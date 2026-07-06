Retraites : la « mère de toutes les batailles » d'Édouard Philippe sera financée par les retraités

La phrase adressée aux retraités tenait en une formule : « contribuer davantage au financement de notre modèle social ». Le candidat n'a pas précisé la nature de cette contribution. Mais les leviers qui circulent dans les cercles de campagne sont documentés, et ils se comptent en euros sur votre relevé.



Le premier est l'alignement du taux de CSG des retraités sur celui des actifs. Aujourd'hui, un retraité imposable au taux normal paie 8,3 % de CSG sur sa pension brute, contre 9,2 % pour un salarié. Combler cet écart de 0,9 point représenterait 16 euros de moins par mois sur une pension de 1 800 euros, soit près de 195 euros par an. Sur une pension de 2 000 euros, la ponction monterait à 216 euros annuels.



Le second levier est la suppression de l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions, un avantage que le Medef a explicitement ciblé dans son plan à 100 milliards d'économies. Pour un foyer de retraités déclarant 2 000 euros bruts mensuels, la disparition de cet abattement ajouterait plusieurs centaines d'euros d'impôt sur le revenu.



Le troisième est le report ou la modération des revalorisations, un levier déjà activé avec le décalage de six mois de la hausse des pensions de base dans la loi de financement pour 2025. Chaque point d'écart non compensé ampute votre pouvoir d'achat de manière définitive.



Aucun de ces leviers n'a été nommé dimanche soir. Mais en face, le déficit du système de retraites atteint 6,6 milliards d'euros en 2030 selon le Conseil d'orientation des retraites, et la Cour des comptes table sur 15 milliards en 2035.



Le prochain président devra trouver cet argent quelque part. Édouard Philippe a déjà dit où il ne le chercherait pas.