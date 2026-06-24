Medef : à 2 000 € de pension par mois, le patronat vous classe parmi les retraités « aisés » à taxer

Le document « Cartes sur table 2026 » du Medef range les retraités touchant 2 000 euros brut ou plus dans la catégorie des « aisés » à qui il faut demander un effort. La pension moyenne de droit direct, selon la DREES, se situe à 1 705 euros brut fin 2024.



Être au-dessus de la moyenne de 295 euros, c'est un fait comptable, pas un signe de richesse.



Un retraité seul à ce niveau paie déjà 7,4 % de prélèvements sociaux sur sa pension (CSG au taux médian de 6,6 %, CRDS à 0,5 %, CASA à 0,3 %). Sa mutuelle individuelle lui coûte entre 80 et 150 euros par mois après 60 ans.



Son loyer, s'il est locataire en zone urbaine, absorbe un tiers de ses revenus. C'est sur ce profil que le Medef veut appuyer, avec deux leviers.



Le premier : aligner le taux de CSG des retraités sur celui des actifs, c'est-à-dire passer de 8,3 % maximum à 9,2 %. Le second : supprimer l'abattement fiscal de 10 % sur les pensions, que Patrick Martin qualifie d'« aberrant » au motif qu'il rémunère des frais professionnels que vous n'avez plus.



L'ensemble rapporterait 6 milliards d'euros à l'État et à la Sécurité sociale. Ces 6 milliards financeraient une partie d'un plan plus large : 30 milliards de baisse nette de cotisations patronales et salariales, complétés par une hausse de la TVA de 2,3 points.