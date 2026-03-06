Canicule 2025 : le rapport que la France a enterré révèle un bilan accablant pour les plus de 75 ans

Ce qu'il faut retenir
- Le bilan définitif de l'été 2025 place cette saison parmi les plus meurtrières depuis 2003 pour les personnes âgées
- Les passages aux urgences liés à la chaleur ont explosé, avec une catégorie d'âge massivement surreprésentée
- Malgré 22 ans de plans nationaux canicule, un mécanisme précis continue d'échapper aux dispositifs de prévention
Un été meurtrier passé sous silence
Le bilan publié par Santé publique France (SPF) le 26 février 2026 ne laisse aucune place au doute. Sur l'ensemble de la période de surveillance estivale, plus de 5 700 décès sont directement attribuables à l'exposition de la population à la chaleur. Ce chiffre représente plus de 3 % de la mortalité toutes causes observée pendant l'été.
Le détail par épisode est encore plus brutal. Pendant les seules périodes de canicule, ce sont plus de 1 900 décès qui sont attribuables à la chaleur, soit plus de 12 % de la mortalité toutes causes enregistrée pendant ces épisodes. Autrement dit : lors des pics de chaleur, plus d'un décès sur huit était lié aux températures.
L'été 2025 a connu quatre épisodes de canicule, dont deux qualifiés de « remarquables » par Météo-France : le premier du 19 juin au 6 juillet, le second du 8 au 19 août. Au total, 69 départements ont été touchés, soit 80 % de la population française. Selon Météo-France, cet été se classe comme le 3e plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure de 1,9 °C par rapport à la normale 1991-2020.
Les victimes ne sont pas réparties au hasard. Près des trois quarts des décès concernent des personnes âgées de 75 ans et plus, que ce soit sur l'ensemble de l'été ou pendant les épisodes de canicule. Ce sont les mêmes qui saturent les services d'urgence : plus de 24 000 recours aux soins d'urgence ont été enregistrés pour des pathologies liées à la chaleur (hyperthermies, déshydratations, hyponatrémies). Les 75 ans et plus ont représenté à eux seuls 53 % des passages aux urgences pour ces motifs.
Pendant les canicules, les passages aux urgences ont été multipliés par 2,9, et les consultations SOS Médecins par 6,5.
Le détail par épisode est encore plus brutal. Pendant les seules périodes de canicule, ce sont plus de 1 900 décès qui sont attribuables à la chaleur, soit plus de 12 % de la mortalité toutes causes enregistrée pendant ces épisodes. Autrement dit : lors des pics de chaleur, plus d'un décès sur huit était lié aux températures.
L'été 2025 a connu quatre épisodes de canicule, dont deux qualifiés de « remarquables » par Météo-France : le premier du 19 juin au 6 juillet, le second du 8 au 19 août. Au total, 69 départements ont été touchés, soit 80 % de la population française. Selon Météo-France, cet été se classe comme le 3e plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure de 1,9 °C par rapport à la normale 1991-2020.
Les victimes ne sont pas réparties au hasard. Près des trois quarts des décès concernent des personnes âgées de 75 ans et plus, que ce soit sur l'ensemble de l'été ou pendant les épisodes de canicule. Ce sont les mêmes qui saturent les services d'urgence : plus de 24 000 recours aux soins d'urgence ont été enregistrés pour des pathologies liées à la chaleur (hyperthermies, déshydratations, hyponatrémies). Les 75 ans et plus ont représenté à eux seuls 53 % des passages aux urgences pour ces motifs.
Pendant les canicules, les passages aux urgences ont été multipliés par 2,9, et les consultations SOS Médecins par 6,5.
22 ans de plans canicule : le paradoxe français
La canicule d'août 2003 reste la référence absolue. En trois semaines, elle avait provoqué environ 15 000 décès en excès, selon les estimations convergentes de l'Inserm, de l'InVS et de l'INSEE. Le choc avait été tel qu'un rapport du Sénat avait parlé de « véritable séisme sanitaire ». Le Plan National Canicule (PNC) avait été créé dès 2004, avec un système d'alerte, des registres communaux de personnes vulnérables, des campagnes de prévention et une coordination entre Météo-France et les agences sanitaires.
Vingt-deux ans plus tard, le dispositif a été revu, complété, renforcé à plusieurs reprises. Depuis 2021, il est intégré dans une instruction interministérielle qui mobilise la santé, l'intérieur, l'éducation, les transports. Depuis 2023, un plan national d'anticipation des vagues de chaleur complète l'arsenal. Les seuils d'alerte ont été affinés. La communication a été modernisée, avec des SMS géolocalisés et des spots diffusés sur les écrans publicitaires dans les lieux de proximité.
Et pourtant, les chiffres ne reculent pas.
Le paradoxe est là. Les plans existent. Les alertes fonctionnent. Les messages de prévention sont diffusés. Mais la mortalité liée à la chaleur ne baisse pas, elle augmente. Le rapport de SPF le reconnaît lui-même : les impacts sanitaires constatés « montrent l'importance de mettre en place des mesures de prévention » et « rappellent la nécessité d'agir sur les environnements avec une stratégie d'adaptation au changement climatique renforcée ».
Le problème n'est plus l'alerte. C'est l'adaptation. Le logement, l'isolement social, l'urbanisme. Autant de facteurs structurels sur lesquels un SMS de prévention ne peut rien.
Vingt-deux ans plus tard, le dispositif a été revu, complété, renforcé à plusieurs reprises. Depuis 2021, il est intégré dans une instruction interministérielle qui mobilise la santé, l'intérieur, l'éducation, les transports. Depuis 2023, un plan national d'anticipation des vagues de chaleur complète l'arsenal. Les seuils d'alerte ont été affinés. La communication a été modernisée, avec des SMS géolocalisés et des spots diffusés sur les écrans publicitaires dans les lieux de proximité.
Et pourtant, les chiffres ne reculent pas.
Été 2023 4e été le + chaud
Décès attribuables à la chaleur (été)
~ 5 000
Décès pendant les canicules
~ 1 500
Départements touchés
68
Été 2025 3e été le + chaud
Décès attribuables à la chaleur (été)
+ de 5 700
Décès pendant les canicules
+ de 1 900
Départements touchés
69
Le paradoxe est là. Les plans existent. Les alertes fonctionnent. Les messages de prévention sont diffusés. Mais la mortalité liée à la chaleur ne baisse pas, elle augmente. Le rapport de SPF le reconnaît lui-même : les impacts sanitaires constatés « montrent l'importance de mettre en place des mesures de prévention » et « rappellent la nécessité d'agir sur les environnements avec une stratégie d'adaptation au changement climatique renforcée ».
Le problème n'est plus l'alerte. C'est l'adaptation. Le logement, l'isolement social, l'urbanisme. Autant de facteurs structurels sur lesquels un SMS de prévention ne peut rien.
Ce que vous pouvez faire dès maintenant
En attendant que les politiques d'adaptation rattrapent le changement climatique, la prévention individuelle reste le premier levier. Voici les démarches concrètes à engager avant l'été.
Le bilan de l'été 2025 rappelle une réalité que la France peine à regarder en face : la chaleur tue, massivement, et les premières victimes sont presque toujours les mêmes. Les plus de 75 ans. Celles et ceux qui vivent seuls, dans des logements mal isolés, sans climatisation, sans personne pour les appeler quand le thermomètre s'emballe.
Le rapport est sur la table. L'été 2026 approche. Le reste appartient aux politiques publiques — et à chacun d'entre nous.
- S'inscrire sur le registre communal de votre mairie. Ce fichier permet aux services municipaux de vous contacter en cas d'alerte canicule pour vérifier votre état de santé. L'inscription est gratuite, volontaire, et ouverte aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Contactez le Centre communal d'action sociale (CCAS) de votre commune.
- Identifier vos lieux de fraîcheur. Depuis 2023, chaque commune est tenue de recenser les espaces climatisés accessibles au public (bibliothèques, centres commerciaux, lieux de culte). Renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le site vivre-avec-la-chaleur.fr, mis en place par Santé publique France.
- Adapter votre traitement médical. Certains médicaments courants chez les seniors (diurétiques, antihypertenseurs, psychotropes) peuvent aggraver les effets de la chaleur en perturbant la régulation thermique ou l'hydratation. Parlez-en à votre médecin traitant avant les premières chaleurs pour anticiper un éventuel ajustement.
- Rompre l'isolement. Le rapport de SPF le confirme depuis 2003 : l'isolement social est l'un des principaux facteurs de risque de décès pendant une canicule. Prévenir un voisin, organiser une visite quotidienne, donner un coup de téléphone : ces gestes simples sauvent des vies. Le numéro vert Canicule Info Service (0 800 06 66 66, appel gratuit) est activé lors des épisodes de canicule, pendant la période de surveillance estivale (1er juin – 15 septembre).
Le bilan de l'été 2025 rappelle une réalité que la France peine à regarder en face : la chaleur tue, massivement, et les premières victimes sont presque toujours les mêmes. Les plus de 75 ans. Celles et ceux qui vivent seuls, dans des logements mal isolés, sans climatisation, sans personne pour les appeler quand le thermomètre s'emballe.
Le rapport est sur la table. L'été 2026 approche. Le reste appartient aux politiques publiques — et à chacun d'entre nous.
Sources :
- Santé publique France, « Chaleur et santé. Bilan de l'été 2025 », publié le 26 février 2026
- Consulter le bilan complet sur santepubliquefrance.fr
- Ministère de la Santé, « La gestion sanitaire des vagues de chaleur », mise à jour juin 2025
- Consulter la page du ministère de la Santé
- INSEE, « Plus de décès pendant l'épisode de Covid-19 du printemps 2020 qu'au cours de la canicule de 2003 », Insee Première n° 1816
- Santé publique France, « Chaleur et santé. Bilan de l'été 2025 », publié le 26 février 2026
- Consulter le bilan complet sur santepubliquefrance.fr
- Ministère de la Santé, « La gestion sanitaire des vagues de chaleur », mise à jour juin 2025
- Consulter la page du ministère de la Santé
- INSEE, « Plus de décès pendant l'épisode de Covid-19 du printemps 2020 qu'au cours de la canicule de 2003 », Insee Première n° 1816
Pour aller plus loin :
- Canicule et seniors : rappel des bons réflexes à adopter
- Première canicule 2023 : 80 morts en excès
- Canicule et seniors : rappel des bons réflexes à adopter
- Première canicule 2023 : 80 morts en excès