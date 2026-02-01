Retraite Simulateur Info-Retraite : pourquoi le montant affiché peut être différent de votre pension réelle Par Fabrice Crozier | Publié le 01/02/2026 à 08:56 | mis à jour le 12/02/2026 à 11:45 Le simulateur officiel Info-Retraite a été mis à jour mercredi 28 janvier 2026 pour intégrer la suspension de la réforme. Mais attention : le montant affiché reste une estimation qui peut s'écarter de votre pension réelle. Voici les trois raisons principales de cet écart et comment les éviter.

Ce qu'il faut retenir

Le simulateur Info-Retraite a été mis à jour le 28 janvier 2026, mais certaines mesures (surcote parentale, trimestres enfant carrière longue) seront ajoutées ultérieurement L'estimation repose sur votre relevé de carrière, qui peut contenir des erreurs : 1 pension sur 7 est mal calculée selon la Cour des comptes Les erreurs les plus fréquentes concernent le service militaire, les petits emplois de début de carrière et les périodes de chômage Vous pouvez corriger votre relevé de carrière en ligne dès 55 ans sur lassuranceretraite.fr Une erreur d'un trimestre peut entraîner une décote de 1,25% sur votre pension, soit plusieurs dizaines d'euros par mois à vie

Ce que le simulateur intègre désormais mercredi 28 janvier 2026 la mise à jour du service « Mon estimation retraite », accessible depuis le site



Concrètement, le simulateur intègre désormais l'ajustement des âges légaux et des trimestres requis pour les personnes nées entre 1964 et 1968. Il calcule également les 23 ou 24 meilleures années (au lieu de 25) pour les mères relevant de plusieurs régimes de retraite.



Mais cette mise à jour reste partielle. L'Union Retraite précise qu'une seconde actualisation interviendra ultérieurement pour intégrer les deux trimestres « enfant » accordés aux mères en carrière longue, la mise à jour de la surcote parentale et les nouvelles règles du cumul emploi-retraite. Ces mesures attendent encore la publication des décrets d'application. L'Union Retraite a annoncéla mise à jour du service « Mon estimation retraite », accessible depuis le site info-retraite.fr . Cette nouvelle version prend en compte la suspension de la réforme des retraites votée en décembre 2025.Concrètement, le simulateur intègre désormais l'ajustement des âges légaux et des trimestres requis pour les personnes nées entre 1964 et 1968. Il calcule également les(au lieu de 25) pour les mères relevant de plusieurs régimes de retraite.Mais cette mise à jour reste partielle. L'Union Retraite précise qu'uneinterviendra ultérieurement pour intégrer les deux trimestres « enfant » accordés aux mères en carrière longue, la mise à jour de la surcote parentale et les nouvelles règles du cumul emploi-retraite. Ces mesures attendent encore la publication des décrets d'application.

Les trois raisons pour lesquelles le montant peut différer Raison 1 Relevé incomplet 📄 Votre relevé de carrière contient des erreurs 1 pension sur 7 mal calculée ⚠️ Erreurs fréquentes Service militaire, jobs étudiants, chômage Raison 2 Données manquantes 👶 Enfants non déclarés Trimestres maternité/éducation absents 🌍 Périodes à l'étranger Non intégrées automatiquement Raison 3 Mise à jour incomplète ⏱️ Mesures en attente de décrets Surcote parentale, trimestres enfant 📅 Prochaine mise à jour Après publication des décrets



Le simulateur ne corrige pas les erreurs présentes dans votre historique de carrière. Il se contente de calculer votre pension à partir des données enregistrées par vos différentes caisses. Si une période manque ou si un salaire est mal reporté, l'estimation sera faussée dès le départ. Le simulateur ne corrige pas les erreurs présentes dans votre historique de carrière. Il se contente de calculer votre pension à partir des données enregistrées par vos différentes caisses. Si une période manque ou si un salaire est mal reporté, l'estimation sera faussée dès le départ.

L'impact financier d'une erreur sur votre pension une pension sur sept comporte au moins une erreur de calcul. Dans trois quarts des cas, cette erreur se fait au détriment du retraité.

Impact Erreur non corrigée 💶 Préjudice médian annuel 124 € par an 📉 Décote par trimestre manquant -1,25% sur la pension ⚠️ Erreurs supérieures à 1 000 €/an Près de 1 cas sur 10

Pour un retraité dont la pension est sous-estimée de 50 euros par mois, le manque à gagner atteint 600 euros par an. Sur une durée moyenne de retraite de 25 ans, cela représente 15 000 euros perdus définitivement. La Cour des comptes tire régulièrement la sonnette d'alarme. Dans son dernier rapport, elle estime qu'comporte au moins une erreur de calcul. Dans, cette erreur se fait au détriment du retraité.Pour un retraité dont la pension est sous-estimée de, le manque à gagner atteint. Sur une durée moyenne de retraite de 25 ans, cela représenteperdus définitivement.

Comment vérifier et corriger votre relevé de carrière



Consultez votre relevé de carrière sur votre espace personnel



Repérez les périodes manquantes : service militaire, périodes de chômage indemnisé, congés maternité, arrêts maladie de longue durée. Ces périodes donnent droit à des trimestres dits « assimilés » qui doivent figurer sur votre relevé.



Demandez une correction si nécessaire. À partir de 55 ans, vous pouvez utiliser le service « Mettre à jour mon relevé de carrière » sur



N'attendez pas le dernier moment. Une fois votre retraite liquidée (c'est-à-dire mise en paiement), les corrections deviennent beaucoup plus difficiles à obtenir. La vérification doit se faire plusieurs années avant votre départ prévu. La bonne nouvelle : vous pouvez agir avant votre départ en retraite. Voici les étapes à suivre.sur votre espace personnel info-retraite.fr . Ce document récapitule tous les trimestres et salaires enregistrés par vos différentes caisses. Vérifiez année par année que tous vos employeurs apparaissent, y compris les jobs d'été et les petits contrats de début de carrière.: service militaire, périodes de chômage indemnisé, congés maternité, arrêts maladie de longue durée. Ces périodes donnent droit à des trimestres dits « assimilés » qui doivent figurer sur votre relevé.si nécessaire. À partir de, vous pouvez utiliser le service « Mettre à jour mon relevé de carrière » sur lassuranceretraite.fr . Avant cet âge, contactez directement chaque caisse concernée avec vos justificatifs : bulletins de salaire, attestations Pôle emploi, livret militaire.Une fois votre retraite liquidée (c'est-à-dire mise en paiement), les corrections deviennent beaucoup plus difficiles à obtenir. La vérification doit se faire plusieurs années avant votre départ prévu.

Sources :

- Union Retraite, communiqué du 28 janvier 2026

- Cour des comptes, rapport de certification des comptes de la Sécurité sociale, mai 2022

- L'Assurance retraite, janvier 2026

📖 Notre guide de référence



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