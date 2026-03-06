Canicule 2025 : le rapport que la France a enterré révèle un bilan accablant pour les plus de 75 ans

Le bilan publié par Santé publique France (SPF) le 26 février 2026 ne laisse aucune place au doute. Sur l'ensemble de la période de surveillance estivale, plus de 5 700 décès sont directement attribuables à l'exposition de la population à la chaleur. Ce chiffre représente plus de 3 % de la mortalité toutes causes observée pendant l'été.



Le détail par épisode est encore plus brutal. Pendant les seules périodes de canicule, ce sont plus de 1 900 décès qui sont attribuables à la chaleur, soit plus de 12 % de la mortalité toutes causes enregistrée pendant ces épisodes. Autrement dit : lors des pics de chaleur, plus d'un décès sur huit était lié aux températures.



L'été 2025 a connu quatre épisodes de canicule, dont deux qualifiés de « remarquables » par Météo-France : le premier du 19 juin au 6 juillet, le second du 8 au 19 août. Au total, 69 départements ont été touchés, soit 80 % de la population française. Selon Météo-France, cet été se classe comme le 3e plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure de 1,9 °C par rapport à la normale 1991-2020.



Les victimes ne sont pas réparties au hasard. Près des trois quarts des décès concernent des personnes âgées de 75 ans et plus, que ce soit sur l'ensemble de l'été ou pendant les épisodes de canicule. Ce sont les mêmes qui saturent les services d'urgence : plus de 24 000 recours aux soins d'urgence ont été enregistrés pour des pathologies liées à la chaleur (hyperthermies, déshydratations, hyponatrémies). Les 75 ans et plus ont représenté à eux seuls 53 % des passages aux urgences pour ces motifs.



Pendant les canicules, les passages aux urgences ont été multipliés par 2,9, et les consultations SOS Médecins par 6,5.