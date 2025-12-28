Retraite : 1 pension sur 10 comporte une erreur, voici comment vérifier et corriger votre relevé de carrière

Un retraité sur dix touché par une erreur de calcul
Le constat de la Cour des comptes est sans appel : en 2024, le taux d'erreur sur les pensions nouvellement liquidées s'élevait à 10,5 %. Si ce chiffre marque une légère amélioration par rapport aux 12,4 % constatés en 2023, il reste préoccupant. Dans l'immense majorité des cas, ces erreurs sont défavorables aux assurés.
L'impact financier cumulé de ces dysfonctionnements est estimé à 900 millions d'euros pour la seule année 2024. Un retraité dont la pension est sous-évaluée de 20 euros par mois perd ainsi plus de 6 000 euros sur 25 ans de retraite. Les erreurs les plus fréquentes concernent des trimestres manquants, des salaires non pris en compte dans le calcul, ou encore des majorations pour enfants oubliées.
Les périodes de service militaire, de chômage indemnisé, d'arrêt maladie ou de maternité figurent parmi les plus souvent omises. Or, quatre trimestres manquants peuvent entraîner une décote de 5 % sur la pension de base, soit plusieurs dizaines d'euros en moins chaque mois, et ce jusqu'à la fin de la vie.
L'impact financier cumulé de ces dysfonctionnements est estimé à 900 millions d'euros pour la seule année 2024. Un retraité dont la pension est sous-évaluée de 20 euros par mois perd ainsi plus de 6 000 euros sur 25 ans de retraite. Les erreurs les plus fréquentes concernent des trimestres manquants, des salaires non pris en compte dans le calcul, ou encore des majorations pour enfants oubliées.
Les périodes de service militaire, de chômage indemnisé, d'arrêt maladie ou de maternité figurent parmi les plus souvent omises. Or, quatre trimestres manquants peuvent entraîner une décote de 5 % sur la pension de base, soit plusieurs dizaines d'euros en moins chaque mois, et ce jusqu'à la fin de la vie.
Comment accéder à votre relevé de carrière et repérer les anomalies
La première étape consiste à consulter votre relevé de carrière. Ce document retrace l'ensemble de votre parcours professionnel : périodes travaillées, salaires déclarés, trimestres validés et points de retraite complémentaire acquis. Vous pouvez y accéder gratuitement sur le site info-retraite.fr en vous connectant via FranceConnect.
Une fois connecté, un code couleur vous permet d'identifier rapidement les années complètes, incomplètes ou manquantes. Les experts recommandent de vérifier particulièrement :
Selon les experts de la Cnav, le service militaire et les emplois de début de carrière sont les oublis les plus fréquents. Une vérification annuelle, comme pour un avis d'imposition, est vivement conseillée.
Une fois connecté, un code couleur vous permet d'identifier rapidement les années complètes, incomplètes ou manquantes. Les experts recommandent de vérifier particulièrement :
- Les années sans trimestre validé ou avec moins de quatre trimestres
- Les salaires anormalement bas par rapport à votre activité réelle
- L'absence du service national (qui donne droit à quatre ou cinq trimestres)
- Les périodes de chômage, maladie ou maternité non comptabilisées
- Les petits emplois de début de carrière ou jobs étudiants disparus
La procédure pour faire corriger votre relevé
Si vous avez 55 ans ou plus, vous pouvez utiliser le service en ligne « Corriger ma carrière » disponible sur info-retraite.fr. Ce dispositif permet de signaler une anomalie et de téléverser directement vos justificatifs. Votre demande sera transmise à tous les régimes concernés, même si vous avez relevé de plusieurs caisses au cours de votre vie professionnelle.
Pour les assurés du régime général, le service « Mettre à jour mon relevé de carrière » sur lassuranceretraite.fr offre une procédure similaire. Vous pouvez également contacter votre Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) par courrier ou en prenant rendez-vous.
Si vous avez moins de 55 ans, la correction reste possible depuis 2021 en contactant directement la caisse concernée (Cnav, Carsat, MSA, Cipav selon votre statut). Dans tous les cas, vous devrez fournir des justificatifs : bulletins de salaire, certificats de travail, attestations Pôle emploi, relevés d'indemnités journalières ou état signalétique des services militaires.
Pour les assurés du régime général, le service « Mettre à jour mon relevé de carrière » sur lassuranceretraite.fr offre une procédure similaire. Vous pouvez également contacter votre Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) par courrier ou en prenant rendez-vous.
Si vous avez moins de 55 ans, la correction reste possible depuis 2021 en contactant directement la caisse concernée (Cnav, Carsat, MSA, Cipav selon votre statut). Dans tous les cas, vous devrez fournir des justificatifs : bulletins de salaire, certificats de travail, attestations Pôle emploi, relevés d'indemnités journalières ou état signalétique des services militaires.
Les documents à conserver précieusement
Pour faire valoir vos droits, vous devrez prouver les périodes manquantes. Les pièces les plus utiles sont :
Si vous avez perdu certains documents, des solutions existent. Les archives départementales, les anciens employeurs ou leurs successeurs, et les organismes sociaux peuvent parfois fournir des duplicatas. Le délai de traitement d'une demande de correction varie de quelques semaines à plusieurs mois selon la complexité du dossier.
SeniorActu vous conseille d'anticiper : vérifiez votre relevé au moins 12 à 18 mois avant votre départ prévu. Une régularisation tardive peut retarder le versement de votre première pension et vous priver temporairement de revenus.
- Bulletins de salaire (y compris les plus anciens)
- Certificats de travail et contrats
- Attestations Pôle emploi (ex-Assedic) pour les périodes de chômage
- Relevés d'indemnités journalières de la CPAM pour les arrêts maladie
- État signalétique des services pour le service militaire (à demander aux archives militaires si perdu)
- Livret de famille pour les trimestres liés aux enfants
SeniorActu vous conseille d'anticiper : vérifiez votre relevé au moins 12 à 18 mois avant votre départ prévu. Une régularisation tardive peut retarder le versement de votre première pension et vous priver temporairement de revenus.
Sources
- Cour des comptes, Rapport sur la certification des comptes de la Sécurité sociale, mai 2025
- L'Assurance retraite, Service « Mettre à jour mon relevé de carrière », lassuranceretraite.fr
- Info Retraite, Service « Corriger ma carrière », info-retraite.fr
- Cour des comptes, Rapport sur la certification des comptes de la Sécurité sociale, mai 2025
- L'Assurance retraite, Service « Mettre à jour mon relevé de carrière », lassuranceretraite.fr
- Info Retraite, Service « Corriger ma carrière », info-retraite.fr