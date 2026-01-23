BPCO : maladie grave à 100%, quels sont vos droits et remboursements en 2026

BPCO : une maladie qui touche 3,5 millions de Français
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire chronique qui se caractérise par une obstruction progressive et irréversible des voies aériennes. Elle se manifeste par une toux chronique, un essoufflement (dyspnée), des expectorations et une fatigue importante.
En France, 3,5 millions de personnes sont touchées par la BPCO, soit environ 7,5% de la population adulte selon les données de l'Inserm. Pourtant, cette maladie reste largement méconnue : seuls 22% des Français en ont déjà entendu parler.
Dans plus de 80% des cas, le tabagisme est à l'origine de la BPCO. Les autres facteurs de risque incluent l'exposition professionnelle à des toxiques (silice, poussières, moisissures) dans environ 15% des cas, ainsi que la pollution atmosphérique.
La gravité de la maladie est mesurée par le VEMS (volume expiratoire maximal en 1 seconde) et se classe en quatre stades : léger (VEMS ≥ 80%), modéré (50-80%), sévère (30-50%) et très sévère (< 30%). C'est précisément à partir du stade sévère que la reconnaissance en affection longue durée devient possible.
En France, 3,5 millions de personnes sont touchées par la BPCO, soit environ 7,5% de la population adulte selon les données de l'Inserm. Pourtant, cette maladie reste largement méconnue : seuls 22% des Français en ont déjà entendu parler.
Dans plus de 80% des cas, le tabagisme est à l'origine de la BPCO. Les autres facteurs de risque incluent l'exposition professionnelle à des toxiques (silice, poussières, moisissures) dans environ 15% des cas, ainsi que la pollution atmosphérique.
La gravité de la maladie est mesurée par le VEMS (volume expiratoire maximal en 1 seconde) et se classe en quatre stades : léger (VEMS ≥ 80%), modéré (50-80%), sévère (30-50%) et très sévère (< 30%). C'est précisément à partir du stade sévère que la reconnaissance en affection longue durée devient possible.
BPCO et ALD : attention, toutes les formes ne sont pas reconnues
Point crucial : la BPCO seule ne figure pas sur la liste des 30 affections de longue durée. Contrairement à une idée répandue, avoir un diagnostic de BPCO ne suffit pas pour bénéficier automatiquement d'une prise en charge à 100%.
Seule l'insuffisance respiratoire chronique grave secondaire à une BPCO est reconnue au titre de l'ALD 14 (« insuffisance respiratoire chronique grave »). Cette distinction est fondamentale pour comprendre vos droits.
Selon la Haute Autorité de santé, l'ALD 14 concerne les patients présentant une BPCO sévère, c'est-à-dire au stade III selon les critères médicaux. Il ne s'agit donc que d'une minorité de patients atteints de BPCO : environ 10 à 15% des cas, soit les formes les plus évoluées de la maladie.
Pour les stades légers à modérés de BPCO, les traitements restent remboursés aux taux habituels de l'Assurance maladie, généralement à 65%, sans exonération du ticket modérateur. Votre complémentaire santé prend alors en charge la différence selon votre contrat.
Seule l'insuffisance respiratoire chronique grave secondaire à une BPCO est reconnue au titre de l'ALD 14 (« insuffisance respiratoire chronique grave »). Cette distinction est fondamentale pour comprendre vos droits.
Selon la Haute Autorité de santé, l'ALD 14 concerne les patients présentant une BPCO sévère, c'est-à-dire au stade III selon les critères médicaux. Il ne s'agit donc que d'une minorité de patients atteints de BPCO : environ 10 à 15% des cas, soit les formes les plus évoluées de la maladie.
Pour les stades légers à modérés de BPCO, les traitements restent remboursés aux taux habituels de l'Assurance maladie, généralement à 65%, sans exonération du ticket modérateur. Votre complémentaire santé prend alors en charge la différence selon votre contrat.
Les critères médicaux précis pour obtenir l'ALD 14
Pour être reconnu en ALD 14 au titre d'une insuffisance respiratoire chronique grave liée à une BPCO, votre état de santé doit répondre à des critères médicaux très précis définis par décret.
Ces examens (gazométrie artérielle et spirométrie) sont réalisés par votre pneumologue. Il suffit de répondre à l'un des deux critères — gaz du sang OU fonction respiratoire — pour être éligible à l'ALD 14.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable. Votre médecin traitant établit alors un protocole de soins qui détaille les examens, traitements et consultations nécessaires à votre prise en charge. Ce document doit être validé par le médecin conseil de l'Assurance maladie.
Critère 1 Gaz du sang
PaO2 (oxygénation)
< 60 mmHg
ou PaCO2 (gaz carbonique)
> 50 mmHg
Mesure
À distance d'un épisode aigu
Critère 2 Fonction respiratoire
VEMS (capacité respiratoire)
< 50% de la valeur théorique
Conditions
Mesure effectuée dans de bonnes conditions techniques
Ces examens (gazométrie artérielle et spirométrie) sont réalisés par votre pneumologue. Il suffit de répondre à l'un des deux critères — gaz du sang OU fonction respiratoire — pour être éligible à l'ALD 14.
L'exonération initiale est accordée pour une durée de 5 ans, renouvelable. Votre médecin traitant établit alors un protocole de soins qui détaille les examens, traitements et consultations nécessaires à votre prise en charge. Ce document doit être validé par le médecin conseil de l'Assurance maladie.
Prise en charge à 100% : ce qui est remboursé (et ce qui ne l'est pas)
Une fois l'ALD 14 reconnue, vous bénéficiez d'avantages importants pour tous les soins et traitements en lien avec votre insuffisance respiratoire.
Attention aux limites : la prise en charge à 100% concerne uniquement les soins en lien avec votre ALD, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. Certains frais restent donc à votre charge :
Depuis le 1er janvier 2017, vous bénéficiez du tiers payant intégral : vous n'avez plus à avancer les frais chez les professionnels de santé pour les soins liés à votre ALD. Il suffit de présenter votre carte Vitale mise à jour.
Sans ALD Remboursement standard
Consultations spécialisées
70% du tarif de base
Médicaments
65% du prix
Examens (spirométrie, gaz du sang)
60-70% du tarif
Reste à charge
30 à 40% + dépassements
Avec ALD 14 Exonération ticket modérateur
Consultations pneumologue
100% du tarif de base
Bronchodilatateurs, corticoïdes inhalés
100% du prix
Spirométrie, gaz du sang, radiographies
100% du tarif
Transports médicaux (sur prescription)
100% du tarif
Tiers payant
Pas d'avance de frais
Attention aux limites : la prise en charge à 100% concerne uniquement les soins en lien avec votre ALD, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale. Certains frais restent donc à votre charge :
- Les dépassements d'honoraires des médecins
- Le forfait hospitalier (20 € par jour en 2026)
- Les franchises médicales (1 € par boîte de médicaments, 4 € par transport sanitaire)
- Les soins sans rapport avec la BPCO (dentaire, optique, etc.)
- Les médicaments non remboursables ou à service médical rendu faible
Depuis le 1er janvier 2017, vous bénéficiez du tiers payant intégral : vous n'avez plus à avancer les frais chez les professionnels de santé pour les soins liés à votre ALD. Il suffit de présenter votre carte Vitale mise à jour.
Les démarches pour obtenir la reconnaissance en ALD 14
C'est votre médecin traitant ou votre pneumologue qui initie la demande, pas vous directement. Voici les étapes à suivre :
1. Consulter votre pneumologue
Il réalise les examens nécessaires (gazométrie artérielle, spirométrie) pour évaluer la gravité de votre insuffisance respiratoire et vérifier que vous remplissez les critères de l'ALD 14.
2. Rédaction du protocole de soins
Votre médecin traitant, en concertation avec le pneumologue, remplit le formulaire de protocole de soins (Cerfa). Ce document détaille :
3. Transmission à l'Assurance maladie
Le médecin envoie directement le protocole au service médical de votre caisse d'Assurance maladie. Vous recevez un volet du protocole pour information.
4. Validation par le médecin conseil
Le médecin conseil de l'Assurance maladie examine votre dossier. Il peut :
5. Mise à jour de votre carte Vitale
Une fois l'accord obtenu, pensez à actualiser votre carte Vitale dans une borne dédiée (pharmacie, caisse d'Assurance maladie) pour que vos droits soient à jour.
Le délai de traitement est généralement de quelques semaines. En cas de refus, vous pouvez faire appel de la décision auprès de la commission de recours amiable de votre caisse, puis éventuellement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. Pour vous informer sur les démarches, consultez le site service-public.fr.
1. Consulter votre pneumologue
Il réalise les examens nécessaires (gazométrie artérielle, spirométrie) pour évaluer la gravité de votre insuffisance respiratoire et vérifier que vous remplissez les critères de l'ALD 14.
2. Rédaction du protocole de soins
Votre médecin traitant, en concertation avec le pneumologue, remplit le formulaire de protocole de soins (Cerfa). Ce document détaille :
- Votre diagnostic précis et les critères remplis
- Les traitements nécessaires (bronchodilatateurs, oxygénothérapie...)
- Les examens de suivi prévus
- La durée prévisionnelle de l'ALD
3. Transmission à l'Assurance maladie
Le médecin envoie directement le protocole au service médical de votre caisse d'Assurance maladie. Vous recevez un volet du protocole pour information.
4. Validation par le médecin conseil
Le médecin conseil de l'Assurance maladie examine votre dossier. Il peut :
- Accepter la demande telle quelle
- Demander des examens complémentaires
- Proposer des modifications du protocole
- Refuser la demande si les critères ne sont pas remplis
5. Mise à jour de votre carte Vitale
Une fois l'accord obtenu, pensez à actualiser votre carte Vitale dans une borne dédiée (pharmacie, caisse d'Assurance maladie) pour que vos droits soient à jour.
Le délai de traitement est généralement de quelques semaines. En cas de refus, vous pouvez faire appel de la décision auprès de la commission de recours amiable de votre caisse, puis éventuellement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale. Pour vous informer sur les démarches, consultez le site service-public.fr.
Arrêt de travail et indemnités journalières avec l'ALD
Si votre état de santé nécessite un arrêt de travail prolongé, la reconnaissance en ALD vous ouvre des droits spécifiques en matière d'indemnités journalières.
Sans ALD, un arrêt de travail est indemnisé pendant maximum 360 jours sur une période de 3 ans (jours "glissants"). Au-delà, vous pouvez basculer en invalidité selon votre taux d'incapacité.
Avec l'ALD 14, vous pouvez être indemnisé pendant jusqu'à 3 ans de date à date (et non plus en jours glissants), à compter du premier arrêt de travail lié à votre pathologie. Cette durée plus longue permet une meilleure prise en charge des arrêts prolongés ou répétés.
Le montant des indemnités journalières reste calculé selon les règles habituelles (50% du salaire journalier de base plafonné). Toutefois, attention à la réforme fiscale en cours : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit de supprimer l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient les indemnités journalières versées aux patients en ALD. Si cette mesure est adoptée, ces indemnités seront imposables comme un salaire.
Sans ALD, un arrêt de travail est indemnisé pendant maximum 360 jours sur une période de 3 ans (jours "glissants"). Au-delà, vous pouvez basculer en invalidité selon votre taux d'incapacité.
Avec l'ALD 14, vous pouvez être indemnisé pendant jusqu'à 3 ans de date à date (et non plus en jours glissants), à compter du premier arrêt de travail lié à votre pathologie. Cette durée plus longue permet une meilleure prise en charge des arrêts prolongés ou répétés.
Le montant des indemnités journalières reste calculé selon les règles habituelles (50% du salaire journalier de base plafonné). Toutefois, attention à la réforme fiscale en cours : le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit de supprimer l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient les indemnités journalières versées aux patients en ALD. Si cette mesure est adoptée, ces indemnités seront imposables comme un salaire.
ALD et budget 2026 : une bonne nouvelle pour les patients
Le dispositif ALD a fait l'objet de vives discussions dans le cadre du projet de budget 2026 de la Sécurité sociale. Bonne nouvelle : le gouvernement a finalement renoncé aux mesures qui auraient pénalisé les 13,7 millions de bénéficiaires d'ALD, dont les patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique grave.
Abandon du doublement des franchises
Le 5 décembre 2025, face à l'opposition unanime des parlementaires et des associations de patients, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à doubler les franchises médicales. Les montants restent donc inchangés en 2026 :
Cette décision évite un alourdissement significatif du reste à charge pour les patients en ALD, qui sont souvent de grands consommateurs de soins. Selon les estimations, le doublement aurait représenté un surcoût de 42 € par patient et jusqu'à 75 € pour les personnes en ALD.
Vigilance maintenue
Malgré ce recul, d'autres mesures restent en discussion :
Les associations de patients, comme France Assos Santé, appellent à rester vigilants. Le gouvernement doit trouver d'autres pistes d'économies pour combler le déficit de la Sécurité sociale, estimé à 17,4 milliards d'euros en 2026. Les personnes en ALD doivent continuer à suivre l'évolution du budget pour anticiper tout impact sur leur prise en charge.
Abandon du doublement des franchises
Le 5 décembre 2025, face à l'opposition unanime des parlementaires et des associations de patients, le gouvernement a annoncé qu'il renonçait à doubler les franchises médicales. Les montants restent donc inchangés en 2026 :
- Franchise médicaments : 1 € par boîte (et non 2 € comme prévu initialement)
- Franchise transports sanitaires : 4 € par trajet (et non 8 € comme envisagé)
- Plafond annuel : 50 € par catégorie (et non 100 € comme prévu)
Cette décision évite un alourdissement significatif du reste à charge pour les patients en ALD, qui sont souvent de grands consommateurs de soins. Selon les estimations, le doublement aurait représenté un surcoût de 42 € par patient et jusqu'à 75 € pour les personnes en ALD.
Vigilance maintenue
Malgré ce recul, d'autres mesures restent en discussion :
- Révision des critères d'éligibilité pour les patients en "rémission complète"
- Suppression de l'exonération d'impôt sur les indemnités journalières des patients en ALD
- Taxe exceptionnelle sur les complémentaires santé
Les associations de patients, comme France Assos Santé, appellent à rester vigilants. Le gouvernement doit trouver d'autres pistes d'économies pour combler le déficit de la Sécurité sociale, estimé à 17,4 milliards d'euros en 2026. Les personnes en ALD doivent continuer à suivre l'évolution du budget pour anticiper tout impact sur leur prise en charge.
Sources :
- Haute Autorité de santé (HAS), ALD n°14 Insuffisance respiratoire chronique grave, actualisation février 2023
- Inserm, Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), 2010
- Assurance maladie (Ameli), Affection longue durée exonérante, 2024
- Le Quotidien du Médecin, Cohorte EAB-BPCO-CPHG 2026, janvier 2026
- Haute Autorité de santé (HAS), ALD n°14 Insuffisance respiratoire chronique grave, actualisation février 2023
- Inserm, Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), 2010
- Assurance maladie (Ameli), Affection longue durée exonérante, 2024
- Le Quotidien du Médecin, Cohorte EAB-BPCO-CPHG 2026, janvier 2026