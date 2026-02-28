Argent et patrimoine

Frais bancaires de succession plafonnés à 857 € : la faille que les banques exploitent déjà

Le relevé arrive par courrier, quelques semaines après les obsèques. Une ligne de frais, parfois supérieure à 400 €, prélevée directement sur le compte du défunt. Des centaines de milliers de familles découvrent chaque année cette ponction — et la plupart ignorent qu'elles auraient pu ne rien payer du tout.



Ce qu'il faut retenir

Depuis le 13 novembre 2025, les frais que votre banque prélève après un décès sont encadrés par la loi — mais trois situations ouvrent droit à une gratuité totale Un mot dans le dossier peut faire basculer la facture de zéro à plusieurs centaines d'euros Certains produits d'épargne échappent complètement au plafonnement — et les banques ne sont pas tenues de le signaler Plus bas, la liste exacte des 5 situations que les banques peuvent invoquer pour vous facturer

Ce que la loi a changé depuis novembre 2025 Pendant des années, les banques fixaient librement le montant des frais prélevés lors de la clôture du compte d'un client décédé. Inventaire des fonds, échanges avec le notaire, transfert des avoirs aux héritiers : chaque établissement appliquait sa propre grille. Résultat : des écarts considérables, de 80 € dans certaines caisses régionales à plus de 527 € chez d'autres enseignes — pour la même opération.



Selon l'UFC-Que Choisir, ces frais ont bondi de 30 % entre 2021 et 2024, passant de 233 € à 303 € en moyenne. À l'échelle nationale, cette facturation représentait une manne estimée à 150 millions d'euros par an pour le secteur bancaire.



La loi du 13 mai 2025 (n° 2025-415) a mis fin à cette liberté tarifaire. Depuis le 13 novembre 2025, les frais bancaires de succession sont encadrés par un double plafond : ils ne peuvent plus dépasser 1 % du montant total des comptes et produits d'épargne du défunt, ni excéder un montant maximal fixé par décret. Ce plafond, initialement fixé à 850 €, a été revalorisé à 857 € au 1er janvier 2026, conformément à l'inflation constatée par l'INSEE.



Concrètement : pour un patrimoine bancaire de 120 000 €, le calcul théorique donne 1 200 € de frais — mais seuls 857 € seront réellement prélevés.

Les 3 cas où votre banque ne peut plus rien vous facturer trois cas de gratuité totale — c'est-à-dire zéro euro de frais bancaires de succession. Ce sont ces cas que la plupart des héritiers ignorent.

0 € Gratuité totale 👤 Le titulaire du compte était mineur au moment du décès Aucuns frais, quel que soit le montant 0 € Petite succession 💶 Le solde total des comptes et produits d'épargne du défunt Inférieur à 5 965 € (seuil 2026) 0 € Succession simple 📝 Les héritiers présentent un acte de notoriété ou une attestation signée Et aucune complexité manifeste



Le troisième cas est le plus intéressant — et le moins connu. Si les héritiers se présentent à la banque avec un acte de notoriété (établi par un notaire) ou une simple attestation signée par l'ensemble des héritiers, et que la succession ne présente pas de « complexité manifeste » au sens de la loi, la banque n'a plus le droit de facturer le moindre euro de frais de clôture.



C'est cette notion de « complexité manifeste » qui constitue la faille du dispositif. Le plafonnement n'est qu'une partie de la réforme. La loi a aussi instauré— c'est-à-dire zéro euro de frais bancaires de succession. Ce sont ces cas que la plupart des héritiers ignorent.Le troisième cas est le plus intéressant — et le moins connu. Si les héritiers se présentent à la banque avec un(établi par un notaire) ou une simple, et que la succession ne présente pas de « complexité manifeste » au sens de la loi, la banquede frais de clôture.C'est cette notion de « complexité manifeste » qui constitue la faille du dispositif.

Les 5 situations que les banques invoquent pour facturer quand même décret du 13 août 2025 (n° 2025-813) a fixé une liste exhaustive de cinq situations dans lesquelles une succession est considérée comme « complexe ». Dans ces cas — et uniquement dans ces cas — la banque peut facturer des frais, dans la limite du plafond de 857 €.

Absence d'héritier en ligne directe (ni enfant, ni parent, ni conjoint au sens de l'article 734 du Code civil)

(ni enfant, ni parent, ni conjoint au sens de l'article 734 du Code civil) Un crédit immobilier souscrit par le défunt encore en cours de remboursement dans les livres de la banque

encore en cours de remboursement dans les livres de la banque Un ou plusieurs comptes de nature professionnelle à clôturer

à clôturer Des sûretés constituées (nantissement, gage) sur les comptes ou produits d'épargne

(nantissement, gage) sur les comptes ou produits d'épargne Des éléments d'extranéité : domicile fiscal à l'étranger, résidence d'un héritier hors de France, ou application d'une loi étrangère En dehors de ces 5 cas, la banque ne peut pas invoquer une « complexité » pour justifier des frais. Le nombre de comptes à clôturer, la durée de traitement ou le montant des avoirs ne sont pas des critères de complexité au sens de la loi.



C'est là que se situe le risque pour les héritiers : certains établissements pourraient qualifier abusivement un dossier de « complexe » pour échapper à la gratuité. La charge de la preuve appartient à la banque. Si elle facture des frais, elle doit démontrer que le dossier relève d'au moins un des cinq cas listés ci-dessus.



Le réflexe à avoir : à la réception du relevé de frais, vérifier si votre situation correspond à l'un de ces cinq cas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contester les frais auprès du service réclamations de la banque, en vous appuyant sur l' Le(n° 2025-813) a fixé une liste exhaustive de cinq situations dans lesquelles une succession est considérée comme « complexe ». Dans ces cas — et uniquement dans ces cas — la banque peut facturer des frais, dans la limite du plafond deLe nombre de comptes à clôturer, la durée de traitement ou le montant des avoirs ne sont pas des critères de complexité au sens de la loi.C'est là que se situe le risque pour les héritiers : certains établissements pourraient qualifier abusivement un dossier de « complexe » pour échapper à la gratuité.Si elle facture des frais, elle doit démontrer que le dossier relève d'au moins un des cinq cas listés ci-dessus.à la réception du relevé de frais, vérifier si votre situation correspond à l'un de ces cinq cas. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez contester les frais auprès du service réclamations de la banque, en vous appuyant sur l' article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier

Les produits d'épargne qui échappent au plafonnement tous les produits financiers ne sont pas couverts par le plafonnement à 857 €. La loi exclut explicitement :

Les Plans d'Épargne en Actions (PEA)

(PEA) Les PEA-PME

Les Plans d'Épargne Avenir Climat (PEAC)

(PEAC) Les comptes PME innovation Pour ces produits, les banques restent libres de fixer leurs propres frais de succession, sans plafond. Un épargnant qui détenait un PEA bien garni en plus de ses comptes courants et livrets pourra donc se voir facturer des frais importants sur cette partie de son patrimoine — même si la succession est par ailleurs « simple ».



En revanche, les comptes suivants sont bien couverts par le plafonnement et la gratuité : comptes courants, comptes sur livret, Livret A, LEP, LDDS, PEL, CEL, livret jeune et PEP.

2025 Anciens seuils 💶 Plafond maximum des frais 850 € 📊 Seuil de gratuité (petite succession) 5 910 € 2026 Nouveaux seuils 💶 Plafond maximum des frais 857 € 📊 Seuil de gratuité (petite succession) 5 965 €



Ces montants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'inflation hors tabac mesurée par l'INSEE. Autre angle mort de la réforme :par le plafonnement à 857 €. La loi exclut explicitement :Pour ces produits, les banques restent libres de fixer leurs propres frais de succession, sans plafond. Un épargnant qui détenait un PEA bien garni en plus de ses comptes courants et livrets pourra donc se voir facturer des frais importants sur cette partie de son patrimoine — même si la succession est par ailleurs « simple ».En revanche, les comptes suivants sont bien couverts par le plafonnement et la gratuité :Ces montants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'inflation hors tabac mesurée par l'INSEE.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, "Un nouveau plafond pour les frais bancaires lors d'une succession", 6 janvier 2026

- Légifrance, Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025

- Légifrance, Décret n° 2025-813 du 13 août 2025

- Légifrance, Décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025

- UFC-Que Choisir, "Frais bancaires de succession : face à une explosion immorale des tarifs", 13 février 2024

- La finance pour tous, "Frais bancaires sur succession : plafonnement et cas de gratuité", 2025

Pour aller plus loin :



- Succession : quand remplir soi-même ce document permet d'éviter jusqu'à 3 500 € de frais

- Frais bancaires de succession : un plafonnement inédit dès le 13 novembre 2025