Retraite des mères : cette surcote de 80 € par mois que la génération 1964 ne touchera jamais

Prenons le cas d'une femme née en mars 1964, deux enfants, 183 trimestres validés à 62 ans et 9 mois. Sous l'ancien calendrier (âge légal à 63 ans), elle aurait travaillé quatre trimestres supplémentaires entre 62 et 63 ans en bénéficiant de la surcote parentale.



Sur une pension de base de 1 600 € par mois, quatre trimestres à 1,25 % représentent une majoration de 5 %, soit 80 € par mois. Sur vingt-cinq ans d'espérance de vie à la retraite, c'est 24 000 € cumulés.



Avec la suspension, son âge légal passe à 62 ans et 9 mois. Elle part trois mois plus tôt.



Mais la fenêtre de surcote parentale ne s'ouvre jamais, puisque l'âge légal est inférieur à 63 ans. Le bilan est cruel : elle gagne un trimestre de départ anticipé et perd quatre trimestres de surcote.



En euros, le gain du départ avancé (trois mois de pension non perçue en moins, soit environ 4 800 € de revenus préservés) ne compense pas la perte de 960 € par an, chaque année, jusqu'à la fin de sa vie. Le différentiel atteint zéro exactement à cinq ans.



À partir du 61e mois, la perte nette commence et ne s'arrête plus. La surcote parentale, contrairement au trimestre gagné, est indexée sur les revalorisations : elle aurait grossi avec le temps.



Une mère dont la pension de base est de 1 200 € perd 60 € par mois, celle qui touche 1 800 € en perd 90 €. Le mécanisme est proportionnel, et il est définitif : une fois la retraite liquidée sans surcote parentale, il n'y a pas de rattrapage possible.