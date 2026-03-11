Argent et patrimoine

Aspa et succession : voici ce que l'État peut réclamer à vos héritiers en 2026

Le seuil de récupération du minimum vieillesse sur succession passe à 108 586 € en 2026. Derrière ce chiffre, un mécanisme que la plupart des familles découvrent trop tard.



Un mécanisme que la majorité des familles ignorent Chaque mois, l'Aspa verse jusqu'à 1 043,59 € à un retraité seul pour compléter sa pension. Mais cette aide n'est pas un don. L'État peut en réclamer le remboursement sur succession au décès du bénéficiaire. En 2026, le seuil de récupération passe à 108 586,14 € de patrimoine net. Beaucoup de retraités l'ignorent. Et leurs héritiers le découvrent chez le notaire.

Comment fonctionne la récupération sur succession Le principe est simple. À votre décès, la caisse de retraite examine la valeur nette de votre succession. Cette valeur correspond à l'ensemble de vos biens (immobilier, épargne, comptes bancaires) après déduction des dettes et des frais funéraires.



Si l'actif net successoral est inférieur à 108 586,14 €, aucun remboursement n'est dû. Vos héritiers ne versent rien.



Si cette valeur dépasse ce seuil, la caisse récupère les sommes versées au titre de l'Aspa, mais uniquement sur la fraction qui excède 108 586,14 €. Le remboursement ne peut jamais faire descendre l'actif net sous ce plancher.



Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : le patrimoine net que vous laisserez à votre décès, et la durée pendant laquelle vous aurez perçu l'allocation.

Qui est réellement concerné par ce remboursement Vous êtes concerné si vous percevez l'Aspa et si votre patrimoine — résidence principale comprise — dépasse le seuil de 108 586 €. Un appartement modeste en zone urbaine peut suffire à franchir cette limite.



Si vous vivez en couple et que les deux conjoints perçoivent l'Aspa, le montant est réputé versé pour moitié à chacun. Au décès du premier conjoint, la récupération porte uniquement sur la part du défunt.



Exception importante : le recouvrement peut être différé si le conjoint survivant occupe toujours le logement et dispose de revenus inférieurs au plafond Aspa. Dans ce cas, la caisse attend le second décès pour récupérer les sommes.

Les plafonds de remboursement, chiffre par chiffre

Solo Personne seule 💶 Plafond récupérable par an de perception 8 463,42 € Duo Couple 💶 Plafond récupérable par an de perception 11 322,77 €



Que se passe-t-il concrètement au moment de la succession ? Tout dépend de deux variables : la valeur de votre patrimoine net et la durée pendant laquelle vous avez perçu l'Aspa. Voici deux situations types :

Cas 1 Patrimoine modeste 🏠 Actif net successoral 130 000 € 📅 Durée de perception (personne seule) 10 ans 📊 Fraction au-dessus du seuil 130 000 − 108 586 = 21 414 € ⚠️ Plafond récupérable (10 × 8 463,42 €) 84 634 € 💶 Montant réellement récupéré 21 414 € (le plus faible des deux) Cas 2 Patrimoine intermédiaire 🏠 Actif net successoral 160 000 € 📅 Durée de perception (personne seule) 8 ans 📊 Fraction au-dessus du seuil 160 000 − 108 586 = 51 414 € ⚠️ Plafond récupérable (8 × 8 463,42 €) 67 707 € 💶 Montant réellement récupéré 51 414 € (le plus faible des deux)



Dans les deux cas, la récupération ne peut jamais faire descendre l'actif net successoral sous le seuil de 108 586 €. Et elle ne peut pas dépasser le total réellement versé au titre de l'Aspa durant toute la période. La récupération est plafonnée. Voici les montants maximaux que l'État peut réclamer par année de perception de l'Aspa :Que se passe-t-il concrètement au moment de la succession ? Tout dépend de deux variables : la valeur de votre patrimoine net et la durée pendant laquelle vous avez perçu l'Aspa. Voici deux situations types :Dans les deux cas, la récupération ne peut jamais faire descendre l'sous le seuil de 108 586 €. Et elle ne peut pas dépasser le total réellement versé au titre de l'Aspa durant toute la période.

Ce que vous pouvez vérifier dès maintenant



Si le résultat est inférieur à 108 586 €, vos héritiers ne rembourseront rien. Cette information peut lever le frein qui empêche de demander l'Aspa. Selon la DREES, près d'un retraité éligible sur deux renonce à cette allocation, le plus souvent par peur de la récupération sur succession.



Si votre patrimoine dépasse ce seuil, consultez un notaire ou un conseiller en protection sociale. Le



Point essentiel : le capital d'exploitation agricole — terres, bâtiments d'exploitation, cheptel — est totalement exclu du calcul. Si votre patrimoine repose sur une exploitation, le seuil sera plus difficile à atteindre. Première étape : estimez la valeur nette de votre patrimoine. Additionnez vos biens immobiliers, votre épargne, vos comptes bancaires. Soustrayez vos dettes et un forfait de 1 500 € pour les frais funéraires.Si le résultat est inférieur à 108 586 €, vos héritiers ne rembourseront rien. Cette information peut lever le frein qui empêche de demander l'Aspa. Selon la DREES, près d'un retraité éligible sur deux renonce à cette allocation, le plus souvent par peur de la récupération sur succession.Si votre patrimoine dépasse ce seuil, consultez un notaire ou un conseiller en protection sociale. Le site service-public.gouv.fr détaille l'ensemble des règles applicables . Vous pouvez aussi contacter votre caisse de retraite (Carsat, MSA) pour une simulation personnalisée.Point essentiel : le— terres, bâtiments d'exploitation, cheptel — est totalement exclu du calcul. Si votre patrimoine repose sur une exploitation, le seuil sera plus difficile à atteindre.

Le piège que peu de familles anticipent La résidence principale entre dans le calcul de l'actif net. Un logement acheté il y a trente ans, même modeste, peut avoir pris suffisamment de valeur pour franchir le seuil de 108 586 €.



Autre point méconnu : si le bénéficiaire a effectué des dons disproportionnés par rapport à ses revenus ou versé des primes d'assurance-vie avant son décès, ces sommes peuvent être réintégrées dans l'actif successoral.



Enfin, l'État dispose d'un délai de prescription de cinq ans après le décès pour engager la récupération. Passé ce délai, la créance s'éteint. Les héritiers en difficulté peuvent aussi demander une remise de dette par recours gracieux auprès de la caisse.

Ce qu'il faut retenir

L'Aspa peut être récupérée sur votre succession si votre patrimoine net dépasse 108 586 € en 2026 (150 000 € en outre-mer) La récupération est plafonnée à 8 463 €/an (personne seule) ou 11 322 €/an (couple) par année de perception Sous le seuil, vos héritiers ne remboursent rien — cette garantie peut lever le frein au non-recours Le conjoint survivant peut obtenir un report du remboursement tant qu'il occupe le logement Consultez votre caisse de retraite ou un notaire pour une simulation adaptée à votre patrimoine

Sources :

- Service-public.gouv.fr, Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), mis à jour le 1er janvier 2026

- Solidarités.gouv.fr, Récupération des prestations sociales, mars 2026

- Solidarités.gouv.fr, Allocation de solidarité aux personnes âgées, 2026

- L'Assurance retraite, Améliorer ses ressources – Aspa, 2026

Pour aller plus loin :



- ASPA : le revenu fantôme à 3 % qui ampute le minimum vieillesse

- ASPA 2026 : l'erreur qui fait perdre 200 € par mois à 300 000 retraités éligibles