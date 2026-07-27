Un congé parental pris en 1996, un trimestre inscrit au relevé, une surcote parentale : la voie que les pères oublient

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Chaque enfant donne droit à huit trimestres de majoration de durée d'assurance dans le régime général. Quatre sont attribués au titre de la maternité ou de l'adoption, quatre au titre de l'éducation pendant les quatre premières années.Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2010, la totalité revient à la mère. Comme le rappelle l'Agirc-Arrco, un père ne pouvait les récupérer qu'en prouvant avoir élevé seul l'enfant, et les délais de cette demande sont expirés depuis plus de dix ans.Pour les enfants nés à partir de 2010, la règle change. Deux des quatre trimestres d'éducation restent acquis d'office à la mère, les deux autres peuvent revenir au père si les parents le déclarent dans les six mois qui suivent le quatrième anniversaire de l'enfant.Sans déclaration dans ce délai, les trimestres vont à la mère, et le choix devient définitif.Reste à croiser ces deux dates. Un père né le 1er avril 1965, soit le premier concerné par la surcote parentale, devait avoir un enfant né au plus tôt le 1er janvier 2010 pour que le partage soit envisageable : il était alors âgé d'au moinsCe repère aide à se situer en une seconde. Un père qui a eu ses enfants avant la quarantaine sait immédiatement que le trimestre déclencheur, s'il existe, se trouve ailleurs sur son relevé.