se situe proche du seuil critique de 12 793 € (personne seule) ou 19 626 € (couple), soyez particulièrement vigilant dès maintenant. La revalorisation de vos pensions en 2025 puis en 2026 a pu vous faire basculer au-dessus du plafond. Plusieurs options s'offrent à vous :



Vérifiez vos droits directement sur le site impots.gouv.fr dans votre espace particulier

directement sur le site impots.gouv.fr dans votre espace particulier Contactez votre centre des finances publiques en cas de doute sur votre situation personnelle

en cas de doute sur votre situation personnelle Demandez le plafonnement de la taxe foncière si celle-ci dépasse 50% de vos revenus (formulaire 2041-DPTF-SD) Bonne nouvelle toutefois pour ceux qui perdent le bénéfice de l'exonération : un dispositif de sortie progressive existe. Vous conservez l'exonération pendant deux années supplémentaires, puis bénéficiez d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ce mécanisme de lissage, prévu par le Code général des impôts, amortit le choc fiscal.



Enfin, l'exonération s'applique automatiquement si vous remplissez les conditions. Aucune démarche n'est nécessaire : c'est l'administration fiscale qui calcule vos droits. Toutefois, en cas de changement de situation (veuvage, entrée en EHPAD, obtention de l'AAH), signalez votre nouvelle situation pour vous assurer que vos droits sont bien pris en compte. La première étape essentielle consiste àsur votre dernier avis d'impôt sur le revenu. C'est le RFR de l'année N-1 qui détermine votre éligibilité pour la taxe foncière de l'année N. Pour la taxe foncière 2026 que vous paierez à l'automne, c'est le RFR figurant sur votre avis d'impôt 2025 (revenus 2024) qui sera pris en compte par l'administration fiscale.Si votre RFR se situe proche du seuil critique de(personne seule) ou(couple), soyez particulièrement vigilant dès maintenant. La revalorisation de vos pensions en 2025 puis en 2026 a pu vous faire basculer au-dessus du plafond. Plusieurs options s'offrent à vous :Bonne nouvelle toutefois pour ceux qui perdent le bénéfice de l'exonération : unexiste. Vous conservez l'exonération pendant deux années supplémentaires, puis bénéficiez d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ce mécanisme de lissage, prévu par le Code général des impôts, amortit le choc fiscal.Enfin, l'exonération s'appliquesi vous remplissez les conditions. Aucune démarche n'est nécessaire : c'est l'administration fiscale qui calcule vos droits. Toutefois, en cas de changement de situation (veuvage, entrée en EHPAD, obtention de l'AAH), signalez votre nouvelle situation pour vous assurer que vos droits sont bien pris en compte.

Comment vérifier votre situation et anticiper avis d'imposition sur les revenus. Le RFR figure dans le cadre « Vos références », généralement en haut à gauche du document. Pour la taxe foncière 2026, c'est le RFR de l'avis reçu à l'été 2026 (portant sur les revenus 2025) qui sera pris en compte par l'administration fiscale pour déterminer votre éligibilité.



Si votre RFR se situe proche du plafond, plusieurs stratégies peuvent être envisagées dans le respect de la légalité. Certains placements comme le Livret A, le LDDS ou le LEP ne génèrent pas de revenus imposables et n'impactent donc pas le RFR. Privilégier ces supports plutôt que des placements fiscalisés peut aider à contenir la progression du revenu fiscal.



À l'inverse, certains revenus font grimper le RFR plus vite qu'on ne le pense. Les revenus fonciers issus d'un bien loué, les plus-values mobilières lors de la vente de titres, ou encore les rachats sur un contrat d'assurance-vie peuvent faire basculer la situation. Une attention particulière doit être portée aux revenus exceptionnels qui pourraient temporairement faire dépasser le seuil.



Point important : même en cas d'exonération totale de taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) reste due. Elle apparaît sur le même avis et peut représenter 150 à 400 € selon les communes. Cette contribution ne bénéficie d'aucune exonération liée à l'âge ou aux revenus. Les retraités exonérés de taxe foncière reçoivent donc quand même un avis, portant uniquement sur la TEOM.



Les retraités concernés peuvent se rapprocher de leur La seconde étape consiste à consulter votre. Le RFR figure dans le cadre « Vos références », généralement en haut à gauche du document. Pour la taxe foncière 2026, c'est le RFR de l'avis reçu à l'été 2026 (portant sur les revenus 2025) qui sera pris en compte par l'administration fiscale pour déterminer votre éligibilité.Si votre RFR se situe proche du plafond, plusieurs stratégies peuvent être envisagées dans le respect de la légalité. Certains placements comme le Livret A, le LDDS ou le LEP ne génèrent pas de revenus imposables et n'impactent donc pas le RFR. Privilégier ces supports plutôt que des placements fiscalisés peut aider à contenir la progression du revenu fiscal.À l'inverse, certains revenus font grimper le RFR plus vite qu'on ne le pense. Les revenus fonciers issus d'un bien loué, les plus-values mobilières lors de la vente de titres, ou encore les rachats sur un contrat d'assurance-vie peuvent faire basculer la situation. Une attention particulière doit être portée aux revenus exceptionnels qui pourraient temporairement faire dépasser le seuil.: même en cas d'exonération totale de taxe foncière, lareste due. Elle apparaît sur le même avis et peut représenter 150 à 400 € selon les communes. Cette contribution ne bénéficie d'aucune exonération liée à l'âge ou aux revenus. Les retraités exonérés de taxe foncière reçoivent donc quand même un avis, portant uniquement sur la TEOM.Les retraités concernés peuvent se rapprocher de leur centre des finances publiques pour vérifier leur éligibilité ou signaler un changement de situation. L'exonération est normalement appliquée automatiquement par l'administration, mais des erreurs peuvent survenir. Dans ce cas, une réclamation gracieuse permet de régulariser la situation dans un délai de deux mois suivant la réception de l'avis.

Sources :

- Service-public.fr, Exonérations de taxe foncière, janvier 2026

- Légifrance, Article 1417-I du Code général des impôts, version en vigueur

- Impots.gouv.fr, Exonérations et dégrèvements de taxe foncière, janvier 2026

- Instruction interministérielle n° DSS/3A/DB/6BRS/2025/174 du 15 décembre 2025





La rédaction vous conseille < > Aide à domicile, impots 2026 : cette nouvelle case que les seniors en Cesu risquent de remplir comme les autres Exonération aide à domicile : 348 000 seniors de 70-79 ans devront régulariser 4 mois de cotisations