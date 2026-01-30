Retraite Agirc-Arrco : les 3 conditions pour une revalorisation en novembre 2026 Par Fabrice Crozier | Publié le 30/01/2026 à 08:57 | mis à jour le 11/02/2026 à 08:16 Depuis le 1er novembre 2025, les 14 millions de retraités du privé subissent un gel inédit de leur pension complémentaire. La prochaine revalorisation ne pourra intervenir qu'au 1er novembre 2026, et sous certaines conditions très précises. Voici ce qui devra se passer pour que les partenaires sociaux parviennent enfin à un accord.

Ce qu'il faut retenir

Les pensions Agirc-Arrco sont gelées depuis le 1er novembre 2025 et jusqu'au 31 octobre 2026 minimum La prochaine revalorisation possible est fixée au 1er novembre 2026, sous réserve d'un accord entre partenaires sociaux Le conseil d'administration se réunira mi-octobre 2026 pour voter la nouvelle valeur du point L'accord national interprofessionnel (ANI) actuel expire le 31 décembre 2026, un nouvel accord devra être négocié Les syndicats restent ouverts à la négociation, mais le patronat devra accepter de dépasser le seuil minimal de 0,2% Malgré 85,6 milliards de réserves et 1,6 milliard d'excédent en 2024, aucune revalorisation n'a été décidée

Pourquoi les pensions sont-elles bloquées depuis novembre 2025 17 octobre 2025, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco s'est réuni pour décider de la revalorisation annuelle des pensions complémentaires. Cette réunion s'est soldée par un échec historique : pour la première fois depuis la fusion des régimes en 2019, aucun accord n'a été trouvé entre les représentants des organisations patronales et syndicales.



Les positions des deux camps étaient irréconciliables. D'un côté, les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) demandaient une hausse de 1%, alignée sur l'inflation mesurée par l'INSEE. De l'autre, le patronat (Medef, CPME) proposait le strict minimum autorisé par l'accord en vigueur, soit 0,2%. Une proposition de compromis à 0,8% avancée par les syndicats a été catégoriquement rejetée par les organisations patronales.

Syndicats Position octobre 2025 📈 Revalorisation demandée +1% (puis compromis à 0,8%) 💰 Argument principal Réserves supérieures à 12 mois Patronat Position octobre 2025 📉 Revalorisation proposée +0,2% (minimum autorisé) ⚠️ Argument principal Prudence face aux incertitudes

Résultat : la valeur du point reste figée à 1,4386 € depuis novembre 2024. Ce blocage prive les 14 millions de retraités du secteur privé de toute hausse de leur pension complémentaire pendant une année entière. Pour certains anciens cadres, dont la complémentaire représente jusqu'à 60% de la pension totale, l'impact sur le pouvoir d'achat est considérable. Le, le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco s'est réuni pour décider de la revalorisation annuelle des pensions complémentaires. Cette réunion s'est soldée par un échec historique : pour la première fois depuis la fusion des régimes en 2019, aucun accord n'a été trouvé entre les représentants des organisations patronales et syndicales.Les positions des deux camps étaient irréconciliables. D'un côté, les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE-CGC) demandaient une hausse de, alignée sur l'inflation mesurée par l'INSEE. De l'autre, le patronat (Medef, CPME) proposait le strict minimum autorisé par l'accord en vigueur, soit. Une proposition de compromis à 0,8% avancée par les syndicats a été catégoriquement rejetée par les organisations patronales.Résultat : la valeur du point reste figée àdepuis novembre 2024. Ce blocage prive les 14 millions de retraités du secteur privé de toute hausse de leur pension complémentaire pendant une année entière. Pour certains anciens cadres, dont la complémentaire représente jusqu'à 60% de la pension totale, l'impact sur le pouvoir d'achat est considérable.

Ce que prévoit l'accord national interprofessionnel actuel L'accord national interprofessionnel (ANI) du 5 octobre 2023 fixe les règles de revalorisation jusqu'au 31 décembre 2026. Selon ce texte négocié par les partenaires sociaux, la hausse annuelle des pensions doit suivre l'inflation hors tabac, diminuée d'un facteur de soutenabilité de 0,4 point. Ce mécanisme vise à garantir l'équilibre financier du régime à long terme.



Concrètement, avec une inflation estimée à 0,9% en 2025 par l'INSEE, la revalorisation aurait dû se situer entre 0,5% (formule de base : 0,9% moins 0,4%) et 1% (si le conseil d'administration décidait d'annuler totalement le facteur de soutenabilité). L'accord prévoit en effet une marge de manœuvre de plus ou moins 0,4 point, permettant aux gestionnaires d'adapter la hausse à la situation économique.



Le conseil d'administration dispose également d'une règle d'or impérative à respecter : le régime doit conserver des réserves équivalentes à au moins 6 mois de prestations sur un horizon de 15 ans. Or, l'Agirc-Arrco dispose actuellement de 85,6 milliards d'euros de réserves, soit l'équivalent de 12 mois de pensions versées aux retraités. L'excédent de l'exercice 2024 atteignait 1,6 milliard d'euros, démontrant la solidité financière du régime.



Pour les syndicats, cette santé financière exceptionnelle justifiait amplement une revalorisation proche de l'inflation, voire supérieure. Le patronat a préféré adopter une posture de prudence, invoquant les incertitudes économiques et les conséquences potentielles de la suspension de la réforme des retraites annoncée par le Premier ministre.

Les trois conditions pour une revalorisation en novembre 2026 1er novembre 2026. Pour que les pensions complémentaires augmentent enfin, trois conditions essentielles devront être réunies lors du prochain conseil d'administration.

1 Condition n°1 🤝 Un accord entre partenaires sociaux Vote majoritaire au conseil d'administration (mi-octobre 2026) 2 Condition n°2 📊 Le respect de la règle d'or Réserves ≥ 6 mois de prestations sur 15 ans 3 Condition n°3 📅 Un nouvel ANI pour 2027-2030 Négociations à ouvrir avant le 31 décembre 2026



Première condition indispensable : un accord au conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco se réunira mi-octobre 2026, probablement autour du 15 octobre comme chaque année, pour voter la nouvelle valeur du point applicable au 1er novembre. Pour qu'une revalorisation soit actée, syndicats et patronat devront impérativement trouver un terrain d'entente sur le taux de hausse à appliquer. Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils restaient « ouverts à la négociation » et prêts à discuter d'un compromis acceptable.

Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco se réunira mi-octobre 2026, probablement autour du comme chaque année, pour voter la nouvelle valeur du point applicable au 1er novembre. Pour qu'une revalorisation soit actée, syndicats et patronat devront impérativement trouver un terrain d'entente sur le taux de hausse à appliquer. Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils restaient et prêts à discuter d'un compromis acceptable. Deuxième condition technique : des réserves financières suffisantes. Le niveau actuel des réserves (85,6 milliards d'euros) dépasse très largement le seuil minimal requis de 6 mois de prestations. Sauf choc économique majeur d'ici l'automne 2026, cette condition technique ne devrait pas poser de problème pour autoriser une revalorisation.

Le niveau actuel des réserves (85,6 milliards d'euros) dépasse très largement le seuil minimal requis de 6 mois de prestations. Sauf choc économique majeur d'ici l'automne 2026, cette condition technique ne devrait pas poser de problème pour autoriser une revalorisation. Troisième condition stratégique : négocier un nouvel accord quadriennal. L'ANI actuel arrive à échéance le 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux devront négocier un nouvel accord national interprofessionnel pour la période 2027-2030, définissant les nouvelles règles de pilotage du régime. Ces négociations cruciales pourraient débuter dès l'automne 2026, en parallèle de la décision sur la revalorisation annuelle. L'enjeu sera de définir une nouvelle formule d'indexation acceptable par toutes les parties. La prochaine fenêtre de revalorisation s'ouvrira le. Pour que les pensions complémentaires augmentent enfin, trois conditions essentielles devront être réunies lors du prochain conseil d'administration.

Ce que les retraités peuvent faire en attendant

Vérifier son taux de CSG applicable. Si votre revenu fiscal de référence a baissé par rapport à l'année précédente, vous pourriez bénéficier d'un taux de prélèvements sociaux plus favorable en 2026. Les seuils de revenus ont été revalorisés de 1,8% par rapport à 2025. Consultez votre espace personnel sur le site officiel de l'Agirc-Arrco pour vérifier votre situation fiscale et le taux qui vous est appliqué.

Si votre revenu fiscal de référence a baissé par rapport à l'année précédente, vous pourriez bénéficier d'un taux de prélèvements sociaux plus favorable en 2026. Les seuils de revenus ont été revalorisés de 1,8% par rapport à 2025. Consultez votre espace personnel sur le site officiel de l'Agirc-Arrco pour vérifier votre situation fiscale et le taux qui vous est appliqué. Suivre attentivement les annonces officielles. L'Agirc-Arrco communique généralement le taux de revalorisation retenu environ deux semaines avant son application effective. Surveillez les communications officielles à partir de mi-octobre 2026 pour connaître le résultat des négociations.

L'Agirc-Arrco communique généralement le taux de revalorisation retenu environ deux semaines avant son application effective. Surveillez les communications officielles à partir de mi-octobre 2026 pour connaître le résultat des négociations. Ne pas se fier aux rumeurs et fausses informations. De nombreuses fausses informations circulent régulièrement sur les réseaux sociaux et sur certains sites internet, annonçant des hausses spectaculaires de 4% ou plus. Seules les communications officielles publiées par l'Agirc-Arrco font foi. Méfiez-vous des sites non officiels qui diffusent des informations erronées.

Pour rappel, les retraites de base ont été revalorisées de +0,9% au 1er janvier 2026, après le rejet par les députés du gel initialement prévu par le gouvernement. Cette hausse modeste ne compense que très partiellement le gel de la complémentaire pour les anciens salariés du secteur privé, dont la pension Agirc-Arrco représente souvent entre 30% et 60% du revenu total de retraite.

En attendant la décision du conseil d'administration d'octobre 2026, les retraités du secteur privé n'ont malheureusement aucun levier pour accélérer le processus de négociation. Quelques actions concrètes restent toutefois possibles pour optimiser leur situation.Pour rappel, les retraites de base ont été revalorisées deau 1er janvier 2026, après le rejet par les députés du gel initialement prévu par le gouvernement. Cette hausse modeste ne compense que très partiellement le gel de la complémentaire pour les anciens salariés du secteur privé, dont la pension Agirc-Arrco représente souvent entredu revenu total de retraite.

Sources :

- Agirc-Arrco, calendrier des paiements 2026, janvier 2026

- Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023

- UNSA Retraités, communiqué du 28 octobre 2025

- Service-public.fr, actualité Agirc-Arrco, avril 2024

Pour aller plus loin :



Retraite Agirc-Arrco 2026 : dates, montants et conditions de la revalorisation

Comment fonctionne le système par points, pourquoi les pensions sont gelées depuis novembre 2025, quel impact concret sur votre portefeuille selon votre profil : notre guide complet fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur la revalorisation Agirc-Arrco en 2026. Comment fonctionne le système par points, pourquoi les pensions sont gelées depuis novembre 2025, quel impact concret sur votre portefeuille selon votre profil : notre guide complet fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur la revalorisation Agirc-Arrco en 2026.





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