Aides à domicile Qui s'occupera de vous quand vous serez âgé et seul ? En Chine, ce sont (déjà) des robots Par Fabrice Crozier | Publié le 26/05/2026 à 08:11 Une personne âgée qui vit seule, des enfants trop loin ou trop peu nombreux, et personne pour préparer le repas ou guetter un malaise : c'est déjà le quotidien de millions de familles chinoises. La réponse de Pékin : dès 2027, des robots s'installeront à domicile pour veiller sur les aînés, et le phénomène ne s'arrête pas aux frontières chinoises. Partager : W f X in @

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La machine arrive là où l'humain manque Pour des millions de Chinois, cette question n'a déjà plus rien d'abstrait et la réponse de leur pays a de quoi nous interpeller : le pays le plus avancé au monde en matière de robots humanoïdes ne les place pas au chevet de ses aînés pour le décor, mais parce qu'il n'a plus assez de bras humains pour s'en occuper.



Fin 2024, le Conseil d'État chinois et le Comité central du Parti ont publié des directives qui placent noir sur blanc les robots humanoïdes, l'intelligence artificielle et les interfaces cerveau-ordinateur au cœur des soins aux personnes âgées. Pékin a fixé des objectifs précis à l'horizon 2027 : compagnie émotionnelle, suivi de la santé, tâches ménagères intelligentes.



À Wuhan, le premier robot domestique multifonction du pays doit ainsi être testé gratuitement chez des habitants dès le premier semestre 2027. La priorité est affichée pour les foyers où vit une personne âgée, et le même appareil sait aussi bien couper des légumes qu'étendre le linge, faire un lit ou tirer les rideaux.



Une chose est désormais acquise : ces robots entreront chez les seniors. Reste à comprendre pourquoi un pays y consacre une telle énergie, et pourquoi ce virage devrait nous concerner, nous aussi.

Le mur démographique qui force la main Il faut comprendre l'urgence. La Chine vieillit à une vitesse que l'Europe n'a jamais connue.



Le pays compte aujourd'hui autour de 300 millions de personnes de plus de 60 ans. D'ici 2035, elles seront près de 400 millions, soit environ un tiers de la population, selon la Commission nationale de la santé chinoise.



Dans le même temps, la population en âge de travailler recule depuis 2013. La direction générale du Trésor relève que le rapport entre les seniors et les actifs s'est déjà effondré et continuera de se dégrader, pendant qu'une génération unique doit parfois épauler deux parents et quatre grands-parents.



Calendrier officiel chinois du déploiement des robots humanoïdes dans le soin aux personnes âgées, de la directive d'État de 2024 au réseau national visé en 2029, porté par 400 millions de plus de 60 ans attendus en 2035. ROBOTS ET GRAND ÂGE : LE PLAN CHINOIS Calendrier officiel chinois 2024-2029 1 Le plan d'État Déc. 2024 Le Conseil d'État inscrit les robots dans le soin aux aînés Directives du 30 décembre 2024 2 Les robots à domicile 2027 Pékin et Wuhan visent les premiers foyers avec un senior Compagnie, santé, ménage 3 Le réseau national 2029 Un maillage national de services aux seniors visé Objectif fixé par l'État central Le moteur de ce virage : 400 millions de Chinois de + de 60 ans en 2035 © SeniorActu.com



Le robot n'est donc pas un simple gadget de salon. C'est la réponse industrielle d'un pays qui a compris, avant les autres, qu'il manquerait bientôt de mains pour veiller sur ses vieux.

Neuf robots sur dix sortent de Chine D'ailleurs, si la Chine peut sérieusement envisager d'équiper des millions de foyers, c'est qu'elle a pris une avance que l'Occident peine encore à mesurer. Près de neuf robots humanoïdes sur dix vendus dans le monde sortent aujourd'hui d'usines chinoises.



Le cabinet Omdia a recensé un peu plus de 13 000 unités livrées sur la planète en 2025, dont l'écrasante majorité venue de Chine. Pour 2026, les estimations parlent déjà de 28 000 à 100 000 robots, et les prix s'effondrent : le modèle vedette d'Unitree s'affiche autour de 16 000 dollars.



Derrière cette cadence, il y a une stratégie d'État assumée depuis le plan « Made in China 2025 » : subventions massives, parcs technologiques dédiés, commandes publiques. La première chaîne d'assemblage automatisée du pays sort déjà un robot toutes les trente minutes, et plus de 330 nouveaux modèles d'humanoïdes ont été présentés pour la seule année 2025.



Vous l'avez compris : pendant que nous débattons de l'arrivée de ces machines, la Chine, elle, les fabrique déjà à la chaîne.

Un compagnon, ou un substitut ? Reste la question que les démonstrations technologiques évitent soigneusement. Ces robots sont vendus comme des compagnons : ils parlent, surveillent une tension, rappellent un médicament, meublent la solitude d'une personne seule.



Or certains prototypes testés à Wuhan poussent l'idée plus loin que prévu. Selon les remontées de la presse chinoise, ils peuvent adopter, grâce à une modélisation 3D du visage, les traits d'un proche disparu ou ceux du senior rajeuni, afin de rendre la présence plus familière.



L'intention paraît touchante sur le papier. Elle pose pourtant une vraie question : à partir de quand un compagnon de métal cesse-t-il d'aider une personne âgée pour commencer à remplacer ce qui lui manque vraiment, une présence humaine ?



La fondation Fondapol, qui a consacré une étude à ces machines au printemps 2026, ramène d'ailleurs l'emballement à la réalité. La plupart des modèles restent des prototypes de démonstration, et le rêve d'un majordome universel relève encore largement de la promesse.

La France marche vers le même mur



D'après la 23 millions de personnes de 60 ans ou plus en 2050. Pour accompagner celles qui perdront leur autonomie, il faudrait créer entre 150 000 et 200 000 emplois supplémentaires.



Or ces bras-là, comme en Chine, on ne sait pas encore où les trouver.



C'est tout l'enjeu que révèle le virage chinois. Quand un pays manque d'aidants, la tentation de confier nos parents, puis nous-mêmes, à des machines cesse d'être une hypothèse de science-fiction pour devenir une simple option budgétaire.



Je ne sais pas si nous accueillerons un majordome de métal dans nos salons avant la fin de la décennie. Mais une chose est sûre : la technologie, elle, en sera capable.



La vraie question n'est pas là. Elle est de décider, tant qu'il est encore temps, la place que nous voulons laisser à l'humain au chevet de nos vieux jours. Voilà où l'histoire chinoise cesse d'être exotique. Car le mur que Pékin tente de contourner avec des robots, nous le voyons monter chez nous aussi.D'après la DREES , la France compterade personnes de 60 ans ou plus en 2050. Pour accompagner celles qui perdront leur autonomie, il faudrait créerOr ces bras-là, comme en Chine, on ne sait pas encore où les trouver.C'est tout l'enjeu que révèle le virage chinois. Quand un pays manque d'aidants, la tentation de confier nos parents, puis nous-mêmes, à des machines cesse d'être une hypothèse de science-fiction pour devenir une simple option budgétaire.Je ne sais pas si nous accueillerons un majordome de métal dans nos salons avant la fin de la décennie. Mais une chose est sûre : la technologie, elle, en sera capable.La vraie question n'est pas là. Elle est de décider, tant qu'il est encore temps, la place que nous voulons laisser à l'humain au chevet de nos vieux jours.

Sources :

- Conseil d'État et Comité central du Parti communiste chinois, directives sur les soins aux personnes âgées, 30 décembre 2024

- Commission nationale de la santé (Chine), projections démographiques à l'horizon 2035

- Direction générale du Trésor (France), note sur le vieillissement et les retraites en Chine

- Fondapol, étude « Les robots humanoïdes : la prochaine révolution technologique ? », 2026

- Cabinet Omdia, livraisons mondiales de robots humanoïdes 2025

- DREES, « Soutien à l'autonomie des personnes âgées », février 2026

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