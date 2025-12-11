Plan grand âge : ce que prépare l’État français

Le financement de la dépendance représente l’un des enjeux majeurs de cette réforme. Les rapports publics soulignent la progression inévitable des dépenses liées à la prise en charge du vieillissement, ce qui nécessite d’anticiper de nouvelles trajectoires budgétaires. Les arbitrages attendus devront concilier la soutenabilité financière des dispositifs et l’exigence de solidarité nationale, dans un contexte où les inégalités territoriales et sociales pèsent déjà sur l’accès aux services. La dimension financière du plan sera ainsi déterminante pour sa mise en œuvre et pour la confiance accordée par les acteurs du secteur.