Assurance retraite : sur votre nouvel espace en ligne, seules deux fonctionnalités sont vraiment nouvelles

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Leest la première nouveauté de fond. Il regroupe les rappels de rendez-vous, les messages de votre conseiller, les documents mis à disposition et les alertes liées à votre dossier.L'ancien site envoyait ces informations par courrier ou par mail, sans lien avec votre espace personnel. Il fallait fouiller sa boîte mail pour retrouver un courrier de la Carsat.Le nouveau système classe chaque notification par date et par type. Un point rouge signale les messages non lus, comme sur un téléphone.Pour les retraités qui suivent une demande de réversion ou d'Aspa, c'est la fin de l'attente sans visibilité. L'avancement du dossier s'affiche dans le centre de notifications au lieu d'arriver par courrier trois semaines plus tard.Laest l'autre vrai changement. L'ancien site obligeait à naviguer vers un formulaire séparé pour signaler un trimestre manquant.Le nouveau tableau de bord permet de passer de la consultation de votre relevé à la demande de correction sans quitter l'écran. Plus besoin de noter votre anomalie sur un papier et de chercher ensuite le bon formulaire.Pour les actifs de plus de 55 ans, c'est le vrai gain de cette refonte. Le relevé de carrière est mis à jour chaque année au premier trimestre : vérifier en avril et corriger dans la foulée, en deux clics, c'est ce qui justifie d'apprivoiser la nouvelle interface.Si la correction concerne un emploi ancien ou un service militaire, rassemblez vos bulletins de paie ou votre livret militaire avant de lancer la démarche. La Carsat les demandera pour valider les trimestres manquants.