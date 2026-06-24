Medef : à 2 000 € de pension par mois, le patronat vous classe parmi les retraités « aisés » à taxer

2 000 euros par mois : la frontière de l'aisance selon le Medef
Le document « Cartes sur table 2026 » du Medef range les retraités touchant 2 000 euros brut ou plus dans la catégorie des « aisés » à qui il faut demander un effort. La pension moyenne de droit direct, selon la DREES, se situe à 1 705 euros brut fin 2024.
Être au-dessus de la moyenne de 295 euros, c'est un fait comptable, pas un signe de richesse.
Un retraité seul à ce niveau paie déjà 7,4 % de prélèvements sociaux sur sa pension (CSG au taux médian de 6,6 %, CRDS à 0,5 %, CASA à 0,3 %). Sa mutuelle individuelle lui coûte entre 80 et 150 euros par mois après 60 ans.
Son loyer, s'il est locataire en zone urbaine, absorbe un tiers de ses revenus. C'est sur ce profil que le Medef veut appuyer, avec deux leviers.
Le premier : aligner le taux de CSG des retraités sur celui des actifs, c'est-à-dire passer de 8,3 % maximum à 9,2 %. Le second : supprimer l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions, que Patrick Martin qualifie d'« aberrant » au motif qu'il rémunère des frais professionnels que vous n'avez plus.
L'ensemble rapporterait 6 milliards d'euros à l'État et à la Sécurité sociale. Ces 6 milliards financeraient une partie d'un plan plus large : 30 milliards de baisse nette de cotisations patronales et salariales, complétés par une hausse de la TVA de 2,3 points.
Être au-dessus de la moyenne de 295 euros, c'est un fait comptable, pas un signe de richesse.
Un retraité seul à ce niveau paie déjà 7,4 % de prélèvements sociaux sur sa pension (CSG au taux médian de 6,6 %, CRDS à 0,5 %, CASA à 0,3 %). Sa mutuelle individuelle lui coûte entre 80 et 150 euros par mois après 60 ans.
Son loyer, s'il est locataire en zone urbaine, absorbe un tiers de ses revenus. C'est sur ce profil que le Medef veut appuyer, avec deux leviers.
Le premier : aligner le taux de CSG des retraités sur celui des actifs, c'est-à-dire passer de 8,3 % maximum à 9,2 %. Le second : supprimer l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions, que Patrick Martin qualifie d'« aberrant » au motif qu'il rémunère des frais professionnels que vous n'avez plus.
L'ensemble rapporterait 6 milliards d'euros à l'État et à la Sécurité sociale. Ces 6 milliards financeraient une partie d'un plan plus large : 30 milliards de baisse nette de cotisations patronales et salariales, complétés par une hausse de la TVA de 2,3 points.
Ce que ça coûterait sur votre relevé de pension
Votre revenu fiscal de référence, après application de l'abattement de 10 %, détermine votre taux de CSG. À 2 000 euros brut de pension mensuelle, ce RFR se situe autour de 21 600 euros pour une personne seule, sous le seuil du taux normal fixé à 26 470 euros en 2026.
Vous êtes donc au taux médian de 6,6 %, pas au taux plein de 8,3 %. Si le Medef obtient l'alignement sur le taux unique des actifs à 9,2 %, le bond serait de 2,6 points, pas de 0,9.
En euros : 52 euros de CSG en plus chaque mois, 624 euros sur une année. Le barème des taux en vigueur est consultable sur service-public.gouv.fr avec les seuils 2026 actualisés.
Si l'on ajoute la suppression de l'abattement de 10 %, votre revenu imposable augmenterait de 2 400 euros et votre impôt sur le revenu de l'ordre de 264 euros par an au taux marginal de 11 %. Total des deux mesures : 888 euros par an, soit 74 euros par mois en moins sur votre compte en banque.
Et c'est là que se niche le paradoxe qui nous concerne tous. Un retraité à 2 500 euros brut, déjà au taux normal de 8,3 %, ne subirait qu'un bond de 0,9 point et perdrait environ 50 euros par mois.
La pension la plus modeste du plan perd davantage que celle qui est 25 % plus élevée, parce que l'écart de taux y est plus grand.
Vous êtes donc au taux médian de 6,6 %, pas au taux plein de 8,3 %. Si le Medef obtient l'alignement sur le taux unique des actifs à 9,2 %, le bond serait de 2,6 points, pas de 0,9.
En euros : 52 euros de CSG en plus chaque mois, 624 euros sur une année. Le barème des taux en vigueur est consultable sur service-public.gouv.fr avec les seuils 2026 actualisés.
Si l'on ajoute la suppression de l'abattement de 10 %, votre revenu imposable augmenterait de 2 400 euros et votre impôt sur le revenu de l'ordre de 264 euros par an au taux marginal de 11 %. Total des deux mesures : 888 euros par an, soit 74 euros par mois en moins sur votre compte en banque.
Et c'est là que se niche le paradoxe qui nous concerne tous. Un retraité à 2 500 euros brut, déjà au taux normal de 8,3 %, ne subirait qu'un bond de 0,9 point et perdrait environ 50 euros par mois.
La pension la plus modeste du plan perd davantage que celle qui est 25 % plus élevée, parce que l'écart de taux y est plus grand.
Un avantage fiscal que le Parlement a déjà sauvé
La suppression de l'abattement de 10 % n'est pas une idée neuve. Le gouvernement l'avait inscrite dans le projet de loi de finances 2026, à l'automne 2025, en proposant un forfait de 2 000 euros par retraité à la place.
Les simulations parlementaires ont tranché net : 39 % des pensionnés perdants, 12 % gagnants, hausse d'impôt dès 1 667 euros de pension mensuelle. Le 13 novembre 2025, les députés ont rejeté la mesure par 213 voix contre 17, dans une coalition transpartisane allant du RN à LFI en passant par la Droite républicaine.
Le budget 2026, adopté début 2026 par le recours au 49-3, n'a pas réintroduit cette suppression. L'abattement reste en vigueur : 10 % de vos pensions, plafonné à 4 439 euros par foyer fiscal, déduit automatiquement de votre revenu imposable.
Les simulations parlementaires ont tranché net : 39 % des pensionnés perdants, 12 % gagnants, hausse d'impôt dès 1 667 euros de pension mensuelle. Le 13 novembre 2025, les députés ont rejeté la mesure par 213 voix contre 17, dans une coalition transpartisane allant du RN à LFI en passant par la Droite républicaine.
Le budget 2026, adopté début 2026 par le recours au 49-3, n'a pas réintroduit cette suppression. L'abattement reste en vigueur : 10 % de vos pensions, plafonné à 4 439 euros par foyer fiscal, déduit automatiquement de votre revenu imposable.
La hausse de TVA en embuscade
Les 6 milliards prélevés sur les retraités ne suffisent pas à boucler le plan. Le Medef complète par une hausse de la TVA de 2,3 points sur le taux normal, qui passerait de 20 à 22,3 %.
Pour un retraité qui consacre l'essentiel de sa pension nette à ses dépenses courantes, la ponction s'additionne. Davantage de CSG sur la pension, davantage d'impôt si l'abattement saute, et davantage de TVA sur chaque achat : trois lignes de prélèvement dans un seul document de campagne.
Pour un retraité qui consacre l'essentiel de sa pension nette à ses dépenses courantes, la ponction s'additionne. Davantage de CSG sur la pension, davantage d'impôt si l'abattement saute, et davantage de TVA sur chaque achat : trois lignes de prélèvement dans un seul document de campagne.
Proposition de campagne, pas texte de loi
Le document « Cartes sur table » est un programme patronal en vue de la présidentielle de 2027. Nous ne sommes pas devant un texte déposé au Parlement, ni devant un arbitrage gouvernemental, et rien de ce plan n'a de calendrier d'application.
Rien n'oblige le prochain président ou la prochaine majorité à reprendre ces propositions. Le précédent de novembre 2025 montre qu'une majorité écrasante peut se former en quelques jours contre la suppression de l'abattement, et je ne connais pas de groupe parlementaire qui ait changé de position sur ce point depuis.
Or la deuxième arme du plan, l'alignement de la CSG, n'a quant à elle jamais été soumise au vote. Aucun texte n'a formalisé un passage vers 9,2 % pour les retraités.
C'est un slogan de conférence de presse, pas un article de loi.
La variable qui nous concerne reste la même depuis deux ans. Le déficit de la Sécurité sociale dépasse 20 milliards d'euros par an, la dette sociale dépasse 150 milliards, et la proportion de plus de 65 ans progresse chaque année.
Tant que ces courbes ne s'inversent pas, les retraités au-dessus de la pension moyenne resteront la variable d'ajustement que tout le monde regarde sans oser nommer.
Rien n'oblige le prochain président ou la prochaine majorité à reprendre ces propositions. Le précédent de novembre 2025 montre qu'une majorité écrasante peut se former en quelques jours contre la suppression de l'abattement, et je ne connais pas de groupe parlementaire qui ait changé de position sur ce point depuis.
Or la deuxième arme du plan, l'alignement de la CSG, n'a quant à elle jamais été soumise au vote. Aucun texte n'a formalisé un passage vers 9,2 % pour les retraités.
C'est un slogan de conférence de presse, pas un article de loi.
La variable qui nous concerne reste la même depuis deux ans. Le déficit de la Sécurité sociale dépasse 20 milliards d'euros par an, la dette sociale dépasse 150 milliards, et la proportion de plus de 65 ans progresse chaque année.
Tant que ces courbes ne s'inversent pas, les retraités au-dessus de la pension moyenne resteront la variable d'ajustement que tout le monde regarde sans oser nommer.