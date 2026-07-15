Aide à mourir : un vote, deux saisines du Conseil constitutionnel, et aucune date d'entrée en vigueur

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé que Matignon saisirait le Conseil constitutionnel sur trois points sensibles du texte. C'est une saisine stratégique : le gouvernement ne cherche pas à torpiller sa propre loi. L'objectif est de faire valider par les Sages les dispositions les plus contestées, avant qu'un recours parlementaire adverse ne les fasse tomber. En saisissant lui-même, le Premier ministre choisit le terrain et le calendrier.



De l'autre côté, Gérard Larcher a annoncé le 8 juillet dans Le Figaro une saisine d'une tout autre nature. Le président du Sénat conteste le texte sur le fond : la clause de conscience des établissements et la protection des personnes vulnérables sont selon lui insuffisantes.



Les deux saisines n'ont pas le même objectif. L'une veut blinder la loi, l'autre veut la faire censurer. Sauf que les deux convergent sur un même résultat : le Conseil constitutionnel devra se prononcer avant toute promulgation, et la loi restera lettre morte jusque-là.



Le président de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet dispose de surcroît du même droit de saisine. Soixante députés ou soixante sénateurs peuvent aussi déposer un recours. La probabilité d'une troisième saisine, ouvertement hostile celle-ci, reste donc élevée.



C'est la première fois depuis la loi sur le mariage pour tous en 2013 qu'un texte de société provoque un tel empilement de recours constitutionnels.