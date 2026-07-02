OCDE : avec 3 536 milliards de dette, les retraités français première variable d'ajustement

Sans cet ajustement, la dette grimperait à 127 % du PIB en 2030 et pourrait atteindre. La croissance ne viendra pas au secours : l'OCDE ne prévoit que 0,7 % en 2026 et 0,8 % en 2027.Mathias Cormann, le secrétaire général de l'organisation, a précisé que les coûts d'emprunt français figurent désormais parmi les plus élevés de la zone euro. Seules la Grèce et l'Italie affichent un ratio d'endettement supérieur au nôtre.Les dépenses publiques de retraite en France représentent, contre 8,1 % en moyenne dans les pays de l'OCDE. Aucun autre poste budgétaire ne creuse un écart aussi large entre la France et ses pairs.Le second indicateur est moins connu et plus révélateur : les retraités français disposent d'un revenu moyen équivalent à, là où la moyenne OCDE plafonne à 87 %.Prendre sa retraite en France ne dégrade quasiment pas le niveau de vie. C'est une exception parmi les pays industrialisés, et nous avons peu conscience de son ampleur.Or, l'OCDE ne conteste pas cet acquis. Elle le chiffre et le rapproche d'un autre fait : la dépense publique totale française atteint, soit 7,4 points de plus que la moyenne de la zone euro.Dans ce paquet, les retraites sont le premier poste — et donc le premier visé par les recommandations du rapport.Concrètement, l'organisation demande de relancer la réforme de 2023, qui prévoyait le passage progressif de l'âge légal de 62 à 64 ans. Puis d'aller plus loin :, comme le font déjà le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas ou le Portugal.Le rapport cible aussi les dépenses de santé. Sur 10 euros de médicaments consommés en France, l'Assurance maladie en rembourse, le ratio le plus élevé de l'OCDE. 'organisation recommande un encadrement plus strict de l'Objectif national des dépenses d'assurance-maladie et un audit des niches fiscales, dont le coût global approchePour le lecteur retraité, la lecture croisée de ces indicateurs dessine une cible précise : les retraites et la santé concentrent l'essentiel des recommandations parce que ce sont les deux postes où la France dépasse le plus ses pairs, et donc ceux où les économies sont les plus accessibles.