Société

Canicule 2026 : sept jours sans répit, et ces seniors isolés dont on comptera les morts en août

Cinquante-quatre départements en alerte canicule rouge... Sept jours consécutifs autour des 40 °. Des nuits à 28 ° où le corps ne récupère plus. Les Ehpad sont mieux préparés qu'ils ne l'étaient en 2003, les hôpitaux et le gouvernement aussi. Certes. Reste un angle mort qui représente plusieurs centaines de milliers de personnes : tous ces seniors qui vivent seuls chez eux, sans climatisation, sans aucune visite, sans personne pour vérifier qu'ils boivent ou s'alimentent encore au moins correctement. Avec toutes les conséquences à court terme que nous pouvons imaginer...



Septième jour : la France sous cloche de chaleur Ce mardi 23 juin 2026, la France entre dans le septième jour consécutif de canicule. Météo-France maintient 54 départements en vigilance rouge, le niveau le plus élevé, et 35 en orange.



Les records tombent les uns après les autres.



Lundi, le thermomètre a atteint 43,3 ° à Châteaumeillant dans le Cher, 42 ° à Saintes, 41,9 ° à Bordeaux. Des valeurs jamais mesurées à ces stations depuis le début des relevés, tous mois confondus.



Mais c'est la nuit que le piège se referme. La température n'est pas descendue sous 30° dans Paris intra-muros, 27,9 ° à Montembœuf en Charente, ni sous 24,8 ° à Tours. Ce sont des nuits où le corps d'une personne de 75 ans ne récupère plus.



Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, l'a dit vendredi dernier : cette canicule a une durée et une sévérité identiques à celle d'août 2003.

Le piège de la durée : ce qui tue, ce ne sont pas les premiers jours En 2003, ce n'est pas la chaleur des premiers jours qui a tué. C'est l'accumulation.



Jour après jour, le corps d'une personne âgée se déshydrate sans qu'elle le sente. La sensation de soif diminue avec l'âge, la sudation ralentit, le système cardiovasculaire se fatigue.



Au bout de trois ou quatre jours, la fatigue thermique s'installe. Au bout de sept jours, le risque de décompensation cardiaque ou rénale devient réel, surtout pour les patients atteints de maladies chroniques sous traitement.



Or nous en sommes au septième jour. Et les prévisions de Météo-France maintiennent des températures de 40 à 42 ° au moins jusqu'à jeudi, avec des nuits de 23 à 28 °, dans le meilleur des cas.



C'est exactement le scénario d'août 2003. Pas un parallèle médiatique. Un parallèle physiologique.

Août 2003 : le précédent que personne ne veut voir revenir Du 1er au 20 août 2003, la France a perdu 14 802 de ses habitants. L'Inserm l'a confirmé un mois plus tard.



Près de 60 % des victimes avaient plus de 75 ans. La majorité étaient des femmes, souvent seules, dans des appartements sans climatisation.



L'Île-de-France avait enregistré à elle seule une surmortalité de 134 %. La région Centre, plus de 100 %.



Le ministre de la Santé Jean-François Mattei avait répondu aux caméras depuis sa maison de vacances dans le Var, en polo noir, sans mesurer l'ampleur du désastre à venir. Les hôpitaux débordaient déjà depuis une semaine, les premières personnes âgées tombaient en Ehpad.



À l'époque, nous écrivions déjà des articles pour alerter sur cette situation qui allait à l'évidence se dégrader au fil des jours. En vain.



Ce qui a changé dans les Ehpad — et ce qui n'a pas bougé à domicile



Les Ehpad ont été équipés de salles rafraîchies, les protocoles d'hydratation sont devenus systématiques, les ARS coordonnent les cellules de crise.



Ces dispositifs ont sauvé des vies. En 2006, la surmortalité a été trois fois inférieure à ce que les modèles prédisaient sans plan Canicule.



Sauf que le maillon faible n'est pas à l'hôpital. Il se situe au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur, derrière des volets fermés depuis cinq jours, dans un appartement où le thermomètre intérieur ne descend plus sous 30 ° la nuit.



En France, 750 000 personnes âgées vivent dans un isolement total, selon le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres. Pas de visite, pas de voisin attentif, pas de famille à proximité. Ce sont celles que le plan Canicule accompagne le moins, parce qu'il repose sur un registre communal dont la plupart n'ont jamais entendu parler.



Le bilan sanitaire de l'été 2025, publié par 5 700 décès attribuables à la chaleur sur l'ensemble de l'été. Trois quarts des victimes avaient plus de 75 ans.



La majorité sont mortes chez elles.

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Ce ne sont pas des estimations. Ce sont les chiffres officiels publiés par l'État. Depuis 2004, la France dispose d'un plan Canicule.Les Ehpad ont été équipés de salles rafraîchies, les protocoles d'hydratation sont devenus systématiques, les ARS coordonnent les cellules de crise.Ces dispositifs ont sauvé des vies. En 2006, la surmortalité a été trois fois inférieure à ce que les modèles prédisaient sans plan Canicule.Sauf que le maillon faible n'est pas à l'hôpital. Il se situe au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur, derrière des volets fermés depuis cinq jours, dans un appartement où le thermomètre intérieur ne descend plus sous 30 ° la nuit.En France,, selon le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres. Pas de visite, pas de voisin attentif, pas de famille à proximité. Ce sont celles que le plan Canicule accompagne le moins, parce qu'il repose sur un registre communal dont la plupart n'ont jamais entendu parler.Le bilan sanitaire de l'été 2025, publié par Santé publique France , a comptésur l'ensemble de l'été. Trois quarts des victimes avaient plus de 75 ans.La majorité sont mortes chez elles.Sur les neuf derniers étés, l'agence recensesur l'ensemble des périodes de surveillance.Ce ne sont pas des estimations. Ce sont les chiffres officiels publiés par l'État.

Le bilan tombera en août



En 2003, le bilan de 14 802 morts n'avait été publié qu'en septembre. Les familles rentraient de vacances et découvraient que leur parent âgé ne répondait plus.



Vingt-trois ans plus tard, le mécanisme de comptage a progressé, mais le décalage reste de quatre à six semaines. Les urgences signalent déjà une hausse d'activité de 20 % depuis le week-end dernier.

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N'oubliez pas aussi le numéro vert Canicule Info Service (0 800 06 66 66) qui est gratuit et accessible depuis un poste fixe ou un mobile. Ce que nous vivons cette semaine suit le même scénario qu'en 2003 : la surmortalité réelle ne sera connue que dans plusieurs semaines. Il faudra en effet attendre la consolidation des données de décès par l'Insee, puis l'analyse par Santé publique France.En 2003, le bilan de 14 802 morts n'avait été publié qu'en septembre. Les familles rentraient de vacances et découvraient que leur parent âgé ne répondait plus.Vingt-trois ans plus tard, le mécanisme de comptage a progressé, mais le décalage reste de quatre à six semaines. Les urgences signalent déjà une hausse d'activité de 20 % depuis le week-end dernier.Si vous avez un parent âgé qui vit seul, appelez-le aujourd'hui et ne refaites pas la même erreur que vos aînés il y a 23 ans. S'il ne répond pas au deuxième appel, déplacez-vous ou prévenez sa mairie. Agissez !N'oubliez pas aussi le numéro vert Canicule Info Service () qui est gratuit et accessible depuis un poste fixe ou un mobile.

23 ans à alerter dans le vide SeniorActu a été créé quelques semaines avant la catastrophe d'août 2003. Évidemment, nous n'avions pas choisi cette date. C'est la réalité qui nous a rattrapé.



Depuis vingt-trois ans, nous couvrons chaque été la même histoire avec les mêmes victimes et les mêmes silences.



Le 19 mai, nous avons publié le bilan sanitaire 2025 que personne n'avait repris.



Le 4 juin, le registre communal que la plupart des plus de 65 ans ignorent.



Ce matin, la France entre dans son septième jour de canicule rouge.



J'ignore combien de nos lecteurs vivent seuls dans un appartement surchauffé en ce moment.



Ce que je crains, c'est que la facture de cette semaine d'intense canicule nous surprenne par son amplitude et qu'elle soit lourde de conséquences. Encore.