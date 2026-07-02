OCDE : avec 3 536 milliards de dette, les retraités français première variable d'ajustement

3 536 milliards : le diagnostic qui justifie l'ordonnance
À la fin du premier trimestre 2026, la dette publique française atteignait 3 536,1 milliards d'euros, soit 117,5 % du PIB. Elle représentait 60 % du PIB en l'an 2000.
Le déficit, à 5,1 % du PIB, est le deuxième plus élevé de la zone euro derrière la Belgique.
L'OCDE chiffre l'effort nécessaire : trois points de PIB d'économies d'ici 2030, soit environ 100 milliards d'euros.
Le déficit, à 5,1 % du PIB, est le deuxième plus élevé de la zone euro derrière la Belgique.
L'OCDE chiffre l'effort nécessaire : trois points de PIB d'économies d'ici 2030, soit environ 100 milliards d'euros.
Pourquoi l'OCDE vise les retraités français en priorité
Sans cet ajustement, la dette grimperait à 127 % du PIB en 2030 et pourrait atteindre 203 % en 2050. La croissance ne viendra pas au secours : l'OCDE ne prévoit que 0,7 % en 2026 et 0,8 % en 2027.
Mathias Cormann, le secrétaire général de l'organisation, a précisé que les coûts d'emprunt français figurent désormais parmi les plus élevés de la zone euro. Seules la Grèce et l'Italie affichent un ratio d'endettement supérieur au nôtre.
Les dépenses publiques de retraite en France représentent 13,4 % du PIB, contre 8,1 % en moyenne dans les pays de l'OCDE. Aucun autre poste budgétaire ne creuse un écart aussi large entre la France et ses pairs.
Le second indicateur est moins connu et plus révélateur : les retraités français disposent d'un revenu moyen équivalent à 99 % du revenu de la population active, là où la moyenne OCDE plafonne à 87 %.
Prendre sa retraite en France ne dégrade quasiment pas le niveau de vie. C'est une exception parmi les pays industrialisés, et nous avons peu conscience de son ampleur.
Or, l'OCDE ne conteste pas cet acquis. Elle le chiffre et le rapproche d'un autre fait : la dépense publique totale française atteint 57,2 % du PIB, soit 7,4 points de plus que la moyenne de la zone euro.
Dans ce paquet, les retraites sont le premier poste — et donc le premier visé par les recommandations du rapport.
Concrètement, l'organisation demande de relancer la réforme de 2023, qui prévoyait le passage progressif de l'âge légal de 62 à 64 ans. Puis d'aller plus loin : indexer l'âge de départ sur l'espérance de vie, comme le font déjà le Danemark, l'Estonie, les Pays-Bas ou le Portugal.
Le rapport cible aussi les dépenses de santé. Sur 10 euros de médicaments consommés en France, l'Assurance maladie en rembourse près de 9, le ratio le plus élevé de l'OCDE. 'organisation recommande un encadrement plus strict de l'Objectif national des dépenses d'assurance-maladie et un audit des niches fiscales, dont le coût global approche 3 % du PIB.
Pour le lecteur retraité, la lecture croisée de ces indicateurs dessine une cible précise : les retraites et la santé concentrent l'essentiel des recommandations parce que ce sont les deux postes où la France dépasse le plus ses pairs, et donc ceux où les économies sont les plus accessibles.
Mathias Cormann, le secrétaire général de l'organisation, a précisé que les coûts d'emprunt français figurent désormais parmi les plus élevés de la zone euro. Seules la Grèce et l'Italie affichent un ratio d'endettement supérieur au nôtre.
Les dépenses publiques de retraite en France représentent 13,4 % du PIB, contre 8,1 % en moyenne dans les pays de l'OCDE. Aucun autre poste budgétaire ne creuse un écart aussi large entre la France et ses pairs.
Le second indicateur est moins connu et plus révélateur : les retraités français disposent d'un revenu moyen équivalent à 99 % du revenu de la population active, là où la moyenne OCDE plafonne à 87 %.
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Pour le lecteur retraité, la lecture croisée de ces indicateurs dessine une cible précise : les retraites et la santé concentrent l'essentiel des recommandations parce que ce sont les deux postes où la France dépasse le plus ses pairs, et donc ceux où les économies sont les plus accessibles.
Un âge de départ indexé sur l'espérance de vie
Le mécanisme que l'OCDE préconise pour la France existe déjà dans une dizaine de pays membres. Le principe est redoutable de simplicité : chaque fois que l'espérance de vie progresse, l'âge légal de départ recule d'autant, sans nouveau vote parlementaire.
Au Danemark, cette indexation automatique conduira l'âge de départ à 70 ans avant 2040. En Estonie, il passera de 65 à 71 ans.
En France, les femmes passent en moyenne 26 ans à la retraite et les hommes 23 ans, parmi les durées les plus longues de l'OCDE. Appliquer une indexation automatique sur ces chiffres prolongerait mécaniquement l'âge de départ au-delà des 64 ans prévus par la réforme suspendue.
D'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites a modélisé ce scénario pour la France dans son rapport de juin 2026 : il aboutit à un âge moyen de départ de 67 ans et 6 mois en 2070. Sauf que la France, elle, a gelé sa propre réforme. De fait, la suspension de la réforme de 2023, actée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, maintient l'âge légal à 62 ans et 9 mois jusqu'au 1er janvier 2028. L'objectif initial de 64 ans ne s'appliquera donc qu'aux personnes nées à partir de 1969.
L'OCDE ne demande pas seulement de reprendre ce calendrier : elle demande de le dépasser en y ajoutant le mécanisme d'indexation automatique.
Au Danemark, cette indexation automatique conduira l'âge de départ à 70 ans avant 2040. En Estonie, il passera de 65 à 71 ans.
En France, les femmes passent en moyenne 26 ans à la retraite et les hommes 23 ans, parmi les durées les plus longues de l'OCDE. Appliquer une indexation automatique sur ces chiffres prolongerait mécaniquement l'âge de départ au-delà des 64 ans prévus par la réforme suspendue.
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L'OCDE ne demande pas seulement de reprendre ce calendrier : elle demande de le dépasser en y ajoutant le mécanisme d'indexation automatique.
Mai 2027 : le seul calendrier qui compte
Les recommandations de l'OCDE n'ont aucune valeur juridique contraignante. Elles ne déclenchent ni décret, ni obligation budgétaire.
Reste que leur force est ailleurs : elles cadrent le débat en posant les chiffres que chaque candidat à la présidentielle de 2027 devra commenter. La publication du rapport tombe à neuf mois du scrutin, dans un contexte où la réforme des retraites est le sujet le plus clivant de la campagne à venir.
Le premier ministre Sébastien Lecornu a suspendu la réforme pour faire adopter le budget 2026. L'OCDE lui répond, en substance, que cette suspension aggrave le problème qu'elle devait résoudre.
Je note que le rapport ne précise pas comment répartir l'effort entre retraités actuels et futurs retraités. Ce silence est stratégique, et c'est précisément pour nous, lecteurs directement concernés, que le flou est le plus inquiétant.
Pour les 17 millions de retraités français et les actifs proches du départ, le vrai calendrier n'est ni celui de l'OCDE ni celui du COR — c'est celui de l'élection de mai 2027, qui décidera si la France rejoint les pays qui indexent l'âge sur l'espérance de vie ou si elle continue de geler sa réforme à chaque alternance.
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