Droits et aides sociales Minimum vieillesse : cette erreur sur vos ressources peut vous coûter plus de 1 000 € par mois L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) garantit jusqu'à 1 043,59 € par mois aux retraités modestes. Mais une mauvaise déclaration de ressources peut entraîner la perte totale de cette aide, voire l'obligation de rembourser des milliers d'euros de trop-perçu. Voici les pièges à éviter absolument en 2026.

L'ASPA, une allocation qui peut disparaître du jour au lendemain Fin 2024, 754 460 retraités percevaient le minimum vieillesse en France, selon les derniers chiffres de la DREES. Cette allocation, officiellement appelée ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées), permet de garantir un revenu minimum aux seniors disposant de faibles ressources.



En 2026, le montant maximum atteint 1 043,59 € par mois pour une personne seule et 1 620,18 € pour un couple. Une aide précieuse qui représente, pour beaucoup, la différence entre survivre et vivre dignement.



Mais attention : l'ASPA est une allocation différentielle et déclarative. Son montant dépend entièrement de ce que vous déclarez à votre caisse de retraite. Une erreur, un oubli, une mauvaise compréhension des règles, et c'est la catastrophe : suppression de l'allocation, voire demande de remboursement pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros.

Les plafonds de ressources 2026 à connaître par cœur

Solo Personne seule 💶 Plafond mensuel 1 043,59 € 📊 Plafond annuel 12 523,14 € Duo Couple 💶 Plafond mensuel 1 620,18 € 📊 Plafond annuel 19 442,21 €



Le piège ? Vos ressources sont d'abord examinées sur les 3 derniers mois. Si elles dépassent le plafond sur cette période, la caisse regarde alors les 12 derniers mois. Un revenu exceptionnel peut donc vous faire perdre temporairement vos droits. Pour bénéficier de l'ASPA, vos ressources ne doivent pas dépasser un certain plafond. En 2026, ces plafonds sont alignés sur les montants maximums de l'allocation :Le piège ? Vos ressources sont d'abord examinées sur les. Si elles dépassent le plafond sur cette période, la caisse regarde alors les. Un revenu exceptionnel peut donc vous faire perdre temporairement vos droits.

Les erreurs qui coûtent cher aux allocataires Première erreur fréquente : oublier de déclarer ses placements financiers . Votre Livret A, votre assurance-vie, vos comptes épargne sont pris en compte. La caisse applique un revenu fictif de 3 % de la valeur de ces placements. Un Livret A de 20 000 € ajoute ainsi 600 € par an à vos ressources déclarées, soit 50 € par mois.

. Votre Livret A, votre assurance-vie, vos comptes épargne sont pris en compte. La caisse applique un revenu fictif de de ces placements. Un Livret A de 20 000 € ajoute ainsi 600 € par an à vos ressources déclarées, soit 50 € par mois. Deuxième piège : ne pas déclarer les revenus de son conjoint . Même si un seul membre du couple demande l'ASPA, les ressources des deux sont prises en compte. Un conjoint qui perçoit 1 200 € de retraite peut vous faire perdre la totalité de votre allocation.

. Même si un seul membre du couple demande l'ASPA, les ressources des deux sont prises en compte. Un conjoint qui perçoit 1 200 € de retraite peut vous faire perdre la totalité de votre allocation. Troisième erreur : confondre les revenus pris en compte et ceux qui sont exclus . Bonne nouvelle, certaines aides ne comptent pas : l'APL, l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), l'AAH (sauf cas particuliers), la PCH (prestation de compensation du handicap) et la valeur de votre résidence principale. En revanche, vos pensions de retraite, pensions alimentaires et revenus locatifs comptent intégralement.

. Bonne nouvelle, certaines aides ne comptent pas : l'APL, l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), l'AAH (sauf cas particuliers), la PCH (prestation de compensation du handicap) et la valeur de votre résidence principale. En revanche, vos pensions de retraite, pensions alimentaires et revenus locatifs comptent intégralement. Quatrième piège : ignorer l'abattement sur les revenus d'activité. Si vous travaillez en complément de votre retraite, une partie de vos revenus n'est pas prise en compte : jusqu'à 1 640,72 € par trimestre pour une personne seule. Ne pas le savoir, c'est risquer de ne pas demander l'ASPA alors que vous y avez droit.

Trop-perçu : jusqu'à 5 ans de remboursement en cas de fraude 2 dernières années. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai passe à 5 ans.



Un retraité qui aurait perçu 500 € d'ASPA par mois pendant 5 ans alors qu'il n'y avait pas droit peut se voir réclamer jusqu'à 30 000 €. La caisse peut alors prélever directement sur votre pension de retraite pour se rembourser.



Pour éviter ces situations, signalez immédiatement tout changement à votre caisse de retraite : modification de ressources, mariage, divorce, déménagement, héritage, ouverture d'un nouveau compte épargne. Mieux vaut une mise à jour régulière qu'une régularisation douloureuse.



Pour connaître précisément les ressources prises en compte et faire votre demande, consultez la Les conséquences d'une déclaration inexacte peuvent être lourdes. En cas d'erreur involontaire, la caisse peut vous réclamer le remboursement des sommes perçues à tort sur les. En cas de fraude ou de fausse déclaration, ce délai passe àUn retraité qui aurait perçu 500 € d'ASPA par mois pendant 5 ans alors qu'il n'y avait pas droit peut se voir réclamer jusqu'à. La caisse peut alors prélever directement sur votre pension de retraite pour se rembourser.Pour éviter ces situations,à votre caisse de retraite : modification de ressources, mariage, divorce, déménagement, héritage, ouverture d'un nouveau compte épargne. Mieux vaut une mise à jour régulière qu'une régularisation douloureuse.Pour connaître précisément les ressources prises en compte et faire votre demande, consultez la fiche officielle de l'ASPA sur Service-Public.fr

Sources :

- Service-Public.fr, 1er janvier 2026

- Circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025

- DREES, données minimum vieillesse, 15 décembre 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 21/01/2026 à 15:01



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