Argent et patrimoine Taxe foncière 2026 : le montant exact à ne pas dépasser pour être totalement exonéré Par Fabrice Crozier | Publié le 14/12/2025 à 09:24 | mis à jour le 17/12/2025 à 09:34 Les plafonds de revenus ouvrant droit à l'exonération de taxe foncière viennent d'être revalorisés pour 2026. Un chiffre précis détermine si vous paierez ou non cet impôt local. Partager : W f X in @

La taxe foncière représente une charge de plus en plus lourde pour les propriétaires français. En 2025, le montant moyen dépasse désormais le seuil symbolique des 1 000 euros par foyer, une augmentation continue qui pèse particulièrement sur les retraités aux revenus modestes. Dans ce contexte, les dispositifs d'exonération prévus par le Code général des impôts prennent une importance considérable pour les seniors concernés.

Des profils automatiquement exonérés sans condition de revenus Certaines catégories de retraités bénéficient d'une exonération totale de taxe foncière sur leur résidence principale, quelle que soit leur situation financière. Les titulaires de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées et les bénéficiaires de l'Allocation supplémentaire d'invalidité sont ainsi dispensés de cet impôt local de plein droit. Cette mesure s'applique automatiquement, sans qu'aucune démarche ne soit nécessaire. L'administration fiscale procède elle-même à l'identification des personnes éligibles.



Les titulaires de l'Allocation aux adultes handicapés peuvent également prétendre à cette exonération totale, mais sous réserve de respecter les plafonds de revenus fixés chaque année par l'article 1417-I du Code général des impôts.

L'âge comme critère déterminant Le dispositif fiscal prévoit deux niveaux d'allègement en fonction de l'âge du propriétaire au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent bénéficier d'une exonération totale de la taxe foncière sur leur habitation principale, à condition que leurs ressources ne dépassent pas les plafonds réglementaires. Cette exonération peut même s'étendre à une résidence secondaire occupée par le contribuable.



Pour les retraités âgés de 65 à 75 ans, le législateur a prévu un dispositif intermédiaire sous la forme d'un dégrèvement forfaitaire de 100 euros. Cet abattement permet d'alléger la facture fiscale des seniors qui ne remplissent pas encore les conditions d'âge pour une dispense totale. Ce dégrèvement est accordé d'office par l'administration.

Des plafonds de revenus revalorisés pour 2026 L'éligibilité aux exonérations liées à l'âge reste conditionnée au respect de seuils de revenus définis par la réglementation fiscale. Ces plafonds sont indexés sur le barème de l'impôt sur le revenu et font l'objet d'une revalorisation annuelle. Pour l'année 2025, le revenu fiscal de référence ne doit pas excéder 12 679 euros pour une personne seule disposant d'une part fiscale, et 19 451 euros pour un couple bénéficiant de deux parts. Chaque demi-part supplémentaire permet de majorer ce plafond de 3 386 euros.



Les parlementaires ont voté une revalorisation de 1,1 % des tranches d'imposition pour 2026, ce qui entraîne mécaniquement une hausse des seuils d'exonération. Les nouveaux plafonds prévisionnels s'établissent ainsi à 12 818 euros pour une part fiscale et 19 664 euros pour deux parts. Ces montants s'appliqueront aux revenus perçus en 2025, tels qu'ils figureront sur l'avis d'imposition reçu au printemps 2026.

Le revenu fiscal de référence au cœur du dispositif Le critère central pour déterminer l'éligibilité reste le revenu fiscal de référence, mentionné sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année précédente. Ce montant figure dans le cadre intitulé Vos références. Les retraités doivent consulter attentivement ce document pour vérifier leur situation au regard des plafonds en vigueur.



Dans un couple marié ou pacsé, il suffit qu'un seul des deux partenaires atteigne l'âge requis pour que le ménage puisse prétendre à l'allègement fiscal correspondant. Cette règle favorable permet à de nombreux foyers de bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement.

Une exonération qui ne couvre pas tous les prélèvements Les retraités concernés doivent garder à l'esprit une limite importante. L'exonération de taxe foncière ne s'étend pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui demeure due même en cas de dispense totale. Les contribuables exonérés continuent donc de recevoir un avis d'imposition portant sur cette contribution.



Les personnes hébergées durablement en établissement spécialisé conservent le bénéfice de l'exonération sur leur ancien logement, à condition de maintenir la jouissance exclusive du bien, qui ne doit être ni loué ni prêté à un tiers.

Un mécanisme de sortie progressive Le législateur a prévu un dispositif d'accompagnement pour les contribuables qui perdent leur droit à exonération. Le bénéfice de la dispense est alors maintenu pendant deux années supplémentaires. À l'issue de cette période transitoire, un abattement dégressif s'applique sur la valeur locative du logement durant deux années additionnelles. Ce mécanisme de sortie progressive permet d'éviter une remontée brutale de l'imposition.



Les retraités qui estiment remplir les conditions d'exonération mais n'en bénéficient pas automatiquement peuvent adresser une réclamation à leur centre des finances publiques. Il est conseillé de vérifier chaque année les informations figurant sur l'avis de taxe foncière.

Sources :

« Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) », Service-public.fr, 18 septembre 2025

« Mon âge me permet-il d'être exonéré de taxe foncière ? », impots.gouv.fr, 31 juillet 2025

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