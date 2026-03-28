Retraite Agirc-Arrco : le piège du décret carrières longues pour les générations 1964-1965

La suspension de la réforme des retraites devait bénéficier à 2,2 millions de personnes nées entre 1964 et 1968. L'Assurance retraite a chiffré l'impact en février : 1,2 million d'assurés pourraient anticiper leur départ de trois mois en moyenne. Le message semblait limpide. Tout le monde y gagne.



Sauf que le projet de décret sur les carrières longues, consulté par Ouest-France et mis à jour le 19 mars sur le site de la CFDT-Retraités, raconte une autre histoire. Pour les assurés nés en 1964 et 1965 qui ont commencé à travailler avant 20 ans, l'âge minimal de départ ne bouge pas. Il reste fixé à 60 ans et 6 mois pour les nés en 1964, et à 60 ans et 9 mois pour les nés en 1965. Pas un mois de gagné.



Le gain existe, mais il porte uniquement sur le nombre de trimestres cotisés : 170 au lieu de 171 pour les nés en 1964, 170 au lieu de 172 pour les nés au premier trimestre 1965. C'est un allègement réel — un ou deux trimestres de cotisation en moins —, mais ce n'est pas un départ anticipé. La nuance est brutale pour ceux qui attendaient trois mois de liberté supplémentaire.