Canicule : 212 morts en Espagne en quatre jours, la France active le plan ORSAN 3

J'ai compilé les chiffres département par département. Le résultat est sans appel.



Au SAMU de Rennes, le superviseur Frédéric Berger a témoigné de 2 500 appels sur 24 heures, soit 40 % de plus que la normale.



La ministre de la Santé Stéphanie Rist, en visite au centre de régulation de Necker dimanche soir, a constaté 60 % de volume supplémentaire rien qu'à Paris.



À l'échelle nationale, elle chiffre la surcharge entre 15 et 20 % selon les régions. Et 90 départements ont été placés en vigilance orange ou rouge, soit 91 % de la population française exposée.



Côté pompiers, même scénario.



Dans le Doubs, les secours à personne sont passés de 79 à 107 interventions quotidiennes en quatre jours, soit 35 % de hausse.



Dans le Pas-de-Calais, les casernes comptent 110 interventions supplémentaires par jour, dont une soixantaine pour douleurs thoraciques et difficultés respiratoires.



Dans le Morbihan, les pompiers ont comptabilisé 144 interventions en une seule journée de lundi, dont 119 secours à personne.



Le bulletin de Santé publique France du 24 juin donne l'échelle nationale : 650 passages aux urgences le 22 juin pour des pathologies liées à la chaleur, 390 consultations SOS Médecins. Entre 160 et 220 hospitalisations quotidiennes depuis le 18 juin, dont 60 % concernent des personnes de 75 ans et plus.