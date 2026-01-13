Droits et aides sociales

ASPA refusée : les 3 recours que votre caisse de retraite ne vous explique pas

Par Fabrice Crozier | Publié le 13/01/2026 à 07:00 | mis à jour le 10/01/2026 à 17:02

Chaque année, des milliers de demandes d'ASPA sont rejetées. Mais une décision de refus n'est jamais définitive. Entre la commission de recours amiable, le médiateur et le tribunal judiciaire, plusieurs voies existent pour contester et obtenir gain de cause. Voici comment défendre vos droits, étape par étape.



Pourquoi votre demande peut être refusée (et comment vérifier)



Première étape cruciale : relisez attentivement la notification de refus. Par obligation légale, votre caisse doit motiver sa décision et indiquer les voies de recours. Cette notification mentionne le ou les motifs précis du rejet.



Vérifiez chaque point :

Le calcul de vos ressources est-il exact ? Certaines prestations ne doivent pas être comptabilisées (allocation logement, aides au logement, certaines rentes).

La période prise en compte est-elle la bonne ? Si vos revenus sur 3 mois dépassent le plafond, la caisse doit examiner les 12 derniers mois.

Une pièce manquante a-t-elle bloqué le dossier ?



Si vous identifiez une erreur ou un oubli, vous disposez de 2 mois à compter de la notification pour contester. Une demande d'ASPA peut être rejetée pour plusieurs raisons, parfois contestables. Les motifs les plus fréquents sont le dépassement des plafonds de ressources, le non-respect des conditions de résidence ou d'âge, ou encore un dossier jugé incomplet.: relisez attentivement la notification de refus. Par obligation légale, votre caisse doit motiver sa décision et indiquer les voies de recours. Cette notification mentionne le ou les motifs précis du rejet.Si vous identifiez une erreur ou un oubli, vous disposez depour contester.

Recours n°1 : la Commission de recours amiable (CRA)



Comment la saisir ? Adressez un courrier recommandé avec accusé de réception à la CRA de votre caisse. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire disponible sur



Le délai impératif : vous avez 2 mois après réception de la notification de refus pour saisir la CRA. Passé ce délai, votre demande sera irrecevable.



Ce que doit contenir votre courrier :

Vos coordonnées et numéro de sécurité sociale

La référence de la décision contestée

Les motifs précis de votre contestation

Les pièces justificatives appuyant votre demande



La CRA dispose de 2 mois pour vous répondre. Attention : l'absence de réponse vaut rejet implicite. Vous pourrez alors passer à l'étape suivante. C'est le passage obligé avant tout recours contentieux. La Commission de recours amiable (CRA) existe dans chaque caisse de retraite (Carsat, CNAV, MSA). Elle réexamine votre dossier sur le fond.Adressez un courrier recommandé avec accusé de réception à la CRA de votre caisse. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire disponible sur lassuranceretraite.fr , dans la rubrique « Réclamation ».: vous avezaprès réception de la notification de refus pour saisir la CRA. Passé ce délai, votre demande sera irrecevable.La CRA dispose depour vous répondre. Attention :. Vous pourrez alors passer à l'étape suivante.

Recours n°2 : le médiateur de l'Assurance retraite Peu de retraités le savent, mais l'Assurance retraite (régime général), la MSA et l'ex-SSI disposent chacun d'un médiateur. Son rôle : trouver une solution amiable lorsque la CRA n'a pas donné satisfaction.



Quand saisir le médiateur ? Après une réponse négative de la CRA, ou en parallèle si vous estimez que votre dossier mérite un regard extérieur. Le délai pour le saisir est de 6 mois après votre réclamation initiale, ou 2 mois après la décision de la CRA.



Comment procéder ? Vous pouvez saisir le médiateur directement depuis votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr, ou par courrier à l'adresse de votre caisse régionale.



Avantages de cette voie : le médiateur peut identifier des erreurs d'appréciation, demander un réexamen approfondi du dossier et proposer une solution de compromis. La procédure est gratuite et ne vous empêche pas de saisir ensuite le tribunal.



À noter : le médiateur n'a pas de pouvoir de décision contraignant. Si sa recommandation ne vous satisfait pas, vous conservez le droit d'aller en justice.

Recours n°3 : le tribunal judiciaire (pôle social)



Le délai : vous disposez de 2 mois après la notification de la décision de la CRA (ou après l'expiration du délai de réponse de 2 mois) pour saisir le tribunal.



Comment procéder ? Adressez une requête au greffe du tribunal judiciaire compétent (celui de votre domicile). Vous pouvez consulter les coordonnées sur



Bonne nouvelle : la procédure est gratuite et vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat devant le tribunal judiciaire. Vous pouvez vous défendre seul ou vous faire assister par un délégué syndical ou un représentant d'association.



Autre recours méconnu : le Défenseur des droits. Cette autorité indépendante peut vous accompagner et intervenir auprès de votre caisse si vos droits ne sont pas respectés. Vous pouvez le saisir gratuitement sur



Alternative si tout échoue : si vous ne percevez ni pension de retraite ni ASPA, vous pouvez demander l'allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées auprès de votre mairie ou du Centre communal d'action sociale (CCAS). Cette aide, financée par l'État, garantit un revenu minimum aux seniors les plus démunis. Si la CRA rejette votre demande ou ne répond pas dans les 2 mois, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social). Ce recours contentieux est le dernier niveau de contestation.: vous disposez deaprès la notification de la décision de la CRA (ou après l'expiration du délai de réponse de 2 mois) pour saisir le tribunal.Adressez une requête au greffe du tribunal judiciaire compétent (celui de votre domicile). Vous pouvez consulter les coordonnées sur Service-public.fr : la procédure estet vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat devant le tribunal judiciaire. Vous pouvez vous défendre seul ou vous faire assister par un délégué syndical ou un représentant d'association.: le Défenseur des droits. Cette autorité indépendante peut vous accompagner et intervenir auprès de votre caisse si vos droits ne sont pas respectés. Vous pouvez le saisir gratuitement sur defenseurdesdroits.fr : si vous ne percevez ni pension de retraite ni ASPA, vous pouvez demander l'allocation simple d'aide sociale aux personnes âgées auprès de votre mairie ou du Centre communal d'action sociale (CCAS). Cette aide, financée par l'État, garantit un revenu minimum aux seniors les plus démunis.

Sources :

- Service-public.fr, janvier 2026

- L'Assurance retraite, Formulaire CRA, 2025

- La Retraite en clair, septembre 2025