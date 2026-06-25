Canicule : 212 morts en Espagne en quatre jours, la France active le plan ORSAN 3

Ce que l'Espagne sait et pas nous
L'Espagne dispose d'un outil que nous n'avons pas : le système MoMo, un moniteur de surmortalité en temps réel qui croise chaque jour les certificats de décès avec les températures enregistrées. C'est cet outil qui a produit le chiffre de 212 morts entre le dimanche 21 et le mercredi 24 juin.
En France, Santé publique France ne publie ses estimations de surmortalité que 15 jours après la fin d'un épisode. Les chiffres arrivent par bribes, en désordre, par les chaînes d'info et les préfectures.
Ce jeudi 25 juin, les chaînes d'information en continu rapportent 25 arrêts cardiaques, dont 10 décès rien que pour Paris et petite-couronne, et Météo-France qualifie cette canicule de plus sévère jamais connue à cette époque de l'année, avec une intensité au moins comparable à celle d'août 2003 - qui avait fait entre 15 000 et 20 000 morts à l'arrivée, selon les périodes et méthodes de comptage.
En pleine crise, nous pilotons donc toujours au doigt mouillé en 2026.
En France, Santé publique France ne publie ses estimations de surmortalité que 15 jours après la fin d'un épisode. Les chiffres arrivent par bribes, en désordre, par les chaînes d'info et les préfectures.
Ce jeudi 25 juin, les chaînes d'information en continu rapportent 25 arrêts cardiaques, dont 10 décès rien que pour Paris et petite-couronne, et Météo-France qualifie cette canicule de plus sévère jamais connue à cette époque de l'année, avec une intensité au moins comparable à celle d'août 2003 - qui avait fait entre 15 000 et 20 000 morts à l'arrivée, selon les périodes et méthodes de comptage.
En pleine crise, nous pilotons donc toujours au doigt mouillé en 2026.
Ce que les urgences françaises vivent en ce moment
J'ai compilé les chiffres département par département. Le résultat est sans appel.
Au SAMU de Rennes, le superviseur Frédéric Berger a témoigné de 2 500 appels sur 24 heures, soit 40 % de plus que la normale.
La ministre de la Santé Stéphanie Rist, en visite au centre de régulation de Necker dimanche soir, a constaté 60 % de volume supplémentaire rien qu'à Paris.
À l'échelle nationale, elle chiffre la surcharge entre 15 et 20 % selon les régions. Et 90 départements ont été placés en vigilance orange ou rouge, soit 91 % de la population française exposée.
Côté pompiers, même scénario.
Dans le Doubs, les secours à personne sont passés de 79 à 107 interventions quotidiennes en quatre jours, soit 35 % de hausse.
Dans le Pas-de-Calais, les casernes comptent 110 interventions supplémentaires par jour, dont une soixantaine pour douleurs thoraciques et difficultés respiratoires.
Dans le Morbihan, les pompiers ont comptabilisé 144 interventions en une seule journée de lundi, dont 119 secours à personne.
Le bulletin de Santé publique France du 24 juin donne l'échelle nationale : 650 passages aux urgences le 22 juin pour des pathologies liées à la chaleur, 390 consultations SOS Médecins. Entre 160 et 220 hospitalisations quotidiennes depuis le 18 juin, dont 60 % concernent des personnes de 75 ans et plus.
Au SAMU de Rennes, le superviseur Frédéric Berger a témoigné de 2 500 appels sur 24 heures, soit 40 % de plus que la normale.
La ministre de la Santé Stéphanie Rist, en visite au centre de régulation de Necker dimanche soir, a constaté 60 % de volume supplémentaire rien qu'à Paris.
À l'échelle nationale, elle chiffre la surcharge entre 15 et 20 % selon les régions. Et 90 départements ont été placés en vigilance orange ou rouge, soit 91 % de la population française exposée.
Côté pompiers, même scénario.
Dans le Doubs, les secours à personne sont passés de 79 à 107 interventions quotidiennes en quatre jours, soit 35 % de hausse.
Dans le Pas-de-Calais, les casernes comptent 110 interventions supplémentaires par jour, dont une soixantaine pour douleurs thoraciques et difficultés respiratoires.
Dans le Morbihan, les pompiers ont comptabilisé 144 interventions en une seule journée de lundi, dont 119 secours à personne.
Le bulletin de Santé publique France du 24 juin donne l'échelle nationale : 650 passages aux urgences le 22 juin pour des pathologies liées à la chaleur, 390 consultations SOS Médecins. Entre 160 et 220 hospitalisations quotidiennes depuis le 18 juin, dont 60 % concernent des personnes de 75 ans et plus.
Un plan conçu pour les pandémies, activé pour la chaleur
Face à cette pression, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé ce jeudi 25 juin l'activation du plan ORSAN de niveau 3. C'est la première fois que ce dispositif est déclenché à l'échelle nationale pour un épisode caniculaire.
Son nom complet ne laisse pas de doute sur sa nature : Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles. Il a été conçu pour les pandémies et les crises hospitalières majeures, pas pour un épisode de chaleur en juin.
En pratique, ce plan nous concerne tous : il permet de rappeler du personnel hospitalier, de mobiliser la médecine de ville en complément des urgences, de garantir la coordination entre les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad, et d'adapter les activités si la situation l'exige.
Comme l'a formulé Lecornu, l'enjeu est d'avoir « un plan d'endurance pour l'hôpital ».
Les recommandations officielles sur le site du gouvernement consacrent déjà une section entière aux fortes chaleurs, signe que la situation a changé de registre.
Pour vous, cela signifie une chose concrète : si vous appelez le 15 ces jours-ci, vous tomberez sur un centre de régulation renforcé qui peut vous orienter vers un médecin de ville plutôt que vers des urgences débordées. Reste que le système fonctionne dans un régime qu'il n'avait jamais connu en juin.
Son nom complet ne laisse pas de doute sur sa nature : Organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles. Il a été conçu pour les pandémies et les crises hospitalières majeures, pas pour un épisode de chaleur en juin.
En pratique, ce plan nous concerne tous : il permet de rappeler du personnel hospitalier, de mobiliser la médecine de ville en complément des urgences, de garantir la coordination entre les hôpitaux, les cliniques et les Ehpad, et d'adapter les activités si la situation l'exige.
Comme l'a formulé Lecornu, l'enjeu est d'avoir « un plan d'endurance pour l'hôpital ».
Les recommandations officielles sur le site du gouvernement consacrent déjà une section entière aux fortes chaleurs, signe que la situation a changé de registre.
Pour vous, cela signifie une chose concrète : si vous appelez le 15 ces jours-ci, vous tomberez sur un centre de régulation renforcé qui peut vous orienter vers un médecin de ville plutôt que vers des urgences débordées. Reste que le système fonctionne dans un régime qu'il n'avait jamais connu en juin.
Les morts que la France comptera en août
Le bilan réel de cette canicule se construit par morceaux, et chaque morceau est accablant.
Ce jeudi 25 juin, les chaînes d'information rapportent au moins 10 décès par arrêts cardiaques à Paris, rien que sur la capitale. Au niveau national, 43 noyades ont été comptabilisées depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes.
Aux décès parisiens et aux noyades s'ajoutent les remontées des préfectures : 3 personnes âgées retrouvées à domicile en Gironde, 4 dans les Hauts-de-France dont 3 dans le Pas-de-Calais, 2 enfants oubliés retrouvés morts dans une voiture à Carpentras, un autre ce matin encore dans le Val d'Oise. Et ce ne sont que les cas signalés...
La réalité, nous ne la connaîtrons que dans un mois. Lecornu l'a dit lui-même : l'attention doit être portée sur les personnes qui sont chez elles, celles que personne ne comptabilise en temps réel.
Pour mémoire, l'été 2025 avait coûté 5 700 vies selon Santé publique France, dont les trois quarts chez les plus de 75 ans.
Ce jeudi 25 juin, les chaînes d'information rapportent au moins 10 décès par arrêts cardiaques à Paris, rien que sur la capitale. Au niveau national, 43 noyades ont été comptabilisées depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes.
Aux décès parisiens et aux noyades s'ajoutent les remontées des préfectures : 3 personnes âgées retrouvées à domicile en Gironde, 4 dans les Hauts-de-France dont 3 dans le Pas-de-Calais, 2 enfants oubliés retrouvés morts dans une voiture à Carpentras, un autre ce matin encore dans le Val d'Oise. Et ce ne sont que les cas signalés...
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Le numéro à composer avant le 15
Avant de composer le 15, un réflexe peut soulager les centres de régulation sous tension. Le numéro vert Canicule Info Service (0800 06 66 66) est activé de 9 h à 19 h, appel gratuit.
Ce numéro est conçu pour les situations de doute : fatigue anormale, maux de tête, vertiges. Le 15 reste le réflexe vital en cas de perte de connaissance, de confusion ou de fièvre au-dessus de 39 °C.
Le 0800 06 66 66 prend le relais pour tout le reste.
Ce numéro est conçu pour les situations de doute : fatigue anormale, maux de tête, vertiges. Le 15 reste le réflexe vital en cas de perte de connaissance, de confusion ou de fièvre au-dessus de 39 °C.
Le 0800 06 66 66 prend le relais pour tout le reste.