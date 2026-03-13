Droits et aides sociales

Cette aide de 1 620 € par mois pour les couples cache un piège que les héritiers découvrent trop tard

Chaque mois, des milliers de couples retraités touchent un complément qui double presque leurs revenus. Ce que personne ne leur dit au moment de signer : l'État tient les comptes et peut se rembourser sur l'héritage.



Un dispositif peut compléter la retraite d'un couple jusqu'à 1 620,18 € par mois — sans avoir jamais cotisé Le seuil de patrimoine à partir duquel l'État se rembourse a changé au 1er janvier 2026 Une erreur dans le calcul de l'actif net peut coûter des milliers d'euros aux héritiers

Un complément que la plupart des retraités modestes ne demandent pas En France, des centaines de milliers de retraités vivent avec moins de 1 000 € par mois. Pourtant, une allocation existe pour combler l'écart entre leur pension et un revenu minimum garanti par l'État. Elle s'appelle l'ASPA — l'Allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ex "minimum vieillesse".



Pour un couple, ce complément peut atteindre 1 620,18 € par mois. Pour une personne seule, 1 043,59 €. Ces montants sont en vigueur depuis le 1er janvier 2026, après une revalorisation de 0,9 %.



Le problème : beaucoup de retraités éligibles ne la demandent jamais. Par méconnaissance. Ou par peur de ce qui se passe après.

Comment fonctionne le calcul de cette allocation L'ASPA est une allocation différentielle. Elle ne s'ajoute pas à votre pension. Elle la complète pour atteindre le plafond garanti.



Exemple concret : un couple perçoit 1 000 € de retraite par mois. L'ASPA lui verse la différence : 1 620,18 € – 1 000 € = 620,18 € par mois. C'est ce montant de 620 € qui a donné son titre à l'article de Pleine Vie qui circule sur Discover cette semaine.



Si le couple perçoit déjà plus de 1 620,18 €, il n'a droit à rien. Le mécanisme est strict : pas de dépassement possible.

Qui peut en bénéficier en 2026

Avoir au moins 65 ans (ou 62 ans en cas d'inaptitude au travail ou de handicap d'au moins 50 %)

(ou 62 ans en cas d'inaptitude au travail ou de handicap d'au moins 50 %) Résider en France au moins 9 mois par an

Disposer de ressources inférieures à 1 043,59 € par mois si vous vivez seul, ou 1 620,18 € en couple Les ressources prises en compte incluent les pensions de retraite, les revenus d'activité et les pensions alimentaires. En revanche, les aides au logement (APL, ALS) et l'AAH ne comptent pas dans le calcul.



L'attribution n'est pas automatique. Vous devez en faire la demande auprès de votre caisse de retraite (Carsat, MSA) ou du CCAS de votre commune si vous ne percevez aucune pension. Pour toucher l'ASPA, vous devez remplir trois conditions :Les ressources prises en compte incluent les pensions de retraite, les revenus d'activité et les pensions alimentaires. En revanche, les aides au logement (APL, ALS) et l'AAH ne comptent pas dans le calcul.L'attribution n'est pas automatique. Vous devez en faire la demande auprès de votre caisse de retraite (Carsat, MSA) ou du CCAS de votre commune si vous ne percevez aucune pension.

Le piège que les familles découvrent à la succession



Au décès du bénéficiaire, l'État peut demander le remboursement des sommes versées. Mais uniquement si le patrimoine net de la succession (biens moins dettes et frais d'obsèques) dépasse un certain seuil.

Exonéré Pas de remboursement 🏠 Actif net successoral en métropole Inférieur à 108 586,14 € 🏠 Actif net successoral dans les DOM Inférieur à 150 000 € Récupéré Remboursement possible ⚠️ Montant récupérable par an (personne seule) Jusqu'à 8 463,42 € ⚠️ Montant récupérable par an (couple) Jusqu'à 11 322,77 €



Autrement dit : si votre patrimoine (y compris votre résidence principale) vaut plus de 108 586 €, vos héritiers devront rembourser une partie de l'ASPA perçue. Le remboursement porte uniquement sur la fraction qui dépasse ce seuil. C'est le point que beaucoup ignorent au moment de faire la demande. L'ASPA n'est pas un don. C'est une avance récupérable sur votre succession.Au décès du bénéficiaire, l'État peut demander le remboursement des sommes versées. Mais uniquement si le patrimoine net de la succession (biens moins dettes et frais d'obsèques) dépasse un certain seuil.Autrement dit : si votre patrimoine (y compris votre résidence principale) vaut plus de, vos héritiers devront rembourser une partie de l'ASPA perçue. Le remboursement porte uniquement sur la fraction qui dépasse ce seuil.

Ce que vous devez vérifier avant de faire la demande



Adressez-vous à votre caisse de retraite pour une simulation personnalisée. Les conseillers peuvent calculer le montant exact de l'ASPA auquel vous avez droit et vous expliquer l'impact sur votre succession.



Pour faire la demande, vous pouvez contacter votre Carsat, la MSA, ou consulter la



Un point souvent méconnu : les revenus d'activité bénéficient d'un abattement. En 2026, les 1 640,73 premiers euros trimestriels d'activité ne sont pas pris en compte pour une personne seule. Cumuler un petit revenu et l'ASPA reste donc possible. Avant de demander l'ASPA, faites un calcul simple : estimez la valeur nette de votre patrimoine au moment de votre décès. Si elle risque de dépasser 108 586 €, le mécanisme de récupération s'appliquera.Adressez-vous à votre caisse de retraite pour une simulation personnalisée. Les conseillers peuvent calculer le montant exact de l'ASPA auquel vous avez droit et vous expliquer l'impact sur votre succession.Pour faire la demande, vous pouvez contacter votre Carsat, la MSA, ou consulter la fiche officielle sur service-public.gouv.fr Un point souvent méconnu : les revenus d'activité bénéficient d'un abattement. En 2026, les 1 640,73 premiers euros trimestriels d'activité ne sont pas pris en compte pour une personne seule. Cumuler un petit revenu et l'ASPA reste donc possible.

L'erreur que font beaucoup de propriétaires modestes Beaucoup de retraités modestes renoncent à l'ASPA pour "protéger l'héritage". Mais avec un patrimoine inférieur à 108 586 €, il n'y a aucune récupération. Zéro.



À l'inverse, d'autres demandent l'ASPA sans mesurer que leur maison, évaluée à 150 000 € au décès, déclenchera un remboursement qui ampute l'héritage de leurs enfants.



Le capital d'exploitation agricole est intégralement exclu du calcul. C'est une exception qui protège spécifiquement les familles du monde rural.



Le remboursement peut aussi être différé tant que le conjoint survivant, un partenaire pacsé ou un héritier à charge de plus de 65 ans occupe le logement. Cette règle est rarement expliquée au moment de la demande. Elle change pourtant tout pour les couples dont l'un des deux disparaît en premier.

Ce qu'il faut retenir

L'ASPA complète la retraite d'un couple jusqu'à 1 620,18 € par mois et celle d'une personne seule jusqu'à 1 043,59 € — montants au 1er janvier 2026 L'État peut récupérer les sommes versées sur la succession si l'actif net dépasse 108 586,14 € en métropole ou 150 000 € dans les DOM Le remboursement est plafonné à 8 463,42 € par an pour une personne seule et 11 322,77 € pour un couple Si votre patrimoine net reste sous le seuil, aucune récupération : vos héritiers ne remboursent rien Le remboursement est différé tant que le conjoint survivant occupe la résidence principale

Sources :

- Service-public.gouv.fr, Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), vérifié le 1er janvier 2026

- Cnav, Circulaire de revalorisation de l'Aspa 2026

- Code de la sécurité sociale, article L. 815-13 (récupération sur succession)

Pour aller plus loin :



- Aspa et succession : voici ce que l'État peut réclamer à vos héritiers en 2026