Droits et aides sociales ALD : le piège du 1er février 2026 qui va faire exploser votre reste à charge sur 171 médicaments À partir du 1er février 2026, 14 millions de patients en affection de longue durée verront le remboursement de certains médicaments chuter de 100% à seulement 15%. Pire : la plupart des mutuelles ne couvrent pas ces traitements. Êtes-vous concerné ? Voici ce qu'il faut savoir pour éviter de mauvaises surprises à la pharmacie.

171 médicaments passent de 100% à 15% de remboursement 1er février 2026, les médicaments classés à service médical rendu (SMR) faible par la Haute Autorité de santé ne seront plus remboursés à 100% pour les patients en ALD.



Concrètement, 171 spécialités pharmaceutiques sont concernées par cette mesure. Des médicaments du quotidien que vous utilisez peut-être régulièrement : Gaviscon (reflux gastrique), Spasfon (troubles digestifs), Valium (anxiété), Dexeryl (peau sèche), Bétadine (désinfectant), Zovirax (herpès), Débridat, Meteospasmyl ou encore Noctran (troubles du sommeil).

Avant Jusqu'au 31/01/2026 💶 Remboursement ALD 100% par l'Assurance maladie ✅ Reste à charge 0 € pour ces médicaments Après À partir du 01/02/2026 💶 Remboursement ALD 15% seulement ⚠️ Reste à charge 85% à votre charge Un décret en attente de signature va bouleverser la prise en charge de millions de Français atteints d'une maladie chronique. Dès le, les médicaments classés à service médical rendu (SMR) faible par la Haute Autorité de santé ne seront plus remboursés à 100% pour les patients en ALD.Concrètement,sont concernées par cette mesure. Des médicaments du quotidien que vous utilisez peut-être régulièrement :(reflux gastrique),(troubles digestifs),(anxiété),(peau sèche),(désinfectant),(herpès),ou encore(troubles du sommeil).

Le double piège : votre mutuelle ne rembourse probablement pas non plus C'est là que le piège se referme. Si vous comptez sur votre complémentaire santé pour compenser la baisse de remboursement de la Sécurité sociale, vous risquez une déconvenue.



La majorité des mutuelles ne remboursent pas le ticket modérateur sur les médicaments à SMR faible. Seuls certains contrats incluant un forfait pharmacie spécifique ou une surcomplémentaire prennent en charge ces traitements.



Résultat : vous devrez supporter 85% du coût de ces médicaments de votre poche. Pour les patients chroniques qui utilisent ces traitements régulièrement, l'addition peut vite grimper à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros par an.



Cette réforme s'inscrit dans le plan d'économies de 5,5 milliards d'euros que le gouvernement cherche à réaliser sur le budget de la Sécurité sociale en 2026. La suppression de l'exonération pour les médicaments SMR faible doit rapporter 90 millions d'euros par an selon le rapport conjoint de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale des finances (IGF).

Combien allez-vous payer en plus ?



Cas du Gaviscon (traitement des reflux gastriques) :

Prix d'une boîte : environ 6 €

Avant le 1er février 2026 : 0 € à votre charge (remboursement 100%)

à votre charge (remboursement 100%) Après le 1er février 2026 : 5,10 € à votre charge (remboursement 15% seulement)



Si vous utilisez ce médicament régulièrement, cela représente un surcoût de plus de 60 € par an pour un seul traitement. Multipliez par le nombre de médicaments concernés dans votre ordonnance, et le reste à charge peut rapidement devenir significatif.



Autre mauvaise nouvelle : le même décret prévoit également de réduire le remboursement des cures thermales pour les patients en ALD. Elles passeront de 100% à 65%, soit le même taux que pour les autres assurés. Cette mesure supplémentaire doit générer 25 millions d'euros d'économies. Prenons un exemple concret pour mesurer l'impact sur votre budget.(traitement des reflux gastriques) :Si vous utilisez ce médicament régulièrement, cela représente un surcoût de plus depour un seul traitement. Multipliez par le nombre de médicaments concernés dans votre ordonnance, et le reste à charge peut rapidement devenir significatif.: le même décret prévoit également de réduire le remboursement despour les patients en ALD. Elles passeront de 100% à 65%, soit le même taux que pour les autres assurés. Cette mesure supplémentaire doit générer 25 millions d'euros d'économies.

Comment limiter l'impact sur votre budget santé



1. Vérifiez votre contrat de mutuelle

Contactez votre complémentaire santé pour savoir si elle dispose d'un forfait pharmacie couvrant les médicaments à SMR faible. Certains contrats haut de gamme les incluent.



2. Consultez votre médecin

Demandez-lui s'il existe des alternatives thérapeutiques mieux remboursées. Certains traitements à SMR important ou modéré peuvent parfois remplacer les médicaments à SMR faible.



3. Consultez la base de données officielle

Pour vérifier le taux de remboursement de vos traitements, consultez le site officiel de l'Assurance maladie ou la



4. Anticipez

Vous avez quelques semaines devant vous avant l'entrée en vigueur de la réforme. Profitez-en pour faire le point sur votre situation et adapter votre couverture si nécessaire.



Rappel important : les médicaments à SMR important ou modéré (traitements de fond, insuline, anticancéreux...) restent remboursés à 100% en ALD. Cette réforme ne concerne que les traitements jugés d'efficacité limitée par les autorités sanitaires. Face à cette réforme, plusieurs actions peuvent être envisagées pour protéger votre portefeuille.Contactez votre complémentaire santé pour savoir si elle dispose d'un forfait pharmacie couvrant les médicaments à SMR faible. Certains contrats haut de gamme les incluent.Demandez-lui s'il existe des alternatives thérapeutiques mieux remboursées. Certains traitements à SMR important ou modéré peuvent parfois remplacer les médicaments à SMR faible.Pour vérifier le taux de remboursement de vos traitements, consultez le site officiel de l'Assurance maladie ou la page dédiée aux ALD sur service-public.fr Vous avez quelques semaines devant vous avant l'entrée en vigueur de la réforme. Profitez-en pour faire le point sur votre situation et adapter votre couverture si nécessaire.: les médicaments à SMR important ou modéré (traitements de fond, insuline, anticancéreux...) restent remboursés à 100% en ALD. Cette réforme ne concerne que les traitements jugés d'efficacité limitée par les autorités sanitaires.

Sources :

- Le Quotidien du Pharmacien, septembre 2025

- Rapport IGAS/IGF sur les dépenses ALD, juin 2024

- Service-public.fr, janvier 2026

Par Par Régis Mayer | Publié le 19/01/2026 à 07:00 | mis à jour le 17/01/2026 à 16:08



La rédaction vous conseille < > Justice à 50 € : depuis le 7 avril, votre conflit de voisinage ou de succession a un prix d'entrée Aides au maintien à domicile : derrière les 2 000 € promis, un reste à charge dont personne ne parle