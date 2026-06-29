Retraites : le sondage Ifop vous propose de choisir entre trois leviers, les trois sont déjà activés

Trois options, zéro majorité
Le baromètre 2026 du Club Landoy, réalisé par l'Ifop auprès de 2 059 Français, teste les trois leviers classiques d'un système par répartition en déficit : 42 % pour la hausse des cotisations, 40 % pour le report de l'âge, 13 % pour une baisse des pensions.
Aucune option ne franchit les 50 %. Le constat repris partout s'arrête là : les Français seraient incapables de s'entendre. Il suffit pourtant de trier les réponses par tranche d'âge pour voir apparaître autre chose qu'une impasse...
Aucune option ne franchit les 50 %. Le constat repris partout s'arrête là : les Français seraient incapables de s'entendre. Il suffit pourtant de trier les réponses par tranche d'âge pour voir apparaître autre chose qu'une impasse...
Chaque génération vote pour le levier qui épargne son portefeuille
Les plus de 65 ans sont la seule catégorie d'âge qui préfère majoritairement à la fois la hausse des cotisations et le report de l'âge de départ. Les deux options partagent une caractéristique : elles ne s'appliquent pas à une pension déjà versée.
Les cotisations supplémentaires sont prélevées sur les salaires des actifs. Le report de l'âge de départ concerne les futurs retraités, pas ceux qui ont déjà liquidé leurs droits.
Le troisième levier, la baisse des pensions, est le seul qui modifierait directement le montant viré sur votre compte. Résultat : 5 % des 65 ans et plus l'acceptent, contre 29 % chez les 18-24 ans.
Le sondage enregistre par ailleurs un apparent consensus : 64 % des Français estiment que les « retraités les plus aisés » devraient contribuer davantage au financement du système. Ce chiffre circule comme la seule proposition capable de fédérer toutes les générations.
Reste que le mot « aisé » n'est défini nulle part dans le questionnaire. Chaque répondant y place sa propre limite : Un retraité à 1 400 € de pension pense au voisin qui touche 2 200 €. Un actif à 2 500 € de salaire pense au retraité qui cumule pension et revenus fonciers.
Le consensus porte sur un mot que chacun interprète comme désignant quelqu'un de plus riche que soi.
Le baromètre pose la question des leviers comme un choix à faire. Or la réforme de 2023 a déjà activé le report de l'âge à 64 ans, les revalorisations sous l'inflation érodent le pouvoir d'achat des pensions versées, et les prélèvements sociaux ponctionnent jusqu'à 9,1 % du brut chaque mois.
Les trois leviers du sondage ne sont pas des hypothèses. Ils sont en cours d'exécution.
Les cotisations supplémentaires sont prélevées sur les salaires des actifs. Le report de l'âge de départ concerne les futurs retraités, pas ceux qui ont déjà liquidé leurs droits.
Le troisième levier, la baisse des pensions, est le seul qui modifierait directement le montant viré sur votre compte. Résultat : 5 % des 65 ans et plus l'acceptent, contre 29 % chez les 18-24 ans.
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Reste que le mot « aisé » n'est défini nulle part dans le questionnaire. Chaque répondant y place sa propre limite : Un retraité à 1 400 € de pension pense au voisin qui touche 2 200 €. Un actif à 2 500 € de salaire pense au retraité qui cumule pension et revenus fonciers.
Le consensus porte sur un mot que chacun interprète comme désignant quelqu'un de plus riche que soi.
Le baromètre pose la question des leviers comme un choix à faire. Or la réforme de 2023 a déjà activé le report de l'âge à 64 ans, les revalorisations sous l'inflation érodent le pouvoir d'achat des pensions versées, et les prélèvements sociaux ponctionnent jusqu'à 9,1 % du brut chaque mois.
Les trois leviers du sondage ne sont pas des hypothèses. Ils sont en cours d'exécution.
Jusqu'à 9,1 % prélevés avant la « réforme »
Pendant que le sondage interroge les Français sur ce qu'il faudrait faire, trois prélèvements sociaux sont déjà appliqués sur chaque pension versée en France : la CSG (contribution sociale généralisée), la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) et la CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie). Le taux cumulé dépend de votre revenu fiscal de référence.
En 2026, quatre paliers coexistent : exonération totale, puis 4,3 %, 7,4 % ou 9,1 % du montant brut de votre pension. Sur une retraite de 1 500 € brut par mois, le prélèvement va de zéro à 136,50 € mensuels selon votre palier, soit jusqu'à 1 638 € par an. Sur une retraite de 2 000 € brut, le maximum atteint 182 € par mois, soit 2 184 € retirés chaque année.
Le barème complet figure sur la page dédiée de service-public.gouv.fr avec les seuils 2026 revalorisés de 1,8 %.
Ces montants ne portent pas le nom de « contribution des retraités au financement du système ». Ils n'apparaissent dans aucune des trois options du sondage. Ils sont pourtant prélevés à la source, chaque mois, avant que votre pension n'arrive sur votre compte.
En 2026, quatre paliers coexistent : exonération totale, puis 4,3 %, 7,4 % ou 9,1 % du montant brut de votre pension. Sur une retraite de 1 500 € brut par mois, le prélèvement va de zéro à 136,50 € mensuels selon votre palier, soit jusqu'à 1 638 € par an. Sur une retraite de 2 000 € brut, le maximum atteint 182 € par mois, soit 2 184 € retirés chaque année.
Le barème complet figure sur la page dédiée de service-public.gouv.fr avec les seuils 2026 revalorisés de 1,8 %.
Ces montants ne portent pas le nom de « contribution des retraités au financement du système ». Ils n'apparaissent dans aucune des trois options du sondage. Ils sont pourtant prélevés à la source, chaque mois, avant que votre pension n'arrive sur votre compte.
Le seuil « aisé » que les 64 % n'ont pas chiffré
Quand les 64 % du sondage répondent « oui, les retraités aisés doivent contribuer plus », aucun montant ne leur est soumis. Le seul chiffre posé publiquement est celui du Medef : 2 000 € brut de pension par mois.
La pension moyenne brute en France, tous régimes confondus, avoisine 1 705 € selon les derniers chiffres publiés. En carrière complète, le montant dépasse fréquemment les 2 000 €. Ce seuil ne cible pas une minorité de retraités fortunés : il englobe une part significative des anciens salariés du privé ayant cotisé quarante ans ou plus.
Le système de prélèvements sociaux distingue déjà quatre catégories de retraités : exonérés, taux réduit, taux médian, taux plein. Passer du taux médian (7,4 %) au taux plein (9,1 %) représente environ 306 € de prélèvements supplémentaires par an sur une pension de 1 500 €.
Le revenu fiscal de référence qui déclenche le taux maximal se situe aux alentours de 26 000 € pour une personne seule. Rapporté à une pension mensuelle, ce seuil correspond à une retraite brute d'environ 2 000 € complétée par quelques revenus annexes.
Le « retraité aisé » du sondage, celui que chaque répondant imaginait plus riche que soi, verse peut-être déjà le taux maximal.
La pension moyenne brute en France, tous régimes confondus, avoisine 1 705 € selon les derniers chiffres publiés. En carrière complète, le montant dépasse fréquemment les 2 000 €. Ce seuil ne cible pas une minorité de retraités fortunés : il englobe une part significative des anciens salariés du privé ayant cotisé quarante ans ou plus.
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Le revenu fiscal de référence qui déclenche le taux maximal se situe aux alentours de 26 000 € pour une personne seule. Rapporté à une pension mensuelle, ce seuil correspond à une retraite brute d'environ 2 000 € complétée par quelques revenus annexes.
Le « retraité aisé » du sondage, celui que chaque répondant imaginait plus riche que soi, verse peut-être déjà le taux maximal.
Le vrai chiffre à vérifier est sur votre avis d'imposition
Le baromètre révèle que 72 % des Français ne font plus confiance au système de retraite pour leur garantir une pension suffisante. Le taux atteint 87 % chez les 18-34 ans et reste à 71 % chez les 50-64 ans, ceux qui approchent du départ.
Avant de trancher entre trois leviers présentés comme des choix d'avenir, il reste une vérification plus immédiate. Votre avis d'imposition 2025 (portant sur vos revenus 2024) indique votre revenu fiscal de référence, le chiffre qui détermine votre palier de prélèvements sociaux pour toute l'année 2026.
Le sondage vous demande combien vous accepteriez de contribuer demain. La réponse à combien vous contribuez déjà est sur votre feuille d'impôt.
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