Retraite Retraite des mères 2026 : le calcul sur 23 ou 24 ans expliqué La loi de financement de la Sécurité sociale 2026 change les règles de calcul de la retraite pour les mères. Fini les 25 meilleures années pour toutes : selon le nombre d'enfants, votre pension sera désormais calculée sur 24 ou 23 ans. Qui est concerné ? Comment ça fonctionne ? Quel impact sur votre pension ? Réponses complètes.

Qu'est-ce que le nouveau calcul sur 23 ou 24 meilleures années ? salaire annuel moyen (SAM). Jusqu'à présent, ce salaire de référence correspondait à la moyenne des revenus des 25 meilleures années de votre carrière, revalorisés selon l'inflation.



La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée le 16 décembre 2025, modifie cette règle pour les mères. Désormais, le nombre d'années prises en compte dépend du nombre d'enfants :

Sans enfant : calcul sur les 25 meilleures années (règle inchangée)

: calcul sur les 25 meilleures années (règle inchangée) Mère d'un enfant : calcul sur les 24 meilleures années

: calcul sur les Mère de deux enfants ou plus : calcul sur les 23 meilleures années



L'objectif est de retirer du calcul une ou deux années de revenus faibles, souvent liées à la maternité, aux congés parentaux ou au temps partiel. En excluant ces années moins favorables, le salaire annuel moyen augmente, et donc le montant de la pension. La retraite de base du régime général est calculée à partir du. Jusqu'à présent, ce salaire de référence correspondait à la moyenne des revenus des 25 meilleures années de votre carrière, revalorisés selon l'inflation.La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, adoptée le 16 décembre 2025, modifie cette règle pour les mères. Désormais, le nombre d'années prises en compte dépend du nombre d'enfants :L'objectif est de retirer du calcul une ou deux années de revenus faibles, souvent liées à la maternité, aux congés parentaux ou au temps partiel. En excluant ces années moins favorables, le salaire annuel moyen augmente, et donc le montant de la pension.

Qui peut bénéficier de cette mesure ?

Avoir au moins un enfant donnant droit à des trimestres de majoration de durée d'assurance

donnant droit à des trimestres de majoration de durée d'assurance Partir à la retraite à compter de 2026 (la date de liquidation fait foi)

(la date de liquidation fait foi) Être affiliée à un régime concerné (voir liste ci-dessous)



Les régimes concernés :

Régime général de la Sécurité sociale (CNAV)

Régime des travailleurs indépendants (ex-SSI)

Régime des salariés agricoles (MSA salariés)

Régime des non-salariés agricoles (MSA exploitants)

Régime des cultes (CAVIMAC)



Selon le gouvernement, 50% des femmes liquidant leur retraite à partir de 2026 bénéficieront d'une hausse de pension grâce à cette mesure. Les femmes ayant eu des carrières hachées ou des périodes de revenus réduits seront les principales bénéficiaires.



Attention : les fonctionnaires relevant de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière ne sont pas concernés par cette mesure, leur pension étant calculée sur les six derniers mois de traitement. Cette mesure concerne les femmes remplissant les conditions suivantes :Selon le gouvernement,liquidant leur retraite à partir de 2026 bénéficieront d'une hausse de pension grâce à cette mesure. Les femmes ayant eu des carrières hachées ou des périodes de revenus réduits seront les principales bénéficiaires.: les fonctionnaires relevant de la fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière ne sont pas concernés par cette mesure, leur pension étant calculée sur les six derniers mois de traitement.

Quel impact sur le montant de votre pension ? L'impact sur votre pension dépend principalement d'un facteur : l'écart entre vos meilleures et vos moins bonnes années de revenus. Plus cet écart est important, plus le gain sera significatif.



Prenons l'exemple de Marie, 62 ans, mère de deux enfants



Marie a travaillé toute sa carrière dans le privé, mais a connu plusieurs années de revenus réduits : deux congés parentaux, puis un passage à temps partiel pendant cinq ans pour s'occuper de ses enfants. Son salaire annuel moyen calculé sur 25 ans s'établit à 28 000 €, ce qui lui donne une pension de base d'environ 1 200 € par mois.



Avec le nouveau calcul sur 23 ans, ses deux années les moins rémunératrices sont retirées de la moyenne. Résultat : son salaire annuel moyen remonte à environ 30 000 €. Sa pension de base gagne ainsi entre 80 et 120 € par mois, soit 960 à 1 440 € de plus par an.



À quoi pouvez-vous vous attendre selon votre profil ?



Si votre carrière a été stable avec peu de variations de salaire, le retrait d'une ou deux années ne changera pas radicalement votre moyenne. Comptez un gain modeste de 20 à 50 € par mois.



Si vous avez connu des périodes de temps partiel liées à vos enfants, l'effet sera plus net. Le gain peut atteindre 50 à 100 € par mois.



Si votre carrière a été très hachée ou interrompue à plusieurs reprises, vous êtes la principale bénéficiaire de cette mesure. Le gain peut grimper jusqu'à 80 à 150 € par mois.



Ces fourchettes sont indicatives. Seule une simulation personnalisée, basée sur votre historique réel de revenus, permettra de connaître l'impact exact sur votre pension.

Comment vérifier vos droits et préparer votre demande ? automatiquement lors de la liquidation de votre retraite. Vous n'avez pas de démarche spécifique à effectuer pour en bénéficier.



Toutefois, nous vous recommandons de vérifier plusieurs points dès maintenant :



1. Contrôlez votre relevé de carrière



Connectez-vous à votre Tous vos enfants sont bien enregistrés

Les trimestres de majoration pour enfants apparaissent

Toutes vos années de travail sont répertoriées 2. Demandez une estimation actualisée



Le simulateur



3. Signalez toute anomalie



En cas d'erreur sur votre relevé (enfant non déclaré, années manquantes), contactez votre caisse de retraite pour demander une régularisation avant votre départ. La bonne nouvelle : cette mesure s'appliqueralors de la liquidation de votre retraite. Vous n'avez pas de démarche spécifique à effectuer pour en bénéficier.Toutefois, nous vous recommandons de vérifier plusieurs points dès maintenant :Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr . Vérifiez que :Le simulateur Info-retraite.fr regroupe tous vos régimes de retraite. Une estimation personnalisée vous permettra de connaître l'impact potentiel de cette mesure sur votre pension.En cas d'erreur sur votre relevé (enfant non déclaré, années manquantes), contactez votre caisse de retraite pour demander une régularisation avant votre départ.

Les points de vigilance à connaître Le décret d'application n'est pas encore publié La loi prévoit que les modalités précises seront fixées par décret. Si vous partez à la retraite dans les premiers mois de 2026, renseignez-vous auprès de votre caisse pour connaître le calendrier exact de mise en œuvre.

Cette mesure ne concerne que la retraite de base Le calcul de votre retraite complémentaire (Agirc-Arrco, Ircantec...) reste inchangé. L'amélioration ne portera donc que sur la partie « régime général » de votre pension.

Les femmes à carrière stable seront moins impactées Si vos revenus ont été relativement constants tout au long de votre carrière, retirer une ou deux années ne changera pas significativement votre moyenne. L'effet sera plus marqué pour les femmes ayant connu des variations importantes de salaires.

Une autre mesure complémentaire La LFSS 2026 prévoit également que les trimestres de majoration pour enfants (jusqu'à 2 trimestres) pourront être pris en compte pour l'accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Cette disposition s'appliquera à partir de septembre 2026 et devrait bénéficier à plus de 13 000 femmes nées à partir de 1970.

La loi prévoit que les modalités précises seront fixées par décret. Si vous partez à la retraite dans les premiers mois de 2026, renseignez-vous auprès de votre caisse pour connaître le calendrier exact de mise en œuvre.Le calcul de votre retraite complémentaire (Agirc-Arrco, Ircantec...) reste inchangé. L'amélioration ne portera donc que sur la partie « régime général » de votre pension.Si vos revenus ont été relativement constants tout au long de votre carrière, retirer une ou deux années ne changera pas significativement votre moyenne. L'effet sera plus marqué pour les femmes ayant connu des variations importantes de salaires.La LFSS 2026 prévoit également que les trimestres de majoration pour enfants (jusqu'à 2 trimestres) pourront être pris en compte pour l'accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Cette disposition s'appliquera à partir de septembre 2026 et devrait bénéficier à plus denées à partir de 1970.

Sources :

- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, adoptée le 16 décembre 2025

- Vie-publique.fr, Loi de financement de la sécurité sociale 2026, janvier 2026

- L'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), Principales mesures retraite LFSS 2026, décembre 2025

- DREES, Les retraités et les retraites – Édition 2025

- Solidarites.gouv.fr, LFSS 2026 : les mesures phares, décembre 2025

📖 Notre guide de référence



Retrouvez la formule complète, les trimestres requis par génération, la décote, la surcote et un exemple chiffré dans notre article pilier :

Calcul retraite 2026 : le guide complet pour estimer votre pension Retrouvez la formule complète, les trimestres requis par génération, la décote, la surcote et un exemple chiffré dans notre article pilier :

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 07:00 | mis à jour le 12/02/2026 à 11:45



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