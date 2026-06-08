Plan canicule 2026 : cette inscription en mairie déclenche les secours si vous ne répondez plus

La chaleur a frappé en mai, l'été n'a pas commencé
L'été officiel commence le 21 juin. La canicule, elle, n'a pas attendu.
Fin mai 2026, Météo-France a déclenché pour la première fois de son histoire une vigilance canicule au mois de mai. Dès le 24 mai, un département est passé en jaune, puis huit départements en orange le 26, avec des pointes à 37 degrés dans le sud et jusqu'à 35 degrés en Bretagne, une région habituellement épargnée.
Un dôme de chaleur a couvert l'Ouest de la France pendant huit à dix jours, avec des températures 15 degrés au-dessus des normales de saison. Météo-France a qualifié l'épisode d'inédit par sa précocité et sa durabilité.
En 2003, un épisode comparable avait coûté la vie à 15 000 personnes en trois semaines, selon l'Inserm. Les plus de 75 ans représentaient 82 % des victimes.
Depuis, la loi a changé, les plans sont activés chaque année, les registres existent. Sauf que le dispositif le plus efficace du système reste celui que presque personne ne connaît.
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Depuis, la loi a changé, les plans sont activés chaque année, les registres existent. Sauf que le dispositif le plus efficace du système reste celui que presque personne ne connaît.
Ce formulaire en mairie que personne ne vous propose
Il s'appelle le registre communal des personnes vulnérables. Son existence remonte à la loi du 30 juin 2004, votée dans l'urgence après le traumatisme de l'été 2003, et au décret du 1er septembre de la même année.
Chaque maire a l'obligation légale de tenir ce registre à jour. Le principe en est redoutable de simplicité.
Vous vous inscrivez auprès de votre mairie ou de votre CCAS, vous donnez votre nom, votre adresse, un numéro de téléphone, le nom d'un proche à prévenir et celui de votre médecin traitant. Le jour où le préfet déclenche le niveau 3 du plan canicule, le CCAS vous appelle.
Ce niveau correspond à une chaleur intense au-dessus de 34 degrés le jour et 20 degrés la nuit, pendant trois jours consécutifs. Si vous ne répondez pas et que la non-réponse est jugée inquiétante, le CCAS contacte la police municipale, qui se déplace à votre domicile.
En dernier recours, les pompiers interviennent. Toute cette chaîne se déclenche parce que vous avez rempli un formulaire d'une page.
L'inscription est réservée à trois catégories de personnes résidant à domicile : les plus de 65 ans, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, et les personnes en situation de handicap. Elle est volontaire, gratuite et confidentielle.
Et voilà le piège : volontaire signifie que la mairie ne viendra pas vous chercher, et si vous ne faites pas la démarche, vous restez invisible du système. Le registre ne sert d'ailleurs pas qu'en cas de canicule : il est activé aussi pour les vagues de grand froid, les crises sanitaires et les événements exceptionnels.
Chaque maire a l'obligation légale de tenir ce registre à jour. Le principe en est redoutable de simplicité.
Vous vous inscrivez auprès de votre mairie ou de votre CCAS, vous donnez votre nom, votre adresse, un numéro de téléphone, le nom d'un proche à prévenir et celui de votre médecin traitant. Le jour où le préfet déclenche le niveau 3 du plan canicule, le CCAS vous appelle.
Ce niveau correspond à une chaleur intense au-dessus de 34 degrés le jour et 20 degrés la nuit, pendant trois jours consécutifs. Si vous ne répondez pas et que la non-réponse est jugée inquiétante, le CCAS contacte la police municipale, qui se déplace à votre domicile.
En dernier recours, les pompiers interviennent. Toute cette chaîne se déclenche parce que vous avez rempli un formulaire d'une page.
L'inscription est réservée à trois catégories de personnes résidant à domicile : les plus de 65 ans, les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, et les personnes en situation de handicap. Elle est volontaire, gratuite et confidentielle.
Et voilà le piège : volontaire signifie que la mairie ne viendra pas vous chercher, et si vous ne faites pas la démarche, vous restez invisible du système. Le registre ne sert d'ailleurs pas qu'en cas de canicule : il est activé aussi pour les vagues de grand froid, les crises sanitaires et les événements exceptionnels.
750 000 invisibles face à la prochaine vague
Le baromètre 2025 des Petits Frères des Pauvres a posé un chiffre que nous devrions tous avoir en tête.
750 000 personnes âgées vivent aujourd'hui en France sans aucune visite, aucun appel, aucun contact humain régulier. L'association appelle cela la "mort sociale", et en dix ans, ce chiffre a bondi de 150 %.
Les projections annoncent un million de personnes concernées d'ici 2030. Ces 750 000 personnes sont précisément celles que le registre communal est censé protéger.
Or l'inscription repose sur une démarche volontaire : il faut connaître le dispositif, appeler le CCAS, remplir un formulaire. Pour une personne isolée qui ne parle à personne, l'obstacle est structurel.
En 2003, 35 % des décès liés à la canicule ont eu lieu à domicile. En 2022 encore, des personnes âgées ont été retrouvées mortes chez elles des semaines voire des mois après leur décès, sans que personne ne se soit inquiété.
La loi prévoit une parade : un tiers (un enfant, un voisin, un aidant, un médecin traitant) peut inscrire un proche sur le registre, à condition que la personne concernée ne s'y oppose pas. Si votre mère vit seule à 300 kilomètres, vous pouvez appeler la mairie de sa commune et demander son inscription.
C'est peut-être la démarche la plus utile que vous puissiez faire avant l'été.
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Or l'inscription repose sur une démarche volontaire : il faut connaître le dispositif, appeler le CCAS, remplir un formulaire. Pour une personne isolée qui ne parle à personne, l'obstacle est structurel.
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C'est peut-être la démarche la plus utile que vous puissiez faire avant l'été.
Un appel, un formulaire, une page
La démarche prend cinq minutes. Vous appelez le CCAS de votre commune ou vous vous rendez à la mairie.
Certaines communes proposent un formulaire en ligne, d'autres fonctionnent uniquement au guichet ou par courrier. Le dispositif porte un nom différent selon les villes : fichier REFLEX à Paris, fichier canicule à Lyon, registre d'alerte à Nantes, registre nominatif ailleurs.
Les données demandées tiennent partout sur une page : nom, adresse, téléphone, situation de fragilité, coordonnées d'un proche, médecin traitant. Le registre est strictement confidentiel.
Seules les personnes désignées par le maire y ont accès, dans le cadre de leur secret professionnel, et le fichier ne peut être communiqué qu'au préfet à sa demande. Dans certaines communes, l'inscription doit être renouvelée chaque année : un appel à votre mairie permet de le vérifier.
Le numéro national Canicule Info Service (0 800 06 66 66, gratuit, de 8 h à 19 h) peut aussi vous orienter. L'été 2026 s'annonce plus chaud que 2025, et 2025 avait déjà battu des records.
C'est, je crois, le seul formulaire administratif en France qui puisse sauver une vie en cinq minutes.
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Seules les personnes désignées par le maire y ont accès, dans le cadre de leur secret professionnel, et le fichier ne peut être communiqué qu'au préfet à sa demande. Dans certaines communes, l'inscription doit être renouvelée chaque année : un appel à votre mairie permet de le vérifier.
Le numéro national Canicule Info Service (0 800 06 66 66, gratuit, de 8 h à 19 h) peut aussi vous orienter. L'été 2026 s'annonce plus chaud que 2025, et 2025 avait déjà battu des records.
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