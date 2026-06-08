Plan canicule 2026 : cette inscription en mairie déclenche les secours si vous ne répondez plus

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Le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres a posé un chiffre que nous devrions tous avoir en tête.vivent aujourd'hui en France sans aucune visite, aucun appel, aucun contact humain régulier. L'association appelle cela la "mort sociale", et en dix ans, ce chiffre a bondi de 150 %.Les projections annoncent un million de personnes concernées d'ici 2030. Ces 750 000 personnes sont précisément celles que le registre communal est censé protéger.Or l'inscription repose sur une démarche volontaire : il faut connaître le dispositif, appeler le CCAS, remplir un formulaire. Pour une personne isolée qui ne parle à personne, l'obstacle est structurel.En 2003,ont eu lieu à domicile. En 2022 encore, des personnes âgées ont été retrouvées mortes chez elles des semaines voire des mois après leur décès, sans que personne ne se soit inquiété.La loi prévoit une parade : un tiers (un enfant, un voisin, un aidant, un médecin traitant) peut inscrire un proche sur le registre, à condition que la personne concernée ne s'y oppose pas. Si votre mère vit seule à 300 kilomètres, vous pouvez appeler la mairie de sa commune et demander son inscription.C'est peut-être la démarche la plus utile que vous puissiez faire avant l'été.