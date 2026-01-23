Droits et aides sociales BPCO : maladie grave à 100%, quels sont vos droits et remboursements en 2026 Trois millions de Français souffrent de BPCO, une maladie respiratoire chronique encore trop méconnue. Pourtant, lorsqu'elle évolue vers une insuffisance respiratoire grave, cette pathologie ouvre droit à une prise en charge à 100% au titre de l'affection longue durée. Mais attention : toutes les BPCO ne sont pas reconnues en ALD. Voici ce qu'il faut savoir pour faire valoir vos droits.

BPCO : une maladie qui touche 3,5 millions de Français La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique qui se caractérise par une obstruction progressive et irréversible des voies aériennes. Elle se manifeste par une toux chronique, un essoufflement (dyspnée), des expectorations et une fatigue importante.



En France, 3,5 millions de personnes sont touchées par la BPCO, soit environ 7,5% de la population adulte selon les données de l'Inserm. Pourtant, cette maladie reste largement méconnue : seuls 22% des Français en ont déjà entendu parler.



Dans plus de 80% des cas, le tabagisme est à l'origine de la BPCO. Les autres facteurs de risque incluent l'exposition professionnelle à des toxiques (silice, poussières, moisissures) dans environ 15% des cas, ainsi que la pollution atmosphérique.



La gravité de la maladie est mesurée par le VEMS (volume expiratoire maximal en 1 seconde) et se classe en quatre stades : léger (VEMS ≥ 80%), modéré (50-80%), sévère (30-50%) et très sévère (< 30%). C'est précisément à partir du stade sévère que la reconnaissance en affection longue durée devient possible.

BPCO et ALD : attention, toutes les formes ne sont pas reconnues Point crucial : la BPCO seule ne figure pas sur la liste des 30 affections de longue durée. Contrairement à une idée répandue, avoir un diagnostic de BPCO ne suffit pas pour bénéficier automatiquement d'une prise en charge à 100%.



Seule l'insuffisance respiratoire chronique grave secondaire à une BPCO est reconnue au titre de l'ALD 14 (« insuffisance respiratoire chronique grave »). Cette distinction est fondamentale pour comprendre vos droits.



Selon la Haute Autorité de santé, l'ALD 14 concerne les patients présentant une BPCO sévère, c'est-à-dire au stade III selon les critères médicaux. Il ne s'agit donc que d'une minorité de patients atteints de BPCO : environ 10 à 15% des cas, soit les formes les plus évoluées de la maladie.



Pour les stades légers à modérés de BPCO, les traitements restent remboursés aux taux habituels de l'Assurance maladie, généralement à 65%, sans exonération du ticket modérateur. Votre complémentaire santé prend alors en charge la différence selon votre contrat.

Les critères médicaux précis pour obtenir l'ALD 14 votre état de santé doit répondre à des critères médicaux très précis définis par décret.

Critère 1 Gaz du sang 📊 PaO2 (oxygénation) < 60 mmHg 📊 ou PaCO2 (gaz carbonique) > 50 mmHg ⏱️ Mesure À distance d'un épisode aigu Critère 2 Fonction respiratoire 📉 VEMS (capacité respiratoire) < 50% de la valeur théorique ✅ Conditions Mesure effectuée dans de bonnes conditions techniques

Ces examens (gazométrie artérielle et spirométrie) sont réalisés par votre pneumologue. Il suffit de répondre à l'un des deux critères — gaz du sang OU fonction respiratoire — pour être éligible à l'ALD 14.



L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable. Votre médecin traitant établit alors un protocole de soins qui détaille les examens, traitements et consultations nécessaires à votre prise en charge. Ce document doit être validé par le médecin conseil de l'Assurance maladie. Pour être reconnu en ALD 14 au titre d'une insuffisance respiratoire chronique grave liée à une BPCO,définis par décret.Ces examens (gazométrie artérielle et spirométrie) sont réalisés par votre pneumologue.— gaz du sang OU fonction respiratoire — pour être éligible à l'ALD 14.L'exonération initiale est accordée pour une durée de. Votre médecin traitant établit alors un protocole de soins qui détaille les examens, traitements et consultations nécessaires à votre prise en charge. Ce document doit être validé par le médecin conseil de l'Assurance maladie.

Prise en charge à 100% : ce qui est remboursé (et ce qui ne l'est pas) tous les soins et traitements en lien avec votre insuffisance respiratoire.

Sans ALD Remboursement standard 💶 Consultations spécialisées 70% du tarif de base 💊 Médicaments 65% du prix 📋 Examens (spirométrie, gaz du sang) 60-70% du tarif ⚠️ Reste à charge 30 à 40% + dépassements Avec ALD 14 Exonération ticket modérateur 💶 Consultations pneumologue 100% du tarif de base 💊 Bronchodilatateurs, corticoïdes inhalés 100% du prix 📋 Spirométrie, gaz du sang, radiographies 100% du tarif 🚗 Transports médicaux (sur prescription) 100% du tarif ✅ Tiers payant Pas d'avance de frais

Attention aux limites : la prise en charge à 100% concerne uniquement les soins en lien avec votre ALD, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. Certains frais restent donc à votre charge :

Les dépassements d'honoraires des médecins

Le forfait hospitalier (20 € par jour en 2026)

Les franchises médicales (1 € par boîte de médicaments, 4 € par transport sanitaire)

Les soins sans rapport avec la BPCO (dentaire, optique, etc.)

Les médicaments non remboursables ou à service médical rendu faible



Depuis le 1er janvier 2017, vous bénéficiez du tiers payant intégral : vous n'avez plus à avancer les frais chez les professionnels de santé pour les soins liés à votre ALD. Il suffit de présenter votre carte Vitale mise à jour. Une fois l'ALD 14 reconnue, vous bénéficiez d'avantages importants pourla prise en charge à 100% concerne uniquement les soins, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. Certains frais restent donc à votre charge :Depuis le 1er janvier 2017, vous bénéficiez du: vous n'avez plus à avancer les frais chez les professionnels de santé pour les soins liés à votre ALD. Il suffit de présenter votre carte Vitale mise à jour.

Les démarches pour obtenir la reconnaissance en ALD 14 C'est votre médecin traitant ou votre pneumologue qui initie la demande, pas vous directement. Voici les étapes à suivre :



1. Consulter votre pneumologue

Il réalise les examens nécessaires (gazométrie artérielle, spirométrie) pour évaluer la gravité de votre insuffisance respiratoire et vérifier que vous remplissez les critères de l'ALD 14.



2. Rédaction du protocole de soins

Votre médecin traitant, en concertation avec le pneumologue, remplit le formulaire de protocole de soins (Cerfa). Ce document détaille :

Votre diagnostic précis et les critères remplis

Les traitements nécessaires (bronchodilatateurs, oxygénothérapie...)

Les examens de suivi prévus

La durée prévisionnelle de l'ALD



3. Transmission à l'Assurance maladie

Le médecin envoie directement le protocole au service médical de votre caisse d'Assurance maladie. Vous recevez un volet du protocole pour information.



4. Validation par le médecin conseil

Le médecin conseil de l'Assurance maladie examine votre dossier. Il peut :

Accepter la demande telle quelle

Demander des examens complémentaires

Proposer des modifications du protocole

Refuser la demande si les critères ne sont pas remplis



5. Mise à jour de votre carte Vitale

Une fois l'accord obtenu, pensez à actualiser votre carte Vitale dans une borne dédiée (pharmacie, caisse d'Assurance maladie) pour que vos droits soient à jour.



Le délai de traitement est généralement de quelques semaines. En cas de refus, vous pouvez faire appel de la décision auprès de la commission de recours amiable de votre caisse, puis éventuellement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. Pour vous informer sur les démarches, consultez le site , pas vous directement. Voici les étapes à suivre :Il réalise les examens nécessaires (gazométrie artérielle, spirométrie) pour évaluer la gravité de votre insuffisance respiratoire et vérifier que vous remplissez les critères de l'ALD 14.Votre médecin traitant, en concertation avec le pneumologue, remplit le formulaire de protocole de soins (Cerfa). Ce document détaille :Le médecin envoie directement le protocole au service médical de votre caisse d'Assurance maladie. Vous recevez un volet du protocole pour information.Le médecin conseil de l'Assurance maladie examine votre dossier. Il peut :Une fois l'accord obtenu, pensez àdans une borne dédiée (pharmacie, caisse d'Assurance maladie) pour que vos droits soient à jour.Le délai de traitement est généralement de quelques semaines. En cas de refus, vous pouvez faire appel de la décision auprès de la commission de recours amiable de votre caisse, puis éventuellement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. Pour vous informer sur les démarches, consultez le site service-public.fr

Arrêt de travail et indemnités journalières avec l'ALD Si votre état de santé nécessite un arrêt de travail prolongé, la reconnaissance en ALD vous ouvre des droits spécifiques en matière d'indemnités journalières.



Sans ALD, un arrêt de travail est indemnisé pendant maximum 360 jours sur une période de 3 ans (jours "glissants"). Au-delà, vous pouvez basculer en invalidité selon votre taux d'incapacité.



Avec l'ALD 14, vous pouvez être indemnisé pendant jusqu'à 3 ans de date à date (et non plus en jours glissants), à compter du premier arrêt de travail lié à votre pathologie. Cette durée plus longue permet une meilleure prise en charge des arrêts prolongés ou répétés.



Le montant des indemnités journalières reste calculé selon les règles habituelles (50% du salaire journalier de base plafonné). Toutefois, attention à la réforme fiscale en cours : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit de supprimer l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient les indemnités journalières versées aux patients en ALD. Si cette mesure est adoptée, ces indemnités seront imposables comme un salaire.

ALD et budget 2026 : une bonne nouvelle pour les patients Bonne nouvelle : le gouvernement a finalement renoncé aux mesures qui auraient pénalisé les 13,7 millions de bénéficiaires d'ALD, dont les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique grave.



Abandon du doublement des franchises

Le 5 décembre 2025, face à l'opposition unanime des parlementaires et des associations de patients, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à doubler les franchises médicales. Les montants restent donc inchangés en 2026 :

Franchise médicaments : 1 € par boîte (et non 2 € comme prévu initialement)

(et non 2 € comme prévu initialement) Franchise transports sanitaires : 4 € par trajet (et non 8 € comme envisagé)

(et non 8 € comme envisagé) Plafond annuel : 50 € par catégorie (et non 100 € comme prévu)



Cette décision évite un alourdissement significatif du reste à charge pour les patients en ALD, qui sont souvent de grands consommateurs de soins. Selon les estimations, le doublement aurait représenté un surcoût de 42 € par patient et jusqu'à 75 € pour les personnes en ALD.



Vigilance maintenue

Malgré ce recul, d'autres mesures restent en discussion :

Révision des critères d'éligibilité pour les patients en "rémission complète"

Suppression de l'exonération d'impôt sur les indemnités journalières des patients en ALD

Taxe exceptionnelle sur les complémentaires santé



Les associations de patients, comme France Assos Santé, appellent à rester vigilants. Le gouvernement doit trouver d'autres pistes d'économies pour combler le déficit de la Sécurité sociale, estimé à 17,4 milliards d'euros en 2026. Les personnes en ALD doivent continuer à suivre l'évolution du budget pour anticiper tout impact sur leur prise en charge. Le dispositif ALD a fait l'objet de vives discussions dans le cadre du projet de budget 2026 de la Sécurité sociale., dont les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique grave.Le 5 décembre 2025, face à l'opposition unanime des parlementaires et des associations de patients, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à doubler les franchises médicales. Les montants restent donc inchangés en 2026 :Cette décision évite un alourdissement significatif du reste à charge pour les patients en ALD, qui sont souvent de grands consommateurs de soins. Selon les estimations, le doublement aurait représenté un surcoût de 42 € par patient et jusqu'à 75 € pour les personnes en ALD.Malgré ce recul, d'autres mesures restent en discussion :Les associations de patients, comme France Assos Santé, appellent à rester vigilants. Le gouvernement doit trouver d'autres pistes d'économies pour combler le déficit de la Sécurité sociale, estimé à 17,4 milliards d'euros en 2026. Les personnes en ALD doivent continuer à suivre l'évolution du budget pour anticiper tout impact sur leur prise en charge.

Sources :

- Haute Autorité de santé (HAS), ALD n°14 Insuffisance respiratoire chronique grave, actualisation février 2023

- Inserm, Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), 2010

- Assurance maladie (Ameli), Affection longue durée exonérante, 2024

- Le Quotidien du Médecin, Cohorte EAB-BPCO-CPHG 2026, janvier 2026

Par Par Régis Mayer | Publié le 23/01/2026 à 09:02



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