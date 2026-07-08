Retraite des mères : 55 jours avant le 1er septembre, les deux décrets promis ne sont pas publiés

Toute la presse répète que les mères nées en 1964 perdent la surcote parentale de 5 %. SeniorActu l'a documenté dès juin.



Or un second piège, passé presque inaperçu, frappe les mêmes femmes plus durement. La députée Delphine Lingemann (Puy-de-Dôme) l'a formulé dans une question écrite publiée au Journal officiel le 28 avril 2026.



Pour les assurées nées entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965, la suspension de la réforme a annulé la possibilité de cumuler la surcote parentale avec la surcote classique. Les générations nées à partir d'avril 1965 conservent ce cumul dans les conditions de droit commun.



Le mécanisme est redoutable. Une mère née en 1964 qui a prolongé son activité au-delà de l'âge légal, en anticipant le bénéfice combiné des deux surcotes, se retrouve au moment de liquider sa pension dans une situation moins favorable que si elle était partie à l'âge légal.



La question parlementaire chiffre la perte mensuelle nette à une centaine d'euros. Sur vingt ans de retraite, le différentiel dépasse 24 000 €.



La députée souligne que ces assurées n'ont pas été informées à temps pour ajuster leur date de départ. Le gouvernement n'a toujours pas répondu.