Simulateur Info-Retraite : pourquoi le montant affiché peut être différent de votre pension réelle

Ce qu'il faut retenir
- Le simulateur Info-Retraite a été mis à jour le 28 janvier 2026, mais certaines mesures (surcote parentale, trimestres enfant carrière longue) seront ajoutées ultérieurement
- L'estimation repose sur votre relevé de carrière, qui peut contenir des erreurs : 1 pension sur 7 est mal calculée selon la Cour des comptes
- Les erreurs les plus fréquentes concernent le service militaire, les petits emplois de début de carrière et les périodes de chômage
- Vous pouvez corriger votre relevé de carrière en ligne dès 55 ans sur lassuranceretraite.fr
- Une erreur d'un trimestre peut entraîner une décote de 1,25% sur votre pension, soit plusieurs dizaines d'euros par mois à vie
Ce que le simulateur intègre désormais
L'Union Retraite a annoncé mercredi 28 janvier 2026 la mise à jour du service « Mon estimation retraite », accessible depuis le site info-retraite.fr. Cette nouvelle version prend en compte la suspension de la réforme des retraites votée en décembre 2025.
Concrètement, le simulateur intègre désormais l'ajustement des âges légaux et des trimestres requis pour les personnes nées entre 1964 et 1968. Il calcule également les 23 ou 24 meilleures années (au lieu de 25) pour les mères relevant de plusieurs régimes de retraite.
Mais cette mise à jour reste partielle. L'Union Retraite précise qu'une seconde actualisation interviendra ultérieurement pour intégrer les deux trimestres « enfant » accordés aux mères en carrière longue, la mise à jour de la surcote parentale et les nouvelles règles du cumul emploi-retraite. Ces mesures attendent encore la publication des décrets d'application.
Concrètement, le simulateur intègre désormais l'ajustement des âges légaux et des trimestres requis pour les personnes nées entre 1964 et 1968. Il calcule également les 23 ou 24 meilleures années (au lieu de 25) pour les mères relevant de plusieurs régimes de retraite.
Mais cette mise à jour reste partielle. L'Union Retraite précise qu'une seconde actualisation interviendra ultérieurement pour intégrer les deux trimestres « enfant » accordés aux mères en carrière longue, la mise à jour de la surcote parentale et les nouvelles règles du cumul emploi-retraite. Ces mesures attendent encore la publication des décrets d'application.
Les trois raisons pour lesquelles le montant peut différer
Raison 1 Relevé incomplet
Votre relevé de carrière contient des erreurs
1 pension sur 7 mal calculée
Erreurs fréquentes
Service militaire, jobs étudiants, chômage
Raison 2 Données manquantes
Enfants non déclarés
Trimestres maternité/éducation absents
Périodes à l'étranger
Non intégrées automatiquement
Raison 3 Mise à jour incomplète
Mesures en attente de décrets
Surcote parentale, trimestres enfant
Prochaine mise à jour
Après publication des décrets
Le simulateur ne corrige pas les erreurs présentes dans votre historique de carrière. Il se contente de calculer votre pension à partir des données enregistrées par vos différentes caisses. Si une période manque ou si un salaire est mal reporté, l'estimation sera faussée dès le départ.
L'impact financier d'une erreur sur votre pension
La Cour des comptes tire régulièrement la sonnette d'alarme. Dans son dernier rapport, elle estime qu'une pension sur sept comporte au moins une erreur de calcul. Dans trois quarts des cas, cette erreur se fait au détriment du retraité.
Pour un retraité dont la pension est sous-estimée de 50 euros par mois, le manque à gagner atteint 600 euros par an. Sur une durée moyenne de retraite de 25 ans, cela représente 15 000 euros perdus définitivement.
Impact Erreur non corrigée
Préjudice médian annuel
124 € par an
Décote par trimestre manquant
-1,25% sur la pension
Erreurs supérieures à 1 000 €/an
Près de 1 cas sur 10
Pour un retraité dont la pension est sous-estimée de 50 euros par mois, le manque à gagner atteint 600 euros par an. Sur une durée moyenne de retraite de 25 ans, cela représente 15 000 euros perdus définitivement.
Comment vérifier et corriger votre relevé de carrière
La bonne nouvelle : vous pouvez agir avant votre départ en retraite. Voici les étapes à suivre.
Consultez votre relevé de carrière sur votre espace personnel info-retraite.fr. Ce document récapitule tous les trimestres et salaires enregistrés par vos différentes caisses. Vérifiez année par année que tous vos employeurs apparaissent, y compris les jobs d'été et les petits contrats de début de carrière.
Repérez les périodes manquantes : service militaire, périodes de chômage indemnisé, congés maternité, arrêts maladie de longue durée. Ces périodes donnent droit à des trimestres dits « assimilés » qui doivent figurer sur votre relevé.
Demandez une correction si nécessaire. À partir de 55 ans, vous pouvez utiliser le service « Mettre à jour mon relevé de carrière » sur lassuranceretraite.fr. Avant cet âge, contactez directement chaque caisse concernée avec vos justificatifs : bulletins de salaire, attestations Pôle emploi, livret militaire.
N'attendez pas le dernier moment. Une fois votre retraite liquidée (c'est-à-dire mise en paiement), les corrections deviennent beaucoup plus difficiles à obtenir. La vérification doit se faire plusieurs années avant votre départ prévu.
Consultez votre relevé de carrière sur votre espace personnel info-retraite.fr. Ce document récapitule tous les trimestres et salaires enregistrés par vos différentes caisses. Vérifiez année par année que tous vos employeurs apparaissent, y compris les jobs d'été et les petits contrats de début de carrière.
Repérez les périodes manquantes : service militaire, périodes de chômage indemnisé, congés maternité, arrêts maladie de longue durée. Ces périodes donnent droit à des trimestres dits « assimilés » qui doivent figurer sur votre relevé.
Demandez une correction si nécessaire. À partir de 55 ans, vous pouvez utiliser le service « Mettre à jour mon relevé de carrière » sur lassuranceretraite.fr. Avant cet âge, contactez directement chaque caisse concernée avec vos justificatifs : bulletins de salaire, attestations Pôle emploi, livret militaire.
N'attendez pas le dernier moment. Une fois votre retraite liquidée (c'est-à-dire mise en paiement), les corrections deviennent beaucoup plus difficiles à obtenir. La vérification doit se faire plusieurs années avant votre départ prévu.
Sources :
- Union Retraite, communiqué du 28 janvier 2026
- Cour des comptes, rapport de certification des comptes de la Sécurité sociale, mai 2022
- L'Assurance retraite, janvier 2026
- Union Retraite, communiqué du 28 janvier 2026
- Cour des comptes, rapport de certification des comptes de la Sécurité sociale, mai 2022
- L'Assurance retraite, janvier 2026
📖 Notre guide de référence
Retrouvez la formule complète, les trimestres requis par génération, la décote, la surcote et un exemple chiffré dans notre article pilier :
Calcul retraite 2026 : le guide complet pour estimer votre pension
Retrouvez la formule complète, les trimestres requis par génération, la décote, la surcote et un exemple chiffré dans notre article pilier :
Calcul retraite 2026 : le guide complet pour estimer votre pension