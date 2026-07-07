Assurance retraite : sur votre nouvel espace en ligne, seules deux fonctionnalités sont vraiment nouvelles

Un tableau de bord dès la page d'accueil
C'est la première chose que vous voyez après la connexion. Un tableau de bord occupe désormais toute la page d'accueil, là où l'ancien site affichait une liste de liens.
Si vous êtes actif : votre âge de départ au plus tôt, votre âge au taux maximum et votre nombre de trimestres validés. Si vous êtes retraité : le montant de votre dernière pension, la date du virement et celle du prochain.
Si vous êtes actif : votre âge de départ au plus tôt, votre âge au taux maximum et votre nombre de trimestres validés. Si vous êtes retraité : le montant de votre dernière pension, la date du virement et celle du prochain.
Où retrouver ce qui a changé de place
La navigation a été réorganisée par situation personnelle. L'ancien site classait les services par type de document.
Le nouveau les classe par profil : actif ou retraité. Les mêmes services existent toujours, mais ils ne se trouvent plus au même endroit.
Pour les actifs, l'onglet « Services et démarches en ligne » regroupe quatre entrées. « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants » remplace l'ancien formulaire de rectification enfoui dans un sous-menu.
« Organiser mon départ » rassemble les étapes de préparation à la retraite. « Simuler le coût d'un rachat de trimestre » est accessible directement, sans passer par le simulateur externe.
La quatrième entrée donne accès à la prise de rendez-vous avec un conseiller, en présentiel ou par téléphone.
Avant la refonte, ces détails n'apparaissaient que sur les relevés papier. Vous pouvez désormais anticiper le montant net d'un mois sur l'autre sans attendre le courrier.
La rubrique « Demander une prestation » couvre l'Aspa et la pension de réversion en un point d'accès unique. L'ancien site séparait ces deux demandes dans des menus distincts.
Un menu commun, accessible quel que soit votre statut, regroupe la messagerie avec votre conseiller et la gestion de vos rendez-vous. La messagerie permet de retrouver vos échanges passés et de télécharger les documents transmis.
L'onglet « Profil » est entièrement nouveau. Il centralise vos coordonnées postales et bancaires, votre mot de passe et vos abonnements aux newsletters de l'Assurance retraite.
Avant la refonte, ces informations étaient dispersées dans plusieurs sous-menus. Les modifier imposait parfois de passer par le 3960.
Le nouveau les classe par profil : actif ou retraité. Les mêmes services existent toujours, mais ils ne se trouvent plus au même endroit.
Pour les actifs, l'onglet « Services et démarches en ligne » regroupe quatre entrées. « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants » remplace l'ancien formulaire de rectification enfoui dans un sous-menu.
« Organiser mon départ » rassemble les étapes de préparation à la retraite. « Simuler le coût d'un rachat de trimestre » est accessible directement, sans passer par le simulateur externe.
La quatrième entrée donne accès à la prise de rendez-vous avec un conseiller, en présentiel ou par téléphone.
Sur le même sujet :Pour les retraités, les démarches sont regroupées autrement. « Suivre les paiements de ma retraite » affiche un échéancier dynamique avec les dates de virement, les prélèvements sociaux et les revalorisations appliquées.
Simulateur Info-Retraite : pourquoi le montant affiché peut être différent de votre pension réelle
Simulateur Info-Retraite : pourquoi le montant affiché peut être différent de votre pension réelle
Avant la refonte, ces détails n'apparaissaient que sur les relevés papier. Vous pouvez désormais anticiper le montant net d'un mois sur l'autre sans attendre le courrier.
La rubrique « Demander une prestation » couvre l'Aspa et la pension de réversion en un point d'accès unique. L'ancien site séparait ces deux demandes dans des menus distincts.
Un menu commun, accessible quel que soit votre statut, regroupe la messagerie avec votre conseiller et la gestion de vos rendez-vous. La messagerie permet de retrouver vos échanges passés et de télécharger les documents transmis.
L'onglet « Profil » est entièrement nouveau. Il centralise vos coordonnées postales et bancaires, votre mot de passe et vos abonnements aux newsletters de l'Assurance retraite.
Avant la refonte, ces informations étaient dispersées dans plusieurs sous-menus. Les modifier imposait parfois de passer par le 3960.
Les deux fonctionnalités qui n'existaient pas
Le centre de notifications est la première nouveauté de fond. Il regroupe les rappels de rendez-vous, les messages de votre conseiller, les documents mis à disposition et les alertes liées à votre dossier.
L'ancien site envoyait ces informations par courrier ou par mail, sans lien avec votre espace personnel. Il fallait fouiller sa boîte mail pour retrouver un courrier de la Carsat.
Le nouveau système classe chaque notification par date et par type. Un point rouge signale les messages non lus, comme sur un téléphone.
Pour les retraités qui suivent une demande de réversion ou d'Aspa, c'est la fin de l'attente sans visibilité. L'avancement du dossier s'affiche dans le centre de notifications au lieu d'arriver par courrier trois semaines plus tard.
Le nouveau tableau de bord permet de passer de la consultation de votre relevé à la demande de correction sans quitter l'écran. Plus besoin de noter votre anomalie sur un papier et de chercher ensuite le bon formulaire.
Pour les actifs de plus de 55 ans, c'est le vrai gain de cette refonte. Le relevé de carrière est mis à jour chaque année au premier trimestre : vérifier en avril et corriger dans la foulée, en deux clics, c'est ce qui justifie d'apprivoiser la nouvelle interface.
Si la correction concerne un emploi ancien ou un service militaire, rassemblez vos bulletins de paie ou votre livret militaire avant de lancer la démarche. La Carsat les demandera pour valider les trimestres manquants.
L'ancien site envoyait ces informations par courrier ou par mail, sans lien avec votre espace personnel. Il fallait fouiller sa boîte mail pour retrouver un courrier de la Carsat.
Le nouveau système classe chaque notification par date et par type. Un point rouge signale les messages non lus, comme sur un téléphone.
Pour les retraités qui suivent une demande de réversion ou d'Aspa, c'est la fin de l'attente sans visibilité. L'avancement du dossier s'affiche dans le centre de notifications au lieu d'arriver par courrier trois semaines plus tard.
Sur le même sujet :La correction de carrière depuis la vue synthétique est l'autre vrai changement. L'ancien site obligeait à naviguer vers un formulaire séparé pour signaler un trimestre manquant.
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Pour les actifs de plus de 55 ans, c'est le vrai gain de cette refonte. Le relevé de carrière est mis à jour chaque année au premier trimestre : vérifier en avril et corriger dans la foulée, en deux clics, c'est ce qui justifie d'apprivoiser la nouvelle interface.
Si la correction concerne un emploi ancien ou un service militaire, rassemblez vos bulletins de paie ou votre livret militaire avant de lancer la démarche. La Carsat les demandera pour valider les trimestres manquants.
Ce que cette version ne fait pas encore
Le déploiement se fait par vagues régionales. Les Carsat Sud-Est et Rhône-Alpes ont basculé les premières, suivies de plusieurs caisses en juin et début juillet.
Si vous vous connectez et retrouvez l'ancienne interface, c'est que votre Carsat n'a pas encore migré. Le passage sera automatique, sans démarche de votre côté.
Vos données, vos documents et votre historique de messagerie seront transférés. Pendant la transition, le 3960 reste le recours si vous avez une démarche urgente et que le site est indisponible.
Autre limite : le nouvel espace ne couvre que le régime général. Pour voir l'ensemble de vos droits, base et complémentaire Agirc-Arrco réunis, il faut toujours passer par le portail inter-régimes info-retraite.fr.
L'Assurance retraite annonce que le site « continuera d'évoluer dans les prochains mois ». Plus de 80 % des demandes de liquidation passent déjà par le numérique : la refonte touche des millions d'assurés, pas un public de niche.
Si vous vous connectez et retrouvez l'ancienne interface, c'est que votre Carsat n'a pas encore migré. Le passage sera automatique, sans démarche de votre côté.
Vos données, vos documents et votre historique de messagerie seront transférés. Pendant la transition, le 3960 reste le recours si vous avez une démarche urgente et que le site est indisponible.
Autre limite : le nouvel espace ne couvre que le régime général. Pour voir l'ensemble de vos droits, base et complémentaire Agirc-Arrco réunis, il faut toujours passer par le portail inter-régimes info-retraite.fr.
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