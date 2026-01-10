ASPA 2026 : voici les 4 conditions pour toucher jusqu'à 1 043 € par mois

Qu'est-ce que l'ASPA et à qui s'adresse-t-elle ?
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), anciennement appelée minimum vieillesse, est une prestation mensuelle destinée aux retraités disposant de faibles ressources. Elle fonctionne comme un complément différentiel : la caisse de retraite verse la somme nécessaire pour atteindre le plafond garanti, en fonction de vos revenus.
Cette aide concerne plusieurs profils : les retraités percevant une petite pension, les personnes n'ayant pas ou peu cotisé, les bénéficiaires d'une pension de réversion insuffisante, ou encore les personnes reconnues inaptes au travail. Elle est versée par votre caisse de retraite principale (Carsat, MSA, CNAV selon votre régime).
Point important : l'ASPA n'est pas attribuée automatiquement. Même si vous remplissez toutes les conditions, vous devez en faire la demande auprès de votre caisse de retraite.
Cette aide concerne plusieurs profils : les retraités percevant une petite pension, les personnes n'ayant pas ou peu cotisé, les bénéficiaires d'une pension de réversion insuffisante, ou encore les personnes reconnues inaptes au travail. Elle est versée par votre caisse de retraite principale (Carsat, MSA, CNAV selon votre régime).
Point important : l'ASPA n'est pas attribuée automatiquement. Même si vous remplissez toutes les conditions, vous devez en faire la demande auprès de votre caisse de retraite.
Qui peut bénéficier de l'ASPA en 2026 ?
Pour percevoir l'ASPA, vous devez remplir simultanément quatre conditions :
1. Condition d'âge : avoir au moins 65 ans. Cette limite peut être abaissée à l'âge légal de départ à la retraite si vous êtes reconnu inapte au travail ou si vous justifiez d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
2. Condition de résidence : résider en France de manière stable, c'est-à-dire au moins 9 mois par an (ou 270 jours). Cette condition s'applique que vous soyez français, ressortissant européen ou étranger titulaire d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 10 ans.
3. Condition de ressources : vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds en vigueur. L'administration examine d'abord vos ressources des 3 derniers mois. En cas de dépassement ponctuel, elle contrôle les 12 derniers mois.
4. Avoir fait liquider ses droits à retraite : vous devez avoir demandé toutes les retraites auxquelles vous avez droit (base et complémentaires).
1. Condition d'âge : avoir au moins 65 ans. Cette limite peut être abaissée à l'âge légal de départ à la retraite si vous êtes reconnu inapte au travail ou si vous justifiez d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
2. Condition de résidence : résider en France de manière stable, c'est-à-dire au moins 9 mois par an (ou 270 jours). Cette condition s'applique que vous soyez français, ressortissant européen ou étranger titulaire d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 10 ans.
3. Condition de ressources : vos revenus ne doivent pas dépasser les plafonds en vigueur. L'administration examine d'abord vos ressources des 3 derniers mois. En cas de dépassement ponctuel, elle contrôle les 12 derniers mois.
4. Avoir fait liquider ses droits à retraite : vous devez avoir demandé toutes les retraites auxquelles vous avez droit (base et complémentaires).
Quel montant pouvez-vous percevoir en 2026 ?
Depuis le 1er janvier 2026, les montants de l'ASPA ont été revalorisés de 0,9 %. Voici les nouveaux plafonds :
Pour une personne seule :
Montant mensuel maximum : 1 043,59 €
Plafond annuel de ressources : 12 523,14 €
Pour un couple :
Montant mensuel maximum : 1 620,18 €
Plafond annuel de ressources : 19 442,21 €
Comment se calcule le montant ? L'ASPA complète vos revenus jusqu'au plafond. Par exemple, si vous percevez 700 € de pension par mois et vivez seul, vous recevrez : 1 043,59 € - 700 € = 343,59 € d'ASPA.
Bonne nouvelle pour ceux qui travaillent : un abattement sur les revenus professionnels est appliqué avant le calcul. Il atteint 6 565 € par an pour une personne seule et 10 942 € pour un couple. Vous pouvez donc cumuler partiellement l'ASPA avec une petite activité.
Pour une personne seule :
Montant mensuel maximum : 1 043,59 €
Plafond annuel de ressources : 12 523,14 €
Pour un couple :
Montant mensuel maximum : 1 620,18 €
Plafond annuel de ressources : 19 442,21 €
Comment se calcule le montant ? L'ASPA complète vos revenus jusqu'au plafond. Par exemple, si vous percevez 700 € de pension par mois et vivez seul, vous recevrez : 1 043,59 € - 700 € = 343,59 € d'ASPA.
Bonne nouvelle pour ceux qui travaillent : un abattement sur les revenus professionnels est appliqué avant le calcul. Il atteint 6 565 € par an pour une personne seule et 10 942 € pour un couple. Vous pouvez donc cumuler partiellement l'ASPA avec une petite activité.
Comment faire votre demande d'ASPA ?
La demande d'ASPA s'effectue auprès de votre caisse de retraite principale. Vous pouvez la réaliser en ligne ou par courrier :
Les documents à fournir :
Le versement de l'ASPA débute le 1er jour du mois suivant la réception de votre demande complète. L'allocation est versée chaque mois, en même temps que votre pension de retraite.
- Si vous êtes au régime général : connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou adressez le formulaire Cerfa n°13710 à votre Carsat.
- Si vous êtes au régime agricole : rendez-vous sur le site de la MSA ou contactez votre caisse locale.
Les documents à fournir :
- Pièce d'identité
- Justificatif de domicile récent
- Relevé d'identité bancaire
- Avis d'imposition ou de non-imposition
- Notifications de vos pensions de retraite
Le versement de l'ASPA débute le 1er jour du mois suivant la réception de votre demande complète. L'allocation est versée chaque mois, en même temps que votre pension de retraite.
La récupération sur succession : ce qu'il faut vraiment savoir
La crainte du remboursement par les héritiers freine de nombreux retraités. Pourtant, les règles sont plus protectrices qu'on ne le pense.
En 2026, l'ASPA n'est récupérée que si l'actif net de votre succession dépasse 108 586,14 € en métropole (150 000 € dans les DOM). L'actif net correspond à la valeur de vos biens, déduction faite des dettes et des frais d'obsèques.
Si votre patrimoine est inférieur à ce seuil, vos héritiers ne rembourseront rien. Et même au-delà, la récupération reste plafonnée : 8 463,42 € par an maximum pour une personne seule, 11 322,77 € pour un couple.
Autre protection importante : si vous êtes exploitant agricole, la valeur du capital d'exploitation et des bâtiments indissociables n'est pas prise en compte dans le calcul de l'actif net successoral.
Pour vérifier votre éligibilité ou simuler vos droits, consultez la page officielle sur Service-public.fr.
En 2026, l'ASPA n'est récupérée que si l'actif net de votre succession dépasse 108 586,14 € en métropole (150 000 € dans les DOM). L'actif net correspond à la valeur de vos biens, déduction faite des dettes et des frais d'obsèques.
Si votre patrimoine est inférieur à ce seuil, vos héritiers ne rembourseront rien. Et même au-delà, la récupération reste plafonnée : 8 463,42 € par an maximum pour une personne seule, 11 322,77 € pour un couple.
Autre protection importante : si vous êtes exploitant agricole, la valeur du capital d'exploitation et des bâtiments indissociables n'est pas prise en compte dans le calcul de l'actif net successoral.
Pour vérifier votre éligibilité ou simuler vos droits, consultez la page officielle sur Service-public.fr.
Sources :
- Service-public.fr, janvier 2026
- Info-retraite.fr, janvier 2026
- Ministère des Solidarités, janvier 2026
- Service-public.fr, janvier 2026
- Info-retraite.fr, janvier 2026
- Ministère des Solidarités, janvier 2026