Retraites : le sondage Ifop vous propose de choisir entre trois leviers, les trois sont déjà activés

Les plus de 65 ans sont la seule catégorie d'âge qui préfère majoritairement à la fois la hausse des cotisations et le report de l'âge de départ. Les deux options partagent une caractéristique : elles ne s'appliquent pas à une pension déjà versée.



Les cotisations supplémentaires sont prélevées sur les salaires des actifs. Le report de l'âge de départ concerne les futurs retraités, pas ceux qui ont déjà liquidé leurs droits.



Le troisième levier, la baisse des pensions, est le seul qui modifierait directement le montant viré sur votre compte. Résultat : 5 % des 65 ans et plus l'acceptent, contre 29 % chez les 18-24 ans.



Le sondage enregistre par ailleurs un apparent consensus : 64 % des Français estiment que les « retraités les plus aisés » devraient contribuer davantage au financement du système. Ce chiffre circule comme la seule proposition capable de fédérer toutes les générations.



Reste que le mot « aisé » n'est défini nulle part dans le questionnaire. Chaque répondant y place sa propre limite : Un retraité à 1 400 € de pension pense au voisin qui touche 2 200 €. Un actif à 2 500 € de salaire pense au retraité qui cumule pension et revenus fonciers.



Le consensus porte sur un mot que chacun interprète comme désignant quelqu'un de plus riche que soi.



Le baromètre pose la question des leviers comme un choix à faire. Or la réforme de 2023 a déjà activé le report de l'âge à 64 ans, les revalorisations sous l'inflation érodent le pouvoir d'achat des pensions versées, et les prélèvements sociaux ponctionnent jusqu'à 9,1 % du brut chaque mois.



Les trois leviers du sondage ne sont pas des hypothèses. Ils sont en cours d'exécution.