Droits et aides sociales ALD 2026 : les hausses de franchises abandonnées, mais ce nouveau dispositif inquiète Bonne nouvelle pour les 14 millions de Français en affection longue durée : le doublement des franchises médicales, initialement prévu dans le budget 2026, a été abandonné. Mais la loi de financement de la Sécurité sociale crée un nouveau parcours « pré-ALD » qui suscite des interrogations. Voici ce qui change concrètement cette année.

Les hausses de franchises finalement retirées du budget 2026 mardi 16 décembre 2025 et publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2025, marque un recul significatif du gouvernement sur plusieurs mesures qui auraient lourdement impacté les patients en ALD.



Le projet initial prévoyait un doublement des franchises médicales : la franchise sur les médicaments devait passer de 1 € à 2 € par boîte, la participation forfaitaire sur les consultations de 2 € à 4 €, et celle sur les transports sanitaires de 4 € à 8 €. Les plafonds annuels auraient également doublé, passant de 50 € à 100 € par type de franchise.



Face à la mobilisation des associations de patients et à l'opposition parlementaire, le Premier ministre a finalement renoncé à ces mesures. « Il n'y aura pas d'augmentation des franchises médicales dans le budget », a confirmé la porte-parole du gouvernement le 5 décembre 2025.

Prévu Projet initial 💊 Franchise médicaments 2 € par boîte 🩺 Participation consultation 4 € par acte 🚑 Franchise transport 8 € par trajet 📊 Plafond annuel 100 € par type Voté Maintenu en 2026 💊 Franchise médicaments 1 € par boîte 🩺 Participation consultation 2 € par acte 🚑 Franchise transport 4 € par trajet 📊 Plafond annuel 50 € par type La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, adoptée leet publiée au Journal Officiel le, marque un recul significatif du gouvernement sur plusieurs mesures qui auraient lourdement impacté les patients en ALD.Le projet initial prévoyait un: la franchise sur les médicaments devait passer de 1 € à 2 € par boîte, la participation forfaitaire sur les consultations de 2 € à 4 €, et celle sur les transports sanitaires de 4 € à 8 €. Les plafonds annuels auraient également doublé, passant de 50 € à 100 € par type de franchise.Face à la mobilisation des associations de patients et à l'opposition parlementaire, le Premier ministre a finalement renoncé à ces mesures., a confirmé la porte-parole du gouvernement le 5 décembre 2025.

Un parcours préventif créé pour éviter l'entrée en ALD parcours d'accompagnement préventif destiné aux personnes souffrant d'une pathologie à risque d'évoluer vers une ALD.



Ce dispositif, prévu à l'article 54 de la loi, vise les patients atteints de pathologies comme l'obésité, l'hypertension artérielle ou le diabète sans complication. Il comprendra des prestations d'accompagnement : activité physique adaptée, suivi diététique, soutien psychologique et éducation thérapeutique.



La liste précise des pathologies concernées sera établie par la Haute Autorité de santé (HAS). Ce parcours sera cofinancé par l'Assurance maladie et les complémentaires santé, sans dépassement d'honoraires grâce à un amendement des associations de patients.



Consultez les informations officielles sur la prise en charge des ALD sur Service-public.fr Si les hausses de franchises ont été abandonnées, la LFSS 2026 introduit en revanche une nouveauté importante : undestiné aux personnes souffrant d'une pathologie à risque d'évoluer vers une ALD.Ce dispositif, prévu à l'article 54 de la loi, vise les patients atteints de pathologies comme l', l'ou le. Il comprendra des prestations d'accompagnement : activité physique adaptée, suivi diététique, soutien psychologique et éducation thérapeutique.La liste précise des pathologies concernées sera établie par la. Ce parcours sera cofinancé par l'Assurance maladie et les complémentaires santé,grâce à un amendement des associations de patients.

Pourquoi les associations de patients restent prudentes France Assos Santé, qui représente les usagers du système de santé, salue l'abandon des hausses de franchises mais émet des réserves sur le nouveau dispositif pré-ALD. Le collectif craint que cette réforme ne serve de prétexte à un durcissement des critères d'admission en ALD à des fins purement comptables.



En parallèle, le gouvernement a annoncé saisir la HAS pour revoir les critères d'entrée et de sortie de l'ALD. Cette révision inquiète les associations qui demandent à être associées aux travaux. L'enjeu est de taille : avec 14 millions de bénéficiaires actuellement et une projection à 18 millions en 2035, le dispositif ALD représente un coût majeur pour l'Assurance maladie.



Autre mesure à surveiller : la limitation de la durée de prescription des arrêts de travail, qui s'appliquera également aux personnes en ALD à partir de septembre 2026. Les médecins pourront toutefois déroger à cette limitation en justifiant leur décision.

Les démarches à effectuer si vous êtes en ALD inchangés concernant les franchises et participations forfaitaires. Pour vérifier votre situation, vous pouvez consulter votre compte Ameli dans la rubrique « Mes paiements » qui détaille l'ensemble des franchises prélevées.



Si vous êtes atteint d'une pathologie chronique et pensez pouvoir bénéficier du nouveau parcours pré-ALD, parlez-en à votre médecin traitant dès la publication des décrets d'application. Ce dispositif pourrait vous permettre d'accéder à des prestations de prévention prises en charge.



Enfin, si votre ALD arrive à échéance en 2026, anticipez son renouvellement en prenant rendez-vous avec votre médecin traitant plusieurs semaines avant la date limite. Le protocole de soins peut être renouvelé si les soins restent nécessaires.



Retrouvez toutes les informations sur les ALD sur ameli.fr En 2026, vos droits ALD restentconcernant les franchises et participations forfaitaires. Pour vérifier votre situation, vous pouvez consulter votre comptedans la rubrique « Mes paiements » qui détaille l'ensemble des franchises prélevées.Si vous êtes atteint d'une pathologie chronique et pensez pouvoir bénéficier du nouveau parcours pré-ALD, parlez-en à votredès la publication des décrets d'application. Ce dispositif pourrait vous permettre d'accéder à des prestations de prévention prises en charge.Enfin, si votre ALD arrive à échéance en 2026, anticipez sonen prenant rendez-vous avec votre médecin traitant plusieurs semaines avant la date limite. Le protocole de soins peut être renouvelé si les soins restent nécessaires.

Sources :

- Service-public.fr, fiche Prise en charge ALD, mise à jour 18 décembre 2025

- France Assos Santé, LFSS 2026 : quels changements pour les usagers, janvier 2026

- Vidal.fr, Le PLFSS 2026 définitivement adopté, 18 décembre 2025

- Ameli.fr, Affection de longue durée (ALD), 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 26/01/2026 à 07:00



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