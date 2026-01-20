Droits et aides sociales Appareils auditifs gratuits : le guide complet pour s'équiper sans rien payer en 2026 Depuis 2021, le dispositif 100% Santé permet de s'équiper d'appareils auditifs sans aucun reste à charge. Qui peut en bénéficier ? Quels modèles sont concernés ? Comment faire la demande ? Voici tout ce qu'il faut savoir pour s'équiper ou renouveler ses prothèses auditives en 2026.

Qu'est-ce que le 100% Santé en audiologie ? 100% Santé, entré pleinement en vigueur le 1er janvier 2021, permet aux personnes souffrant de déficience auditive de s'équiper d'appareils auditifs de qualité sans aucun reste à charge.



Concrètement, les appareils auditifs sont désormais classés en deux catégories :

Classe I (panier 100% Santé) : appareils dont le prix est plafonné et intégralement remboursés par l'Assurance Maladie et la mutuelle.

(panier 100% Santé) : appareils dont le prix est plafonné et intégralement remboursés par l'Assurance Maladie et la mutuelle. Classe II : appareils à prix libre, avec un reste à charge variable selon votre complémentaire santé.



Cette réforme a permis de démocratiser l'accès à l'appareillage auditif. En France, environ 6 millions de personnes souffrent de troubles de l'audition, mais beaucoup renonçaient à s'équiper en raison du coût élevé des prothèses. Le 100% Santé a changé la donne : le nombre de personnes équipées a bondi de 73% entre 2019 et 2021. Le dispositif, entré pleinement en vigueur le, permet aux personnes souffrant de déficience auditive de s'équiper d'appareils auditifs de qualitéConcrètement, les appareils auditifs sont désormais classés en deux catégories :Cette réforme a permis de démocratiser l'accès à l'appareillage auditif. En France, environsouffrent de troubles de l'audition, mais beaucoup renonçaient à s'équiper en raison du coût élevé des prothèses. Le 100% Santé a changé la donne : le nombre de personnes équipées a bondi deentre 2019 et 2021.

Qui peut bénéficier du remboursement intégral ? trois conditions :

Disposer d'une prescription médicale : l'ordonnance peut être délivrée par un médecin ORL ou, pour un renouvellement, par votre médecin traitant.

: l'ordonnance peut être délivrée par un médecin ORL ou, pour un renouvellement, par votre médecin traitant. Être couvert par une mutuelle responsable : la quasi-totalité des complémentaires santé (95%) proposent des contrats responsables. Vérifiez la mention "100% Santé" sur votre tableau de garanties.

: la quasi-totalité des complémentaires santé (95%) proposent des contrats responsables. Vérifiez la mention "100% Santé" sur votre tableau de garanties. Choisir un appareil de classe I : seuls les modèles du panier 100% Santé sont intégralement pris en charge.



À noter : les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sont également éligibles. Les audioprothésistes doivent leur proposer un appareil à 800 euros maximum par oreille (ou 1 400 euros pour les moins de 20 ans et les personnes atteintes d'un handicap visuel).



Il n'existe aucune condition d'âge pour bénéficier du 100% Santé : que vous ayez 25 ou 85 ans, vous pouvez vous équiper sans reste à charge. Pour bénéficier d'appareils auditifs 100% remboursés, vous devez remplir: les bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) sont également éligibles. Les audioprothésistes doivent leur proposer un appareil àpar oreille (ou 1 400 euros pour les moins de 20 ans et les personnes atteintes d'un handicap visuel).Il n'existepour bénéficier du 100% Santé : que vous ayez 25 ou 85 ans, vous pouvez vous équiper sans reste à charge.

Quels appareils sont remboursés et à quel prix ? cahier des charges technique strict. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des équipements bas de gamme. Ils doivent notamment comporter :

Au moins 12 canaux de réglage pour une adaptation précise à votre perte auditive

pour une adaptation précise à votre perte auditive Un minimum de 3 options parmi : système anti-acouphène, connectivité Bluetooth, réducteur de bruit du vent, synchronisation binaurale, directivité microphonique adaptative, bande passante élargie



Trois types d'appareils sont disponibles en classe I :

Contour d'oreille classique (BTE) : se place derrière l'oreille avec un tube relié à l'embout

: se place derrière l'oreille avec un tube relié à l'embout Micro-contour à écouteur déporté (RIC) : version plus discrète avec écouteur dans le conduit

: version plus discrète avec écouteur dans le conduit Intra-auriculaire (ITE) : se loge entièrement dans l'oreille, très discret



Le prix est plafonné à 950 euros par oreille pour les adultes de plus de 20 ans. Ce tarif inclut l'appareil, les réglages personnalisés et le suivi pendant 4 ans. L'Assurance Maladie rembourse 240 euros (60% de 400 euros), et votre mutuelle responsable couvre les 710 euros restants. Les appareils auditifs de classe I répondent à un. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des équipements bas de gamme. Ils doivent notamment comporter :sont disponibles en classe I :Lepour les adultes de plus de 20 ans. Ce tarif inclut l'appareil, les réglages personnalisés et le suivi pendant 4 ans. L'Assurance Maladie rembourse(60% de 400 euros), et votre mutuelle responsable couvre lesrestants.

Comment faire la demande ? La démarche se déroule en plusieurs étapes :



1. Obtenir une prescription médicale

Consultez un médecin ORL qui évaluera votre audition et rédigera une ordonnance. Pour un renouvellement après 4 ans, votre médecin traitant peut également prescrire l'appareillage.



2. Consulter un audioprothésiste

Le professionnel réalisera un bilan auditif complet et vous présentera les différents modèles adaptés à votre perte auditive. Il est obligé de vous proposer au moins une offre 100% Santé pour chaque oreille à appareiller.



3. Recevoir le devis normalisé

L'audioprothésiste vous remet un devis détaillé précisant le modèle, le prix, les garanties et les remboursements prévus. Ce document est transmis à votre CPAM.



4. Essayer l'appareil

Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours minimum avant tout engagement. Profitez de cette période pour tester l'appareil dans votre vie quotidienne.



5. Valider l'acquisition

Si l'essai est concluant, l'appareil est définitivement le vôtre, avec une garantie de 4 ans et un suivi régulier inclus (au moins 2 rendez-vous par an).

Les points de vigilance à connaître informations importantes :



Le délai de renouvellement

Vous ne pouvez bénéficier d'une nouvelle prise en charge qu'après 4 ans. Ce délai court à partir de la date de facturation de vos appareils précédents. Si vous avez été équipé en 2021, vous pouvez renouveler dès 2025.



Les accessoires

Les piles, embouts et accessoires d'entretien peuvent être remboursés à 60% par l'Assurance Maladie, à condition d'être inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP). Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste.



Les limites des appareils de classe I

S'ils conviennent à la grande majorité des pertes auditives, les appareils 100% Santé peuvent être moins performants dans les environnements très bruyants (restaurants, réunions). Si vous avez des besoins spécifiques, discutez avec votre audioprothésiste des options de classe II.



Comparez les professionnels

Les prix des prestations et le suivi peuvent varier d'un audioprothésiste à l'autre. N'hésitez pas à demander plusieurs devis.



Pour consulter les conditions de remboursement selon votre situation personnelle, rendez-vous sur Avant de vous équiper, gardez en tête cesVous ne pouvez bénéficier d'une nouvelle prise en charge qu'après. Ce délai court à partir de la date de facturation de vos appareils précédents. Si vous avez été équipé en 2021, vous pouvez renouveler dès 2025.Les piles, embouts et accessoires d'entretien peuvent être remboursés àpar l'Assurance Maladie, à condition d'être inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP). Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste.S'ils conviennent à la grande majorité des pertes auditives, les appareils 100% Santé peuvent être moins performants dans les environnements très bruyants (restaurants, réunions). Si vous avez des besoins spécifiques, discutez avec votre audioprothésiste des options de classe II.Les prix des prestations et le suivi peuvent varier d'un audioprothésiste à l'autre. N'hésitez pas à demander plusieurs devis.Pour consulter les conditions de remboursement selon votre situation personnelle, rendez-vous sur la fiche officielle de Service-public.fr

Sources :

- Service-public.fr, janvier 2026

- Ministère de la Santé, réforme 100% Santé audiologie

- Assurance Maladie, modalités de remboursement des aides auditives

Par Par Régis Mayer | Publié le 20/01/2026 à 07:10 | mis à jour le 15/02/2026 à 10:57



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