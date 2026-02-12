Calcul retraite 2026 : le guide complet pour estimer votre pension

Sommaire
- La formule de base du calcul de la retraite
- Le salaire annuel moyen : sur combien d'années
- Combien de trimestres pour le taux plein en 2026
- Décote et surcote : combien vous perdez ou gagnez
- Les trimestres pour enfants : un levier souvent sous-estimé
- Carrière longue : partir avant l'âge légal
- Les simulateurs officiels pour estimer sa retraite
- Comment obtenir et vérifier son relevé de carrière
- Exemple chiffré : du salaire au montant de la pension
La formule de base du calcul de la retraite
Le calcul de la retraite de base des salariés du secteur privé repose sur une formule en trois éléments. La comprendre permet d'anticiper le montant de sa future pension et d'identifier les leviers pour l'améliorer.
La formule est la suivante : Salaire Annuel Moyen × Taux de liquidation × (Durée d'assurance ÷ Durée de référence).
Le Salaire Annuel Moyen (SAM) correspond à la moyenne de vos meilleurs salaires revalorisés. Le taux de liquidation est de 50 % si vous remplissez les conditions du « taux plein » (c'est-à-dire une retraite complète, sans réduction). Enfin, le rapport entre votre durée d'assurance (les trimestres que vous avez validés) et la durée de référence (le nombre de trimestres requis pour votre génération) détermine la proportion de pension à laquelle vous avez droit.
Par exemple, si votre SAM est de 24 000 € par an et que vous avez validé tous vos trimestres, votre retraite de base sera de : 24 000 × 50 % × 1 = 12 000 € par an, soit 1 000 € brut par mois.
Cette pension de base s'ajoute à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, calculée selon un système de points (valeur du point en 2026 : 1,4386 €). Le montant total de la retraite est la somme des deux.
Pour les fonctionnaires, le calcul est différent : la pension est basée sur les six derniers mois de traitement, avec un taux maximal de 75 %.
La formule est la suivante : Salaire Annuel Moyen × Taux de liquidation × (Durée d'assurance ÷ Durée de référence).
Le Salaire Annuel Moyen (SAM) correspond à la moyenne de vos meilleurs salaires revalorisés. Le taux de liquidation est de 50 % si vous remplissez les conditions du « taux plein » (c'est-à-dire une retraite complète, sans réduction). Enfin, le rapport entre votre durée d'assurance (les trimestres que vous avez validés) et la durée de référence (le nombre de trimestres requis pour votre génération) détermine la proportion de pension à laquelle vous avez droit.
Par exemple, si votre SAM est de 24 000 € par an et que vous avez validé tous vos trimestres, votre retraite de base sera de : 24 000 × 50 % × 1 = 12 000 € par an, soit 1 000 € brut par mois.
Cette pension de base s'ajoute à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, calculée selon un système de points (valeur du point en 2026 : 1,4386 €). Le montant total de la retraite est la somme des deux.
Pour les fonctionnaires, le calcul est différent : la pension est basée sur les six derniers mois de traitement, avec un taux maximal de 75 %.
Le salaire annuel moyen : sur combien d'années
Le Salaire Annuel Moyen — ou SAM — correspond à la moyenne de vos 25 meilleures années de salaire brut. Seuls les salaires soumis à cotisations retraite sont retenus, dans la limite du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (le PASS), fixé à 48 060 € en 2026, soit 4 005 € par mois.
Pour le calcul, vos salaires passés sont revalorisés chaque année par des coefficients fixés par arrêté ministériel. Un salaire perçu en 1990 n'est donc pas pris à sa valeur d'époque mais revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Cette revalorisation peut modifier significativement le classement de vos « meilleures années ».
👉 Ce qui change avec la LFSS 2026 pour les mères
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026 modifie le calcul du SAM pour les femmes ayant eu des enfants. Le nombre d'années retenues passe de 25 à :
Pour le calcul, vos salaires passés sont revalorisés chaque année par des coefficients fixés par arrêté ministériel. Un salaire perçu en 1990 n'est donc pas pris à sa valeur d'époque mais revalorisé pour tenir compte de l'inflation. Cette revalorisation peut modifier significativement le classement de vos « meilleures années ».
👉 Ce qui change avec la LFSS 2026 pour les mères
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026 modifie le calcul du SAM pour les femmes ayant eu des enfants. Le nombre d'années retenues passe de 25 à :
- 24 meilleures années pour les mères d'un enfant
- 23 meilleures années pour les mères de deux enfants ou plus
Combien de trimestres pour le taux plein en 2026
Le nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite au taux plein (c'est-à-dire à 50 %, sans réduction) dépend de votre année de naissance. La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2026 (LFSS 2026), promulguée le 31 décembre 2025, a suspendu partiellement la réforme des retraites de 2023 pour les générations 1964 à 1968. Cette suspension s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Voici le tableau à jour :
Point essentiel : quel que soit votre nombre de trimestres, si vous partez à la retraite à 67 ans, votre pension est automatiquement calculée au taux plein de 50 %, sans aucune réduction. C'est ce que l'on appelle l'« âge du taux plein automatique ».
⚠️ Attention : la suspension de la LFSS 2026 est temporaire. Elle court jusqu'au 1er janvier 2028. Après cette date, sauf nouvelle loi, le calendrier initial de la réforme reprendra son cours. Les générations 1969 et suivantes ne sont pas concernées par la suspension.
Voici le tableau à jour :
1961-1963 Inchangé
Âge légal de départ
62 ans à 62 ans et 9 mois
Trimestres requis pour le taux plein
168 à 170
1964 Modifié LFSS 2026
Âge légal de départ
62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans)
Trimestres requis pour le taux plein
170 (au lieu de 171)
1965 (janv.-mars) Modifié LFSS 2026
Âge légal de départ
62 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans et 3 mois)
Trimestres requis pour le taux plein
170 (au lieu de 172)
1965 (avril-déc.) Modifié LFSS 2026
Âge légal de départ
63 ans (au lieu de 63 ans et 3 mois)
Trimestres requis pour le taux plein
171 (au lieu de 172)
1966-1968 Âge modifié LFSS 2026
Âge légal de départ
63 ans et 3 mois à 63 ans et 9 mois (au lieu de 63 ans 6 mois à 64 ans)
Trimestres requis pour le taux plein
172 (inchangé)
1969 et après Inchangé
Âge légal de départ
64 ans
Trimestres requis pour le taux plein
172
Point essentiel : quel que soit votre nombre de trimestres, si vous partez à la retraite à 67 ans, votre pension est automatiquement calculée au taux plein de 50 %, sans aucune réduction. C'est ce que l'on appelle l'« âge du taux plein automatique ».
⚠️ Attention : la suspension de la LFSS 2026 est temporaire. Elle court jusqu'au 1er janvier 2028. Après cette date, sauf nouvelle loi, le calendrier initial de la réforme reprendra son cours. Les générations 1969 et suivantes ne sont pas concernées par la suspension.
Décote et surcote : combien vous perdez ou gagnez
Si vous partez en retraite avant 67 ans sans avoir validé tous les trimestres requis, votre pension subit une décote, c'est-à-dire une réduction définitive.
👉 Comment fonctionne la décote ?
Le taux de liquidation de 50 % est réduit de 0,625 % par trimestre manquant. En pratique, cela représente une perte de 1,25 % sur le montant de la pension par trimestre manquant. La décote est plafonnée à 20 trimestres maximum, soit une réduction maximale de 25 % de votre pension.
Le nombre de trimestres manquants est calculé de la façon la plus favorable pour vous : on retient le plus petit entre le nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée de référence de votre génération et le nombre de trimestres qui vous séparent de vos 67 ans.
Exemple : vous partez à 62 ans et 9 mois avec 165 trimestres au lieu des 170 requis. Il vous manque 5 trimestres. Votre taux passe de 50 % à 50 % − (5 × 0,625 %) = 46,875 %. Avec un SAM de 24 000 €, votre pension de base passe de 1 000 € à 938 € brut par mois, soit une perte de 62 € par mois à vie.
👉 Comment fonctionne la surcote ?
À l'inverse, si vous continuez à travailler au-delà de l'âge légal alors que vous avez déjà tous vos trimestres, votre pension bénéficie d'une surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire. Cette majoration n'est pas plafonnée. Seuls les trimestres réellement cotisés comptent pour la surcote (pas les trimestres assimilés pour maladie, chômage, etc.).
Exemple : vous avez vos 172 trimestres à 64 ans et vous partez à 65 ans, soit 4 trimestres de plus. Votre pension est majorée de 4 × 1,25 % = 5 %. Avec une pension de base de 1 000 €, cela représente 50 € de plus par mois, à vie.
👉 Comment fonctionne la décote ?
Le taux de liquidation de 50 % est réduit de 0,625 % par trimestre manquant. En pratique, cela représente une perte de 1,25 % sur le montant de la pension par trimestre manquant. La décote est plafonnée à 20 trimestres maximum, soit une réduction maximale de 25 % de votre pension.
Le nombre de trimestres manquants est calculé de la façon la plus favorable pour vous : on retient le plus petit entre le nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée de référence de votre génération et le nombre de trimestres qui vous séparent de vos 67 ans.
Exemple : vous partez à 62 ans et 9 mois avec 165 trimestres au lieu des 170 requis. Il vous manque 5 trimestres. Votre taux passe de 50 % à 50 % − (5 × 0,625 %) = 46,875 %. Avec un SAM de 24 000 €, votre pension de base passe de 1 000 € à 938 € brut par mois, soit une perte de 62 € par mois à vie.
👉 Comment fonctionne la surcote ?
À l'inverse, si vous continuez à travailler au-delà de l'âge légal alors que vous avez déjà tous vos trimestres, votre pension bénéficie d'une surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire. Cette majoration n'est pas plafonnée. Seuls les trimestres réellement cotisés comptent pour la surcote (pas les trimestres assimilés pour maladie, chômage, etc.).
Exemple : vous avez vos 172 trimestres à 64 ans et vous partez à 65 ans, soit 4 trimestres de plus. Votre pension est majorée de 4 × 1,25 % = 5 %. Avec une pension de base de 1 000 €, cela représente 50 € de plus par mois, à vie.
Les trimestres pour enfants : un levier souvent sous-estimé
Les enfants peuvent vous faire gagner des trimestres supplémentaires pour votre retraite. Ces trimestres s'ajoutent à votre durée d'assurance et peuvent vous permettre d'atteindre le taux plein plus tôt.
👉 Les trimestres accordés par enfant
Pour chaque enfant, il est possible d'obtenir jusqu'à 8 trimestres, répartis en deux catégories :
👉 La majoration pour 3 enfants ou plus
Si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, votre pension de base est majorée de 10 %. Cette majoration s'applique au montant final de la pension, après le calcul de base.
👉 Nouveauté LFSS 2026 : les trimestres enfants pour la carrière longue
Jusqu'ici, les trimestres accordés pour la maternité et l'éducation ne comptaient pas pour un départ anticipé en carrière longue. La LFSS 2026 change la donne : à partir du 1er septembre 2026, ces trimestres pourront être pris en compte pour accéder au dispositif, dans la limite de 2 trimestres. Plus de 13 000 femmes nées à partir de 1970 devraient en bénéficier.
👉 Les trimestres accordés par enfant
Pour chaque enfant, il est possible d'obtenir jusqu'à 8 trimestres, répartis en deux catégories :
- 4 trimestres de maternité ou d'adoption : attribués automatiquement à la mère biologique (ou à l'un des parents adoptifs)
- 4 trimestres d'éducation : attribués à la personne qui a élevé l'enfant pendant ses 4 premières années. Pour les enfants nés après 2010, ces trimestres peuvent être partagés entre les deux parents
Si vous avez eu ou élevé au moins 3 enfants, votre pension de base est majorée de 10 %. Cette majoration s'applique au montant final de la pension, après le calcul de base.
👉 Nouveauté LFSS 2026 : les trimestres enfants pour la carrière longue
Jusqu'ici, les trimestres accordés pour la maternité et l'éducation ne comptaient pas pour un départ anticipé en carrière longue. La LFSS 2026 change la donne : à partir du 1er septembre 2026, ces trimestres pourront être pris en compte pour accéder au dispositif, dans la limite de 2 trimestres. Plus de 13 000 femmes nées à partir de 1970 devraient en bénéficier.
Carrière longue : partir avant l'âge légal
Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue permet aux personnes ayant commencé à travailler jeunes de partir avant l'âge légal. La LFSS 2026 en a assoupli les conditions.
👉 Les conditions à remplir
Pour bénéficier d'un départ anticipé, vous devez remplir deux conditions :
Le détail des conditions par génération est consultable sur le site Service Public.
👉 Les conditions à remplir
Pour bénéficier d'un départ anticipé, vous devez remplir deux conditions :
- Avoir commencé à travailler avant 16, 18, 20 ou 21 ans : vous devez avoir validé au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de cet âge (ou 4 trimestres si vous êtes né entre octobre et décembre)
- Avoir cotisé un nombre suffisant de trimestres : le nombre exact dépend de votre année de naissance et de l'âge auquel vous avez commencé à travailler
Le détail des conditions par génération est consultable sur le site Service Public.
Les simulateurs officiels pour estimer sa retraite
Trois outils gratuits et officiels permettent d'estimer le montant de votre future pension. Ils utilisent directement les données de votre carrière enregistrées par vos caisses de retraite.
Le simulateur le plus complet est celui d'info-retraite.fr. Il regroupe les données de tous vos régimes de retraite et permet de simuler plusieurs scénarios : changement de statut, passage à temps partiel, expatriation ou encore ajout d'enfants. Depuis début 2026, il intègre une grande partie des mesures de la LFSS 2026.
⚠️ Attention : les simulateurs fournissent des estimations, pas des montants définitifs. Certains paramètres (revalorisation future des salaires, évolutions réglementaires) restent des projections. Le montant réel de votre pension ne sera fixé qu'au moment de la liquidation de votre retraite — c'est-à-dire lors de sa mise en paiement effective.
📱 Inter-régimes
Mon estimation retraite (info-retraite.fr)
Tous régimes confondus
Avantage
Vision globale, scénarios de carrière, LFSS 2026 intégrée
💻 Régime général
Simulateur lassuranceretraite.fr
Retraite de base + complémentaire
Avantage
Détail du calcul, projection par âge de départ
📊 Complémentaire
Mon espace Agirc-Arrco
Points acquis et valeur du point
Avantage
Nombre exact de points, simulation complémentaire
Le simulateur le plus complet est celui d'info-retraite.fr. Il regroupe les données de tous vos régimes de retraite et permet de simuler plusieurs scénarios : changement de statut, passage à temps partiel, expatriation ou encore ajout d'enfants. Depuis début 2026, il intègre une grande partie des mesures de la LFSS 2026.
⚠️ Attention : les simulateurs fournissent des estimations, pas des montants définitifs. Certains paramètres (revalorisation future des salaires, évolutions réglementaires) restent des projections. Le montant réel de votre pension ne sera fixé qu'au moment de la liquidation de votre retraite — c'est-à-dire lors de sa mise en paiement effective.
Comment obtenir et vérifier son relevé de carrière
Le relevé de carrière est le document qui récapitule toutes vos périodes d'activité et les trimestres validés, régime par régime. C'est la base sur laquelle sera calculée votre retraite. Le vérifier régulièrement est essentiel pour repérer d'éventuelles erreurs ou oublis.
👉 Comment y accéder
Connectez-vous à votre compte retraite sur info-retraite.fr avec FranceConnect (identifiants Ameli, Impots.gouv.fr ou Identité Numérique La Poste). Votre relevé de carrière est accessible directement dans votre espace personnel.
👉 Les points à vérifier
Si vous repérez une anomalie, vous pouvez demander une rectification en ligne sur info-retraite.fr ou directement auprès de votre caisse de retraite (la CNAV — Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse — pour les salariés du privé). À partir de 55 ans, vous pouvez demander un entretien information retraite gratuit et personnalisé pour faire le point sur votre dossier.
👉 Comment y accéder
Connectez-vous à votre compte retraite sur info-retraite.fr avec FranceConnect (identifiants Ameli, Impots.gouv.fr ou Identité Numérique La Poste). Votre relevé de carrière est accessible directement dans votre espace personnel.
👉 Les points à vérifier
- Les années manquantes : un emploi non déclaré, un stage, un service militaire ou un emploi à l'étranger peuvent ne pas apparaître
- Les trimestres assimilés : les périodes de chômage indemnisé, de maladie, de maternité ou de service national doivent figurer comme trimestres validés
- Les salaires reportés : vérifiez que les montants correspondent à vos bulletins de salaire. Une erreur sur les salaires modifie directement votre SAM
Exemple chiffré : du salaire au montant de la pension
Prenons un cas concret pour illustrer l'ensemble du calcul.
Profil : Françoise, née en 1964, ancienne secrétaire administrative dans le privé pendant 40 ans. Elle a deux enfants. Son Salaire Annuel Moyen (sur ses 23 meilleures années grâce à la LFSS 2026) est de 22 800 €, soit environ 1 900 € brut par mois. Elle a validé 170 trimestres, le nombre requis pour sa génération.
👉 Étape 1 : la retraite de base
Formule : 22 800 × 50 % × (170 ÷ 170) = 11 400 € par an, soit 950 € brut par mois.
Comme elle a eu 2 enfants, elle ne bénéficie pas de la majoration de 10 % (réservée à 3 enfants ou plus). En revanche, elle a pu partir avec 170 trimestres au lieu de 171 grâce à la suspension de la LFSS 2026, et son SAM a été calculé sur 23 ans au lieu de 25, ce qui l'a légèrement augmenté.
👉 Étape 2 : la retraite complémentaire Agirc-Arrco
Françoise a accumulé 4 200 points Agirc-Arrco au cours de sa carrière. La valeur du point en 2026 est de 1,4386 €.
Calcul : 4 200 × 1,4386 = 6 042 € par an, soit 503 € brut par mois.
👉 Étape 3 : le montant total
Retraite de base + complémentaire = 950 + 503 = 1 453 € brut par mois.
Après prélèvements sociaux (CSG — Contribution Sociale Généralisée —, CRDS — Contribution au Remboursement de la Dette Sociale — et CASA), le montant net sera d'environ 1 320 à 1 350 € par mois, selon son taux de CSG.
Et si Françoise avait eu un trimestre manquant ?
Avec 169 trimestres au lieu de 170, son taux passerait à 49,375 % au lieu de 50 %. Sa retraite de base tomberait à 938 € au lieu de 950 €. Un seul trimestre manquant lui coûterait 12 € par mois à vie, soit 144 € par an. Sur 25 ans de retraite, cela représente 3 600 € de pension en moins.
Profil : Françoise, née en 1964, ancienne secrétaire administrative dans le privé pendant 40 ans. Elle a deux enfants. Son Salaire Annuel Moyen (sur ses 23 meilleures années grâce à la LFSS 2026) est de 22 800 €, soit environ 1 900 € brut par mois. Elle a validé 170 trimestres, le nombre requis pour sa génération.
👉 Étape 1 : la retraite de base
Formule : 22 800 × 50 % × (170 ÷ 170) = 11 400 € par an, soit 950 € brut par mois.
Comme elle a eu 2 enfants, elle ne bénéficie pas de la majoration de 10 % (réservée à 3 enfants ou plus). En revanche, elle a pu partir avec 170 trimestres au lieu de 171 grâce à la suspension de la LFSS 2026, et son SAM a été calculé sur 23 ans au lieu de 25, ce qui l'a légèrement augmenté.
👉 Étape 2 : la retraite complémentaire Agirc-Arrco
Françoise a accumulé 4 200 points Agirc-Arrco au cours de sa carrière. La valeur du point en 2026 est de 1,4386 €.
Calcul : 4 200 × 1,4386 = 6 042 € par an, soit 503 € brut par mois.
👉 Étape 3 : le montant total
Retraite de base + complémentaire = 950 + 503 = 1 453 € brut par mois.
Après prélèvements sociaux (CSG — Contribution Sociale Généralisée —, CRDS — Contribution au Remboursement de la Dette Sociale — et CASA), le montant net sera d'environ 1 320 à 1 350 € par mois, selon son taux de CSG.
Et si Françoise avait eu un trimestre manquant ?
Avec 169 trimestres au lieu de 170, son taux passerait à 49,375 % au lieu de 50 %. Sa retraite de base tomberait à 938 € au lieu de 950 €. Un seul trimestre manquant lui coûterait 12 € par mois à vie, soit 144 € par an. Sur 25 ans de retraite, cela représente 3 600 € de pension en moins.
Sources :
- Service Public, « Pension de retraite de base à taux plein du salarié », mis à jour le 1er janvier 2026
- Service Public, « Durée d'assurance retraite du salarié du secteur privé », mis à jour le 1er janvier 2026
- L'Assurance retraite, « LFSS 2026 : principales mesures retraite », décembre 2025
- Vie-publique.fr, « Loi de financement de la sécurité sociale 2026 — Retraites », 6 janvier 2026
- Info-retraite.fr, « Mon estimation retraite », février 2026
- Service Public, « Pension de retraite de base à taux plein du salarié », mis à jour le 1er janvier 2026
- Service Public, « Durée d'assurance retraite du salarié du secteur privé », mis à jour le 1er janvier 2026
- L'Assurance retraite, « LFSS 2026 : principales mesures retraite », décembre 2025
- Vie-publique.fr, « Loi de financement de la sécurité sociale 2026 — Retraites », 6 janvier 2026
- Info-retraite.fr, « Mon estimation retraite », février 2026