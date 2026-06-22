Sécu : la baisse de remboursement prévue cet été coûtera trois fois plus aux retraités qu'aux actifs

Un retraité de 70 ans dépense en soins de santé huit fois plus qu'un jeune adulte, selon la DREES. C'est mécanique : plus on vieillit, plus les consultations de spécialistes, les analyses, les hospitalisations et les médicaments s'accumulent.



Or c'est précisément sur ces postes que le ticket modérateur pèse le plus lourd. Et c'est précisément à la retraite que la mutuelle coûte le plus cher : 2,5 fois plus qu'à 35 ans pour des garanties équivalentes (DREES), parce que la participation employeur disparaît et que le risque augmente avec l'âge.



La pension moyenne nette s'établit à 1 545 euros par mois. La mutuelle en absorbe déjà 8 %, avant même la hausse annoncée.



Et pourtant, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoyait un gel des cotisations des complémentaires. Quelques mois plus tard, le même gouvernement force ces mêmes complémentaires à absorber jusqu'à 2 milliards de charges supplémentaires.



Nous sommes les premiers à absorber le choc, et pas les derniers : 18 % des nouveaux retraités renoncent déjà à certains soins dès leur première année sans emploi. La FIPS a dénoncé dans son communiqué du 19 juin des mesures qui diminueront significativement le pouvoir d'achat des seniors et des salariés.



Le ministère de la Santé, lui, n'a ni confirmé ni infirmé les modalités exactes. « À ce stade, rien n'est arrêté », a indiqué le cabinet de la ministre Stéphanie Rist, sans rassurer personne.