ASPA 2026 : voici les 4 conditions pour toucher jusqu'à 1 043 € par mois

Depuis le 1er janvier 2026, les montants de l'ASPA ont été revalorisés de 0,9 %. Voici les nouveaux plafonds :



Pour une personne seule :

Montant mensuel maximum : 1 043,59 €

Plafond annuel de ressources : 12 523,14 €



Pour un couple :

Montant mensuel maximum : 1 620,18 €

Plafond annuel de ressources : 19 442,21 €



Comment se calcule le montant ? L'ASPA complète vos revenus jusqu'au plafond. Par exemple, si vous percevez 700 € de pension par mois et vivez seul, vous recevrez : 1 043,59 € - 700 € = 343,59 € d'ASPA.



Bonne nouvelle pour ceux qui travaillent : un abattement sur les revenus professionnels est appliqué avant le calcul. Il atteint 6 565 € par an pour une personne seule et 10 942 € pour un couple. Vous pouvez donc cumuler partiellement l'ASPA avec une petite activité.