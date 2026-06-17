Retraite

Cour des comptes : une pension sur neuf est mal calculée et ces retraités récupèrent des milliers d'euros

Chaque année, la Cour des comptes passe les pensions de retraite au crible. Le rapport 2026 confirme qu'une pension sur neuf liquidée en 2025 contenait une erreur financière. Plus de 106 000 retraités perçoivent donc un montant qui n'est pas le bon. Pour beaucoup, la différence se chiffre en plusieurs centaines voire milliers d'euros par an.



106 000 pensions fausses en 2025 : l'argent existe, il attend Le rapport de certification de la Cour des comptes, publié le 13 mai 2026, pose le constat en chiffres : sur les 956 280 prestations attribuées l'an dernier, plus de 106 000 contenaient au moins un défaut de calcul. Le ratio a encore empiré, passant d'une pension sur dix en 2024 à une pension sur neuf.



L'impact financier cumulé sur la durée de vie des pensions concernées atteint 1,1 milliard d'euros, contre 900 millions un an plus tôt. Ramené par retraité touché, le manque à gagner moyen dépasse 10 000 euros.



L'argent est là, calculé, budgété, prévu par la loi. Il n'a simplement pas été versé au bon montant.

Les trois postes de votre relevé qui concentrent l'argent perdu



Premier poste : le service militaire. Chaque trimestre sous les drapeaux vaut un trimestre de cotisation.



S'il n'apparaît pas dans votre relevé, il manque au calcul de votre pension et votre date de taux plein recule d'autant. Or quand un trimestre manque, la décote s'applique : 0,625 % de réduction du taux par trimestre absent, soit 1,25 % de pension en moins, à vie.



Deuxième poste : les majorations pour enfants. Chaque enfant élevé donne droit à des trimestres supplémentaires et, sous conditions, à une majoration de 10 % de la pension de base à partir du troisième, mais 700 000 majorations au titre du minimum contributif restaient encore en attente de calcul à fin novembre 2025.



Troisième poste : les périodes de chômage indemnisé. Chaque période validée par France Travail génère des trimestres assimilés, mais quand la transmission entre l'organisme et votre caisse a raté, ces trimestres disparaissent du relevé sans que personne ne vous prévienne.



Les emplois d'avant 1975 et les congés maternité antérieurs à 2014 sont les autres angles morts fréquents signalés par le rapport.

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Retraite : 1 pension sur 10 comporte une erreur, voici comment vérifier et corriger votre relevé de carrière La Cour des comptes le confirme : plus de la moitié des erreurs définitives proviennent de « données de carrière absentes ou erronées ». Ce ne sont pas des bugs informatiques, ce sont des lignes manquantes ou mal remplies dans votre relevé.Premier poste : le. Chaque trimestre sous les drapeaux vaut un trimestre de cotisation.S'il n'apparaît pas dans votre relevé, il manque au calcul de votre pension et votre date de taux plein recule d'autant. Or quand un trimestre manque, la décote s'applique :par trimestre absent, soit 1,25 % de pension en moins, à vie.Deuxième poste : les. Chaque enfant élevé donne droit à des trimestres supplémentaires et, sous conditions, à une majoration de 10 % de la pension de base à partir du troisième, mais 700 000 majorations au titre du minimum contributif restaient encore en attente de calcul à fin novembre 2025.Troisième poste : lesindemnisé. Chaque période validée par France Travail génère des trimestres assimilés, mais quand la transmission entre l'organisme et votre caisse a raté, ces trimestres disparaissent du relevé sans que personne ne vous prévienne.Les emplois d'avant 1975 et les congés maternité antérieurs à 2014 sont les autres angles morts fréquents signalés par le rapport.

Combien pouvez-vous récupérer



Sur vingt ans de retraite, un seul trimestre manquant se traduit par plusieurs milliers d'euros de perte cumulée. Et quand plusieurs postes se combinent, le total dépasse largement le manque à gagner moyen de 10 000 euros calculé par la Cour des comptes.



D'ailleurs, la complémentaire Agirc-Arrco peut aussi contenir des erreurs. Elle pèse souvent plus lourd que le régime de base dans le total de votre pension : une erreur de points peut représenter 100 à 200 euros par mois.



Le cas relayé cette semaine dans la presse, un retraité qui récupère 1 320 euros par an après un simple courrier à sa caisse complémentaire, n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une vérification que n'importe qui peut lancer.

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Retraite oubliée : ces 230 € par an que 437 000 Français n'ont jamais demandés à leur caisse Le manque à gagner dépend de la nature de l'erreur. Un trimestre de service militaire oublié peut coûter entre 20 et 50 euros par mois selon votre salaire de référence, à vie.Sur vingt ans de retraite, un seul trimestre manquant se traduit par plusieurs milliers d'euros de perte cumulée. Et quand plusieurs postes se combinent, le total dépasse largement le manque à gagner moyen de 10 000 euros calculé par la Cour des comptes.D'ailleurs, la complémentaire Agirc-Arrco peut aussi contenir des erreurs. Elle pèse souvent plus lourd que le régime de base dans le total de votre pension : une erreur de points peut représenter 100 à 200 euros par mois.Le cas relayé cette semaine dans la presse, un retraité qui récupèreaprès un simple courrier à sa caisse complémentaire, n'est pas un miracle. C'est le résultat d'une vérification que n'importe qui peut lancer.

La marche à suivre sur votre compte retraite



Ouvrez la rubrique « Ma carrière / Voir ma carrière ». Chaque année de votre vie active doit afficher le bon nombre de trimestres validés et le bon salaire reporté : si une ligne est vide ou un montant anormalement bas, c'est un poste à contester.



Le relevé est mis à jour chaque année au premier trimestre. Le moment idéal pour vérifier est donc mars ou avril, une fois les données de l'année précédente intégrées.



À partir de 55 ans, la correction se demande en ligne, rubrique « Ma carrière / Corriger ma carrière ». Les pièces les plus utiles : vos bulletins de paie anciens, votre livret militaire ou attestation de service national, vos attestations France Travail et vos relevés Agirc-Arrco annuels. Votre relevé de carrière est le seul document que vous pouvez contrôler avant qu'il ne soit trop tard. Il est consultable à tout âge sur le site officiel Info Retraite, via votre compte retraite personnel , avec votre identifiant FranceConnect.Ouvrez la rubrique « Ma carrière / Voir ma carrière ». Chaque année de votre vie active doit afficher le bon nombre de trimestres validés et le bon salaire reporté : si une ligne est vide ou un montant anormalement bas, c'est un poste à contester.Le relevé est mis à jour chaque année au premier trimestre. Le moment idéal pour vérifier est donc mars ou avril, une fois les données de l'année précédente intégrées.À partir de 55 ans, la correction se demande en ligne, rubrique « Ma carrière / Corriger ma carrière ». Les pièces les plus utiles : vos bulletins de paie anciens, votre livret militaire ou attestation de service national, vos attestations France Travail et vos relevés Agirc-Arrco annuels.

La précaution que personne ne prend après une correction Bonne nouvelle : vous avez contesté, votre caisse a recalculé. Mais la Cour des comptes révèle que 14,8 % des révisions de droits personnels contenaient elles-mêmes une erreur en 2025, contre 13,3 % un an plus tôt.



Près d'une correction sur sept aboutit à un calcul qui reste faux. Je ne dis pas qu'il faut se méfier de sa caisse, mais les chiffres disent qu'il faut vérifier chaque correction reçue, ligne par ligne, avec ses propres justificatifs sous les yeux.

2,2 millions de dossiers en attente : le vôtre y est peut-être En plus des 106 000 pensions mal calculées, la Cour des comptes signale un second problème distinct : 2,2 millions de majorations restent en attente de traitement, jamais calculées. Ce sont 1,5 million de compléments de réversion et 700 000 compléments au titre du minimum contributif que les caisses n'ont tout simplement pas encore liquidés.



Ces retraités n'ont pas reçu un mauvais montant. Ils n'ont pas reçu du tout une part de ce qui leur revient. Nous qui vérifions notre relevé chaque année, nous savons que l'argent est là, mais qu'il ne vient pas tout seul.