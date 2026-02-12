Calcul retraite 2026 : le guide complet pour estimer votre pension

Si vous partez en retraite avant 67 ans sans avoir validé tous les trimestres requis, votre pension subit une décote, c'est-à-dire une réduction définitive.



👉 Comment fonctionne la décote ?



Le taux de liquidation de 50 % est réduit de 0,625 % par trimestre manquant. En pratique, cela représente une perte de 1,25 % sur le montant de la pension par trimestre manquant. La décote est plafonnée à 20 trimestres maximum, soit une réduction maximale de 25 % de votre pension.



Le nombre de trimestres manquants est calculé de la façon la plus favorable pour vous : on retient le plus petit entre le nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée de référence de votre génération et le nombre de trimestres qui vous séparent de vos 67 ans.



Exemple : vous partez à 62 ans et 9 mois avec 165 trimestres au lieu des 170 requis. Il vous manque 5 trimestres. Votre taux passe de 50 % à 50 % − (5 × 0,625 %) = 46,875 %. Avec un SAM de 24 000 €, votre pension de base passe de 1 000 € à 938 € brut par mois, soit une perte de 62 € par mois à vie.





👉 Comment fonctionne la surcote ?



À l'inverse, si vous continuez à travailler au-delà de l'âge légal alors que vous avez déjà tous vos trimestres, votre pension bénéficie d'une surcote de 1,25 % par trimestre supplémentaire. Cette majoration n'est pas plafonnée. Seuls les trimestres réellement cotisés comptent pour la surcote (pas les trimestres assimilés pour maladie, chômage, etc.).



Exemple : vous avez vos 172 trimestres à 64 ans et vous partez à 65 ans, soit 4 trimestres de plus. Votre pension est majorée de 4 × 1,25 % = 5 %. Avec une pension de base de 1 000 €, cela représente 50 € de plus par mois, à vie.