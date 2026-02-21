Droits et aides sociales Jean-Pierre préfère avoir froid que devoir quelque chose à l'État : le sacrifice méconnu de 300 000 retraités qui refusent le minimum vieillesse Par Fabrice Crozier | Publié le 21/02/2026 à 16:59 Trois pulls, un bonnet, et le poêle éteint jusqu'au soir. Près de Cahors, un ancien maraîcher de 74 ans vit avec moins de 850 € par mois. Il pourrait toucher davantage. Mais il refuse — pour que ses enfants héritent de la maison « sans rien devoir à personne ». Comme lui, des centaines de milliers de retraités se privent chaque mois d'un complément de revenus qui changerait leur quotidien. La plupart n'ont jamais vérifié si leur sacrifice avait le moindre sens. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

La moitié des retraités éligibles au minimum vieillesse ne le demandent pas — un manque à gagner qui peut dépasser 200 € par mois pendant des années La première raison du refus : la peur que les héritiers doivent rembourser. Mais un seuil de protection, relevé depuis 2023, rend cette crainte sans objet pour l'immense majorité des patrimoines modestes Votre patrimoine est-il vraiment au-dessus de la ligne rouge ? La réponse — et la méthode pour vérifier — se trouve dans le Bloc 2

L'homme qui ne demande rien Jean-Pierre a 74 ans, les mains épaisses d'un homme qui a passé quarante ans à retourner la terre, et une maison en pierre du Quercy qui prend l'humidité dès octobre. Ancien maraîcher installé près de Cahors, dans le Lot, il vit seul depuis le décès de sa femme il y a six ans. Ses deux enfants — l'un à Toulouse, l'autre à Bordeaux — appellent le dimanche. Ils ne savent pas tout.



Sa retraite de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) — la caisse de retraite des agriculteurs — tombe le 9 de chaque mois. 840 €. Avec ça, Jean-Pierre paye l'assurance de la maison, l'électricité qu'il surveille comme le cours des tomates en juillet, la mutuelle, et ce qu'il n'arrive plus à faire pousser dans le potager.



Le poêle à bois, il ne l'allume qu'une heure le soir. « Le bois, c'est pas donné non plus. Et puis je mets un pull de plus, c'est pareil. » Trois pulls, un bonnet en laine que sa femme avait tricoté, et le chauffage d'appoint qui reste dans le placard. Quand sa fille lui a proposé de l'aider à payer le fioul, il a raccroché sans répondre.



Jean-Pierre sait qu'il existe une aide pour les retraités comme lui. Ses voisins lui en ont parlé. L'assistante sociale de la mairie aussi, un jour de marché. Mais il a toujours refusé. Pas par ignorance. Par conviction.



« Je préfère me serrer la ceinture que laisser une dette à mes gamins. Cette maison, c'est tout ce que j'ai à leur donner. Si l'État vient se servir dedans après ma mort, alors ça aura servi à quoi, toute cette vie ? »



Ce que Jean-Pierre appelle « une dette », c'est le mécanisme de récupération sur succession de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées — ce que tout le monde appelle encore le minimum vieillesse. Le principe : après le décès du bénéficiaire, l'État peut réclamer aux héritiers une partie des sommes versées, si le patrimoine transmis dépasse un certain seuil.



C'est ce « si » qui change tout. Et c'est ce « si » que Jean-Pierre n'a jamais vérifié.



Il n'est pas seul. Selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), la moitié des retraités éligibles au minimum vieillesse ne le demandent pas. Soit plus de 300 000 personnes en France qui, comme Jean-Pierre, se privent d'un complément de revenus pouvant atteindre 200 € par mois en moyenne. Le taux de non-recours grimpe à 72 % chez les propriétaires — précisément ceux qui ont le plus peur pour leur maison.



Parmi eux, combien se privent pour un héritage qui, en réalité, ne sera jamais touché ?

Le seuil que Jean-Pierre n'a jamais vérifié 39 000 €. À ce niveau-là, presque tout propriétaire d'un bien immobilier, même modeste, était concerné. La peur du remboursement n'était pas un fantasme. C'était un calcul.



Mais ce calcul est périmé.



La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a relevé ce seuil à 100 000 €. Et depuis, il est revalorisé chaque année pour suivre l'inflation. Au 1er janvier 2026, le seuil de récupération sur succession atteint 108 585 € en métropole — et 150 000 € dans les départements d'outre-mer.



Concrètement : si Jean-Pierre décédait demain, et que sa maison en pierre près de Cahors vaut 85 000 € — une estimation réaliste pour ce type de bien dans le Lot —, ses enfants ne rembourseraient pas un centime. Pas un euro. L'État ne toucherait à rien.

Avant Jusqu'en 2023 ⚠️ Seuil de récupération sur succession 39 000 € 🏠 Maison de Jean-Pierre (85 000 €) Au-dessus du seuil → récupération possible Depuis 2026 Nouveau seuil ✅ Seuil de récupération sur succession 108 585 € 🏠 Maison de Jean-Pierre (85 000 €) En dessous du seuil → aucune récupération



Autrement dit : Jean-Pierre se prive de 200 € par mois — soit 2 400 € par an — pour protéger un héritage que personne ne menace. Son sacrifice est sincère. Il est aussi, tragiquement, inutile.



Comment fonctionne le minimum vieillesse, exactement ? L'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) — c'est son nom officiel — n'est pas une somme fixe. C'est un complément : la caisse de retraite calcule la différence entre vos revenus et un plancher garanti. En 2026, ce plancher est de 1 043,59 € par mois pour une personne seule, et de 1 620,18 € pour un couple.

Solo Personne seule 💶 Plancher garanti (montant maximum ASPA) 1 043,59 €/mois 📈 Revalorisation 2026 +0,9 % au 1er janvier Duo Couple 💶 Plancher garanti (montant maximum ASPA) 1 620,18 €/mois 📈 Revalorisation 2026 +0,9 % au 1er janvier



Dans le cas de Jean-Pierre : sa retraite MSA est de 840 €. S'il demandait le minimum vieillesse, sa caisse lui verserait la différence, soit 203,59 € de plus chaque mois. En un an : 2 443 €. En cinq ans : plus de 12 000 €. De quoi allumer le poêle tous les jours, refaire l'isolation de la pièce qui prend l'humidité, ou simplement manger un peu mieux.



Et même si sa maison valait plus que le seuil ? La récupération ne porterait que sur la fraction du patrimoine qui dépasse 108 586 €, dans la limite d'un plafond annuel de 8 463 € pour une personne seule. Jamais sur la totalité de l'héritage. Et jamais sur les biens personnels des héritiers — uniquement sur ce que le défunt transmet.



Détail crucial pour un ancien maraîcher comme Jean-Pierre : si le patrimoine comprend une exploitation agricole ou des bâtiments qui en sont indissociables, leur valeur est exclue du calcul. La loi protège explicitement le capital agricole.



C'est en se connectant à



Jean-Pierre ne le sait pas encore. Mais sa maison — celle pour laquelle il a froid six mois par an — n'a jamais été menacée. Pendant des années, la peur de Jean-Pierre avait une base rationnelle. Jusqu'en 2023, l'État pouvait récupérer le minimum vieillesse dès que le patrimoine du défunt dépassait. À ce niveau-là, presque tout propriétaire d'un bien immobilier, même modeste, était concerné. La peur du remboursement n'était pas un fantasme. C'était un calcul.Mais ce calcul est périmé.La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a relevé ce seuil à. Et depuis, il est revalorisé chaque année pour suivre l'inflation. Au, le seuil de récupération sur succession atteinten métropole — etdans les départements d'outre-mer.Concrètement : si Jean-Pierre décédait demain, et que sa maison en pierre près de Cahors vaut— une estimation réaliste pour ce type de bien dans le Lot —, ses enfants. Pas un euro. L'État ne toucherait à rien.Autrement dit : Jean-Pierre se prive de— soit— pour protéger un héritage que personne ne menace. Son sacrifice est sincère. Il est aussi, tragiquement, inutile.L'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) — c'est son nom officiel — n'est pas une somme fixe. C'est un complément : la caisse de retraite calcule la différence entre vos revenus et un plancher garanti. En 2026, ce plancher est depour une personne seule, et depour un couple.Dans le cas de Jean-Pierre : sa retraite MSA est de 840 €. S'il demandait le minimum vieillesse, sa caisse lui verserait la différence, soit. En un an :. En cinq ans : plus de. De quoi allumer le poêle tous les jours, refaire l'isolation de la pièce qui prend l'humidité, ou simplement manger un peu mieux.Et même si sa maison valaitque le seuil ? La récupération ne porterait que sur la fraction du patrimoine qui dépasse 108 586 €, dans la limite d'un plafond annuel de. Jamais sur la totalité de l'héritage. Et jamais sur les biens personnels des héritiers — uniquement sur ce que le défunt transmet.: si le patrimoine comprend une exploitation agricole ou des bâtiments qui en sont indissociables, leur valeur est. La loi protège explicitement le capital agricole.C'est en se connectant à la fiche officielle de l'ASPA sur service-public.gouv.fr que n'importe quel retraité peut vérifier, noir sur blanc, si son patrimoine est au-dessus ou en dessous de cette ligne. Quelques minutes de lecture contre des années de privation.Jean-Pierre ne le sait pas encore. Mais sa maison — celle pour laquelle il a froid six mois par an — n'a jamais été menacée.

Ceux qui ne demanderont jamais Le cas de Jean-Pierre n'est pas une anomalie. C'est un phénomène massif, documenté, et que les pouvoirs publics peinent à enrayer.



Selon l'étude de référence de la DREES publiée en mai 2022, un retraité éligible sur deux ne demande pas le minimum vieillesse. Le montant total non réclamé chaque année dépasse 790 millions d'euros. C'est presque un milliard d'euros d'aide qui existe, qui est budgété, qui attend — et que personne ne vient chercher.



Le profil type du non-recourant ressemble à Jean-Pierre : propriétaire (72 % de taux de non-recours, contre 32 % chez les locataires), plus âgé que la moyenne (78 ans en moyenne, contre 75,8 ans pour les bénéficiaires), et plus souvent une femme (52 % de non-recours féminin contre 44 % masculin). Des gens qui ont travaillé dur, qui possèdent un bien modeste, et qui préfèrent se priver plutôt que de risquer de transmettre une charge à leurs enfants.



Le paradoxe est cruel : c'est précisément parce qu'ils ont un patrimoine modeste — une maison de village, un appartement en zone rurale — qu'ils ne sont pas concernés par la récupération. Le seuil de 108 586 € est calibré pour protéger ces patrimoines-là. L'État a multiplié ce seuil par plus de 2,5 en 2023 (il était à 39 000 € avant) exactement pour briser ce cercle de la peur.



Mais l'information ne passe pas. L'assistante sociale du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la commune de Jean-Pierre le lui a expliqué deux fois. « Il m'a écoutée poliment. Il a dit merci. Et il est reparti avec son cabas, comme si de rien n'était. »



Ce n'est pas de l'ignorance. C'est de la fierté. Celle d'un homme qui a nourri sa famille avec ce que la terre donnait, qui n'a jamais rien demandé, et pour qui « toucher une aide » ressemble à un aveu de défaite. « Mon père n'a jamais rien demandé. Je ne vois pas pourquoi je commencerais. »



Le problème, c'est que cette fierté a un prix. Et ce prix, ce sont ses enfants qui le payent — sans le savoir. Pas en remboursant l'État. En regardant leur père s'user un peu plus chaque hiver dans une maison glacée, alors qu'une simple démarche auprès de la MSA pourrait tout changer.

Si vous êtes dans la même situation très loin du seuil de récupération.



Elle n'a pas encore osé lui en parler. Mais elle a téléchargé le formulaire.



Si vous êtes dans la même situation — ou si vous reconnaissez un parent, un voisin, un proche —, voici ce qu'il faut savoir :

Le minimum vieillesse ne sera PAS récupéré si le patrimoine transmis au moment du décès est inférieur à 108 585 € en métropole (150 000 € en outre-mer). En dessous de ce seuil : zéro remboursement, quoi qu'il arrive.

si le patrimoine transmis au moment du décès est inférieur à en métropole (150 000 € en outre-mer). En dessous de ce seuil : zéro remboursement, quoi qu'il arrive. La valeur prise en compte , c'est l'actif net de la succession — c'est-à-dire le patrimoine du défunt une fois les dettes déduites (crédits en cours, frais d'obsèques, impôts dus). Pas la valeur brute de la maison.

, c'est l'actif net de la succession — c'est-à-dire le patrimoine du défunt (crédits en cours, frais d'obsèques, impôts dus). Pas la valeur brute de la maison. Le calcul ne concerne que le défunt. Les biens personnels des héritiers — leur maison, leur épargne, leur compte en banque — ne sont jamais touchés.

Les biens personnels des héritiers — leur maison, leur épargne, leur compte en banque — ne sont jamais touchés. Même au-dessus du seuil , la récupération est plafonnée : 8 463 € par an de perception pour une personne seule. L'État ne vide pas la succession. Il prélève une fraction, sur la part qui dépasse le seuil, dans la limite de ce qui a été versé.

, la récupération est plafonnée : pour une personne seule. L'État ne vide pas la succession. Il prélève une fraction, sur la part qui dépasse le seuil, dans la limite de ce qui a été versé. Pour un ancien agriculteur : le capital d'exploitation et les bâtiments agricoles sont exclus du calcul de la succession. La loi protège explicitement l'outil de travail. La démarche est simple. Elle se fait auprès de votre caisse de retraite — la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat) pour les anciens salariés du privé, la MSA pour les anciens agriculteurs. Depuis le 8 janvier 2026, les revenus sont pré-remplis dans le formulaire en ligne, ce qui simplifie considérablement le dossier. Le versement commence le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.



Un dernier chiffre, pour ceux qui hésitent encore. Sur les 300 000 retraités qui ne demandent pas le minimum vieillesse, un quart d'entre eux y gagneraient plus de 200 € par mois. Et 6 % — soit près de 20 000 personnes — toucheraient plus de 600 €. Des vies entières passées à compter les centimes, pour un héritage que l'État ne réclamera jamais. Jean-Pierre finira peut-être par se laisser convaincre. Sa fille, celle de Toulouse, a commencé à poser des questions. Elle a lu un article. Elle a fait le calcul. Elle sait maintenant que la maison de son père — estimée entre 80 000 et 90 000 € — estElle n'a pas encore osé lui en parler. Mais elle a téléchargé le formulaire., voici ce qu'il faut savoir :Elle se fait auprès de votre caisse de retraite — la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat) pour les anciens salariés du privé, la MSA pour les anciens agriculteurs. Depuis le, les revenus sont pré-remplis dans le formulaire en ligne, ce qui simplifie considérablement le dossier. Le versement commence le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.Un dernier chiffre, pour ceux qui hésitent encore. Sur les 300 000 retraités qui ne demandent pas le minimum vieillesse,. Et— soit près de 20 000 personnes — toucheraient. Des vies entières passées à compter les centimes, pour un héritage que l'État ne réclamera jamais.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, fiche ASPA mise à jour le 1er janvier 2026

- DREES, « Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules », Dossier n°97, mai 2022

- Circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025 sur les revalorisations au 1er janvier 2026

- Sénat, réponse ministérielle sur le non-recours à l'ASPA, 2022

Pour aller plus loin :



- ASPA 2026 : l'erreur qui fait perdre 200 € par mois à 300 000 retraités éligibles

- ASPA 2026 : voici les 4 conditions pour toucher jusqu'à 1 043 € par mois

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